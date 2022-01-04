Сили спецоперацій ЗСУ просять громадян зібрати 2 млн грн для лікування воїна Ростислава Ханича. ФОТО

Ветеран війни, медик Ростислав Ханич бореться з онкологією і потребує допомоги небайдужих громадян, адже вартість лікування складає 2 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у фейсбуці.

"Це наш побратим та ветеран війни – Ростислав. Медик, який рятує життя та вчить наших воїнів виживати в різних умовах. Але зараз він веде боротьбу за власне життя. Онкологія. Ростислав потребує допомоги. Вартість лікування – 2 млн.грн. Ми можемо йому допомогти тільки об’єднавши зусилля.



Фото: Ростислава Ханич

Один за всіх і всі за одного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зробити будь-який внесок можна за реквізитами: 5168 7451 1156 6953 ХАНИЧ Ростислав

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