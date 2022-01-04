Громадянам України вже виплачено за вакцинацію 6 млрд грн, із яких вони витратили 700 млн грн, - Мінекономіки
Громадянам України за перші два тижні роботи програми "єПідтримка" виплачено майже 6 млрд грн, із яких вони вже витратили понад 700 млн гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали:
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книжкові магазини – 250 млн грн;
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кінотеатри – 210 млн грн;
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залізничні та авіа пасажирські перевезення – 90 млн грн;
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театри, концерти та розважальні послуги – 87 млн грн;
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спорт – 59 млн грн.
Повідомляється, що з другої половини січня 2022 року програму буде розширено – українці, старші за 60 років, зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.
Нагадаємо, відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).
Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія". Це – найшвидший і найпростіший спосіб.
"На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний оффлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в оффлайн форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється. Також на другому етапі, в 2022 році, розглядається можливість видачі фізичних банківських карток", - йдеться у повідомленні.
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А хлопцю з ССО два лями на лікування виділити - ні герою вибачай,
Население - 41 271 тыс.
Количество вакцинированных (1 доза) - 14 721 820 - 35,67 %
Полностью вакцинировано (2 и более) - 13 762 162 - 33,35 %
Всего вакцинаций - 28 483 982
одна доза - это вакцинированные (желтый сертификат) - денег не положено ))))
одна доза отдельные подсчеты, две (полные) отдельно
по смыслу должно бы.... и выходит 14 млн и надо... (ибо полностью вакцинированных - 33,35%)
(все претензии к составителям таких отчетов)
Население
41 271 тыс.
Всего заражений
3 678 088
8,9 %
Смертельные случаи
96 436
2,6 %
Выздоровевшие
3 483 354
94,7 %
Сейчас болеют
98 298
2,7 %
Сделано тестов
16 835 647
тестов на 1 млн.
388 472
https://www.infomirsk.org/koronavirus/12-glavnyh-vyvodov-iz-intervju-dzho-rogana-i-doktora-roberta-mjelouna
«3. Мэлоун говорил о термине «антиваксер», который используется, чтобы ложно пристыдить людей, которые не подчиняются приказам чиновников здравоохранения. Он также используется для социального остракизма любого, кто не согласен с пропагандой фармацевтических компаний. Мэлоун обсудил новую инициативу BBC Trusted New Initiative, которая обвиняет людей в распространении «дезинформации», если они выступают против Тедроса, Фаучи или других пропагандистов вакцины.»
«9. Отвечая на вопрос об уменьшении эффективности вакцин, Мэлоун согласился с тем, что вакцины приводят к отрицательной эффективности, как в исследованиях, проведенных в Дании. По мере увеличения доз люди становятся более предрасположенными к инфекции. В Израиле граждан принуждают принять четвертую дозу, и данные показывают, что у вакцинированных усилилось заболевание. Их В- и Т-клетки памяти обучаются атаковать спайковый белок, который уже давно мутировал, что настраивает вакцинированных на усиление зависимости от антител, аутоиммунные проблемы и рак.»
«10. Роган и Мэлоун обсудили естественный иммунитет и исследования, доказывающие превосходство врожденного иммунитета над полусырыми иммунными ответами, усиленными вакциной.»:
https://immunesystem.news/2021-12-14-study-natural-immunity-better-than-vaccine.html
«12. Малоун предупредил: «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику» и «эти предписания экспериментальной вакцины явно незаконны, они явно не соответствуют Нюрнбергскому кодексу».»
и спекся,
Подвела меня, ведь я ж предупреждал,
дыхалка.
это сколько у нас народу в Украине %?