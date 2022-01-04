Маємо бути реалістами: інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати в Україні, у нас є своя армія, яка стоїть і стоятиме на передовій, - Стефанішина

Інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати в Україні, українська армія стоїть і стоятиме на передовій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

"У нас є допомога з боку окремих країн НАТО. Ми укладаємо угоди про закупівлю зброї, військового обладнання, зокрема через систему закупівлі НАТО. Але ми маємо бути реалістами. Інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати. Є українська армія, яка стоїть на передовій і стоятиме на передовій", - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що вже було анонсовано, що і ЄС, і Сполучені Штати заздалегідь підготували пропозиції щодо впровадження нових санкцій.

"Тобто серед західних країн є консенсус щодо ухвалення таких санкцій. Ця інформація була доведена до відома російського президента. Водночас в умовах накопичення військ РФ ми спостерігаємо безпрецедентну міжнародну підтримку та консолідацію не лише через політичні заяви, а й через конкретні рішення, резолюції, дії, які публікуються ЄС, НАТО, окремими країнами. За останній місяць в Україні побувало декілька міністрів оборони країн ЄС, Великої Британії, які обговорювали шляхи підтримки України", - розповіла Стефанішина.

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Віцепрем'єр нагадала, що Сенат США в оборонному бюджеті на 2022 рік передбачив виділення $300 млн на підтримку України, включаючи $75 млн на летальне озброєння.

"Політико-дипломатичне стримування є єдиним шляхом. Ми бачимо, що цей тиск дає свої результати. Вже на прес-конференції Путіна чітко можна зрозуміти, що військовий сценарій - не той, який він розглядає щодо України. Ми ясно розуміємо, що переговори, які він анонсує в Женеві, переговори безпосередньо з президентом США сприяють його суб'єктивізації та підвищенню його рейтингів усередині Росії. Нам важливо, щоб усі європейські лідери бачили це, розуміли. На сьогодні ми хочемо утримати той політичний консенсус на підтримку України і перекласти його на конкретні дії стримування агресора, санкції та запобігання потепленню відносин з Росією без виставлення чітких червоних ліній, пов'язаних із мирним врегулюванням на Донбасі, виконанням Мінських домовленостей", - зазначила Стефанішина.