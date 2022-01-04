Міністри закордонних справ Кулеба і Трасс скоординували позиції України і Великої Британії на тлі агресії РФ, - МЗС

Міністри закордонних справ України та Великої Британії Дмитро Кулеба та Ліз Трасс під час телефонної розмови скоординували позиції обох держав на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на прес-службу МЗС.

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"Глави української та британської дипломатій скоординували позиції України та Великої Британії на тлі агресивних дій Російської Федерації та дипломатичних переговорів, що відбуватимуться у різних форматах найближчими тижнями по лінії НАТО, ОБСЄ та ЄС", - ідеться в повідомленні.

Трасс запевнила в непохитній підтримці у протидії російській збройній агресії, наголосила на відданості принципу "жодних рішень про Україну без України".

Вона також поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з Євросоюзом щодо нових жорстких санкцій для стримування РФ від подальшої агресії.

"Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні. Вдячний Великій Британії за лідерську роль в цьому процесі", - наголосив Кулеба.

Окрім того, міністри обговорили підготовку саміту НАТО в Мадриді у червні.

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