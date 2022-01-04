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Міністри закордонних справ Кулеба і Трасс скоординували позиції України і Великої Британії на тлі агресії РФ, - МЗС

Міністри закордонних справ Кулеба і Трасс скоординували позиції України і Великої Британії на тлі агресії РФ, - МЗС

Міністри закордонних справ України та Великої Британії Дмитро Кулеба та Ліз Трасс під час телефонної розмови скоординували позиції обох держав на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на прес-службу МЗС.

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"Глави української та британської дипломатій скоординували позиції України та Великої Британії на тлі агресивних дій Російської Федерації та дипломатичних переговорів, що відбуватимуться у різних форматах найближчими тижнями по лінії НАТО, ОБСЄ та ЄС", - ідеться в повідомленні.

Трасс запевнила в непохитній підтримці у протидії російській збройній агресії, наголосила на відданості принципу "жодних рішень про Україну без України".

Вона також поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з Євросоюзом щодо нових жорстких санкцій для стримування РФ від подальшої агресії.

"Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні. Вдячний Великій Британії за лідерську роль в цьому процесі", - наголосив Кулеба.

Окрім того, міністри обговорили підготовку саміту НАТО в Мадриді у червні.

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Велика Британія (5573) МЗС (4120) Кулеба Дмитро (3604) Трасс Елізабет (172)


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Какаяразніца. Бубочці ніколи. "Он устал. Он уходит."
У нього 120 сімейна відпустка. Цього разу з бородатою бабусею.
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04.01.2022 16:48 Відповісти
Могучий флот и армия Британии нужны ...а Украине и подавно ...
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04.01.2022 16:52 Відповісти
опосередковоно про наближення великого військового конфлікту свідчить те ,що Китай продовжує накопичувати продовольство,у поточному сезоні він зумів накопичити більше половини всіх світових запасів кукурудзи та інших зернових.
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04.01.2022 17:00 Відповісти
а, що там чути про резерви України ,гарант та його другий уряд про це подбав?
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04.01.2022 17:03 Відповісти
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1478354975633944578 1 ч



Пора ей уже двинуть рацуху Зеле,что и СБУ,и СВР,и ГУР с разведкой НГУ,ДПСУ,пора бы уже распустить-достаточно МВД-НПУ.Войска отвести с линии фронта в располаги,штык в землю-мечта Верещучки и Ко.Главное,чтобы Запад,США, ЕЁ министерству давали денеХ и ,побольше.Маркарова обеспечит.

Сигалова Светлана


@MKSV1957



По ее словам, на КПВВ не должно быть ограничений при пересечении. Верещук уверена, что это противоречит политике реинтеграции - дешёвый популизм нынче в моде
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04.01.2022 17:07 Відповісти
...наш-то Косыгин - красава
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05.01.2022 04:17 Відповісти
Если путензавтранападет, то нестрашно. У приЗЕдента есть квартира в Лондоне, там и будет правительство в изгнании. Как у поляков и французов во время второй мировой.
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07.02.2022 13:27 Відповісти
 
 