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Новини
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Через "економічний паспорт" у бюджеті може не вистачити грошей на соціальні виплати, - Южаніна

Через

Через популістську програму президента "Економічний паспорт українця" з держбюджету будуть вилучені мільярди, що може стати причиною зменшення соціальних виплат.

Про це написала народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"Не маючи ані належного розвитку економіки, ані достатньої кількості природних ресурсів, у Зеленського вирішили вкотре пограти з людьми в популізм. Підкреслюю: кошти, які буде спрямовано у Фонд майбутніх поколінь, буде забрано із загального фонду держбюджету, що однозначно призведе до ризику зменшення соціальних виплат", – написала Южаніна. 

Вона нагадала, що схожі програми реалізуються у високо розвинутих країнах, зокрема Ірландії, Сінгапурі, Об’єднаних Арабських Еміратах, Австралії та Кувейті. Проте в цих країнах сума, виплачена на користь дитини, коливається в межах 2-3 тисяч доларів. Крім ОАЕ, де величезні нафтові і газові ресурси дозволяють накопичити на рахунку громадянина, якому виповниться 18 років, до 100 тисяч доларів. В Україні ж, за задумом президента, з 2037 року планують виплачувати дітям по 625 тисяч гривень.

Депутат також звернула увагу на те, що запропонованим президентом законопроектом не гарантується збереження грошей, які накопичуватимуться у Фонді майбутніх поколінь, більше того, виписано навіть можливість банкрутства компаній, які обслуговуватимуть Фонд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Економічний паспорт" може погано скінчитися для бюджету України, - інвестаналітик

"До речі, вартість послуг таких компаній (в тому числі приватних) до 2037 року становитиме майже 35 млрд гривень, джерелом фінансування яких буде Фонд, тобто фактично це дитячі гроші", – додала Южаніна.

Раніше економіст Олександр Охріменко заявив, що кошти, які українці отримають за президентською програмою про "економічний паспорт" через 16 років, можуть знецінитись, тож виплати будуть мізерними.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що економічний паспорт – це виключно піар-проект президента, який дискримінує українських дітей за роком народження.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.

держбюджет (2390) соцвиплати (312) Южаніна Ніна (193) економічний паспорт (17)


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Топ коментарі
+15
На оборону них.я.
****,без мата не скажишь.ЗЕаркоман,**** квартальная.
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04.01.2022 14:06
+10
так при таком развитии ситуации, в 2037 году на 625 тысяч можно будет только скумбрию купить. 100 гр. ))
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04.01.2022 14:10
+8
https://bigkyiv.com.ua/novosti/ НОВИНИ
На запит "скільки років придурку" Google видає біографію Зеленського (ФОТОФАКТ)
Автор: https://bigkyiv.com.ua/post-author/mariya-suprun/ Марія Супрун
12:18 03.01

Пошуковий гігант Google у відповідь на запит "скільки років придурку" видає біографію президента Володимира Зеленського, розміщену на офіційному сайті глави держави.

https://bigkyiv.com.ua/na-zapyt-skilky-rokiv-prydurku-google-vydaye-biografiyu-zelenskogo-fotofakt/
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04.01.2022 14:25
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Правила форума Рада форумчан
На оборону них.я.
****,без мата не скажишь.ЗЕаркоман,**** квартальная.
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04.01.2022 14:06 Відповісти
Ну чего . Осел ВСУ ощасливил , всего то через год 01.01.23 , АЖ на целую штуку гривен зарплату поднимут.
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04.01.2022 14:15 Відповісти
https://bigkyiv.com.ua/novosti/ НОВИНИ
На запит "скільки років придурку" Google видає біографію Зеленського (ФОТОФАКТ)
Автор: https://bigkyiv.com.ua/post-author/mariya-suprun/ Марія Супрун
12:18 03.01

Пошуковий гігант Google у відповідь на запит "скільки років придурку" видає біографію президента Володимира Зеленського, розміщену на офіційному сайті глави держави.

https://bigkyiv.com.ua/na-zapyt-skilky-rokiv-prydurku-google-vydaye-biografiyu-zelenskogo-fotofakt/
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04.01.2022 14:25 Відповісти
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04.01.2022 14:40 Відповісти
зелені дебіли не вміють рахувати.
Та й навіщо?
Головне - пообіцяти.
А як прийде час виконання обіцянок, то вигадають нові, ще гарніші.
Бо дурного "насєлєнія-какаяразніца" вистачає..
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04.01.2022 14:06 Відповісти
Зелені вміють і рахувати , і красти в свою кишеню , а для народу вони знову щось пообіцяють , так як знають , що все для них зійде з рук !
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04.01.2022 14:11 Відповісти
Ну тут спорный вопрос , это прибавлять и умножать у них хреново получается , а вот отнимать и делить ................
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04.01.2022 14:20 Відповісти
а виконувати -то вже не вони будуть...тому и обіцяють.
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04.01.2022 15:15 Відповісти
Та какаяразніца? Хотьпоржом!
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04.01.2022 14:08 Відповісти
так при таком развитии ситуации, в 2037 году на 625 тысяч можно будет только скумбрию купить. 100 гр. ))
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04.01.2022 14:10 Відповісти
А на хрена его было вводить, кому он нужен.
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04.01.2022 14:10 Відповісти
Вказивка от венецианской комиссии
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04.01.2022 15:12 Відповісти
А совремнный завод построить слабо?
Создать рабочие места,не?
Все у Зеленского через жопу.
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04.01.2022 14:14 Відповісти
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04.01.2022 14:22 Відповісти
предложите - какой бы вы построили завод, имея средства.
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04.01.2022 16:27 Відповісти
Да ладно , денег нет . У Осла мозгов в голове нет и не хрена , живет всю жизнь . И даже 2 года как президент воюющей страны . Правда после того как оно свалит , чем быстрее , тем лучше , еще лет 10-15 , придется экономику Украины восстанавливать , но то уже детали.
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04.01.2022 14:18 Відповісти
Кто будет эту экономику восстанавливать? Рапсом и подсолнухом все засеем и все.
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04.01.2022 15:13 Відповісти
Ну то что у вас зелебобиков нет мозгов и так все знают , не стоит лишний раз нам это доказывать .
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04.01.2022 15:51 Відповісти
Вы чем то от зелебобиков отличаетесь? В одном гражданском обществе не может быть сильно умных и сильно дураков. Все одного уровня
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04.01.2022 16:09 Відповісти
Мы отличаемся от зелебобиков , тем что не верим в сказки , а думаем своей головой . И если после бегства Хама в казне была дырка от бублика , а люди сумели во время ВОЙНЫ и восстановления ВСУ обеспечить рост ВВП , при этом не засевая все рапсом и подсолнечником , то значит это возможно .
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04.01.2022 16:19 Відповісти
Ничем вы ни от кого не отличаетесь, ни от зелебобиков, ни от ватников, ни от нациков. Вы все одинаковы и ничего нового порохоботство в историю страны не принесло. Никаких новаторств, прорывов и достижений. Также сидели на кредитах и попрошайничали деньги
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04.01.2022 16:26 Відповісти
А так я все таки с кацапом общаюсь . Тогда не парься тебе не понять.
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04.01.2022 16:29 Відповісти
Я донес тебе что хотел сказать и тебя услышал.

Ничего нового. Закончил как и большинство поисками кацапов
Поэтому ничем вы не уникальны- такое же быдло как и зелебобики.
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04.01.2022 16:37 Відповісти
А вы за кого голосовали во втором туре? Просто интересно
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04.01.2022 19:19 Відповісти
За Зеленского конечно
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04.01.2022 22:01 Відповісти
Что за кипиш???? ..... не мешки ворочать. Вова стал президентом на популизме, лжи и обливании своим говном окружающих и продолжает это делать уже 2 года. Любит у нас народ садо-мазо, при чем только в роли жертвы. И если Вава перестанет врать, то его не поймет лохторат... Так что скоро еще космодром построим!
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04.01.2022 14:19 Відповісти
Зате піару у Вовочки повні штани.
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04.01.2022 14:24 Відповісти
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04.01.2022 14:43 Відповісти
Вангую, через 2 года "Фонд майбутніх поколінь" успешно объявят банкротам. И потом выяснится, что счета этого фонда открывались где то на Кипре, причем счета были открыты лично под Ленкины гарантии. Хотя уже пофиг, экономика страны успешно просыралась 30 лет, просто последние 2 с половиной года в турборежиме. И да, поздравляю всех поцев голосовавших за господина Кравчука, Кучму, Ющенка, овоща, Порошенка и и конечно же за самого "великого" лидера современности, "верховного Нелоха" МОНИКУ. Вы 30 лет делали это вместе. Теперь жрите гречку, кулечки и календарики за которые ходили на избирательные участки все последние 30 лет. Народ, переживший за последнее столетие с хвостиком 3 голодомора, 2 Мировых войны, эксперименты социализма, массовые репрессии и который последние 8 лет воюет с ордынцами имеющими ядерное оружие в арсенале выбирает лидером ШУТА-недомерка обречен. Нашу территорию займут более успешные и наглые народности. И главное не забывайте, это все мы сделали вместе.
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04.01.2022 14:43 Відповісти
Ок. Глас вопиющего услышан. Все мы лохи. Все не того каждый раз выбирали. Крайний раз вообще шута. А кого надо было? Выбор был? Точнее был между хреном и редькой. Иных овощей как бы не предлагалось и на горизонте особо не предвиделось. Так кого выбирать нужно бело? Хрен? Или таки редьку? Или кого. Вон года два пройдет - опять выбирать нужно будет кого-то. Только вот кого?
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04.01.2022 20:10 Відповісти
В этом и проблема нашего общества. Всегда ищем доброго боярина, который порешает все наши вопросы))) Увы, так система не работает. Верней она работает, но не так как бы мы того хотели. Рецепт отсеивания хрена и редьки есть. Да, он есть, представьте... Но его технически убрали в выборном законодательстве. Момент первый, убрали такую тему как меньше 50% избирателей и выборы не действительны. А потом еще один момент, строку "против всех". Ведь не составит труда (якобы не должно составить) внести в избирательное законодательство такой момент, если количество избирателей проголосовавших "против всех" на тех или иных выборах больше 50%, то выборы считаются не состоявшимися. Все кандидаты снимаются с выборов и не имею права выставлять свои кандидатуры в следующем раунде. Те политические силы (партии) которые захотят внести и подадут документы в ЦВК, ОВК, ТВК и т.д. и т.п. кандидатов которые сняты с выборов, так же снимаются с этих же выборов. Это один из инструментов. Но увы, когда меняли избирательное законодательство, избиратели (лохи) стояли в стойле и жевали подножный корм. Потом избиратели (лохи) голосовали за проходимцев, потом за шута. И при этом у них даже мыслей не возникает "а может что то нужно менять?!". Дальше ведутся на 4000 евро ЗП для учителей, конец эпохи бедности, "в один тур" и прочую х...рню. А народец у нас такой, лучше что б у соседа корова сдохла, чем что то менять и парится. Все ждет того же боярина-решалу. По этому лоха и дрючат. А лохи ноют, мол власть плохая ничего делать не хочет и дальше идет на избирательный участок, открыв рот с которого как у дауна течет слюна, все с тем же кулечком с газетками и блокнотиком "За Пупкина!".
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05.01.2022 09:09 Відповісти
Я прочитал месидж "нужно что-то менять", избиратели лохи стояли в стойле, избиратель виноват, что рада изменила законодательство таким образом, что сейчас по сути мы имеем выбор практически без выбора. Вот краткий перечень выжимки из Вами написанного. Только рецепта даже приблизительного как это сделать я не увидел. Так у нас построено законодательство, что депутаты могут принять практически любой закон без учета желаний избирателей избравших их. И что в таком случае делать со сложившейся ситуацией? Майдан? Так это не выход собирать его по таким поводам. Да и никому не под силу его собрать. А последствия принимаемых законов просчитать далеко не все могут. Да и Вы также. Вот простой пример - меньше 50% избирателей и выборы не действительны. Ок. Раз получилось меньше, второй, третий. Сколько раз так надо? Кста, учитывайте что каждый раз бабло на все эти танцы с бубном неслабое выделяться должно. Может страна себе подобное позволить? Вопрос остается открытым. И это только один пример. То же самое против всех. Ок, против всех проголосовали. Дальше что? Ждать когда за всех проголосуют? Кста, против всех у Вас и сейчас есть возможность т.с. как бы проголосовать испортив бюлетень. Это будет практически идентично.
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05.01.2022 14:04 Відповісти
Я не против здоровой дискуссии. Должен сделать комплемент в Вашу сторону, Вы один из немногих, кто на цензоре хоть вникает в суть, а не просто высерается в коментах. Начну с конца Вашего комментария. Испортить бюллетень в нынешнем законодательстве, это все равно что просто проигнорировать голосование. То есть, он просто будет считаться как выданный, но в общее число проголосовавших не войдет. Так что не вариант вообще. Дальше, не нужно ждать когда проголосуют за всех. Вы ведь отлично понимаете, политика у нас, это просто официальная проституция, скорей все даже от части и реальная. Шваль впихивается в партии, списки... Возникает вопрос, если в 10 партиях из 10 практически одни г....ны, вот как это все отсеять? Как один из рецептов, запретить им баллотироваться. Я вас понимаю, намного быстрей и эффективней это фонарные столбы и деревья. Но, мы ж типо говорим о правовом государстве. Просто так, конкретно Иванову запретить баллотироваться вроде как нельзя, начнут мычать об правах... плюс Европа завизжит об ратифицированы конвенциях. А тут законодательство, мол народ против этих кандидатов. Сори... идите лесом, выставляйте других. Да, я Вами согласен, это будет дорого. но извините, думаю что за 30 лет, г...доны, которые были у руля нам вышли в стократ дороже. И снова же, повторюсь, виноваты мы все скопом. Мы даже не пользуемся инстументом, который у нас остался (это я по поводу так называемых народных депутатов). Императивный мандат. Сколько было случаев даже попыток отозвать "депутата ВР" от простых жителей и граждан. Да походу НОЛЬ. И по этому мы возвращаемся к тезису: "Тупой скот", "Лохи"...
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05.01.2022 18:21 Відповісти
Сразу оговорюсь, что Вы меня неправильно наверное поняли. Я ни о каких столбах речь не веду и не собираюсь вести. Это однозначно не вариант. Уже человечество не единожды подобное проходило в разных странах и ничего хорошего это не принесло. Далеко ходить не нужно за примером. Взять тот же совок и так называемую диктатуру пролетариата. К чему привело известно. Повторять думаю нет смысла. Запретить баллотироваться тоже не выход. Иначе мы сами попираем закон. Любой гражданин имеет право выставить свою кандидатуру на выборы. Если конечно мы изначально говорим о правовом государстве. Ну и относительно выбирать покуда не выберем. Это мало того что дорого будет. Это может зацементировать так званых "папередников" и обеспечить несменяемость власти при должном подходе. А что. Чем не вариант пролонгации себя любимого у корыта? Каждые полгода выборы и каждые полгода не выбираем. Прежние власть имущие на местах. И на счет императивного мандата. Я наверное что-то пропустил, но по-моему такового механизма до сих пор нет хотя и хотели принять закон. Знаю что Юлька за него ратовала в свое время. Не знаю - может уже и приняли. Тогда пропустил сей момент. Ну и самого закона недостаточно. Необходимо еще иметь к нему механизм реализации. Вобщем я так покуда рецептов от Вас и не дождался. Снова выборы вот считай скоро. Два года пройдут быстро. Только вот кандидаты то кто? Сейчас я к примеру даже не вижу никого на политическом горизонте за кого голосовать можно. Вот и все дела. Полное отсутствие людей с государственным мышлением. Так что у нас не кризис выбора, а кризис предложения для выбора. Вот Вы к примеру кого могли бы предложить достойного за кого голосовать можно было бы? Я покуда даже не вижу и приблизительно.
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05.01.2022 19:24 Відповісти
Южаніна знає про популізм усе . Спочатку зібрали 6 млрд. грн з бляхарів за розмитнення ,а потім Петро їх у березні 2019 року просто роздав пенсіонерам (пєтіна тисяча) . Оце молодці ,оце політ економічної думки !
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04.01.2022 14:53 Відповісти
Так Петро чи Гройсман?
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04.01.2022 15:26 Відповісти
А какаяразніца ?
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04.01.2022 15:40 Відповісти
действительно. зачем перечислять посетителей винницкой синагоги.
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04.01.2022 15:44 Відповісти
Скумбрия зато по 8.
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04.01.2022 15:02 Відповісти
Может скумбрией будут выдавать?
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04.01.2022 15:09 Відповісти
Лучше горбешей. Надо у зеленки узнать по чем она.
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04.01.2022 15:18 Відповісти
А может и дровами с миллиарда деревьев будут отдавать
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04.01.2022 15:19 Відповісти
Великий рехВОРматор Украины и всего Мира Игорь Валерьевич обул целую Америку за 15 лет на сотни миллиардов долларов,а вы хотите чтобы украинцев не обул? Причем обул красиво элегантно и со вкусом,американскя Прокуратьура и 4 штата США ведут следствие достойно...,а вот после Суда над проходимцами Кучмы Коломойского и Боговолюбова только по Приватбанку,я не уверен что американская Фемида вернет хоть какую то часть украденного бабла Украине....сделки заключались в долларах,а не в гривнах или рублях.. .
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04.01.2022 15:25 Відповісти
Господя, ну ладно то олигархи и их проплаченные шестёрки чиновники возмущаются (им есть что терять- собственно, само богатство Украины, которое находится у них в руках). Но вы то, что возмущаетесь? Вам то, что терять. Боитесь что обеднеете?)))) Ну народ...
Как те блохи, которые сидели в закрытой банке. А когда им крышку открыли и даровали таким образом свободу, оказалось, что они уже выпрыгнуть из банки не могут и не хотят (не физически ослабли, а психологически).
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04.01.2022 15:27 Відповісти
нинке ( южаниной), которая потужный реформизм петюне подкинула привет от евробляхеров.
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04.01.2022 15:27 Відповісти
Действительно кабинет министров Украины Гройсмана обул быдло хитрожопое на несколько ярдов гривен...,причем здесь Порошенко дятлы?На финансовых документах Украины подписи президент Порошенко вы не найдете...нсть только подписи Премьер Гройсман...не прикидывайтесь депилами...без подписи Гройсмана любой Финансовый документ Украины НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН...даже в МВФ, Всемирном Банке и банке ****...стадо болванов...
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04.01.2022 15:32 Відповісти
а петюнька мимо проходил походкой пеликана.
мы все помним его потужный реформизм.
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04.01.2022 15:34 Відповісти
Нет ,КМ Гройсмана не обул "быдло хитрожопое ". Если ты этого не понял ,дядя ,то ты полный кретин .
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04.01.2022 15:43 Відповісти
Иочно так было и при президенте Ющенко..всем баблом в Украине командовала Юлия Владимирна.. Быдло..тупое..тошнит от вас чессловор..
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04.01.2022 15:41 Відповісти
Що за фантазии?! НБУ подчинялось президенту, а не премьеру!!!
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04.01.2022 16:35 Відповісти
Президент Зеленский думает о будущих поколениях. Молодец! Предыдущие думали как бы украсть
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04.01.2022 15:49 Відповісти
Дядя..я изучил внимательно биографию Кучмы Леонид Данилыча...и прочих Днепровских баранов включая Шута Голдобородьку...
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04.01.2022 15:49 Відповісти
зачем?
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04.01.2022 16:36 Відповісти
Просто так я ничего не делаю...Депилы Кремлевские...ни здесь ни в Ютьюбе...
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04.01.2022 15:52 Відповісти
а що вы делаете?
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04.01.2022 16:37 Відповісти
Поліцейські вимагають відставки глави МВС та Нацполіції
https://www.youtube.com/watch?v=itDpgRuqYtY
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04.01.2022 16:04 Відповісти
Красивый вопрос в Ютьюбе мне прислала из Полтавы Оксана Р.,если Порошенко и Гройсман обворовали Украину на 5 триллионов долларов,то почему Порошенко Гройсман не в одной команде?

Ответ прост...Коломойский и Путлер этол одна ФСБшная банда...Беня казав... возьмем кредит у Путлера 100 ярдов долляров и объявим ДЕФОЛТ... но я Беня с этой суммы Дефолта буду иметь всю Казну Украины...
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04.01.2022 16:09 Відповісти
ВВП Украины в ближапйшие 50 лет никогда не будет 5 триллионов долларов...сказки Кремлевского быдла разрушить просто...даже за 5 лет Порошенко у власти
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04.01.2022 16:16 Відповісти
не написано от каких партий эти депутаты.
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04.01.2022 16:22 Відповісти
Ленка Голобородька Скумбрию по 8 отмениля...пошла Инфляция...,теперь даже за пачку туалетной болмаги кожен українець заплате Днепровским Мафиозам 100 долярів...Леонид Данилыч любе скорость и Турборежим...
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04.01.2022 16:26 Відповісти
конопли от зелика уже обкурились, а теперь ещё и бабосиков получат...
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04.01.2022 17:04 Відповісти
любое улучшение жизни простых украинцев, вызывает взрыв ненависти у "оппозиции" и местных порохоботов.
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04.01.2022 17:16 Відповісти
Страшилки олігархів . Не хочуть вони розвитку України . І звідки така тваринна жадність і ненависть до людей ?
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04.01.2022 21:18 Відповісти
 
 