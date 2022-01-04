НАТО збирає позачергове засідання через нарощування військ РФ в Україні та на її кордонах
Північноатлантична рада збирається на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії на тимчасово окупованих територіях України та на її кордонах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок пресслужба НАТО.
Зазначаться, що засідання відбудеться у віртуальному форматі у п'ятницю, 7 січня.
"Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї, а також ширші питання європейської безпеки. Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Північноатлантичному альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія - НАТО (РРН) 12 січня і закликали РФ "зважати на занепокоєння альянсу".
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Mavka Slavka
@MavkaSlavka
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https://twitter.com/MavkaSlavka/status/1478264653943771137 6 ч
It's good to know Zelensky has Biden's absolute support.
Приятно знать, что Зеленский пользуется абсолютной поддержкой Байдена.
Вони не розуміють що коли люди збираються щоб обговорити як приспати краще скаженого шакала то це не додає "крутості " шакалу.
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А наши депутаты в это время спокойно разъехались по Мадьдивам и Сейшелам греть свои перетруженные задницы.
Вот и вопрос, а кто в эти тревожные для Украины минуты бОльший патриот Украины?
http://politic.karpat.in.ua/?p=37135&lang=uk президент України вніс законопроєкт, який унеможливить угорським лідерам на Закарпатті займати посади в українській адміністрації.
нас би мало турбувати інше - чи може дозволити собі країна мати президента, який під час війни та під час скупчення військ агресора постійно відпочиває, от просто зараз (коли НАТО скликає позачергове засідання), те, що зветься "президентом" України - відпочиває в Буковелі.
Возможно, вот с самое ближайшее.
А, может, уже и началось, с Казахстана
Блинкен рванул в ОАЭ, а "Полностью вакцинированный, недавно получивший "бустерную" дозу вакцины, министр обороны США Ллойд Остин заболел COVID-19"
Завтра затарюсь кое-чем на случай заварушки.
Сегодня уже затарились самым жизненно-необходимым.