НАТО збирає позачергове засідання через нарощування військ РФ в Україні та на її кордонах

Північноатлантична рада збирається на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії на тимчасово окупованих територіях України та на її кордонах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок пресслужба НАТО.

Зазначаться, що засідання відбудеться у віртуальному форматі у п'ятницю, 7 січня.

"Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї, а також ширші питання європейської безпеки. Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у Північноатлантичному альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія - НАТО (РРН) 12 січня і закликали РФ "зважати на занепокоєння альянсу".