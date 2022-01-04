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Новини
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Україна не має завищених очікувань, що на саміті НАТО в Мадриді буде ухвалено рішення про членство, - Стефанішина

Україна не має завищених очікувань, що на саміті НАТО в Мадриді буде ухвалено рішення про членство, - Стефанішина

Україна не має завищених очікувань, що на саміті у Мадриді буде ухвалено рішення, що Україна стане членом НАТО, але Україна не має знижувати ставок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішина в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Важливо розуміти, що, окрім військової агресії РФ, Україна не перебуває в унікальних умовах, порівняно з іншими країнами, які стали членами НАТО у 2000-х, такими як Румунія, Болгарія, балтійські країни. Кожна країна, рухаючись до членства в НАТО, проходила шлях пошуку консенсусу всередині Альянсу, певної протидії розширенню. Це шлях, який потрібно пройти, - досягти політичного консенсусу. Тому ми не маємо завищених очікувань, що на саміті в Мадриді буде ухвалено рішення, що Україна стане членом НАТО. Але ми не маємо відчуття, що ми маємо знижувати ставки. Ми тиснутимемо на таку стратегічну ясність доти, доки ми її не отримаємо", - сказала Стефанішина.

Вона висловила сподівання, що країни Альянсу запросять Україну, а також інші країни-аспіранти, такі як Грузія, Боснія і Герцеговина для участі у саміті у Мадриді.

"Таке запрошення важливе з двох аспектів. Насамперед ми досить суттєво розширили співпрацю з Альянсом. На рівні лідерів важливо закріпити пріоритети, ми хочемо оновити та визначити нові цілі партнерства, їх буде трохи більше ніж 40. Також плануємо сформувати Індивідуальну програму партнерства України з НАТО, яка включатиме фінансову, технічну допомогу, посилення взаємосумісності - це питання щоденного двостороннього діалогу", - зазначила Стефанішина.

За її словами, по-друге, важливо, що на саміті буде схвалено Стратегічну концепцію НАТО на наступні 10 років, яка має дати відповіді на запитання, як НАТО рухається у контексті роботи з країнами-аспірантами.

"Україна не просто партнер НАТО, ми є країною-аспірантом, це офіційно визнано структурами Альянсу. Відповідно, через 13 років після Бухарестського саміту НАТО (де було закріплено, що Україна буде членом НАТО) та після Брюссельського саміту цього року, така ясність для нас важлива, особливо на тлі переговорів між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, на тлі загроз РФ та викликів безпеки", - сказала Стефанішина.

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Віцепрем'єр додала, що важливо, щоб у наступні 10 років Стратегія Альянсу, яку затвердять, була не формальною, а такою, якої потребує сьогодення.

"Ми ведемо діалог з Альянсом, безпосередньо з країнами-членами, інформуючи їх про наші очікування щодо того, що має бути в Стратегічній концепції. Це питання членства країн-аспірантів НАТО, питання регіональної безпеки на східному фланзі НАТО, чорноморської безпеки. За кожним із цих блоків у нас є пропозиції, ми інформуємо про це сторону НАТО і сподіваємось, що це буде відображено за результатами переговорів", - розповіла вона.

Стефанішина наголосила, що питання викликів безпеки в Європі не мають бути предметом закритих чи обмежених переговорів декількох гравців із Росією чи Росії із декількома гравцями.

"Для нас важливо, щоб усі 30 країн НАТО усвідомлювали ті рішення, які ухвалюватимуться, щоб вони не були доведені до відома країн Альянсу після завершення переговорів", - зазначила вона.

Іспанія (900) саміт (764) членство в НАТО (1719) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+8
Але вимагати ПДЧ треба! Хай на Росії дупи палають.
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04.01.2022 12:03
+7
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04.01.2022 12:14
+7
При вашей дебильной власти даже об этом вопрос и не стоит.
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04.01.2022 12:21
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Але вимагати ПДЧ треба! Хай на Росії дупи палають.
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04.01.2022 12:03 Відповісти
Навіщо це ПДЧ, якщо зняти розмежування в голові?
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04.01.2022 12:07 Відповісти
ПДЧ это домашнее задание.Чере него все проходили.
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04.01.2022 12:38 Відповісти
У нього вони давно коксом зняті.
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04.01.2022 12:39 Відповісти
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04.01.2022 12:14 Відповісти
При вашей дебильной власти даже об этом вопрос и не стоит.
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04.01.2022 12:21 Відповісти
Или эта вице-премьерка абсолютно не соответствует своей должности, или...стыдно и говорить. О том, что Украина будет в НАТО - было сказано 12 лет назад! Зачем, для чего нужно еще одно такое обещание? Обещать - не значит жениться, или вице-премьерка этого не знает??? Украине к этому очередному саммиту крайне необходимо подавать новую заявку на вступление в НАТО! И пусть рассматривают и голосуют - только в этом случае можно будет увидеть - какие страны выступают против!
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04.01.2022 12:27 Відповісти
Стучитесь,и вам откроют!
Твари вы, ЗЕленые.С вами дегиниратами каши не сваришь.
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04.01.2022 12:37 Відповісти
Правильно - ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ слугам не помешает 😀😀
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04.01.2022 12:46 Відповісти
Главное чтобы у НАТО.....заиканияния не было...., что мы подали заявку.
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04.01.2022 12:43 Відповісти
Ми до цього часу не встигнемо імпічмент шмаркле провести. Тож ніякого членства не буде, тільки покажуть Зелі крайню плоть.
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04.01.2022 12:45 Відповісти
Да Стефанишина и НАТО понять можно, хрен его знает какой белый порошок завтра понюхает зЕлох и какой бред, по кайфу прилетит в его безтолковку!
Даже сейчас не понятно, хочет ли писюнист заглянуть в "глаз" *****?
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04.01.2022 12:46 Відповісти
Ему без этого нельзя. Оно хочет просить не использовать компромат и договориться о хатынке в Ростове после сдачи Украины.
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04.01.2022 13:16 Відповісти
Надо в Штаб НАТО послать Стефанчука - всё-таки глава Парламента Украины .
он большой и массой продавит вопрос 😎😎
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04.01.2022 12:48 Відповісти
всему свое время...
пока нужно внутренние вопросы решать
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04.01.2022 13:05 Відповісти
Ещё бы были ожидания при таком *********** и его моносброде с таким правительством.
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04.01.2022 13:10 Відповісти
Та с вами, зедебилами, ничего хорошего нет и, что самое важное - никогда не будет!

Пока не придет Порршенко - каждый день огромные потери для Украины!!!
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04.01.2022 13:12 Відповісти
Тільки й чутно тріскотню, що ми йдемо в ЄС, НАТО.
Коли вони вже почнуть говорити, що вони роблять щоб ми не були на останньому місці в Європі по всім показникам. І щоб ми догнали хоча би Польщу.

Наші політики на 80% корінням з номерклатури СССР, на 20% примкнувший до неї кримінал.
При СССР вони тріскотнею вдовблювали народу, що вони будують для народу комунізм. Зараз тою ж тріскотнею вдовблюють, що ведуть нас в ЄС і НАТО. А самі тільки обкрадають народ. У них і тоді і зараз один стиль - тріскотнею обіцянок відволікати від реальностей.
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04.01.2022 13:12 Відповісти
Бесполезная зеленая овца.
Твое дело - требовать и добиваться этого, а не кукарекать о том что у тебя "нет ожиданий".
Когда нет ожиданий - то "мы вам ничего не должны".
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04.01.2022 13:24 Відповісти
Якщо Україна вступить в НАТО про Зеленському, то в мене станеться внутрішній психічний конфлікт, що виникне при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого.
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04.01.2022 15:50 Відповісти
А за Порошенко вже б мали ПДЧ
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04.01.2022 19:01 Відповісти
 
 