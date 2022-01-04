За 4 дні з України до Європи вивезли майже 20 мільйонів м3 газу, - "Оператор ГТС"

Реекспорт газу з України до Європи за 4 дні після ухвалення Кабінетом міністрів постанови про державне регулювання цін на газ для хлібокомбінатів, маслозаводів та інших підприємств харчової промисловості досяг 18,6 млн куб. м.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на дані "Оператора ГТС".

Це газ, що європейські компанії зберігали в українських підземних сховищах. У день ухвалення рішення про державне регулювання цін - 30 грудня - з країни було викачано 7,8 млн куб. м газу, 31 грудня - 6,5 млн куб. м. 1 та 2 січня реекспорт склав 1,3 та 3 млн куб. м відповідно.

Виведений з України обсяг газу 18,6 млн. куб. м газу приблизно дорівнює місячному споживанню підприємств харчової промисловості, для яких уряд встановив пільгову ціну.

Раніше уряд визначив деякі підприємства харчової промисловості, яким зобов’язав продавати газ за пільговою ціною. А асоціації газодобувних компаній таке рішення уряду назвали корупційним і таким, що суперечить Меморандуму з МВФ та призведе до падіння видобутку газу в Україні.