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За 4 дні з України до Європи вивезли майже 20 мільйонів м3 газу, - "Оператор ГТС"

За 4 дні з України до Європи вивезли майже 20 мільйонів м3 газу, -

Реекспорт газу з України до Європи за 4 дні після ухвалення Кабінетом міністрів постанови про державне регулювання цін на газ для хлібокомбінатів, маслозаводів та інших підприємств харчової промисловості досяг 18,6 млн куб. м.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на дані "Оператора ГТС".

Це газ, що європейські компанії зберігали в українських підземних сховищах. У день ухвалення рішення про державне регулювання цін - 30 грудня - з країни було викачано 7,8 млн куб. м газу, 31 грудня - 6,5 млн куб. м. 1 та 2 січня реекспорт склав 1,3 та 3 млн куб. м відповідно.

Виведений з України обсяг газу 18,6 млн. куб. м газу приблизно дорівнює місячному споживанню підприємств харчової промисловості, для яких уряд встановив пільгову ціну.

Раніше уряд визначив деякі підприємства харчової промисловості, яким зобов’язав продавати газ за пільговою ціною. А асоціації газодобувних компаній таке рішення уряду назвали корупційним і таким, що суперечить Меморандуму з МВФ та призведе до падіння видобутку газу в Україні.

Автор: 

газ (10422) Кабмін (14082) експорт (4472) Оператор ГТС (546)


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Топ коментарі
+10
Я не зрозумів? Якщо газ не український, а просто зберігався в наших сховищах, за це вони платили ж мабуть, а тепер власники вирішили його забрати, то чого верещати? Чи ви думали, що вам той газ подарують?
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04.01.2022 15:02
+7
Це говорить про недовіру іноземних партнерів до шобли Коломойського при владі в Україні.
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04.01.2022 15:06
+7
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04.01.2022 15:40
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"вивезли"? Майже фурами..
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04.01.2022 14:55 Відповісти
Труба - це теж транспорт.
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04.01.2022 15:54 Відповісти
По которой прокачивают, а не возят. Редактура на нуле.
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04.01.2022 18:00 Відповісти
еще вроде Коломойский хочет отсудить неск. млрд. кубов - а ведь был таки спасителем когда то(свой кошелек спасал)
еще шоб не взорвали россияне пару ПГХ.
если они в Британии тупо ядерные нападения делают - то и тут могут что то сделать
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04.01.2022 14:58 Відповісти
Тихо и бесшумно пипец подкрался к Кловану и его шапито....
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04.01.2022 14:59 Відповісти
як там "бігун" поживає ?
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04.01.2022 15:02 Відповісти
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04.01.2022 15:40 Відповісти
Я не зрозумів? Якщо газ не український, а просто зберігався в наших сховищах, за це вони платили ж мабуть, а тепер власники вирішили його забрати, то чого верещати? Чи ви думали, що вам той газ подарують?
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04.01.2022 15:02 Відповісти
Це говорить про недовіру іноземних партнерів до шобли Коломойського при владі в Україні.
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04.01.2022 15:06 Відповісти
На цей газ взагалі ми не повинні розраховувати. Сховищами просто заробляли гроші за зберігання. Власник вирішив забрати. До чого тут довіра чи не довіра? Забрали й забрали... Влітку треба закуповувати, а зимою використовувати. А то хотіли по льгкому бабла срубіть мабуть? Думали, що вони про нього забули?
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04.01.2022 15:21 Відповісти
За збереження нафтогазу падала копійка. Яку можна було в тому числі використовувати на закупівлю газу. А те шо зробив недолугий уряд - це сигнал усім хапайте своє і тікайте, бо маланці знов будують військовий комунізм.
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04.01.2022 15:52 Відповісти
"говорить про недовіру іноземних партнерів" - огласите фамилии "іноземних партнерів")))))
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04.01.2022 16:20 Відповісти
Это наверное те кампании, которые сохраняли газ в подземных хранилищах до государственной регуляции цен на газ .. в статье это все написано ..
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04.01.2022 16:45 Відповісти
В статье не написано, какие это компании.
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04.01.2022 17:32 Відповісти
Я б теж забирав своє і тікав , бо ваЗЕлін і шобла зненацька захоче конфіскувати , бо свого газу не вистачає , а гроші на закупку вже вкрали.
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04.01.2022 17:22 Відповісти
У Норвегії та державах Перської затоки всі джерела видобутку нафти та газу виключно державні. Україна втрачає суверенітет через розпродаж родовищ. Все було роздано частинкам потрібно повернути у державну власність, як у перелічених державах.
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04.01.2022 15:07 Відповісти
В Україні теж діє така норма. Але це не виключає права добування ресурсів будь-якою структурою.
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04.01.2022 16:45 Відповісти
А в сполучених Штатах все з точністью до наоборот - і що?
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04.01.2022 17:23 Відповісти
Поліцейські вимагають відставки глави МВС та Нацполіції
https://www.youtube.com/watch?v=itDpgRuqYtY
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04.01.2022 16:02 Відповісти
еще вроде Коломойский хочет отсудить неск. млрд. кубов - а ведь был таки спасителем когда то(свой кошелек спасал)
еще шоб не взорвали россияне пару ПГХ.
если они в Британии тупо ядерные нападения делают - то и тут могут что то сделать
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04.01.2022 16:08 Відповісти
Вчора у відео ютуб-каналу "Самый Сок" було сказано, що у сховищах на українській территорій зберігається приблизно 1,2 млрд. м³ "чужого" газу. І навіть якщо зарубіжні власники дозволять Україні використати його, то цій кількості до весни може не й вистачити.
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04.01.2022 16:13 Відповісти
Має, та його не вистачає. Десь 10-12 ярдів кубів.
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04.01.2022 18:01 Відповісти
гас - техн. керосин (Украинско-русский политехнический словарь)
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04.01.2022 23:10 Відповісти
это газ зарубежных компаний. хранили тут, выкачали. зрады нет.
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05.01.2022 07:42 Відповісти
Решили поднять цены!
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05.01.2022 10:01 Відповісти
 
 