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"Це збіг": Коломойський прокоментував перебування у "Редісоні" разом із президентом Зеленським. ФОТО

Багаторічний бізнес-партнер 95 кварталу та президента Володимира Зеленського олігарх Ігор Коломойський заявив, що перебування в одному готелі з президентом у Буковелі є збігом.

Як повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Ігор Коломойський дав коментар виданню.

Читайте також: Зеленський зупинився в Буковелі на одному поверсі з Коломойським

"Я щойно покинув готель, їду. Я заїхав до "Редісона" 30 грудня. Наскільки мені відомо, президент зупинився в іншому крилі готелю, з окремим входом та ліфтом. Ми з президентом не бачилися та не спілкувалися. Вчора ми вечеряли в готелі і не знали, що президент заїхав. Я про прибуття Зеленського в готель дізнався від журналіста Ткача сьогодні о 15.13. Ще раз повторюю, що ми з Зеленським не спілкуємось, це збіг", - сказав він, уточнивши, що мешкав на четвертому поверсі у номері 499.

На знак доказу Коломойський надіслав дві світлини:

Це збіг: Коломойський прокоментував перебування у Редісоні разом із президентом Зеленським 01
Це збіг: Коломойський прокоментував перебування у Редісоні разом із президентом Зеленським 02
"Збіг це для Коломойського чи ні, але президент Зеленський, його протокол і охорона, без сумніву, чудово знали про перебування Коломойського в "Редісоні", як і про інших гостей, і для Зеленського це не було несподіванкою. Зв'язок між Коломойським та Зеленським підтримують, за даними джерел Цензор.нет в офісі, їхні спільні партнери Тимур Міндіч та Сергій Шефір. 2020-го року Зеленський приїхав до Буковеля демонстративно, фотографувався з відпочиваючими, проте потім таємно вилетів на зустріч із невідомими та Андрієм Єрмаком до Оману. Це призвело незабаром до зміни голови ОП, і до спроби зближення з Росією у 2020 році. Про що Цензор.нет найближчим часом підготує окрему статтю", - додав Бутусов.

Буковель (73) Коломойський Ігор (3122) Бутусов Юрій (3585)


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Топ коментарі
+85
Беню зеленые могут выдать только охлажденной тушкой, бо живой он потянет за собою на цугундер всю их свору, начиная со своей ручной обезьянки.
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04.01.2022 17:02
+77
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04.01.2022 16:51
+76
Интересно, если на этаже в отеле только один президентский номер, то зеленскому достался полу-люкс?
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04.01.2022 16:50
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Им вместе о народе лучше думается. Не берегут они себя .
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05.01.2022 13:45 Відповісти
Двом злодюгам вже пора гойдатись на одній гілляці-от і обмірковують куди тікать:казахи дихають в спину (там на 25 копійок підвищилась ціна на газ)а ще й триденна підготовка відосика з привітанням "ні про що"......а єрмачина сидитьььььььььььь і не тікає......
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05.01.2022 14:21 Відповісти
Ні, це не збіг - це збіговисько!
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05.01.2022 14:34 Відповісти
Не знаю як збіг, але це точно збіговисько.
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05.01.2022 14:41 Відповісти
"Коментар" Коломойського викликає сміх. А Зеленський, власне, що робив там? Де ж обіцяна "відкритисть" влади? Боже, які ж брехуни та мелюзга!
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05.01.2022 15:13 Відповісти
шас зеленая гопота находится в цугцванге. Буба играть в шахматы не умеет, впрочем Остап Бендер тоже не умел, но хочет играть и всегда побеждать. А Боба только подсказывает ему ходы собирает куш, то есть исполняет обязанности кассира Кисы Воробьянинова. Лет шесть назад судили одного идиота, правда вменяемого, так ему суфлер на ухо шептал ходы из партий Фишера, но не "поверили", посадили. А тут "вражьи голоса" нашептали Бубе что то поганое об И.В. и уже заработала пантофельная почта, и чтобы Ткач не видел в стречаются инкогнито, вродк случано столкнулись в ресторанном туалете. Ну просто позорище-друзья по жизни встречаются как какие то шпионы.
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05.01.2022 16:05 Відповісти
ШИЛО - МЫЛО !!!
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05.01.2022 23:54 Відповісти
Случайная встреча - басня для идиотов!
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06.01.2022 09:31 Відповісти
Гниди,гниди,гниди!!!!
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06.01.2022 17:50 Відповісти
Секретное видео со встречи
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0
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07.01.2022 01:08 Відповісти
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