Тепер люди подаватимуть не зобов’язання про вихід із громадянства, а декларацію, - Науменко про основну новацію закону про спрощене набуття громадянства

До закону про спрощене набуття громадянства бійцями-іноземцями, які воювали або досі воюють у лавах ЗСУ, й громадянами держави-агресора, які переслідуються за політичні переконання на батьківщині, ще треба наказом МВС врегулювати процедуру.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

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За словами Науменко, проєкт наказу розроблено, залишилося погодити його в Мін’юсті, після чого Держміграція буде готова приймати документи від іноземців-захисників для набуття громадянства за новою процедурою.

Основна новація закону в тому, що люди подаватимуть не зобов’язання про вихід із громадянства, а декларацію.

"Переважно ми кажемо про громадян Російської Федерації і Республіки Білорусь, для яких існували певні процедури виходу з громадянства. Потрібно було подати зобов’язання про вихід зі свого громадянства, а також пакет документів до посольства і пройти процедуру виходу. Але іноземці, які захищали територіальну цілісність України, можуть розшукуватися спецслужбами своїх країн. І це unreal пройти таку процедуру, оскільки після їхнього приїзду на батьківщину, їх очікуватиме арешт.

Складність полягала саме у неможливості виконання іноземцями такого зобов’язання. У такому разі процедура набуття громадянства України була незавершеною, статус таких осіб залишався невизначеним і набуте громадянство мало б скасовуватися. Чи мали ми моральне право для таких дій? Тепер же вони подаватимуть нам декларацію, що не вважають себе громадянами РФ, і Україна це прийматиме", - уточнила вона.

За її інформацією, до дії закону громадянство України отримали трохи більше сотні іноземців.

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