Двоє патрульних поліцейських затримані на Херсонщині на хабарі 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали під час отримання хабаря начальника сектору реагування патрульної поліції одного з райвідділів Головного управління Нацполіції в Херсонській області та його підлеглого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу областної прокуратури.

Встановлено, що поліцейські вимагали та отримали від громадянина 500 дол. США за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення процедури реєстрації транспортного засобу. Патрульні були затриманні під час отримання другого траншу хабаря.

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Поліцейські затримані в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 368 КК України).