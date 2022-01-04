На Закарпатті відремонтували дорогу М-26 між КПП на кордоні з Румунією та Угорщиною, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області завершився ремонт на дорозі міжнародного значення М-26 Вилок - Неветленфолу - КПП "Дяково". Роботи проводились у рамках програми "Велике будівництво".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Закарпатській облдержадміністрації.

Загальна протяжність маршруту Вилок – Дяково становить 37,3 км.

Його унікальність полягає в тому, що він пов'язує одразу два контрольно-пропускні пункти – "Вилок" на кордоні з Угорщиною та "Дяково" – на українсько-румунському кордоні.

Під час капітального та поточного середнього ремонтів дорожники уклали 5,6 км нижнього шару покриття з крупнозернистого асфальтобетону і таку ж протяжність виконали у верхньому шарі.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" в Україні за два останні роки вдалося відновити 40% основної мережі доріг – понад 14 тис. км.