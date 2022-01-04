УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11303 відвідувача онлайн
Новини
4 277 38

Не задеклароване вчасно – це адміністративна відповідальність. Якщо це виявить СБУ при працевлаштуванні, то відповідальність кримінальна, - голова Держміграції Науменко про множинне громадянство

Не задеклароване вчасно – це адміністративна відповідальність. Якщо це виявить СБУ при працевлаштуванні, то відповідальність кримінальна, - голова Держміграції Науменко про множинне громадянство

Законопроєкт про множинне громадянство не суперечить нормам Конституції України. Його навпаки виписували чітко з дотриманням норм Конституції.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Читайте також: 104 громадянина Білорусі та 78 громадян РФ попросили про притулок в Україні у 2021 році, - Держміграція

"Окрім того, повернімося в 2001 рік, коли було ухвалено чинний закон про громадянство. Там написано, що громадянин України, який набув громадянство іншої держави, у правових відносинах з Україною визнається виключно громадянином України.

Тому в Україні фактично вже давно є норма, "лояльна" до правових відносин громадянина та держави, і вона не "гарантує" державі того, що всі, хто набув громадянство України, вийшли зі свого попереднього іноземного громадянства.

У результаті ми не знаємо, насправді особа вийшла зі свого іноземного громадянства, чи має другий паспорт. Це може з’ясуватися, лише якщо людина, проживаючи в Україні, десь його пред’явить, щось на нього оформить чи перетне за цим паспортом кордон. Або факт подвійного громадянства встановить Служба безпеки України.

Тому фактично норми про те, що особа може мати два-три чи навіть більше паспортів, уже були в законі. Що робить Президент? Він абсолютно чесно пропонує будь-якій людині: ти можеш мати кілька паспортів, але задекларуй своє іноземне громадянство і у правовідносинах з Україною ти залишаєшся винятково громадянином нашої держави.

Водночас для людей, в яких буде кілька паспортів, застосовуватимуться певні обмеження. Наприклад, вони не зможуть влаштуватися на державну службу, не отримають доступ до державної таємниці", - розповіла вона.

Читайте також: 99 нардепів звернулись до КС щодо можливості подвійного громадянства в Україні, - Совгиря

За попронованим законопроєктом людина має сама декларувати наявність в неї паспортів інших держав, інакше на неї чекає адміністративна або й кримінальна відповідальність:

"Якщо не задекларував вчасно – це адміністративна відповідальність. А якщо це ще й виявить СБУ при працевлаштуванні на якусь посаду, це вже кримінальна відповідальність. Наша держава мусить дбати про національну безпеку, тому мають бути певні запобіжники".

У законопроєкті є виняток для співробітників правоохоронних органів і державних службовців.

"Ані правоохоронці, ані держслужбовці не зможуть проходити службу, якщо у них крім громадянства України буде і іноземне громадянство", - уточнила Науменко.

Читайте також: Україна сама розробила процедуру надання статусу біженця атовцям-іноземцям, тому що офіс ООН не стикався з подібним, - Держміграції

Повне інтерв'ю з Наталею Науменко читайте тут.

громадянство (1073) Держміграція (273) Науменко Наталія (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Вже бачу як колони чиновників із подвійним громадянством за поданням СБУ крокують у сізо ((
показати весь коментар
04.01.2022 18:04
+9
ну и у скольких ваших гогиашвилли выявили? это вы еще не вышли на агрохимию....
показати весь коментар
04.01.2022 18:05
+8
У меня сложилось мнение что так шушера при власти попытается узаконить свои иностранные паспорта - активы то там хранятся...ну вот зачем человеку еще один (или несколько) паспортов? Мне например одного с головой хватает,безвиз есть...и почему эта тема сейчас остро встала?Для начала жесткий визовый режим со скрепной страной 404 введите - а то с пеной у рта орать что война и тут же торговать, свободно посещать "родственников" как то не вяжется...
показати весь коментар
04.01.2022 19:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нельзя это было сделать в первый год войны с Московией ?
показати весь коментар
04.01.2022 17:57 Відповісти
Хуцпа какая то ..
показати весь коментар
04.01.2022 18:00 Відповісти
Теперь каждый иноземец с украинским паспортом может выбирать на выборах своих украинских слуг, своего президента ..
показати весь коментар
04.01.2022 18:02 Відповісти
тоесть, сам человек может случайно забыть что у него есть другое гражданство.
показати весь коментар
04.01.2022 18:04 Відповісти
Вже бачу як колони чиновників із подвійним громадянством за поданням СБУ крокують у сізо ((
показати весь коментар
04.01.2022 18:04 Відповісти
ну и у скольких ваших гогиашвилли выявили? это вы еще не вышли на агрохимию....
показати весь коментар
04.01.2022 18:05 Відповісти
что за глупые полумеры?
показати весь коментар
04.01.2022 18:10 Відповісти
Подвійне громадянство Московії заборонити.
показати весь коментар
04.01.2022 18:25 Відповісти
показати весь коментар
04.01.2022 18:47 Відповісти
бедный гоги командировала его расея под одну крышу в одну кровать с главным разведчиком))), а раньше помогал абизяне валуеву вовремя сдавал отчёты в фсб и попа не болела
показати весь коментар
04.01.2022 18:58 Відповісти
Вот, суки! Хотят легализовать свои иностранные паспорта. Гражданство должно быть ЕДИНСТВЕННЫМ, иначе это по сути госизмена, за множественное гражданство нужна уголовная ответственность с последующим лишением украинского гражданства после отбывания срока как изменника и предателя и депортация без права возвращения в страну на 24 года!
показати весь коментар
04.01.2022 18:56 Відповісти
та ради бага - отримуй, якщо дадуть, хоч будь-яке. але відмовся спочатку від українського.
Подвійне чи множинне - нонсенс. Цим самим стирається поняття громадянства в принципі.
показати весь коментар
04.01.2022 22:53 Відповісти
логіка зрозуміла. Але коли в тебе декілька громадянств, ти не спішитимеш міняти в Україні хоча б щось на краще. Бо ти ж інші громадянства вибирав не де гірше.
Втік скажімо до росії чи Ізраїля і вже тебе за твої злочини тут не видадуть. Оце насправді і є одна із причин мати подвійне громадянство.
показати весь коментар
04.01.2022 23:04 Відповісти
Бред.
показати весь коментар
05.01.2022 04:41 Відповісти
Я за подвійне , а навіть потрійне громадянство, але з такими обмеженнями :
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).

2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
показати весь коментар
04.01.2022 18:56 Відповісти
гарно ти придумав! завтра у всіх синочків та онучків олігархів і чинуш знайдеться другий паспорт , їм в армію не можна ! на війну всіх не заможних відправляти ?
показати весь коментар
04.01.2022 19:23 Відповісти
А у них їх зараз немає?
показати весь коментар
04.01.2022 21:20 Відповісти
в тому й річ , що пропонується це легалізувати . а ти підказуєш , як їм відкосити .
показати весь коментар
04.01.2022 21:28 Відповісти
1. А без легалізації вони зараз не живуть з подвійним чи потрібним громадянством?
2. Можеш дати відповідь на такі питанння:
а) яка кількість депутатів Верховної Ради має інші громадянства крім українського?
б) яка кількість чиновників і службовців в силових структурах мають громадянства інших країн?
в) яку відповідальність вони зараз понесуть якщо в них виявлять паспорт іншої країни?
показати весь коментар
04.01.2022 21:59 Відповісти
не можу , бо працюю не в СБУ , а в агрофірмі ! я якраз за посилення відповідальності про приховування іншого громадянства .
показати весь коментар
04.01.2022 22:08 Відповісти
А СБУ знає? Сумніваюсь.
показати весь коментар
05.01.2022 00:10 Відповісти
знають вони все ! не кажуть бо одним заплатили за мовчанку , а інші бояться за свої родини .
показати весь коментар
05.01.2022 00:16 Відповісти
громадянство має бути одне ! я теж хочу мати дві дружини ...
показати весь коментар
04.01.2022 21:29 Відповісти
Їдь в Середню Азію.
показати весь коментар
04.01.2022 21:53 Відповісти
мені й на сумщині гарно !
показати весь коментар
04.01.2022 22:04 Відповісти
моллодий ще
показати весь коментар
04.01.2022 23:05 Відповісти
4-й пункт может многим понравиться!
Я змінив на наступне, - "Громадянам з подвійним громадянством забов'язано проходити службу в саперних військах строком не менше 5 років"
показати весь коментар
04.01.2022 21:10 Відповісти
А де заборона займатися підприємницькою діяльністю?
показати весь коментар
04.01.2022 22:55 Відповісти
растворяют державу..
показати весь коментар
04.01.2022 19:11 Відповісти
У меня сложилось мнение что так шушера при власти попытается узаконить свои иностранные паспорта - активы то там хранятся...ну вот зачем человеку еще один (или несколько) паспортов? Мне например одного с головой хватает,безвиз есть...и почему эта тема сейчас остро встала?Для начала жесткий визовый режим со скрепной страной 404 введите - а то с пеной у рта орать что война и тут же торговать, свободно посещать "родственников" как то не вяжется...
показати весь коментар
04.01.2022 19:16 Відповісти
https://glavk.net/articles/689-ljustrirovali_ljustrirovali_da_ne_vyljustrirovali__departament_po_delam_behentsev_i_vzjatochnitsu_na

https://antikor.com.ua/articles/488145-nataljja_naumenko__chto_izvestno_o_vrio_glavy_migratsionnoj_sluhby

https://qirim.news/opinion/kadrovi-zminy-na-volodymyrskij-znovu-facepalm/

http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-3-1/

http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-4-1/

http://old.noborders.org.ua/tag/polovi-zapysky-dmsu/ http://old.noborders.org.ua/tag/polovi-zapysky-dmsu/

показати весь коментар
04.01.2022 21:57 Відповісти
Зеленые просто в нарушение Конституции хотят легализовать свои двойные-тройные гражданства. Теперь мы избирать в Раду будем израильтян, как Куницкого, а в зам министры ВД ставить Гомишвили с русским паспортом.
показати весь коментар
04.01.2022 22:45 Відповісти
 
 