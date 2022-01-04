Не задеклароване вчасно – це адміністративна відповідальність. Якщо це виявить СБУ при працевлаштуванні, то відповідальність кримінальна, - голова Держміграції Науменко про множинне громадянство

Законопроєкт про множинне громадянство не суперечить нормам Конституції України. Його навпаки виписували чітко з дотриманням норм Конституції.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

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"Окрім того, повернімося в 2001 рік, коли було ухвалено чинний закон про громадянство. Там написано, що громадянин України, який набув громадянство іншої держави, у правових відносинах з Україною визнається виключно громадянином України.

Тому в Україні фактично вже давно є норма, "лояльна" до правових відносин громадянина та держави, і вона не "гарантує" державі того, що всі, хто набув громадянство України, вийшли зі свого попереднього іноземного громадянства.

У результаті ми не знаємо, насправді особа вийшла зі свого іноземного громадянства, чи має другий паспорт. Це може з’ясуватися, лише якщо людина, проживаючи в Україні, десь його пред’явить, щось на нього оформить чи перетне за цим паспортом кордон. Або факт подвійного громадянства встановить Служба безпеки України.

Тому фактично норми про те, що особа може мати два-три чи навіть більше паспортів, уже були в законі. Що робить Президент? Він абсолютно чесно пропонує будь-якій людині: ти можеш мати кілька паспортів, але задекларуй своє іноземне громадянство і у правовідносинах з Україною ти залишаєшся винятково громадянином нашої держави.

Водночас для людей, в яких буде кілька паспортів, застосовуватимуться певні обмеження. Наприклад, вони не зможуть влаштуватися на державну службу, не отримають доступ до державної таємниці", - розповіла вона.

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За попронованим законопроєктом людина має сама декларувати наявність в неї паспортів інших держав, інакше на неї чекає адміністративна або й кримінальна відповідальність:

"Якщо не задекларував вчасно – це адміністративна відповідальність. А якщо це ще й виявить СБУ при працевлаштуванні на якусь посаду, це вже кримінальна відповідальність. Наша держава мусить дбати про національну безпеку, тому мають бути певні запобіжники".

У законопроєкті є виняток для співробітників правоохоронних органів і державних службовців.

"Ані правоохоронці, ані держслужбовці не зможуть проходити службу, якщо у них крім громадянства України буде і іноземне громадянство", - уточнила Науменко.

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