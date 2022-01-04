Від початку доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, - пресцентр ОС
Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
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Georg Lotar Georg Lotar
показати весь коментар04.01.2022 18:45 Відповісти Мені подобається 0
Антон Куприянов
показати весь коментар04.01.2022 19:13 Відповісти Мені подобається 0
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