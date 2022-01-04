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На Закарпатті відремонтували дорогу М-26 між КПП на кордоні з Румунією та Угорщиною, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області завершився ремонт на дорозі міжнародного значення М-26 Вилок - Неветленфолу - КПП "Дяково". Роботи проводились у рамках програми "Велике будівництво".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Закарпатській облдержадміністрації.

Загальна протяжність маршруту Вилок – Дяково становить 37,3 км.

Його унікальність полягає в тому, що він пов'язує одразу два контрольно-пропускні пункти – "Вилок" на кордоні з Угорщиною та "Дяково" – на українсько-румунському кордоні.

На Закарпатті відремонтували дорогу М-26 між КПП на кордоні з Румунією та Угорщиною, - ОДА 01

Під час капітального та поточного середнього ремонтів дорожники уклали 5,6 км нижнього шару покриття з крупнозернистого асфальтобетону і таку ж протяжність виконали у верхньому шарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Підкарпатську магістраль" від кордону з Польщею будують на Закарпатті, - ОДА

На Закарпатті відремонтували дорогу М-26 між КПП на кордоні з Румунією та Угорщиною, - ОДА 02

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" в Україні за два останні роки вдалося відновити 40% основної мережі доріг – понад 14 тис. км.

ОДА (1628) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2046)


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По ночах бабло у асфальт закатують, щоб народ не бачив.
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04.01.2022 13:59 Відповісти
Я не специалист и поэтому возник вопрос - а зимой, вообще асфальт укладывают??? Просто каждый день читаю новости об успехах на фронте строительства дорог, но меня смущает дата в календаре...
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04.01.2022 14:05 Відповісти
Кладут асфальт прямо на сніг , тому дивуйтеся , коли разом зі снігом ,
зійде асфальт і наші гроші 😡
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04.01.2022 14:08 Відповісти
Прошлая власть в єтом преуспела!
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04.01.2022 14:50 Відповісти
Не придирайся к мелочам, бабло должно отмываться при любой погоде. До конца президентства Зеленского уже осталось совсем немного, если не поднапрячься, то в бюджете ещё останутся неукраденные деньги.
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04.01.2022 14:09 Відповісти
Укладывают. На снег наверное нет, но при хорошем дожде видел сам (в Германии)
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04.01.2022 14:31 Відповісти
хах, він не про дороги, у ньго інша мета
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04.01.2022 20:26 Відповісти
 
 