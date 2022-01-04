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Новини Війна
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Від початку доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, - пресцентр ОС

Від початку доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Чи надовго?! Причаїлися,тварі...
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04.01.2022 18:45 Відповісти
Пидо.асы !!!
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04.01.2022 19:13 Відповісти
 
 