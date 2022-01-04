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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Маємо бути реалістами: інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати в Україні, у нас є своя армія, яка стоїть і стоятиме на передовій, - Стефанішина

Маємо бути реалістами: інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати в Україні, у нас є своя армія, яка стоїть і стоятиме на передовій, - Стефанішина

Інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати в Україні, українська армія стоїть і стоятиме на передовій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

"У нас є допомога з боку окремих країн НАТО. Ми укладаємо угоди про закупівлю зброї, військового обладнання, зокрема через систему закупівлі НАТО. Але ми маємо бути реалістами. Інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати. Є українська армія, яка стоїть на передовій і стоятиме на передовій", - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що вже було анонсовано, що і ЄС, і Сполучені Штати заздалегідь підготували пропозиції щодо впровадження нових санкцій.

"Тобто серед західних країн є консенсус щодо ухвалення таких санкцій. Ця інформація була доведена до відома російського президента. Водночас в умовах накопичення військ РФ ми спостерігаємо безпрецедентну міжнародну підтримку та консолідацію не лише через політичні заяви, а й через конкретні рішення, резолюції, дії, які публікуються ЄС, НАТО, окремими країнами. За останній місяць в Україні побувало декілька міністрів оборони країн ЄС, Великої Британії, які обговорювали шляхи підтримки України", - розповіла Стефанішина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанішина про розблокування можливості купівлі зброї Україною через Агенцію НАТО: Поки що у нас немає чітких сигналів від Німеччини

Віцепрем'єр нагадала, що Сенат США в оборонному бюджеті на 2022 рік передбачив виділення $300 млн на підтримку України, включаючи $75 млн на летальне озброєння.

"Політико-дипломатичне стримування є єдиним шляхом. Ми бачимо, що цей тиск дає свої результати. Вже на прес-конференції Путіна чітко можна зрозуміти, що військовий сценарій - не той, який він розглядає щодо України. Ми ясно розуміємо, що переговори, які він анонсує в Женеві, переговори безпосередньо з президентом США сприяють його суб'єктивізації та підвищенню його рейтингів усередині Росії. Нам важливо, щоб усі європейські лідери бачили це, розуміли. На сьогодні ми хочемо утримати той політичний консенсус на підтримку України і перекласти його на конкретні дії стримування агресора, санкції та запобігання потепленню відносин з Росією без виставлення чітких червоних ліній, пов'язаних із мирним врегулюванням на Донбасі, виконанням Мінських домовленостей", - зазначила Стефанішина.

НАТО (6438) зброя (7454) допомога (8334) ЗСУ (7531) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+22
Реалістами треба було бути у квітні 2019 року.
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04.01.2022 13:21
+20
як гарно сказано!
І тре добавити: солдат у ППД отримує 10 тис., зарплатня не зростає впродовж 3 років..
І доплати постійно затримують..
А про підвищення зарплат чиновників не забули, як не забули про прокурворів-суддів та прочу гидоту, яка саме собі "наколядує"..
Але ж захищають країну солдати, тому або влада зовсім дурна, або насправді не лякається вірогідного широкомаштабного наступу агресора..
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04.01.2022 13:18
+10
Ще б ця влада дбала про своїх солдатів, які стоять на передку.
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04.01.2022 13:20
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Ніщо не заважає нам приймати добровільців та зброю.
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04.01.2022 13:17 Відповісти
ВІдкрила Америку... Більше беушних криголамів купувати і посилати їх в Антарктиду. І Путлєр злякається.
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04.01.2022 13:31 Відповісти
правду матку врізала:

"армия стоит и будет стоить ..... денег !"

а в Україні вже третій рік поспіль ЗЄ-бенський зриває оборонне замовлення
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04.01.2022 13:59 Відповісти
Вспомнили про армию ,пройдохи.
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04.01.2022 14:12 Відповісти
коллаборанты - саботажники
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04.01.2022 14:16 Відповісти
англіцкий криголам разом із антарктичною експедицією то

десять км ЗЄ-ліної дороги за корупційними тарифами
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04.01.2022 14:15 Відповісти
як гарно сказано!
І тре добавити: солдат у ППД отримує 10 тис., зарплатня не зростає впродовж 3 років..
І доплати постійно затримують..
А про підвищення зарплат чиновників не забули, як не забули про прокурворів-суддів та прочу гидоту, яка саме собі "наколядує"..
Але ж захищають країну солдати, тому або влада зовсім дурна, або насправді не лякається вірогідного широкомаштабного наступу агресора..
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04.01.2022 13:18 Відповісти
Ще б ця влада дбала про своїх солдатів, які стоять на передку.
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04.01.2022 13:20 Відповісти
Их солдаты стоят напротив
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04.01.2022 13:29 Відповісти
Главное не Порошенко!!!
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04.01.2022 14:06 Відповісти
Реалістами треба було бути у квітні 2019 року.
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04.01.2022 13:21 Відповісти
Что то эта курица сильно разкудахталась сегодня, с похмелья что ли вышла.?
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04.01.2022 13:25 Відповісти
Копитанша очевидність.
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04.01.2022 13:29 Відповісти
Деньги нужны😁.Или отрабатывает.
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04.01.2022 13:41 Відповісти
Она на Новый Год хорошо выпила и только сейчас до неё дошло в каком положении страна. In vino veritas!
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04.01.2022 15:55 Відповісти
Ми можемо розраховувати на добровольців, вони були навіть у Фінляндії, під час короткотривалої Зимової війни 1939-1940 рр., коли на неї напав Сралін.
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04.01.2022 13:30 Відповісти
Ти дивись, яка розумна...
Окрім саме гасел, якісь дії передбачені???
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04.01.2022 13:30 Відповісти
Якій ні копійки не дали для підвищення зарплат...
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04.01.2022 13:31 Відповісти
И поэтому вы, зесрань, ни разу не повысили денежное обеспечение этим самым солдатам, не закупаете бронежилеты и зимнее обмурдирование, заморозили ракетную программу и прочее и прочее
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04.01.2022 13:31 Відповісти
Сколько можно повышать? Хочешь получать больше иди учись и работай в другом месте.
Палками что ли гонят служить.
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04.01.2022 13:36 Відповісти
а шо тебе,кацапа,так денежное довольствие украинских воинов муляет?
Траты из бюджета Смоленской области в 2021 году:
•На новогодние подарки для ветеранов - 334 тыс. рублей.
•На техобслуживание автомобиля губернатора - 600 тыс. рублей.
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04.01.2022 13:52 Відповісти
а откуда вы знаете такие подробности? Там живете?
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04.01.2022 13:56 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008 https://twitter.com/VictorKvert2008

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04.01.2022 14:07 Відповісти
нафик вы мне это "тычете"?! Лично мне глубоко фиолетово что и как в Пацакстане происходит - пусть даже кору с деревьев жрут. А раз вы это "воспроизводите" - значить вы к ним не равнодушны, и "болеете" за материальное благополучие "угнетенных".
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04.01.2022 14:18 Відповісти
вы просили источник-так получите то,что просили

а кроме вас ,равнодушных к кацапстану есть еще миллионы уверенных,что на раисе все гуд и ***** все порешало.вот для них и выставляю,щоб просвещались
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04.01.2022 14:34 Відповісти
.вот для них и выставляю,щоб просвещались

)) если бы в Пацакстане все было так, как вы пытаетесь "донести" "до миллионов" - мерседес не открыл бы в 19 году завод в Пацакстане по выпуску элитных меринов на 25 тысяч в год.
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04.01.2022 15:18 Відповісти
во блин "а откуда вы знаете такие подробности? Там живете?"
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04.01.2022 15:24 Відповісти
мерседес докладывал.
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04.01.2022 15:36 Відповісти
вот таким чиновникам как раз и нужны такие мерсы кацапской сборки .шоб подороже и чаще менять.тогда и распил больше
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04.01.2022 15:39 Відповісти
и ...? Такое ощущение, что вы совершенно не знаете историю Пацакстана и менталитет его населения..Как же вы собираетесь воевать с врагом, если не знаете с кем воюете!!!

....Россиянин из покорности долгу готов принудить себя любить своих ближних по крови, хотя бы они ему не по душе, снисходить к ним, потому что они ему сродни, он готов для них на личное пожертвование, сознавая, что они того не стоят - они своя кровь.

Россияне стремятся закрепить необходимость и неразрывность единожды установленной связи, а саму причину установления отнести к Божьей воле и, следовательно, изъять от людской критики.

У россиян крепостной человек соединял свою судьбу с жизнью господина: воля барина стала для него заменять собственную волю.

Для россиян, если Бог одного возвышает, награждает, а другого карает, значит, так должен поступать и царь, исполняющий на земле божественную волю. Это ярко выражается российскою пословицей: воля Божья, суд царев. Отсюда безропотность народа, который сносит даже и то, что превосходит меры человеческого терпения. Противиться царю, хотя бы и неправедному, значит противиться Богу - и грешно, и опасно, потому что Бог пошлет еще худшие беды.

В России царь-государь - полный собственник всего государства. Слово «государь» означало собственника, имеющего безусловное право по своему усмотрению распоряжаться всем, что есть в его государстве, как своими вещами. Россияне знают, что давалось от царя, всегда могло быть им отнято и отдано другому, как беспрестанно и случалось....
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04.01.2022 16:05 Відповісти
это вообще то называется "скрепы".
тем не менее гражданская война нехило так бушевала....какие там кровные узы и царь-господин?достаточно натравить одну башню кремля на другую-и все развернется в полный рост.и все забудут про скрепы.а у них терки немалые между собой,особенно сейчас,при минимальной кормовой базе.да и жить на расейке эти башни не собираются...
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04.01.2022 16:43 Відповісти
Так они и живут по "скрепам"!!! А вы не знали???
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04.01.2022 16:46 Відповісти
а еще мы что то слышали про рускавый бунт,бессмысленный и беспощадный .так я о нем
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04.01.2022 17:00 Відповісти
У вас какие-то "выборочные" "слухи"

"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"

"Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.

- Что хошь с нами делай! - говорили одни, - хошь - на куски режь; хошь - с кашей ешь, а мы не согласны!

И упорно стояли при этом на коленях.

Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.

- Сломлю я эту энергию! - говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.

А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время!...
Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.

...Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих…
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04.01.2022 17:29 Відповісти
та да...скорее по єтому варианту загнивание,тлен,вонь...
и зачем с ними воевать?
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04.01.2022 17:40 Відповісти
а зачем с ними воевать? Их нужно удалить с оккупированной территории, создать эффективную оборону, и временно прекратить все политические и экономические отношения.
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04.01.2022 17:46 Відповісти
так все к тому и идет .только как всегда-в исторических масштабах-медленно и неотвратимо
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04.01.2022 17:53 Відповісти
таков менталитет украинцев. Например, россияне в обоз запрягали лошадей, а украинцы - волов.
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04.01.2022 17:58 Відповісти
Вийми швабру зі сраки мусор
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04.01.2022 14:05 Відповісти
Так вот зачем нам целый "віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України" ! Для того чтобы озвучивать нам очевидные вещи, которые и так все давно знают и понимают.
Стесняюсь спросить: А если я скажу, что 2х2=4 мне дадут такую же должность и зарплату?
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04.01.2022 13:36 Відповісти
А если попросить о военой помощи,вдруг ребята откликнутся?
Я прнимаю что ЗЕдегинираты в окопах сидеть не будут,им же какая разница.
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04.01.2022 13:40 Відповісти
від висерів з голів слуг народу відчуття наче від творів школяриків на вільну, політичну тему.. Иліта підзаборна..- за що воно нам така напасть?..(
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04.01.2022 13:43 Відповісти
будет стоять,конечно...
но вы бы,зеленые им хоть соляры подвезли,что ли...
вместо разглагольсьвования на всем давно понятную тему.
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04.01.2022 13:47 Відповісти
А шо, соляри нема?
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04.01.2022 13:56 Відповісти
Є,хвилин на десять,патронів до стрілкотні навіть дефіціт,а какая разніца,ми пісню заспіваем-какое всьо зільоное ко ко коро ко ко.
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04.01.2022 14:03 Відповісти
є забезпечення на 29% станом на 30 грудня..
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04.01.2022 14:03 Відповісти
Сколько "Смерчей" и "Нептунов" изготовлено за два с половиной года ?
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04.01.2022 13:52 Відповісти
Вот уже китай готовиться
https://inform-progulka.by/2021/12/29/kitaj-skupil-polovinu-vsej-psheniczy-mira/
https://usm.media/kitaj-skupil-bolee-poloviny-mirovyh-zapasov-zerna/
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04.01.2022 13:53 Відповісти
А то.
Китай и сою скупил, и рис (у Индии).
Жрать то в Китае самим нечего, там не только земли загажены, но и грунтовые воды.
В Крыму куриные лапы (именно лапы, которые с когтями) скупили, причем заранее, чем власти Крыма оченно гордились где-то полгода назад.
То ли на ямчу, то ли как основной источник белка для китайского населения (когти - то будет источник кальция), тут я не знаю, не интересовалась.
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04.01.2022 15:35 Відповісти
Що значить "стоіт і будєт стоять"? Що то за вологі мрії? 😲 Хлопці фронт тримають. Без забезпечення ПММ, новим озброєнням, бездостойного грошового та іншого забезпечення. Бо уряд, де Стефан шина не остання людина, на армію болт забив. І раптом Стефан шина "прозріла" - "ніхто за нас... " Та за вас у 2014 - му році лінія розмежування проходила б по Збручу.
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04.01.2022 13:53 Відповісти
Ще в нас майже 20тис.росеянскіх компаній працює,та паливо для армії ми купуємо у ворога,то буде вам чергове занепокоєння у відповідь на агресію,бо у світі ніхто не любить брехунів.
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04.01.2022 13:59 Відповісти
Неужели были идиоты, которые верили, что кто-то за Украину бросится воевать?
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04.01.2022 14:06 Відповісти
Есть такие, и немало, любители сериалов типа "сваты", которые считают, что им все должны.
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04.01.2022 15:09 Відповісти
У нас есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой", - сказала Стефанишина. Украинская армия будет стоять, но как советское руководство себя поведёт, ведь не секрет что для советских Украинская армия больше в тягость, у советских нет свого государства ,оно распалось в 1991г ,а есть только столица Мацква.
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04.01.2022 14:22 Відповісти
Оно то так. Но другие страны могут помогать своими инструкторами и продолжение интенсивного обучения нашей армии ( к приведением их в полное соответствие с стандартами НАТО), поставками боеприпасов и новейших видов хотя бы оборонительного вооружения, в частности противотанкового, противовоздушного, дронами , системами раннего обнаружения, снайперским вооружением, вооружением для борьбы с вражескими летательными аппаратами и т.д. И это реально можно и нужно делать. А воевать конечно придется если что украинской армии и возможно добровольцам из других стран мира , особенно из украинской диаспоры.
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04.01.2022 14:24 Відповісти
Официально никто солдат не вышлет, но если Украина в случае, не дай бог, войны обратится ко всем добрым людям, прежде всего европейцам, защитить свободу и независимость Украины, а значит и Европы от новых фашистов с Востока, я не сомневаюсь добровольцев приедет очень много со всех концов мира. Главное, чтобы руководство Украины было открыто миру, было вместе со своим народом и не боялось ответственности.
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04.01.2022 14:25 Відповісти
Но вы же знаете, что Зеля не такой! Прежде чем вы так подумаете, шмаркля вылетит в Москву и сольёт страну.
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04.01.2022 15:50 Відповісти
В начале января Запад подпишет свою капитуляцию

https://newsua.one/news-opinion/59415-v-nachale-yanvarya-zapad-podpishet-svoyu-kapitulyaciyu.html Америка и Европа обязаны принять русский ультиматум и тут же приступить к его выполнению.

https://newsua.one/news-opinion/59415-v-nachale-yanvarya-zapad-podpishet-svoyu-kapitulyaciyu.html Происходить это будет так. Российско-американские переговоры проводятся 10 января в Женеве. Уже на первых минутах встречи с Путиным улыбающийся Байден достает огромный лист, показывает его Путину и говорит, что тут написаны все пункты русского ультиматума, сейчас он эти пункты подпишет...
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04.01.2022 14:30 Відповісти
Потом Верещук с Сивохой и 95 кварталом войдут в разрушенный Донецк и начнут брататься со своим советским народом
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=207929368214258&set=p.207929368214258&type=3&__cft__[0]=AZXWk_67YPAuihoBGsRdBO3qCDuAME_9c_cs8k-cybqbrQ0R2JwBwoMPtvdlh7u0LYY5ygnSw9LLiUBtm_jnV8PkwdO-Z_PQHyt9EXPyybvuLdxvQ4T8X5qJ7o5bAQ7INDZgp4uM_usd9lw09Z4GyLnBG_Gc2zO3_ZxP76qUuLhbHQ&__tn__=R]-R .
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04.01.2022 14:38 Відповісти
наша задача сделать так,шоб не они были модераторами такого братания.и это вполне достижимо на следующих выборах .
и там кроме совецкого народа есть с кем брататься.
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04.01.2022 14:42 Відповісти
Я знаю, що мій кращий дгуг з Цензора Влодзю, кинув тролити за російські рублі і записався добровольцем в армію! Будь як Влодзю з Брюхович!
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04.01.2022 14:42 Відповісти
Армія стоїть на передовій, але зелені зрадники всюди, може треба частину армії повернути в Київ, щоб вимести зелену чуму.
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04.01.2022 14:49 Відповісти
Кому кому,а Украина сегодня самая реальная и понимающая ситуацию страна.Чего не скажешь о витающем в иллюзиях Западном мире.Украине о восприятии реальности говорить не треба,бо мы её понимаем лучше всех на переднем фланге.Европейцам треба понять,що Украина воюет с полудохлой ядерной и вероломной,но Империей,а не с отдельно взятой соразмерной страной,типа Венгрии.А у Империи в планах не только Украина,но и страны бывшего Варшавского договора.И если Запад думает,що Украиной они смогут отделаться,то пусть не надеятся.
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04.01.2022 15:22 Відповісти
"Мы должны быть реалистами: другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать в Украине,"
Источник:
Немного странные надежды со стороны 4-жды уклониста от призыва, не считаете?
Морпехам США надо быть ну очень сильно альтруистами, чтобы за 4-жды уклониста ехать воевать.

Но я больше скажу: и в Австралию за Австралию воевать морпехи США не поедут.
Это надо быть уже не просто альтруистами, а людьми святыми, на манер Иисуса Христа, чтобы ехать воевать за властей, скажем, Северной Территории Австралии, властей, которые продали китайцам (отдали в аренду на 99 лет) стратегический объект - порт Дарвин.
Они бы и железную дорогу стратегического значения, соединяющую Алис Спрингз с Дарвином через городок Кэтрин (где находится военная база Тиндал, официально австралийская, но неофициально американская) продали, но железка им не принадлежит - она принадлежит американской компании.
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04.01.2022 15:30 Відповісти
Если Запад перестанет заниматься политикой,то политика всё равно за ними придёт.Но другой вопрос как она их застигнет.Если США утратит авторитет на мировой арене и уйдёт из большой политики в изоляцию как декларировал Трамп...То свято место пусто не бывает.Место США,займёт Китай и Рашка со всеми вытекающими,и в итоге США всё равно придётся вернуться в политику.Так стоит ли терять лидирующие позиции сегодня, под гнётом геополитического шантажа Китая и Рашки?
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04.01.2022 15:56 Відповісти
Китай ничего не "займет", в Китай идет экономический коллапс адового масштаба, по сравнению с которым кризис 2008 года покажется легким ветерком, так себе, рябью на воде.
Дурее китайских коммуняк мир еще не встречал, это, можно сказать, эталон.
Они сами, САМИ, спровоцировали у себя кризис жилищного рынка, кризис компаний-застройщиков, за которыми последует самый страшный из возможных кризисов: финасовый, грохнутся банки.
Спровцировали этот кризис китайские коммуняки очень просто: выпрыгиванием из порток, чтобы перевыполнением плана выслужиться перед хозяевами (китайским "**********" это черта присуща традиционно, вспоминаем плавку стали во дворах и уничтожение воробьев при Мао Цзедуне, которые закончились самым страшным голодом в истории человечества).

Итак, что же спровоцировало сабпрайм кризис в Китае?
Очень простое решение, на первый взгяд: разрешение на въезд в Пекин лишь тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест на ковид.

Поскольку цены на жилье в Китае держат мировой рекорд по недоступности для населения, китайский лохторат, работащий в Пекине, проживает в городах-спутниках столицы Поднебесной. Соответственно, цены на жилье в таких местах стали резко спекулятивными. Поскольку эти люди (сколько их там миллионов, ведь очень много в Китае китайцев) должны были каждый день при приезде в Пекин на работу сдавать ПЦР-тест, а по получении положительного результата самоизолироваться за свой счет, то платить ипотеку они стали просто не в состоянии, да и кто будет держать таких работников?

Таким образом, такое простое решение, как запрет на въезд в Пекин людям с положительным ПЦР тестом, привело к массовым форклоужиз: изъятию банками жилья у населения за неуплату ипотеки. Продать это жилье у банков нет возможности: его никто не покупает, оно никому нафиг не уперлось.

Проблема в том, что рынок собственности - он как костяшки домино: вытащи одну - и она послечет за собой падение других. Так что изъятие жилья идет по всему Китаю, и банки сидят с долгами, которые они не могут покрыть, и с жильем, которое они не могут продать.
А поскольку в Китае очень-очень много китайцев и у них очень-очень долгов и у банков очень-очень много изъятого жилья, которое невозможно сбыть с рук, то и кризис будет несколько иного масштаба, чем в США в 2008 году.
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05.01.2022 02:58 Відповісти
маємо бути реалістами, що влада не зробила того,що потрібно було зробити, щоби було інакше
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04.01.2022 15:52 Відповісти
Стефанишина будет в первых рядах!
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04.01.2022 16:04 Відповісти
бойцов направят но кто вам дебилам сейчас про это скажет -если вы стукачи
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04.01.2022 18:05 Відповісти
верно.
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05.01.2022 07:45 Відповісти
 
 