Громадянам України вже виплачено за вакцинацію 6 млрд грн, із яких вони витратили 700 млн грн, - Мінекономіки

Громадянам України за перші два тижні роботи програми "єПідтримка" виплачено майже 6 млрд грн, із яких вони вже витратили понад 700 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали:

книжкові магазини – 250 млн грн;

кінотеатри – 210 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 90 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 87 млн грн;

спорт – 59 млн грн.

Повідомляється, що з другої половини січня 2022 року програму буде розширено – українці, старші за 60 років, зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

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Нагадаємо, відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія". Це – найшвидший і найпростіший спосіб.

"На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний оффлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в оффлайн форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється. Також на другому етапі, в 2022 році, розглядається можливість видачі фізичних банківських карток", - йдеться у повідомленні.

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