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НАТО збирає позачергове засідання через нарощування військ РФ в Україні та на її кордонах

НАТО збирає позачергове засідання через нарощування військ РФ в Україні та на її кордонах

Північноатлантична рада збирається на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії на тимчасово окупованих територіях України та на її кордонах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок пресслужба НАТО.

Зазначаться, що засідання відбудеться у віртуальному форматі у п'ятницю, 7 січня.

"Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї, а також ширші питання європейської безпеки. Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми обіцяли Україні місце за столом НАТО, прийшов час прийняти план дій, щоб це виконати, - ексгенсек Альянсу Расмуссен

Нагадаємо, раніше у Північноатлантичному альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія - НАТО (РРН) 12 січня і закликали РФ "зважати на занепокоєння альянсу".

армія рф (17317) НАТО (6438)


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Топ коментарі
+23
Поділяю Ваш сум - з такого "зорельота" унітаз стирить проблематично.))
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04.01.2022 14:59
+20
Внутрішні приміщення патрульних катерів Mark VI, які для нас будують американці. Це просто зорельоти якісь. Боже, бережи Америку!
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04.01.2022 14:46
+14
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04.01.2022 14:47
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Поки Нора спить, а Пєтя позіхає. Чи навпаки.
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04.01.2022 14:45 Відповісти
А в цей час ...
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04.01.2022 15:32 Відповісти
А зеБАНЬКО В УПОР НЕ ВИДИТ ! Три дня видосик стряпал ,гулял и с МАФИОЗИ -Какламоем решал ,за сколько Украину слить ,сколько емиллиардов и в какие офшоры вывести
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05.01.2022 11:05 Відповісти
Коли "провожать" підемо з країни нашого каламоя та зе6анька - вони вже насрали достатньо в Україні?
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05.01.2022 17:20 Відповісти
Внутрішні приміщення патрульних катерів Mark VI, які для нас будують американці. Це просто зорельоти якісь. Боже, бережи Америку!
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04.01.2022 14:46 Відповісти
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04.01.2022 14:47 Відповісти
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04.01.2022 14:47 Відповісти
Как дикари радуемся блестючкам в бесполезных посудинах за которые придётся платить реальными деньгами.
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04.01.2022 14:52 Відповісти
Поділяю Ваш сум - з такого "зорельота" унітаз стирить проблематично.))
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04.01.2022 14:59 Відповісти
Согласен с Вами полностью - как не дикари, мы с Вами радуемся грандиозному строительству университета имени Зеленского, многомиллиардным программам по освоению морей и океанов, программам по освоению космоса на десятки миллиардов в год....А ещё есть повод радоваться игорному бизнесу, распродаже всех земель, виртуальному голосованию, виртуальному документообороту....
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04.01.2022 15:16 Відповісти
А блазень і не чухається, мабуть або все з птнпнх вже домовлено, або натові Україна більш потрібна, ніж її "очільникам".
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04.01.2022 14:46 Відповісти
Договорняк как и с Педей по Иловайску и Дебальцево. Схема уже отработана. Кац предложит сдаться. Поэтому войск не замечают и говорят все в порядке, а США уже собирается организовывать партизанское движение, намекая, что на Зе надежды нет.
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05.01.2022 17:21 Відповісти
было бы не плохо, если бы уже сейчас шведы, финны,... ипримкнувшаякнимшвейцария, "в связи с российской угрозой" (С), подали заявки о скорейшем вступлении в нато )) ну и потом, следуя их примеру, началось "движение присоединения" и многих других стран, осознающих угрозу руцкого мира )) во порадовали бы ***** результатами его миролюбивых инициатив ))
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04.01.2022 14:49 Відповісти
Может уже хватит просто смотреть на песпредел гопника ???
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04.01.2022 15:00 Відповісти
кацапы там уже 3 месяца стоят, а они решили в виртуальном формате посавищатся....
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04.01.2022 15:04 Відповісти
Цапы такие счастливые в своих сми… пишут, чторади них собираются все страны, что бы обсуждать их требования.. мол , смотрите какие мы крутые…
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04.01.2022 15:14 Відповісти
Байден вже з****л - Старий маразматік
Mavka Slavka



@MavkaSlavka

·
https://twitter.com/MavkaSlavka/status/1478264653943771137 6 ч



It's good to know Zelensky has Biden's absolute support.
Приятно знать, что Зеленский пользуется абсолютной поддержкой Байдена.



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04.01.2022 15:20 Відповісти
та да ********* с армянской *********** обсуждали какая расея крутая, мы набрались сил и диктуем всем шо надо делать, а кто осмелица не прислушаться - будем гасить атомными бомбами, мы самые крутые а все лохи позорные))
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04.01.2022 15:23 Відповісти
Кацапи. Нічого дивного.... у кацапів усе "по панятіям".
Вони не розуміють що коли люди збираються щоб обговорити як приспати краще скаженого шакала то це не додає "крутості " шакалу.
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04.01.2022 16:23 Відповісти
а в это время, клоуна в буковеле трахает бородатая бабушка...
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04.01.2022 16:11 Відповісти
прям на одном этаже, а туалет то в конце коридора)))) полюбому встретятся))
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04.01.2022 16:51 Відповісти
НАТО збирає позачергове засідання ...
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А наши депутаты в это время спокойно разъехались по Мадьдивам и Сейшелам греть свои перетруженные задницы.
Вот и вопрос, а кто в эти тревожные для Украины минуты бОльший патриот Украины?
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04.01.2022 16:14 Відповісти
Ну так ми ж сидемо на сраці рівно, не подобалось би так вже встали б та вигнали цих сук
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05.01.2022 17:26 Відповісти
А зеля в Буковеле . Вот досада .
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04.01.2022 17:12 Відповісти
надайте вже Україні ПДЧ до НАТО ,навіть якщо з діючої влади до вас і не буде звернень!
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04.01.2022 17:25 Відповісти
Слова умного человека Збигнева Бжезинского
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04.01.2022 18:00 Відповісти
Воообще то история показывает что сама Польша уже много раз была лишней страной.
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05.01.2022 10:16 Відповісти
Лишняя с первого раза стала бы лишней. Ан нет - возродилась.
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05.01.2022 14:04 Відповісти
Краще б НАТО Сійарто на пляшку посадило... Наплакався Блінкену, що
http://politic.karpat.in.ua/?p=37135&lang=uk президент України вніс законопроєкт, який унеможливить угорським лідерам на Закарпатті займати посади в українській адміністрації.
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04.01.2022 18:03 Відповісти
Это новое, или ещё предновогоднее?
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04.01.2022 21:17 Відповісти
опять выскажут озабоченность???
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05.01.2022 12:34 Відповісти
відверто кажучи, вони можуть дозволити собі обмежитись стурбованістю чи занепокоєнням -російські війська не біля їхніх кордонів накопичуються.
нас би мало турбувати інше - чи може дозволити собі країна мати президента, який під час війни та під час скупчення військ агресора постійно відпочиває, от просто зараз (коли НАТО скликає позачергове засідання), те, що зветься "президентом" України - відпочиває в Буковелі.
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05.01.2022 13:09 Відповісти
Сопля думає,що хай світ за нього попрацює,а йому якраз гогікЯкраз свіжого марафету підкинув й Шмаркля торчить йому не до України,Тай й прибуток на рахунках Беня повідомив,має повід для радості.Зашквари кожен день
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05.01.2022 13:39 Відповісти
Сдается мне, что в ближайшее время кое-что начнется.
Возможно, вот с самое ближайшее.
А, может, уже и началось, с Казахстана
Блинкен рванул в ОАЭ, а "Полностью вакцинированный, недавно получивший "бустерную" дозу вакцины, министр обороны США Ллойд Остин заболел COVID-19"

Завтра затарюсь кое-чем на случай заварушки.
Сегодня уже затарились самым жизненно-необходимым.
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05.01.2022 14:40 Відповісти
 
 