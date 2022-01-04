Родичі померлої у реанімації дитини побили чотирьох медиків і ліфтерку Запорізької обласної дитячої лікарні, - головлікар

У Запорізькій обласній дитячій лікарні напередодні Нового року помер 2-річний хлопчик. Родичі дитини увірвалися до реанімації, побили медбратів, чергову лікарку, лікаря-кардіолога та ліфтерку.

Про це в коментарі журналістам повідомив директор КНП "Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня" Юрій Борзенко, передає Цензор.НЕТ з посиланям на Укрінформ. Через інцидент робота лікарні була паралізована.

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"Близько 10 людей, які є друзями та родичами батьків загиблої дитини, розбили скло, вибили замок та увірвалися до реанімаційного відділення. Вони побили двох медбратів, які намагалися їх стримувати, побили чергову лікарку. Наступного дня вони побили ліфтерку та лікаря-кардіолога", - прокоментував керівник лікарні події, які сталися 30 та 31 грудня.

За його словами, робота реанімації, у якій окрім померлого хлопчика, перебувало ще четверо хворих дітей, була зупинена. Проте медики не залишили дітей без нагляду.

Загалом у медустанові на лікуванні перебувало 270 дітей. За словами лікарів, робота лікарні на 12 годин була паралізована.

"Всі боялися вийти зі своїх кабінетів. Чергова лікарка та ліфтерка наразі перебувають на лікарняному. Решта постраждалих отримали легкі тілесні ушкодження і працюють", - додав Борзенко.

Причина смерті дитини буде встановлена лише після отримання результатів судово-медичної експертизи. Лікарі кажуть, що у дитини були серцево-судинні захворювання і протягом року хлопчик близько 10 разів проходив курс лікування в обласній лікарні.

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У поліції слідчим відділу поліції № 2 Запорізького районного управління відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 140 (Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого) Кримінального кодексу України. Відреагували в поліції і на заяву медиків та відкрили справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) ККУ.