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Новини Хабарники
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Двоє патрульних поліцейських затримані на Херсонщині на хабарі 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали під час отримання хабаря начальника сектору реагування патрульної поліції одного з райвідділів Головного управління Нацполіції в Херсонській області та його підлеглого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу областної прокуратури.

Двоє патрульних поліцейських затримані на Херсонщині на хабарі 500 долл., - прокуратура 01

Встановлено, що поліцейські вимагали та отримали від громадянина 500 дол. США за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення процедури реєстрації транспортного засобу. Патрульні були затриманні під час отримання другого траншу хабаря.

Двоє патрульних поліцейських затримані на Херсонщині на хабарі 500 долл., - прокуратура 02

Також читайте: Начальник райвідділу поліції на Чернігівщині вимагав 20 тис. доларів хабара, - прокуратура. ФОТО

Двоє патрульних поліцейських затримані на Херсонщині на хабарі 500 долл., - прокуратура 03

Поліцейські затримані в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 368 КК України).

Автор: 

хабар (4701) прокуратура (3674) патрульна поліція (1441) Херсонська область (5735)


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Топ коментарі
+9
Отпустите их, у них зарплаты маленькие и тринадцатую зп не дали!
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04.01.2022 18:45
+7
бестолочи. классику не изучают. должно быть по 330. каждому.
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04.01.2022 18:55
+3
Эти точно увольнятся не будут из-за маленьких зарплат.
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04.01.2022 18:50
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Отпустите их, у них зарплаты маленькие и тринадцатую зп не дали!
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04.01.2022 18:45 Відповісти
Эти точно увольнятся не будут из-за маленьких зарплат.
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04.01.2022 18:50 Відповісти
Какие зарплаты?они на взятках живут!дармоеды!преступники!закрыть их на 10лет,без право на удо,и с конфискацией!
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04.01.2022 22:13 Відповісти
"ніщеброди" (( 500 долярів на двох - дрібніє наша паліція (( невдовзі знову за сто гривень можна буде все "порішать " ((
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04.01.2022 18:52 Відповісти
Херсонское мусорьё это ещё то дерьмо ..
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04.01.2022 18:52 Відповісти
только новость была шо маловато платят им - так вот же, резятся как могут.
ясно шо бывают.... наверное адекватные менты, но... ну вот блин, я написал - и сам поверил?
.....
....
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04.01.2022 18:55 Відповісти
годину тому, я давав комент на статтю, що менти звільняються, хто і чому.
ну млять, як в воду дивився.
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04.01.2022 18:55 Відповісти
тут не треба дивитись у воду...мєнт-це генетичний діагноз!
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04.01.2022 19:31 Відповісти
бестолочи. классику не изучают. должно быть по 330. каждому.
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04.01.2022 18:55 Відповісти
Видел кто здесь безруких ментов? отож
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04.01.2022 19:03 Відповісти
Вот когда наказание госслужащих будет намного больше чем потенциальная выгода тогда будет шанс побороть коррупцию а так же преступность. А так пожурят немного и отпустят. А когда все уляжется еще и обратно восстановят на службу.
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04.01.2022 19:13 Відповісти
Реформа в реальному житті потребує морально стійких людей. Таких в Україні , на жаль, обмаль.
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04.01.2022 19:13 Відповісти
Аваковское наследие..
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04.01.2022 19:22 Відповісти
500 баксів? Фігня якась. Мусор і 500 баксів?
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04.01.2022 19:22 Відповісти
...с. двойным траншем
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04.01.2022 19:31 Відповісти
джамальчика забыл...?)
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04.01.2022 20:43 Відповісти
Той більше рабовласництвом перебивається. До речі, кажуть жінка, котра була з кавказцем, білим чоловіком вже не вдовольниться. Бідний джамальчик...
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04.01.2022 21:03 Відповісти
это какие то палытические преследования. Не дали новым гаишным мусорам - очьень важьно заняться потужным реформизмом.
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04.01.2022 19:24 Відповісти
от блин...в самое урожайное время-и затрыманы
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04.01.2022 19:27 Відповісти
в США коп остаётся нищим,и без пенсии,если нарушил закон,и тем более если пойман на взятке,даже если до пенсии остался один час.
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04.01.2022 19:33 Відповісти
Задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации?! Автор ничего не перепутал?
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04.01.2022 19:34 Відповісти
ребята, это ж какую вам з/п нужночто бы вы не брали??? если у вас одная взятка в 500 баков!... повышение з/п чиновнику вроде же пройденый этап, ну что бы не брали, стали брать еще большеми суммами... так что ув полицейские, для начала бы вы бы сами навели порядок в своих рядах, а потом заикались о повышении! а то с вашими аппетитами у нас денег не хватит!
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04.01.2022 19:34 Відповісти
Так если отследить действие сегодняшнего правительства, то он и добивается того что б в МВД такие и остались.
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04.01.2022 19:36 Відповісти
гелюзеть?
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04.01.2022 19:43 Відповісти
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04.01.2022 19:46 Відповісти
Комментаторы!! Все внимательно новость прочитали? Я уже не говорю о тех, кто ее писал. Под третьей фотографией (где купюры на сиденье разложены) подпись: "Полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ" !!! Все в своем уме!?
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04.01.2022 19:51 Відповісти
это в ru версии так написано, и не первый раз
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04.01.2022 21:40 Відповісти
План не только есть у полицаев но и у прокурорских на полицаев...
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04.01.2022 19:58 Відповісти
работнички.....(служу украинскому народу!) как любят все власть имущие и госслужащие давать клятвы на трибунах, на библиях,на торжествах и так далее приклонив колено ...клятвы и присяги это просто такой себе перформенс можно сказать.... для этикета сказал и забыл...тоже самое и у врачей (клятва гипократа...)
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04.01.2022 20:44 Відповісти
 
 