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Новини
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Стефанішина про розблокування можливості купівлі зброї Україною через Агенцію НАТО: Поки що у нас немає чітких сигналів від Німеччини

Стефанішина про розблокування можливості купівлі зброї Україною через Агенцію НАТО: Поки що у нас немає чітких сигналів від Німеччини

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що Україна поки що не має чітких сигналів від Німеччини щодо розблокування можливості купівлі зброї через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стефанішина розповіла в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи можна вирішити питання щодо блокуванням можливості купівлі зброї Україною через Агенцію НАТО.

"Це залежить від Німеччини. Сформовано новий уряд Німеччини. Поки що у нас немає чітких сигналів від канцлера та міністра оборони щодо розблокування цієї ситуації. Можливо, і не час фокусуватися на цьому питанні в умовах нагнітання та концентрації військової присутності Росії на кордоні. Проте ми публічно заявили, що ця ситуація несправедлива щодо України. Звісно, вестимемо переговори", - сказала Стефанішина.

За її словами, ця проблема виникла у зв'язку з двома аспектами, зокрема політичним.

"Є політична позиція Німеччини та Нідерландів про те, що в умовах, коли в Україні триває військовий конфлікт з Росією, постачання будь-якої стрілецької зброї чи летального озброєння не вважаються політично доцільними. Є необхідність вести переговори щодо цього питання з цими країнами на двосторонньому рівні, а не в НАТО. Це справді великий політичний виклик для нас, і не дуже приємна ситуація", - додала вона.

Другий аспект на її думку полягає в тому, що Україна вийшла на новий рівень взаємодії з НАТО, коли українські структури глибоко інтегруються в різні структури НАТО.

"Це і розширення співпраці з Агенцією з підтримки та постачання, і з Агентством з питань зв'язку та інформатизації. Ми провели переговори щодо направлення до України цілої команди фахівців із протидії гібридним загрозам. Всі ці рішення потребують консенсусу. Навіть у рамках статусу партнера з розширеними можливостями, коли ми говоримо про певні види навчань, погодження участі України також потребує консенсусу", - констатувала віцепрем'єр.

Вона наголосила, що розвиток такого консенсусу має відбуватися постійно, на всіх рівнях: чи то її переговори, чи то міністр закордонних справ, чи міністр оборони, чи міністр або заступник міністра економіки.

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"Це нова нормальність, у яку ми заходимо. Іноді ці переговори бувають неуспішними. Але в нас уже є кейси, коли з 3-4 разу все-таки це вдавалося", - додала віцепрем'єр.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica зазначив, що Німеччина завадила постачанням за лінією НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем до України.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна та Німеччина можуть вирішити проблему блокування купівлі Україною зброї у рамках переговорів.

Пізніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найголовніше те, що Україна отримує від НАТО та союзників обладнання, важливе для посилення потужності та спроможностей ЗСУ.

Німеччина (7345) НАТО (6438) зброя (7454) блокування (648) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
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Как важно учить с детства немецкий будущим политикам и создавать ПРОУКРАИНСКОЕ ЛОББИ В странах запада. Рашкины посольства над этим активно работают , а сотрудники украинских посольств выполняют только роль статистов , боязыков не знают.
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04.01.2022 11:44
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Коротше, ні хрена ви, недолугі, не можете допуття зробить! Тільки обісраться з усим білим світом та красти так, що з очей пре, - отут ви перші! Ідіть уже в небуття і не смердіть!!!
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04.01.2022 11:17 Відповісти
Фрицы опять уже мечтают о 4 Рейхе и как будут опять делить мир вместе с Рашкой. Так что лучше все покупать через Турцию.
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04.01.2022 11:18 Відповісти
перевожу с немецкого - вас уже не единожды послали....четко и однозначно.
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04.01.2022 11:30 Відповісти
Агенти Кремля, окрім Ангели, ще є в Німеччині, та і в усій Європі, ще хватає.
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04.01.2022 11:33 Відповісти
А що не так,паяц надії не виправдовує ?
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04.01.2022 11:36 Відповісти
Как важно учить с детства немецкий будущим политикам и создавать ПРОУКРАИНСКОЕ ЛОББИ В странах запада. Рашкины посольства над этим активно работают , а сотрудники украинских посольств выполняют только роль статистов , боязыков не знают.
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04.01.2022 11:44 Відповісти
Каждое слово Стефанишиной - это манипуляции и перевод стрелок от собственного "никуянеделания"
1. Германия (и Нидерланды) нам ничего не должны. Они делают то, что считают необходимым. Делать их виноватыми - это глупо и не дальновидно.
2. Эта ситуация возникла "не вдруг", а длится 8-й год. Сколько в Украине построено военных заводов за 8 лет войны?
3. Эта ситуация требует не "переговоров", а создание собственного ВПК. Накуя? Ведь намного приятнее постоянно ездить в Европу и США на "переговоры" за счет денег налогоплатильщиков ...
4. Почему мы не слышим от нашего т.н. "главнокомандующего" озвучивания этой проблемы? Он же там, типа, постоянно на связи с Байденом. США - главные в НАТО. Байден, если захочет, в легкую нагнет Германию. Не хочет? Почему?
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04.01.2022 12:01 Відповісти
Все можна було б списати на проросійську позицію фрау. Але Ви подивіться, що вони хотіли купити -90 гвинтівок та 20 тих злощасних рушниць. Критично необхідно. Спочатку заборонили антиснайперські групи, і закуповують гвинтівки для них же. Інакше як знущанням над здоровим глуздом це не назвеш. Он Порох купив за власні кошти снайперки і патрони. Потрібно було то і купив. А тут носяться кривляються, гогочуть і купляють по приколу, щоб потім ляпати - ми хотіли нас послали. Бо так всі і зрозуміли таку оферту. І рибку з"їсти і на ..... сісти. Все ця показуха для Путіна. А ось вже два тижні замовкли, підгорає видно на капітуляційному фронті.
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04.01.2022 13:58 Відповісти
Не дала Німеччина. То й не треба. Інші країни є. Наприклад, Чехія, Швеція. У них навіть краща зброя. Розумні не шукають причини, щоб зупинятись, а навпаки, шукають розумні шляхи рішення.
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04.01.2022 14:11 Відповісти
Не дала Німеччина. То й не треба. Інші країни є. Наприклад, Чехія, Швеція. У них навіть краща зброя. Розумні не шукають причини, щоб зупинятись, а навпаки, шукають розумні шляхи рішення.
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04.01.2022 14:10 Відповісти
Можливо, і не час фокусуватися на цьому питанні в умовах нагнітання та концентрації військової присутності Росії на кордоні.,,,таке трактування не українських політиків при владі переконує не тільки німців в тому,що все вони роблятьправильно, адже під загрозою рашистської окупації і 100 тисячного війська біля українських границь,для неукраїнської влади ,ще не час озброювати українську армію ,для захисту держави від російського окупанта
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04.01.2022 16:03 Відповісти
 
 