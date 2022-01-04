Польща вирішить долю візового тендеру в Україні 5 січня, - співзасновник Ліги захисту прав трудових мігрантів Матарікін

Підсумковий розгляд скарги на результати тендеру польського посольства в Україні на вибір візового оператора відбудеться у Національній апеляційній палаті Польщі 5 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у блозі співзасновник Ліги захисту прав трудових мігрантів Віталій Матарікін.

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За даними експерта, візові тендери Польщі в Україні відбуваються приблизно кожні три роки і не обходяться без розгляду в апеляційній палаті.

"Але нинішній відбір вперше триває більше року. До того ж він уже втретє стає предметом розгляду апеляційного органу, рішення якого поки що важко пояснити бажанням забезпечити виконання закону про публічні закупівлі", - вважає автор.

Він нагадав, що стаття 16 цього основного документа держзакупівель зобов'язує організатора тендера забезпечити сумлінну конкуренцію та рівний підхід до всіх учасників конкурсу, прозорість та пропорційність.

"Останній принцип передбачає, що при визначенні переможця замовник повинен враховувати не лише вартість послуги, а й її якість. Адже за менші гроші переможець може виконувати роботу довше або постійно підвищувати ціни. У цьому випадку цієї вимоги якраз і не дотримано", - йдеться у матеріалі.

Експерт додав, що посольство Польщі, схоже, цілеспрямовано намагається віддати перемогу "своєї" компанії без належного досвіду, яка допущена до тендеру лише завдяки партнерству з візовим оператором середнього дивізіону. При цьому різниця в ціновій пропозиції з лідером світового ринку, який обслуговує диппредставництво вже 10 років, становить лише 3 млн євро. Це можна порівняти з вартістю створення мережі з 18 пунктів прийому документів на візи в Україні та найму 500 працівників, що потрібно за умовами тендеру.

"Посольство свідомо намагається поміняти механізм, що працює чітко, як годинник, на "рішення з нуля", яке несе ризики зриву відкриття офісів, підвищеної уваги українських спецслужб і напруженості у відносинах з Україною через наявність російських зв'язків у "лідера" тендеру, судових позовів, розслідувань антимонопольних відомств України та ЄС, перевірок антикорупційних органів Польщі, США, Великої Британії та Євросоюзу", - нагадує спостерігач.

Важко пояснити ситуацію, коли палата повертає до тендеру фірму з найдешевшою пропозицією, відкинутою посольством, а потім сама ж викидає її з конкурсу через скаргу єдиного польського учасника, який фактично повторив позицію польських дипломатів, додав він.

З приводу візової справи вже склалася громадська думка, як про непрозору та політично мотивовану. Ситуація вже стала "токсичною", незважаючи на позицію МЗС Польщі щодо відповідності всіх дій тендерному законодавству, наголосив Матарікін.

За його оцінкою, участь членів апеляційної палати у реалізації "схеми присудження перемоги, за всіма ознаками, заздалегідь узгодженому гравцеві з підтримкою в уряді та МЗС Польщі може негативно позначитися на їхньому іміджі". А стаття 478 польського закону про публічні закупівлі передбачає звільнення члена Національної апеляційної палати у разі втрати доброї репутації.

Автор говорить п овідповідальність за ухвалене рішення президента палати, який за законом призначає судову колегію та її голову для розгляду апеляції та відповідає за ефективність роботи цього держоргану. Саме зараз триває конкурс на відбір президента палати на наступні три роки.

"Не виключено, що "правильне" рішення є предметом торгу для нинішньої керівниці цієї організації, щоб залишитись на чолі третейського органу на третій термін", - йдеться у матеріалі.

Фахівець вважає, що через прогалини європейського антимонопольного законодавства до відбору допустили єдину фірму з працевлаштування, яка виявилася, ймовірно, випадково польською.

"Ця структура отримає доступ до персональних даних майже мільйона українських трудових мігрантів, можливість монополізувати ринок посередницьких послуг з працевлаштування в компаніях Польщі та зможе забезпечити привілейоване становище близького до неї одного з польських союзів роботодавців", - пише автор.

"Національна апеляційна палата може виправити помилку: скасувати тендер і домогтися участі в новому відборі виключно професійних гравців", - робить висновок автор.