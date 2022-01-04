Тепер люди подаватимуть не зобов’язання про вихід із громадянства, а декларацію, - Науменко про основну новацію закону про спрощене набуття громадянства
До закону про спрощене набуття громадянства бійцями-іноземцями, які воювали або досі воюють у лавах ЗСУ, й громадянами держави-агресора, які переслідуються за політичні переконання на батьківщині, ще треба наказом МВС врегулювати процедуру.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.
За словами Науменко, проєкт наказу розроблено, залишилося погодити його в Мін’юсті, після чого Держміграція буде готова приймати документи від іноземців-захисників для набуття громадянства за новою процедурою.
Основна новація закону в тому, що люди подаватимуть не зобов’язання про вихід із громадянства, а декларацію.
"Переважно ми кажемо про громадян Російської Федерації і Республіки Білорусь, для яких існували певні процедури виходу з громадянства. Потрібно було подати зобов’язання про вихід зі свого громадянства, а також пакет документів до посольства і пройти процедуру виходу. Але іноземці, які захищали територіальну цілісність України, можуть розшукуватися спецслужбами своїх країн. І це unreal пройти таку процедуру, оскільки після їхнього приїзду на батьківщину, їх очікуватиме арешт.
Складність полягала саме у неможливості виконання іноземцями такого зобов’язання. У такому разі процедура набуття громадянства України була незавершеною, статус таких осіб залишався невизначеним і набуте громадянство мало б скасовуватися. Чи мали ми моральне право для таких дій? Тепер же вони подаватимуть нам декларацію, що не вважають себе громадянами РФ, і Україна це прийматиме", - уточнила вона.
За її інформацією, до дії закону громадянство України отримали трохи більше сотні іноземців.
Повне інтерв'ю з Наталею Науменко читайте тут.
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1) бійці-іноземці, які воювали або досі воюють у лавах ЗСУ,
2) громадяни держави-агресора, які переслідуються за політичні переконання на батьківщині,
мені не подобається друга - більшість з них через деякий час перебування на території України, починають вчити українців життю, та намагаються будувати тут "прекрасну росію майбутнього".
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Как всегда в стране идиотов: подзаконный акт выше закона.
https://antikor.com.ua/articles/488145-nataljja_naumenko__chto_izvestno_o_vrio_glavy_migratsionnoj_sluhby
https://qirim.news/opinion/kadrovi-zminy-na-volodymyrskij-znovu-facepalm/
http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-3-1/
http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-4-1/
http://old.noborders.org.ua/tag/polovi-zapysky-dmsu/
Однак ідея дуже правильна:
Публічної заяви чи навіть невербальної декларації у вигляді певних дій, вчинків людини, які свідчать про бажання цієї людини вийти з якогось громадянства, повинно бути достатньо, щоб процес виходу цієї людини з цього громадянства було запущено, виконано і успішно завершено автоматично.
Адже публічна декларація людиною її бажання показує саме справжнє це бажання саме цієї людини,
а всякі бюрократичні процедури, які відмовляються автоматично виконати це її бажання, - це бажання і інтерес не цієї людини, а бюрократичної системи, яка має свої інтереси, які далеко не завжди і далеко не повністю відповідають не тільки інтересам і бажанням цієї людини, але також і інтересам інших людей у суспільствах відповідних країн.