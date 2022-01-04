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Міський суд Праги засудив до 21 року ув’язнення чеха, що воював проти ЗСУ на Донбасі у складі угруповання "ДНР"

Міський суд Праги засудив до 21 року ув’язнення чеха, що воював проти ЗСУ на Донбасі у складі угруповання

Міський суд столиці Чехії Праги засудив до 21 року ув’язнення ще одного громадянина країни, який брав участь у російській гібридній агресії проти України на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, вирок був винесений заочно – засуджений, 49-річний Мартін Сукуп, як вважають, перебуває на непідконтрольній Києву частині Донбасу. Вирок іще не набув чинності і може бути оскаржений; адвокатка Сукупа подала таку апеляцію негайно.

Як заявила голова судової колегії Сільвія Слепічкова, Сукуп, який свого часу служив у чеській армії, зловжив своїм командирським досвідом, залучившись до боїв значно активніше, ніж інші звинувачені в схожих справах, тому й отримав відразу таке високе покарання.

За матеріалами вироку, Мартін Сукуп вирушив до України ще 2014 року, щоб узяти участь у боях у складі збройних формувань угруповання "ДНР", і служив там принаймні до 2018 року як танкіст, командир танкової роти, потім танкового батальйону, а також як командир артилерійської батареї.

Серед іншого, він брав участь у боях за Краматорськ і Горлівку, в яких – як стверджується у вироку – загинули близько тисячі українських військових.

Таким чином, заявив прокурор Марек Бодлак, підсудний вчинив передбачений чеським кримінальним правом злочин терористичного нападу, за що він запропонував засудити Сукупа до 20 років позбавлення волі.

Цей злочин сам по собі передбачає покарання від 12 до 20 років позбавлення волі, але факт, що він був скоєний у складі організованого злочинного угруповання, дозволяє ще підвищити цей термін аж на третину. Чеське право карає за тероризм, навіть якщо він скоєний не проти Чехії, а проти іншої держави.

Адвокатка Сукупа Клара Тврда переконувала, що вина її підзахисного не доведена, але суд вирішив інакше.

Це далеко не перший такий випадок у Чехії. Наступного тижня Вищий суд у Празі буде розглядати в апеляційному слуханні справу Лукаша Новачека, якого в вересні засудили за аналогічний злочин до 20 років ув’язнення; Новачек визнав перебування в лавах російських гібридних сил, але заперечує, що брав участь у бойових операціях. Його викликали як одного зі свідків і у справі Сукупа, але він відмовився свідчити.

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Автор: 

ув’язнення (116) росія (65098) суд (11671) Чехія (1611)


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Топ коментарі
+37
Празьким суддям-респект...
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04.01.2022 16:30
+25
Таке відчуття що він на стороні лугандона з Чехією воював , а коли судять в наших судах то враження , що ми не сторона конфлікту (((
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04.01.2022 16:46
+20
а на скільки б засудили заморожену скумбрію за оце?

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04.01.2022 16:38
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Празьким суддям-респект...
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04.01.2022 16:30 Відповісти
та дійсно непідлеглій системі Правосуддя та Правоохоронних органів - і це при Президенті пАчітателі кацапо світу .... а тому тільки ЕС та НАТО ...
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04.01.2022 17:57 Відповісти
а на скільки б засудили заморожену скумбрію за оце?

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04.01.2022 16:38 Відповісти
так ей уже присудили скумбрию по 8 гривен
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04.01.2022 16:45 Відповісти
Сей час баканов с тобой разберется))) Иш ты, на первую леди клевещешь!!!
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04.01.2022 17:16 Відповісти
В Україні він би отримав 3 роки умовно.
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04.01.2022 16:42 Відповісти
Пфф... место зам. министра МВД вообще-то свободно)
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04.01.2022 17:17 Відповісти
У нас же бойовикам дають півтора року. Умовно
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04.01.2022 16:43 Відповісти
Таке відчуття що він на стороні лугандона з Чехією воював , а коли судять в наших судах то враження , що ми не сторона конфлікту (((
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04.01.2022 16:46 Відповісти
Дать ему полгода тюрьмы и хватит ...но с условием ,что это будет Львовская тюрьма ...
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04.01.2022 16:53 Відповісти
ось тут ви помиляєтесь , бо нелох відпустить як Цемаха .
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04.01.2022 17:08 Відповісти
Когда амнистия?
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04.01.2022 16:59 Відповісти
После освобождени ОРДЛО и Крыма.
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04.01.2022 17:46 Відповісти
Чего ж так сурово? У нас под залог выпускают.
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04.01.2022 16:59 Відповісти
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04.01.2022 17:02 Відповісти
ого... вот это чехи вжарили...
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04.01.2022 17:03 Відповісти
Белорусская журналистка Катерина Андреева нашла 206 бульбашей воевавших на стороне ОРДЛО...были среди и спецназовцы дохлого Ссра,и диверсанты типа взывали склады бокприпасов в Украине Чехии и Болгари...были даже ткие,что продадут за 100 грамм Бормотухи или Боярышника мать родную где то в Гродненской области...или Витебской...Быдло есть быдло...советское...
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04.01.2022 17:04 Відповісти
Заочно можна й на розстріл погодитися
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04.01.2022 17:05 Відповісти
"тєбє ждуть вдома" по-чешски будет:"тюрьма твой дом". резкий контраст с нами - здесь только врут и воруют, а Украина как сирота - никому не нужна.
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04.01.2022 17:07 Відповісти
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04.01.2022 17:09 Відповісти
Вот оно придурошное....
Приехал бы к нам - 3 условно максимум бы дали...
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04.01.2022 17:09 Відповісти
И в ОПУ пристроили бы.
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04.01.2022 17:48 Відповісти
Вот тебе раз, кацапы всего один склад с БК взорвали , а какие перемены пошли . До того как к ним Петров с Башировым заехали приговоры были чисто символичиские.
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04.01.2022 17:12 Відповісти
Известный блогер Саша Сотник спрашивает у барана кремлевского лет 5 назад...Семен,ты зачем пошел обсирать Донбасс,там же бандеровцев никгода не было за последние 100 лет? ответ прост...чтоб американцы и британцы обосрались....Так британцы Джон Хьюз и Чарльз Гаскойн основали Донбасс... 250 лет назад...прости Саша..я дебил...
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04.01.2022 17:14 Відповісти
В нас він став би депутатом ВР від слуг або жопоблоку
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04.01.2022 17:18 Відповісти
ВОТ ТАКТО НАШИ ПРАВООХОРОНЦИ И СУДЬИ...... ЧУЖИЕ ЛЮДИ ДРУГОЙ СТРАНЫ БОЕВИКАМ ДАЮТ ТАКИЕ СРОКИ! А НАШИ ПРИДУРКИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВСЕГО..... КОРУПЦИОНЕРЫ....А ЕЩЁ ПРОСИЛИ ДЕПАРТИРОВАТЬ ЕГО В УКРАИНУ, Я ПИСАЛ ЕЩЁ ЧТО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ. ПУСТЬ СУДЯТ ТАМ И СИДИТ ЖИВОТНОЕ ТАМ .ИНАЧЕ ЗДЕСЬ ЕГО ОБМЕНЯЮТ НА ОЧЕРЕДНУЮ ВПОЙМАННУЮ ТЁТКУ НА УЛИЦАХ ДОНБАСЯО КАК ОБМЕННЫЙ ФОНД... а так никогда по нашим судам самым гуманным судам в мире с терористов сидеть не будет!!!
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04.01.2022 17:22 Відповісти
Його б не депортували ,так як він є чехом, колишній військовий. Чехи чеху дали 21 рік.
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04.01.2022 18:14 Відповісти
я там перепутал боевика которого задержали кажется с украины он писали.... находился в чехии и его задержали тоже...я подумал подправить пост мой потом не стал...вот и обьяснил....((
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04.01.2022 18:17 Відповісти
хотя суть моего поста всёравно актуальна к написанному . отклонение только что он чех. а так всё применено к нашим действительности...как то так...
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04.01.2022 18:18 Відповісти
Первую угольну шахту на Донбассе открыл капитан британской армии Чарлз Гаскойн в 1737 году...а вы думали Индюкович или Ефремов с Джугашвили и Брежневым... или сЦарь РАБссиянской Вампирии Петья первый?
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04.01.2022 17:24 Відповісти
ті інші заселили "Юзовку" ( умовно) уркаганами , удмурто кацапо селюками та люмпенством ...
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04.01.2022 17:53 Відповісти
Я так понимаю что желающих поубивать не берут в Иностранный Легион по причине клиники головного мозга и они едут к собратьям по своей патологии в ОРДЛО. Причем буквально за копейки и просто за покушать...
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04.01.2022 17:37 Відповісти
а у нас в Украине на 7 террористов украинские суды суммарно столько не дают срок, а при зеленском вообще закрывают дела без привлечения.
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04.01.2022 17:41 Відповісти
і то умовні
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04.01.2022 17:50 Відповісти
Ну так они же со слов янелоха, не террористы, а бунтари
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04.01.2022 19:10 Відповісти
Кажется ярлык "бунтари" на террористов пытался повесить Аваков
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04.01.2022 20:49 Відповісти
У нас бы его поняли и направили бы работать в МО или ОП.
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04.01.2022 17:43 Відповісти
"наші" би дали максимум 3 роки умовно - "панять и прастить" так ...
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04.01.2022 17:49 Відповісти
Зато у нас отпускают.Их мля ждут дама.
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04.01.2022 17:57 Відповісти
https://infopost.media/u-chehiyi-oprylyudnyly-tysyachi-sekretnyh-sprav-vyazniv-gulagu-oczyfrovani-v-zakarpatskomu-arhivi/ У Чехії оприлюднили тисячі секретних справ в'язнів ГУЛАГу, оцифрованих в закарпатському архіві
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04.01.2022 18:12 Відповісти
приговорил к 21 году заключения чеха, воевавшего против ВСУ .-Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов.
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04.01.2022 18:14 Відповісти
В Украине бандитам днр лнр дают условно.
Единицы садятся на 5-8 лет.
Остальные подметали на блок постах и чистили картошку, какая разница.
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04.01.2022 18:20 Відповісти
Выпью стопку за здоровья судьи.Дай їй боже здоров'я
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04.01.2022 18:38 Відповісти
Таким образом, заявил прокурор Марек Бодлак, подсудимый совершил предусмотренное чешским уголовным правом преступление террористического нападения, Источник:

А у нас до сих пор бандформирования не признаны террористическими...
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04.01.2022 18:54 Відповісти
Я недавно был в Чехии. Был достаточно времени, чтобы пообщаться.
Кроме чехов и немцев, два раза общался с русскими, которые там живут. Например, художники, супружеская пара, купили квартиру и переехали. Сразу распознал их по акценту. На мой вопрос о России, они торопливо с жалкой улыбкой отвечали "мы местные, мы местные". Они страшно стесняются России и даже говорить не хотят о ней. На вопрос о возврате на Родину замахали руками как пропеллером: ни за что.
Такие, как эти, всё понимают...
Отношение самих чехов к русским/немцам и прочим евреям с арабами как к людям мало изменилось. Чехи по-прежнему гостеприимные. Чего нельзя сказать об отношении чехов к России как стране, государству. Оно после взрывов, устроенных в Чехии российскими спецслужбами, после газового шантажа изменилось на отрицательное. Чехи стали интересоваться международными событиями, много знают о войне против современной Украины и при разговоре о России прямо высказывают презрение. Как минимум.
Ну что же - "проснулись". Но лучше поздно, чем никогда.
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04.01.2022 19:13 Відповісти
Щира подяка нашим чеським братам!
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04.01.2022 19:46 Відповісти
Україні потрібно підписати міждержавний договір з Чехією , щоб всі судові справи в Україні вирішувалися чеськими суддями . Це буде і дешевше і справедливіше . Ну а нашим шкідниками у мантіях , чехи зразу б пожиттєвий срок з конфіскацією впаяли , считай всім поголовно і без права оскарження .
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04.01.2022 21:49 Відповісти
Вот как надо КАРАТЬ и с кого пример брать, но у нас в судах, воевавших против нашего государства и устраивающих незаконные "референдумы" гандоны, получают условные сроки. Может надо начинать с судов и судейских?
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05.01.2022 13:28 Відповісти
 
 