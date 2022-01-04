"Це збіг": Коломойський прокоментував перебування у "Редісоні" разом із президентом Зеленським. ФОТО

Багаторічний бізнес-партнер 95 кварталу та президента Володимира Зеленського олігарх Ігор Коломойський заявив, що перебування в одному готелі з президентом у Буковелі є збігом.

Як повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Ігор Коломойський дав коментар виданню.

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"Я щойно покинув готель, їду. Я заїхав до "Редісона" 30 грудня. Наскільки мені відомо, президент зупинився в іншому крилі готелю, з окремим входом та ліфтом. Ми з президентом не бачилися та не спілкувалися. Вчора ми вечеряли в готелі і не знали, що президент заїхав. Я про прибуття Зеленського в готель дізнався від журналіста Ткача сьогодні о 15.13. Ще раз повторюю, що ми з Зеленським не спілкуємось, це збіг", - сказав він, уточнивши, що мешкав на четвертому поверсі у номері 499.

На знак доказу Коломойський надіслав дві світлини:





"Збіг це для Коломойського чи ні, але президент Зеленський, його протокол і охорона, без сумніву, чудово знали про перебування Коломойського в "Редісоні", як і про інших гостей, і для Зеленського це не було несподіванкою. Зв'язок між Коломойським та Зеленським підтримують, за даними джерел Цензор.нет в офісі, їхні спільні партнери Тимур Міндіч та Сергій Шефір. 2020-го року Зеленський приїхав до Буковеля демонстративно, фотографувався з відпочиваючими, проте потім таємно вилетів на зустріч із невідомими та Андрієм Єрмаком до Оману. Це призвело незабаром до зміни голови ОП, і до спроби зближення з Росією у 2020 році. Про що Цензор.нет найближчим часом підготує окрему статтю", - додав Бутусов.