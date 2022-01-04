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Родичі померлої у реанімації дитини побили чотирьох медиків і ліфтерку Запорізької обласної дитячої лікарні, - головлікар

Родичі померлої у реанімації дитини побили чотирьох медиків і ліфтерку Запорізької обласної дитячої лікарні, - головлікар

У Запорізькій обласній дитячій лікарні напередодні Нового року помер 2-річний хлопчик. Родичі дитини увірвалися до реанімації, побили медбратів, чергову лікарку, лікаря-кардіолога та ліфтерку.

Про це в коментарі журналістам повідомив директор КНП "Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня" Юрій Борзенко, передає Цензор.НЕТ з посиланям на Укрінформ. Через інцидент робота лікарні була паралізована.

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"Близько 10 людей, які є друзями та родичами батьків загиблої дитини, розбили скло, вибили замок та увірвалися до реанімаційного відділення. Вони побили двох медбратів, які намагалися їх стримувати, побили чергову лікарку. Наступного дня вони побили ліфтерку та лікаря-кардіолога", - прокоментував керівник лікарні події, які сталися 30 та 31 грудня.

За його словами, робота реанімації, у якій окрім померлого хлопчика, перебувало ще четверо хворих дітей, була зупинена. Проте медики не залишили дітей без нагляду.

Загалом у медустанові на лікуванні перебувало 270 дітей. За словами лікарів, робота лікарні на 12 годин була паралізована.

"Всі боялися вийти зі своїх кабінетів. Чергова лікарка та ліфтерка наразі перебувають на лікарняному. Решта постраждалих отримали легкі тілесні ушкодження і працюють", - додав Борзенко.

Причина смерті дитини буде встановлена лише після отримання результатів судово-медичної експертизи. Лікарі кажуть, що у дитини були серцево-судинні захворювання і протягом року хлопчик близько 10 разів проходив курс лікування в обласній лікарні.

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У поліції слідчим відділу поліції № 2 Запорізького районного управління відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 140 (Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого) Кримінального кодексу України. Відреагували в поліції і на заяву медиків та відкрили справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) ККУ.

лікарня (1359) Запоріжжя (2263) смерть (6744) Запорізька область (3589)


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Топ коментарі
+25
Ліфтерки теж заслуговують на побиття?
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04.01.2022 16:35
+18
Знаючи багатьох рвачів , допускаю що заслужено.
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04.01.2022 16:32
+17
Мне вот интересно, там в реанимации ещё 4 ребёнка было. А что если бы с ними что-то случилось, пока эти жЫвотные врачей били? Этим ******* только своего ребёнка жалко?
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04.01.2022 16:56
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я думаю врачи тупо тянули бабки и что-то обещали, хотя обещать было нечего и надеялись, что родственники в горе не будут шуметь..., но не так сталось, як гадалось..., пока мед учереждения будут оставаться чьими-то коммерческими проектами и больше ничем, так все и будет....
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04.01.2022 17:19 Відповісти
Мы на приемное отделение привезли таксиста порезанного бандитами - так врач сразу сказал не начну пока названную сумму не положите на стол. Хотя видел что не бомжа привезли, деньги и родственники - все есть. Когда же поступает в аналогичном случае не простой работяга а реальный браток так и слова такого как "дай бабла сначала" не вспоминает. Ублюдки в белых халатах нагло тупо вымогают.
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05.01.2022 04:49 Відповісти
***Загалом у медустанові на лікуванні перебувало 270 дітей. За словами лікарів, робота лікарні на 12 годин була паралізована. Джерело:
А тепер булоб доречно щоб родичі і близькі 270 дітей які були на лікуванні зібралися і дали цим ублюдкам які поставили під загрозу життя їхніх дітей😡‼️
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04.01.2022 17:44 Відповісти
Согласна, надо родственникам детей находившихся в больнице на момент нападения этих бухих орков на врачей и лифтершу - собраться и дать звиздюлей этим 10рым ублюдкам, загашенным синькой!!!
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04.01.2022 18:25 Відповісти
Не все так однозначно... Зная наших медиков нельзя занимать только одну сторону.
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04.01.2022 17:44 Відповісти
Для того щоб займати чиюсь сторону потрібен час щоб розібратися😠А не обвинувачувати усіх підряд😡
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04.01.2022 17:53 Відповісти
Как сказал мне один знакомый-водитель скорой помощи:"История болезни переписывается за ночь".
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04.01.2022 17:45 Відповісти
Якби всі були такі пацієнти, то може б наші лікарі стали нормальними.
Нащодавно, лежачи в лікарні померла мама знайомої.
Жалілася, що в неї болить серце, а лікарі сміялись "що ви собі придумуєте, йдіть лягайте спати".
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04.01.2022 17:49 Відповісти
А ще ліфтери дуже погані. Ніколи нема в ліфтах.
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04.01.2022 18:05 Відповісти
лифтерш родственница кого то из врачей, хавало раскрыла в защиту кормящей руки.
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05.01.2022 04:53 Відповісти
Охоче вірю . Тиждень тому у матері моєї знайомої , стався інсульт , замість покласти хвору в районну лікарню , яка укомплектована і медперсоналом , і ліками - на такі випадки , відправили її аж в м Кременчук , за 40 км від райцентру ,, бо бачите - такі правила встановили вищі інстанції . Уявляєте , у людини інсульт , а її трясуть , везучи десятки км по розбитій дорозі .. І якому тільки - дурню у верхах , таке ( дати таку вказівку ) збрело в голову .??
Далі взагалі почався треш ,, молоденька лікарка місцевої швидкої ( до речі , знайома їй дуже вдячна , бо її швидкі і невідкладні дії , фактично врятували людину ) яка повезла хвору в місто , запевнила що їхати з швидкою , та ще й проти ночі , родичам не потрібно ,, що мовляв , там хвору приймуть і нададуть їй невідкладну допомогу , а їх самих , далі приймального відділення лікарні , всеодно мовляв - не пустять . Сказала що краще приїхати вже вранці . Але коли вранці родичі приїхали , у лікарню Кременчука № 1 . ( нехай їм гнидам , буде така реклама - в лапках ) , виявилось що хвора лежить на каталці у коридорі , що ніякої допомоги їй ніхто так не надав , хоч би крапельницю якусь підключили , навіть води не дали , за цілу ніч . . І таке відношення до ЛЮДИНИ З ІНСУЛЬТОМ , уявляєте ??
Знайома звісно ж була в шоці , зайшла в ординаторську щоб запитати - хто ж призначений лікувати її матір , а там ( з її слів ) сидять - чоловік 8 молодих дебілів у білих халатах , гигочуть ,, і всі " на морозі " , тобто - вмикають дурачка ,, врешті ледве допиталась , майже зі скандалом. Ну , всього що там було далі , переказувати не буду , в підсумку - забрали матір назад , у районну лікарню ,, де їй і надали нарешті всю необхідну допомогу і призначили лікування . Але ж майже добу лікування , було втрачено .
А тепер скажіть , і оце за таке садистське відношення до хворих , держава повинна платити лікарям 20 тис зарплати ? Та ну нах . Дулю з маком . . Я не проти високих зарплат лікарям , але тим хто дійсно - допомагає хворим і їх лікує ,, а "коновалів" - на біржу , до біса .
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04.01.2022 19:24 Відповісти
не всі такі
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05.01.2022 00:15 Відповісти
вот потому не всех гасят ногами.
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05.01.2022 04:55 Відповісти
Полагаю, что это БЫДЛО, несмотря на все, нужно примерно наказать!
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04.01.2022 18:10 Відповісти
Недавно жена рожала в 3 м роддоме Киева. Ребенок жив здоров слава Богу, но там был ад. Лично слышал, как эти идиоты в белых халатах не могли найти кровезаменители, тупо потеряли. Слава Богу нашли , иначе мог бы не выдержать и вломить быдлу-анастезиологу. Я сам когда то работал медиком за копеечную зарплату, котрую еще и задерживалм по полгода, но такого ада мы не допускали, хотя и зп и фармснабжение были гораздо гораздо хуже чем сейчас. Н5 поддерживаю действия банды из 10 человек, так нельзя вести себя они другиз детей под удар ставят. Но медики сейчас падла на падле и страшно вымонают
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04.01.2022 18:18 Відповісти
Это, наверное, как повезёт. Я рожала пару лет назад в 5 роддоме Киева, то прямо всё идеально было, придраться не к чему. Носятся с тобой, как с писанной торбой, сам выбираешь день и способ родоразрешения. Двухкомнатные палаты с телевизором и микроволновкой, ванной, в которых можешь с мужем неделю находиться, врачи стучат перед входом, меню на выбор, как в ресторане. Аж самой не верится, что так бывает.
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04.01.2022 18:37 Відповісти
Про 5й слышал неоднократно отличные отзывы.) Просто раньше в 3м было все тоже хорошо, поэтому со вторым туда обратились. Но шось сдохло у них там. Связи нет даже телефонной, никто ничего не знает, не пускает родных, при этом прходной двор, вымогают по любому поводу и постоянный хаос во всем. . Не рекомендую в 3й роддом сейчас обращаться. Возможно заморозки еще повлияли, жена легла в первый день морозов когда Киев стал.
Но тем не менее, я лежу с новорожденным на груди, жену слышу никак не могут привести в чувство. В этот момент в палате открывается

дверь, заходят двп мужика один в халате, один в робе и молча, но с грохотом забирают рядом кровать....у меня шок. А мы по ходу заплатили больше чем в 5м, узнавл цены
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04.01.2022 19:24 Відповісти
Потому все мои женщины-родственники рожают исключительно в роддоме Адонис на Осокорках. Да, дорого. Но, во всяком случае, там все на высшем уровне, и отношение и профессионализм врачей.
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04.01.2022 19:07 Відповісти
ой, адонис такое натворил знакомым -волосы дыбом встали. В суд надо было на них подать.
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05.01.2022 00:17 Відповісти
так они этим и пользуются используя остальных больных как заложников. Да, падла на падле и страх потеряли.
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05.01.2022 04:58 Відповісти
"Около 10 человек, которые являются друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение. Они избили двух медбратов, которые пытались их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтера и врача-кардиолога", - прокомментировал руководитель больницы Источник:

В тюрьму все кодло! И без альтернативы!
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04.01.2022 18:27 Відповісти
Ты про врачей?
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04.01.2022 20:53 Відповісти
бить врачей нельзя ни в каком раскладе.
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05.01.2022 13:46 Відповісти
Черговий популярний народний наратив про смерть у білому халаті. Напевно СММщики з їх "хайпожерством" певні методи своєї роботи запозичили у вітчизняних журналістів.

"Обурені родичі померлої дитини дали волю емоціям" - з певною долею вірогідності кожен з нас, бодай хоч раз в житті перекладав провину на докторів, і зовсім не важливо справедливо чи не справедливо - головне що тема "болюча", та зачіпає кожного.

Як на мене, спекуляції на цій темі, без будь-яких суттєвих деталей, чисто заради активності користувачів ресурсу - доволі брудний прийом.

Отже що маємо?
Дитина 1-2 х, чи 2-3 х років померла у лікарні.
Смерть відбулася 30 грудня, тобто в новорічну пору. Це було в реанімаційному відділенні.
З наданої нам інформації ми наче знаємо що протягом року це був 11-й курс лікування.
Звісно що є факт існування так званої "кругової поруки" у лікарів.
Все.

Перед тим як виправдовувати побиття лікарів та молодшого мед.персоналу на посту у дитячій реанімації, варто звернути увагу на те що це був 11-й курс лікування, і пацієнтом була дитина 2-х років.

Варто зазначити що навіть з одним-двома інфарктами далеко не завжди так часто пацієнтів кладуть у стаціонар, а тут у дворічному віці щомісячний курс лікування.

Яка вірогідність того, що лікарі покривають один-одного, з урахуванням явно не пересічного типу пацієнта як на його-її вік? Чи були в тієї дитини бодай які шанси?

Медиків били під час несення служби, при цьому наражаючи на небезпеку інших дітей, здоров'я та життя котрих прямо чи не прямо залежало від чергового мед.персоналу.

Новорічні свята... так, чимало в нас бухають перед і після свят, але, зважаючи на рівень відповідальності, як часто бухають у реанімації, до того ще й дитячій?

Ви взагалі думали про те, як воно - відкачувати чи втрачати людину на столі, до того ж не просто людину, а дитину, до якої ставлення як до шматка м'яса поставити майже неможливо? Хто з грамотєєв, навіть не за ті гроші які отримують в рємцє, а за 1 000 000 грн зарплати на місяць, ладен на це дивитися і це через себе пропускати, РОКАМИ?

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04.01.2022 18:31 Відповісти
Так как относятся к пациентам и к своим обязанностям большинство "врачей" в Украине, то возможно побили их не зря (видимо, было за что)!
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04.01.2022 19:08 Відповісти
Сюди набігло багато тих, хто думає, що лікарі комусь щось винні, прото тому, що вони лікарі.
А нікому і нічого.
Робота лікаря гидка і неприємна.
І справу дуже часто вони мають з двоногим бидлом, яке саме себе заганяє у хворобу, а потім вимагає пігулок безсмертя і вічної молодості.
І вони мають право на самозахист.
Короткоствол швидко охолодив би гарячу дурну кров нападників.
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04.01.2022 19:15 Відповісти
Ви мабуть один з постраждалих недолікарів.А короткоствол загнати тобі в дупу ,і без анестезії
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04.01.2022 19:40 Відповісти
Недопроктолог?
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04.01.2022 19:44 Відповісти
Если тебе противны люди, которых наз. быдлом, то почему ты еще недоносок врач?
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04.01.2022 20:22 Відповісти
Бидло воно веде себе як бидло.
Завжди.
Не вміє інакше.
Це в генах.
Перечитайте свій комент.
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04.01.2022 20:48 Відповісти
ублюдок ты только что назвал двухлетнего ребенка "двоногим бидлом, яке саме себе заганяє у хворобу"
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05.01.2022 05:01 Відповісти
Худоба народжується від худоби і є худобою ще в материнській утробі.
Хіба не так?
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05.01.2022 09:36 Відповісти
Підхід від Дорвіна, лише у виключних випадках зрозтаючі у бидляцькому середовищі можуть вирватись та змінитися. Зазвичай молоде бидло росте ще жоорстокіше та нахабніше за старе родинне бидло... Але це еволюція. Виняток.
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05.01.2022 11:54 Відповісти
Значна частина нинішніх медиків ідуть в медицину не за покликом, а за баблом. Вони поступають і "вчаться" за бабло, здають заліки і іспити, скинувшись викладачам і виходять відповідними "спеціалістами" зі спотвореним розумінням МЕДИЦИНИ, як базарної торгівлі, як способу вибивання бабла з хворих людей і їх родичів. Не сумніваюсь, що саме в Запоріжжі таке мало місце: чого це десяток родичів мали би громити і бити медперсонал реанімації, якщо до їхньої дитини поставилися би професійно і по-людськи, а з родичами проводилася б нормальна роз"яснювальна робота? Ймовірніше мало місце і непрофесійність (дитина все ж померла, про це тут дуже мало згадують: двохрічний хлопчик, чиїсь син, чиї онук...) і хамство стосовно родичів. Що дуже характерно для наших реанімаційних відділень, особливо в Новорічний період.
Не треба плекати жодних ілюзій щодо результатів вскриття - такі ж "спеціалісти" все гарно напишуть (читай - померлу дитину кліспишуть).
І, як не печально, ми з цим уже нічого не вдіємо: нинішніх медиків не вчать МЕДИЦИНІ, ЯК КУЛЬТУРІ. Їх не вчать пізнавати , вникати і перейматися глибинною суттю захворювань і боротьбі з ними, логічному (у МЕДИЦИНІ це називається клінічному) мисленню. Їх вчать механічному зазубрюванню т.з. "стандартів і протоколів". Щось накшталт - "печія = печаївські, все так просто." Я у перукарні, на СТО, на заправці, на базарі...
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04.01.2022 20:48 Відповісти
Доктор, це вища каста.
І пацієнт перед ним має перебувати "в страхє божієм".
Пишіть, що хочете.
Але як "припече", то побіжите в лікарню і будет тикати гривні в кишені направо і наліво.
Ні?
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04.01.2022 20:53 Відповісти
Для Бога немає значення з якої ти касти, роду, племені, віри, крові. Пред Ним відповідають лише на одне запитання - чи жив і все робив ти по совісті? Гадаю, далеко не усім медикам буде легко відповісти на це запитання... Надобраніч, здоров"я Вам.
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04.01.2022 21:30 Відповісти
Для "бога" немає значення нічого.
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04.01.2022 22:58 Відповісти
Ну і за яким "баблом" йдуть в дитячу реанімацію? Скільки коштує зламана психіка, чи набутий алкоголізм?
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04.01.2022 22:42 Відповісти
зарплата педиатра в курсе?? 5 тыс грн.
Пищит тут еще про бабло
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05.01.2022 00:20 Відповісти
буйствующее Быдло должно сесть по верхней планке статей, все 10 рогато-копытных голов вместе с друзьями, и не говорите что это они с горя, потеряв ребенка Люди света белого от слёз не видят, а бить врачей могут только Животные и цель одна поддержать статус мы мол крутые, а не терпилы, нам плакать некогда...
на другой день они тоже с горя вернулись? лиф не так двери открыл, медленно между этажами ехал?
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04.01.2022 21:28 Відповісти
Мамай, ти втрачав дитину?
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04.01.2022 22:24 Відповісти
не знаю к чему этот вопрос... НО отвечу. Пришлось не раз наблюдать быкующих в лечебных учреждениях... и да, что такое безутешная утрата тоже знаю
больше вопросов не задавайТЕ
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05.01.2022 01:12 Відповісти
Ви не розумієте, бо ви не втрачали близьких, особливо - дитину, через недбалість лікарів. А ось я через це пройшов, і молю Бога, щоб у вас такого не було! Я також пройшов через кілька років судових засідань, і таки довів, що вони були винні! І в апеляцію потім теж виграв! Але все одно ніхто не сів, і ніхто не відповів за смерть дитини! І вбивці, чия провина була ДОКАЗАНА залишились безкарними! Тому, мабуть, було краще, їх в ту хвилину, як вони мені про це сказали просто ВБИТИ, і потім вже краще щоб мене судили!!!
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04.01.2022 21:49 Відповісти
Ти мабуть дурачок.
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04.01.2022 22:23 Відповісти
Розумник, ти втрачав дитину? Ти цілував її холодні губи?
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04.01.2022 22:25 Відповісти
Ти благав, колись всю ніч, Бога на колінах, щоб він забрав тебе, але повернув їх?

Не відчув того, через що пройшов я - зачини пельку, і помовч!
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04.01.2022 22:28 Відповісти
Я про це можу казати, бо вже минуло 18 років. Тоді я, з початку, намагався довести, що лікарі припустило помилку. Але навіть , після перемоги в судах, все одно ніхто не був покараний, не для помсти, а для того щоб таке не трапилося з твоєю дитиною. Але це не спрацювало... Люди і діти продовжують гинути через недбалість лікарів. А таки як ти, що соленого поту з лоба ніколи не витирали, ще мають нахабність писати мені, що я "істеричка"? Та пішов ти у дупу!
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04.01.2022 22:49 Відповісти
Розмірковуй собі далі.
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04.01.2022 23:24 Відповісти
Стули пельку, покидьок! Як побачиш, свою дитину в труні - тоді, можливо, ти зможеш щось мені сказати на рівних, гніда ти!
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04.01.2022 23:27 Відповісти
Повторююсь, тримай себе в руках. Твій заклик вбивати лікарів, говорить про те що ти не сповна розуму.
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04.01.2022 23:37 Відповісти
Це не заклик, а ті емоції, якими ці "лікарі" мене нагородили. Ти ж не намагався пробити цю кругову "поруку" між лікарями та мед.експертами? Тому, ще раз кажу - стули пельки, і не п..зди зайве!
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04.01.2022 23:41 Відповісти
Сподіваюсь, що через свої так звані "емоції" ти хоча б по машинам "швидкої допомоги" не стріляєш.
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04.01.2022 23:48 Відповісти
Сподіваюсь, що ти розумієш, що ти придурок. Але чому ти намагаєшся мене виставити таким - я не розумію. Але ще раз повторю - стули свою дурну пельки, і їди у сраку!
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04.01.2022 23:51 Відповісти
Ти виправдовуєш побиття та навіть не заперечуєш можливість вбивства лікарів, які не мають ніякого відношення до тебе, та розраховуєш на те щоб з тобою спілкувались як з розумною та адекватною людиною? Ще раз - справжнє горе не тягнуть до інтернету.
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05.01.2022 00:05 Відповісти
Тобто, ти, Кеша, вирішив, що ти експерт по суму, і знаєш яке горе "справжнє", а яке не справжнє, і що можна "тягнути" до Інтернету, а що не можна? А не пішов би ти у сраку? Я тебе питав, експерт ти матусин, ти втратив свою дитину, чи ні? Ти взагалі, когось, крім кота, ховав? І так - я не заперечую, що лікарі могли наробити помилок, що призвели до загибелі цього дворічного хлопчика, і враховуючи якісь судової системи в нашій державі, їх дійсно буде простіше прибити, а ніж без шансів на справедливість з ними судитись. Бо якщо ми не почнемо цього робити, діти, та й дорослі продовжать гинути через байдужість лікарів, які хочуть тільки заробляти гроші.
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05.01.2022 00:13 Відповісти
мед.ошибки есть везде. И в США, и Швейцарии. Врачами люди работают.
А через 18 лет такие посты говорят от том, что у вас проблемы с психикой.
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05.01.2022 00:23 Відповісти
Я так розумію, що виходячи з вашої логіки, я повинен був забути власну дитину, і її смерть через 18 років? Мабуть, ви вже своїх трьох дітей поховали і забули, а тепер маєте нахабство мені давати porady. А за "помилки" в США та інших країнах винні відповідають через суд перед потерпілими. Як бажаєте - то шукайте статистику позовів до лікарень і лікарів! Тому й наступний "злочинець в білому халаті", що прийшов тільки заробляти, буде працювати краще. Бо знаю, що несе відповідальність, так саме як водій несе відповідальність, коли сідає за кермо. Але в нашій країні, лікарі не підсудні. Знайдіть мені хоча б декілька випадків, коли через службову недбалість лікаря, його було б засуджено! А безкарність несе безвідповідальність! Це до будь якого випадку доречне!
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05.01.2022 00:32 Відповісти
були випадки засудження. І так, безкарність несе безвідповідальність.
Але кидатися на
Він не винуватий в смерті вашої дитини.
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05.01.2022 00:36 Відповісти
Не було таких випадків. Ті що були - скасовані, або на повторне розслідування направлено.

І це не я кидаюсь, на оту потвору Інокентія Пиво, а він - чорт, і гніда, яка ніколи не втрачала власну дитину, і не має права мені в чомусь повчати.
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05.01.2022 00:38 Відповісти
Знаю, що майже жодна справи не дійшла до засудження і покарання, бо відслідковую все що трапляється. Щоб ви знали - зі мною до того відділення, ще двоє батьків позивались, що також втратили дітей. Ми знайшли один одного, як споріднені душі. Але вони були молодші, через 2 роки завели нових дітей, та трохи змирилися. А я один пройшов 5 судових інстанцій, 3 первинних і дві апеляційні. І коли вже відправив суд на нове розслідування, то вже плюнув, бо сам собі я доказав, що вони винні, а ні гроші ні їх ув'язнення мені б нічого не дало. А для мого хлопчика все одно є місце в моєму серці, разом з тими, що зараз поруч бігають.
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05.01.2022 00:47 Відповісти
Треба вбивати так, що б не було не те, що доказів проти вас, а що б не було навіть натяків на вашу причетність.
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05.01.2022 12:40 Відповісти
Дякую. Вбивати нікого не буду... Але - безкарність це зло.
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06.01.2022 00:01 Відповісти
тем временем, население Украины сокращается... по понятным причинам, и от плохого медобслуживания и от отбитой селезенки врача, потому что если раньше врач хоть как-то справлялся, то теперь никак не сможет. еще больше непонятно, при чем тут лифтер...
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04.01.2022 22:18 Відповісти
Гордые дети кавказа?
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04.01.2022 22:40 Відповісти
Полиции это все глубоко по фенемору куперу. Мне такая полиция не нужна!
Тоже самое было в киевской 17 больнице. Какие то отморозки приехали в травму, отметелили дежурных врачей. Кто то вызвал полицию, та приехала, трупов нет? Это не наша компетенция. Уехали.
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04.01.2022 22:57 Відповісти
Озброєна охорона повинна бути у таких лікарнях, щоб захищати хворих дітей та медперсонал від скажених дорослих.
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04.01.2022 23:32 Відповісти
Мне такое ощущение, что здесь одни боты без плодные сидят, только и указывают на покорность рабов по имени народ Украины. Утверждают, что вы и ваши дети ни чего не стоят, молчите в тряпку, ваш удел быть бесхребетными рабами. Короче так у вас в редакции?
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05.01.2022 07:17 Відповісти
Чим закінчилась ця історія ? Який висновок патологоанатома ?
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24.03.2022 09:07 Відповісти
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