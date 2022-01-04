Боррель перед візитом в Україну обговорив з генсеком НАТО Столтенбергом нарощування РФ військової потужності на кордонах

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зателефонував генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити нарощування РФ військової потужності на українському кордоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначено в повідомленні Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, телефонна розмова відбулася 4 січня напередодні візиту глави європейської дипломатії в Україну, "щоб обговорити нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною і проекти двох договорів про гарантії безпеки, спрямовані Росією Сполученим Штатам Америки та країнам-членам НАТО".

"Верховний представник Боррель підтвердив непохитну підтримку ЄС суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України й наголосив, що Росії необхідно знизити напруженість і повністю виконати Мінські угоди. Він наголосив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, сторони обговорили підготовку до засідання Ради Росія-НАТО, яке заплановане на 12 січня. "Високий представник наголосив, що будь-яке обговорення безпеки в Європі має ґрунтуватися і зміцнюватися на зобов'язаннях ОБСЄ і ООН", - передають зміст розмови в дипломатичній службі ЄС.

Боррель і Столтенберг домовилися підтримувати тісний контакт щодо цих питань.