Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років, - Ляшко

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони прищеплювалися.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, він підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони прищеплювалися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу не менше ніж через шість місяців після другої", - сказав він.

Ляшко уточнив, що отримати бустерну дозу зможуть люди старше 60 років через шість місяців від дати другого щеплення від COVID-19. Оптимальним терміном є період 6-9 місяців.

Перевага віддаватиметься М-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Так, якщо перші два щеплення були зроблені вакциною CoronaVac, то бустерну дозу рекомендується проводити вакциною Comirnaty/Pfizer.

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У разі відсутності М-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, згідно з дозволеними в Україні схемами.

Після отримання бустерної дози дію COVID-сертифіката буде продовжено.