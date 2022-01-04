Сили спецоперацій ЗСУ просять громадян зібрати 2 млн грн для лікування воїна Ростислава Ханича. ФОТО
Ветеран війни, медик Ростислав Ханич бореться з онкологією і потребує допомоги небайдужих громадян, адже вартість лікування складає 2 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у фейсбуці.
"Це наш побратим та ветеран війни – Ростислав. Медик, який рятує життя та вчить наших воїнів виживати в різних умовах. Але зараз він веде боротьбу за власне життя. Онкологія. Ростислав потребує допомоги. Вартість лікування – 2 млн.грн. Ми можемо йому допомогти тільки об’єднавши зусилля.
Один за всіх і всі за одного", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зробити будь-який внесок можна за реквізитами: 5168 7451 1156 6953 ХАНИЧ Ростислав
Топ коментарі
+28 Valter Valter
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Одужання Людині.
ХАНИЧ Ростислав
Джерело:
Зеленський зупинився в Буковелі на одному поверсі з Коломойським .
Джерело:
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було б дуже добре як би були якись роз'яснення як це можна зробити в Україні і перебуваючі не в Україні...
це не тяжко під новинами як оця зробити зробити якесь пояснення, а не відсилати дописувачів в гугл.
Бувають плаформи збору коштів через інтернет, тоді зручніше - кредитку приймають.
Скріншоти операцію зобов`язуюсь вислати вам на пошту!
не они ли должны обеспечить лечение?
https://www.youtube.com/watch?v=itDpgRuqYtY
В Украине постоянно проводятся экспериментальное лечение онкозаболеваний под эгидой международных программ. Это европейские, американские и канадские программы. Лечение бесплатное и очень эффективное. (У моей тещи рак 4 стадии. На программах уже более 5 лет.)
Написать постик в фейсбуке и добится включение в программу, это как говорят в Одессе, две большие разницы.
Я бы еще понял, если бы эта просьба исходила от самого Ростислава, но от "сил спецопераций ВСУ" ... Это они так заботу о ветеране проявляют? В виде постика в фейсбуке?
Достаточно одного обращения в Минздрав от командования! Сложно?
попробую завтра. ((
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