УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6330 відвідувачів онлайн
Новини
8 097 110

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років, - Ляшко

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років, - Ляшко

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони прищеплювалися.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, він підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони прищеплювалися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу не менше ніж через шість місяців після другої", - сказав він.

Ляшко уточнив, що отримати бустерну дозу зможуть люди старше 60 років через шість місяців від дати другого щеплення від COVID-19. Оптимальним терміном є період 6-9 місяців.

Перевага віддаватиметься М-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Так, якщо перші два щеплення були зроблені вакциною CoronaVac, то бустерну дозу рекомендується проводити вакциною Comirnaty/Pfizer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японські вчені повідомили, що розробили "довічну вакцину" проти COVID-19

У разі відсутності М-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, згідно з дозволеними в Україні схемами.

Після отримання бустерної дози дію COVID-сертифіката буде продовжено.

вакцина (4419) МОЗ (5393) Ляшко Віктор (1513)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Фармацевтичні компанії набивають кишені баблом на багатомільярдних закупках, чиновники - на відкатах від цих закупок. А до людей як ставилися, так і ставляться, як до надуреного бидла...
показати весь коментар
04.01.2022 14:41
+15
Слабаки. В Турции вона пятый раз уже проколоться можно
показати весь коментар
04.01.2022 14:35
+13
На смену наркозависимоти пришла бустерозависимость...🙄 Человечество окончательно слетело с катушек😕.
показати весь коментар
04.01.2022 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
,Ой
показати весь коментар
05.01.2022 10:25 Відповісти
Та бреше звісно
показати весь коментар
05.01.2022 10:19 Відповісти
Новости из дурки.

В Австралии ожидается дефицит мяса .

Вы прочли правильно.
Дефицит мяса ожидается именно в Австралии, той самой Австралии, которая является одним из крупнейших экспортеров баранины и говядины.
Причина?
Дефицит работников. ибо самоизоляция.
Есть и еще одна причина, только она не указывается: не ширяются работники жЫжей, а неширнувшимся работать нельзя.
Оттого и дефицит работников, и оттого дефицит мяса.
Подтверждаю насчет дефицита мяса: из продажи исчезли дешевые отрубы свинины, дешевая ветчина и дешевая курятина (говядиной я в последнюю закупку не интересовалась), а свинину хотела заечь, но вместо ноги пришлось взять отбивные.
В продаже не было даже куриного фарша.

Но это, граджане не проблема.
Во-первых, как сказали великие классики в книге "12 стульев": "Мясо вредно".
А во-вторых, поскольку дефицита быстрых ковидных тестов не будет (ибо правительство штата Виктория договорилось о поставке еще 10 миллионов оных), то бифштекс во рту прекрасно заменит палка для теста в носу.
В-третьих, лохторат всегда может заняться каннибализмом и переработать на консерву слуг народа, то бишь парламентариев, вакцинаторов и прочих контакт трейсеров.
Наконец, можно ловить и жрать кроликов, что в Великую Депрессию (а именно в ней Австралия сейчас и находится, только "много более"(С) глубже) население и делало,
Правда, потом была очень страшная война, в которой погибло очень много людей.

Ляшко с Педаликом на заметку.

"Australia facing meat supply shortage
https://www.youtube.com/watch?v=XD41eR6j1Rg
показати весь коментар
05.01.2022 06:40 Відповісти
Очередные новости из дурки:
в штате Виктория, Австралия, отменяют большинство операций (elective surgeries).
Я тоже с февраля скорее всего отменю, только частную мед страховку, ибо с сложившейся ситуации она не имеет никакого смысла. Мало того, что на меня, как невакцинированного недочеловека вообще больше не распространяются мед помощь совершенно официально, но ее не будет и вакцинированным.
Но вот пусть вакцинированные мед страховки и платят.
Призная, я - лох. Более того, я - лох педальный.
На мед страховку мы с мужем выплатили за 30 лет больше 100 тысяч долларов (вы прочли правильную сумму).
Мне следовало отменить страховку немедленно с началом ковидобесия, сейчас на счету в банке было бы на 10 тысяч баксов больше, а так - впустую выкинутые деньги.

Если кто умеет читать между строк, то ситуацию следует понимать так: у властей штата Виктория нет денег на госпиталя, вообще нет денег, штат Виктория - полный и окончательный банкрот.
Сейчас начнет останавливаться все, от транспорта до подачи электричества.

P.S. Получила перед Рождеством письмо из частного госпиталя, собирают пожертвования на оборудование для анестезии. Это имеет место быть в бывшей стране первого мира, ныне поганом отстойнике, хуже африканского. За два года лейбористы превратили штат Виктория в клоаку.
Давайте, Ляшко с Падаликом, присоединяйтесь.
показати весь коментар
05.01.2022 10:13 Відповісти
Щось,схоже на приказку:-'Кто некурит и непьйот,тот...(далі за бажанням). Все,життя, з цікавістю відношуся,до всіляких комерційних фондів і банків Дуже,вже,смішна,річ. Лавки створені,для втечі з грошима ,Але,скільки бажаючих,бути розведеними
показати весь коментар
05.01.2022 10:53 Відповісти
Та зробіть вже допуск для всіх хто бажає її зробити.Уряд йолопів!
показати весь коментар
05.01.2022 11:07 Відповісти



Фазы плана "барановирус".

Фаза 1. Имитация угрозы и создание страха. (декабрь 2019 - март 2020)

Фаза 2. Результат: (почти) всеобщая паника .
Фаза 3.
Фаза 4. Установить апартеид и QR-код. (Июнь 2021 - октябрь 2021).
- Добровольно планировать дефицит.
- Ввести пропуск на вакцинацию (QR-код), чтобы поощрять вакцинированных и наказывать сопротивляющихся.
- Создать апартеид привилегированных против остальных.
- Лишить не привитых права на работу или учебу.
- Лишить не привитых основных услуг.
- Навязать не вакцинированным платежные тесты ПЦР.
Фаза 5. первый этап цифрового контроля.......
Фаза 6
показати весь коментар
05.01.2022 11:28 Відповісти


якийсь кривий "генератор імен" ...

нелла не призвіще.

а ще й з помилками
показати весь коментар
05.01.2022 19:14 Відповісти
М-РНК-вакцина имеет маленький срок хранения по сравнению с CoronaVac, по этому решили утилизировать, что долго не лежит - "Перевага віддаватиметься М-РНК-вакцинам", под соусом заботы о людях старше 60 лет.
Лучше б дали возможность Вовину 1000грн потратить на лекарства от побочек вакцинации, а не на книжки и концерты, которые людям старше 60 лет и даром не нужны - вот это понимаю забота.
А так это просто утилизация залежавшейся вакцины.
показати весь коментар
05.01.2022 14:05 Відповісти
А если я хочу бустерную тоже Коронавак и никакой другой???
показати весь коментар
05.01.2022 14:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 