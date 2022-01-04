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Новини
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Тепер люди подаватимуть не зобов’язання про вихід із громадянства, а декларацію, - Науменко про основну новацію закону про спрощене набуття громадянства

Тепер люди подаватимуть не зобов’язання про вихід із громадянства, а декларацію, - Науменко про основну новацію закону про спрощене набуття громадянства

До закону про спрощене набуття громадянства бійцями-іноземцями, які воювали або досі воюють у лавах ЗСУ, й громадянами держави-агресора, які переслідуються за політичні переконання на батьківщині, ще треба наказом МВС врегулювати процедуру.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

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За словами Науменко, проєкт наказу розроблено, залишилося погодити його в Мін’юсті, після чого Держміграція буде готова приймати документи від іноземців-захисників для набуття громадянства за новою процедурою.

Основна новація закону в тому, що люди подаватимуть не зобов’язання про вихід із громадянства, а декларацію.

"Переважно ми кажемо про громадян Російської Федерації і Республіки Білорусь, для яких існували певні процедури виходу з громадянства. Потрібно було подати зобов’язання про вихід зі свого громадянства, а також пакет документів до посольства і пройти процедуру виходу. Але іноземці, які захищали територіальну цілісність України, можуть розшукуватися спецслужбами своїх країн. І це unreal пройти таку процедуру, оскільки після їхнього приїзду на батьківщину, їх очікуватиме арешт.

Складність полягала саме у неможливості виконання іноземцями такого зобов’язання. У такому разі процедура набуття громадянства України була незавершеною, статус таких осіб залишався невизначеним і набуте громадянство мало б скасовуватися. Чи мали ми моральне право для таких дій? Тепер же вони подаватимуть нам декларацію, що не вважають себе громадянами РФ, і Україна це прийматиме", - уточнила вона.

За її інформацією, до дії закону громадянство України отримали трохи більше сотні іноземців.

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Повне інтерв'ю з Наталею Науменко читайте тут.

громадянство (1073) Держміграція (273) Науменко Наталія (12)


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Топ коментарі
+6
З цих двох категорій:
1) бійці-іноземці, які воювали або досі воюють у лавах ЗСУ,
2) громадяни держави-агресора, які переслідуються за політичні переконання на батьківщині,
мені не подобається друга - більшість з них через деякий час перебування на території України, починають вчити українців життю, та намагаються будувати тут "прекрасну росію майбутнього".
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04.01.2022 18:52
+2
по моему такой закон ещё больше создаст сложностей. я ничуть не умаляю заслуги тех же россиян,воевавших и воюющих на нашей стороне,но ведь это их выбор. они шли воевать не за гражданство,а против агрессии РФ.
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04.01.2022 20:31
+2
Пани Науменко надо проходить люстрацию, а не полицейские байки по эфирам расказывать.
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04.01.2022 20:37
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А "кормильцы" кто ?
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04.01.2022 18:32 Відповісти
З цих двох категорій:
1) бійці-іноземці, які воювали або досі воюють у лавах ЗСУ,
2) громадяни держави-агресора, які переслідуються за політичні переконання на батьківщині,
мені не подобається друга - більшість з них через деякий час перебування на території України, починають вчити українців життю, та намагаються будувати тут "прекрасну росію майбутнього".
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04.01.2022 18:52 Відповісти
Уклонисты куды?
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04.01.2022 20:16 Відповісти
Фуфло
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04.01.2022 20:18 Відповісти
Ну логично и правильно. А как они выдут из гражданства, если им этот выход в РФ или в РБ никто не даст, а только в тюрьму упекут да и делов? Де-юре у этих людей будет "двойное гражданство". И таких много- Муждабаев, Гоги (который недавно всплыл из-за скандала), да их полно если копнуть...
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04.01.2022 20:22 Відповісти
по моему такой закон ещё больше создаст сложностей. я ничуть не умаляю заслуги тех же россиян,воевавших и воюющих на нашей стороне,но ведь это их выбор. они шли воевать не за гражданство,а против агрессии РФ.
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04.01.2022 20:31 Відповісти
Пани Науменко надо проходить люстрацию, а не полицейские байки по эфирам расказывать.
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04.01.2022 20:37 Відповісти
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04.01.2022 20:40 Відповісти
ну да, судя по всему кукушечка одна на всех.
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04.01.2022 20:47 Відповісти
еще предстоит приказом МВД урегулировать процедуру. Источник:
==============
Как всегда в стране идиотов: подзаконный акт выше закона.
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04.01.2022 20:46 Відповісти
В таком законе надо прежде всего соблюдать интересы государства Украина и украинского народа, в том о чем говорит пани Науменко, это даже не просматривается. Снова пытаются открыть большие возможности получения гражданства Украины прежде всего российским гражданам, для подрыва основ нашего государства. Я не удивляюсь этому, потому что именно сейчас пенсионный фонд Украины закрыв на все глаза платит миллиарды, если не десятки млд. грн.пенсий уже умершим гражданам Украины, проживавшим на оккупированных территориях, а также платит украинские пенсии гражданам РФ. Это не что иное как финансирование терроризма украинскими чиновниками, а может быть и руководством Украины.
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04.01.2022 20:59 Відповісти
https://glavk.net/articles/689-ljustrirovali_ljustrirovali_da_ne_vyljustrirovali__departament_po_delam_behentsev_i_vzjatochnitsu_na

https://antikor.com.ua/articles/488145-nataljja_naumenko__chto_izvestno_o_vrio_glavy_migratsionnoj_sluhby

https://qirim.news/opinion/kadrovi-zminy-na-volodymyrskij-znovu-facepalm/

http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-3-1/

http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-4-1/

http://old.noborders.org.ua/tag/polovi-zapysky-dmsu/
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04.01.2022 21:56 Відповісти
Звичайно, можуть бути зловживання, коли формально інша держава, наприклад, Росія продовжує вважати цих людей своїми громадянами всупереч їхнім публічним заявам (деклараціям) про небажання залишатися її громадянами, тобто про бажання вийти з її громадянства.

Однак ідея дуже правильна:

Публічної заяви чи навіть невербальної декларації у вигляді певних дій, вчинків людини, які свідчать про бажання цієї людини вийти з якогось громадянства, повинно бути достатньо, щоб процес виходу цієї людини з цього громадянства було запущено, виконано і успішно завершено автоматично.
Адже публічна декларація людиною її бажання показує саме справжнє це бажання саме цієї людини,
а всякі бюрократичні процедури, які відмовляються автоматично виконати це її бажання, - це бажання і інтерес не цієї людини, а бюрократичної системи, яка має свої інтереси, які далеко не завжди і далеко не повністю відповідають не тільки інтересам і бажанням цієї людини, але також і інтересам інших людей у суспільствах відповідних країн.
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05.01.2022 04:21 Відповісти
 
 