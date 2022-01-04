Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років, - Ляшко
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони прищеплювалися.
Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, він підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.
"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони прищеплювалися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу не менше ніж через шість місяців після другої", - сказав він.
Ляшко уточнив, що отримати бустерну дозу зможуть люди старше 60 років через шість місяців від дати другого щеплення від COVID-19. Оптимальним терміном є період 6-9 місяців.
Перевага віддаватиметься М-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Так, якщо перші два щеплення були зроблені вакциною CoronaVac, то бустерну дозу рекомендується проводити вакциною Comirnaty/Pfizer.
У разі відсутності М-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, згідно з дозволеними в Україні схемами.
Після отримання бустерної дози дію COVID-сертифіката буде продовжено.
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В Австралии ожидается дефицит мяса .
Вы прочли правильно.
Дефицит мяса ожидается именно в Австралии, той самой Австралии, которая является одним из крупнейших экспортеров баранины и говядины.
Причина?
Дефицит работников. ибо самоизоляция.
Есть и еще одна причина, только она не указывается: не ширяются работники жЫжей, а неширнувшимся работать нельзя.
Оттого и дефицит работников, и оттого дефицит мяса.
Подтверждаю насчет дефицита мяса: из продажи исчезли дешевые отрубы свинины, дешевая ветчина и дешевая курятина (говядиной я в последнюю закупку не интересовалась), а свинину хотела заечь, но вместо ноги пришлось взять отбивные.
В продаже не было даже куриного фарша.
Но это, граджане не проблема.
Во-первых, как сказали великие классики в книге "12 стульев": "Мясо вредно".
А во-вторых, поскольку дефицита быстрых ковидных тестов не будет (ибо правительство штата Виктория договорилось о поставке еще 10 миллионов оных), то бифштекс во рту прекрасно заменит палка для теста в носу.
В-третьих, лохторат всегда может заняться каннибализмом и переработать на консерву слуг народа, то бишь парламентариев, вакцинаторов и прочих контакт трейсеров.
Наконец, можно ловить и жрать кроликов, что в Великую Депрессию (а именно в ней Австралия сейчас и находится, только "много более"(С) глубже) население и делало,
Правда, потом была очень страшная война, в которой погибло очень много людей.
Ляшко с Педаликом на заметку.
"Australia facing meat supply shortage
https://www.youtube.com/watch?v=XD41eR6j1Rg
в штате Виктория, Австралия, отменяют большинство операций (elective surgeries).
Я тоже с февраля скорее всего отменю, только частную мед страховку, ибо с сложившейся ситуации она не имеет никакого смысла. Мало того, что на меня, как невакцинированного недочеловека вообще больше не распространяются мед помощь совершенно официально, но ее не будет и вакцинированным.
Но вот пусть вакцинированные мед страховки и платят.
Призная, я - лох. Более того, я - лох педальный.
На мед страховку мы с мужем выплатили за 30 лет больше 100 тысяч долларов (вы прочли правильную сумму).
Мне следовало отменить страховку немедленно с началом ковидобесия, сейчас на счету в банке было бы на 10 тысяч баксов больше, а так - впустую выкинутые деньги.
Если кто умеет читать между строк, то ситуацию следует понимать так: у властей штата Виктория нет денег на госпиталя, вообще нет денег, штат Виктория - полный и окончательный банкрот.
Сейчас начнет останавливаться все, от транспорта до подачи электричества.
P.S. Получила перед Рождеством письмо из частного госпиталя, собирают пожертвования на оборудование для анестезии. Это имеет место быть в бывшей стране первого мира, ныне поганом отстойнике, хуже африканского. За два года лейбористы превратили штат Виктория в клоаку.
Давайте, Ляшко с Падаликом, присоединяйтесь.
Фазы плана "барановирус".
Фаза 1. Имитация угрозы и создание страха. (декабрь 2019 - март 2020)
Фаза 2. Результат: (почти) всеобщая паника .
Фаза 3.
Фаза 4. Установить апартеид и QR-код. (Июнь 2021 - октябрь 2021).
- Добровольно планировать дефицит.
- Ввести пропуск на вакцинацию (QR-код), чтобы поощрять вакцинированных и наказывать сопротивляющихся.
- Создать апартеид привилегированных против остальных.
- Лишить не привитых права на работу или учебу.
- Лишить не привитых основных услуг.
- Навязать не вакцинированным платежные тесты ПЦР.
Фаза 5. первый этап цифрового контроля.......
Фаза 6
якийсь кривий "генератор імен" ...
нелла не призвіще.
а ще й з помилками
Лучше б дали возможность Вовину 1000грн потратить на лекарства от побочек вакцинации, а не на книжки и концерты, которые людям старше 60 лет и даром не нужны - вот это понимаю забота.
А так это просто утилизация залежавшейся вакцины.