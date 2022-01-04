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Громадянам України вже виплачено за вакцинацію 6 млрд грн, із яких вони витратили 700 млн грн, - Мінекономіки

Громадянам України вже виплачено за вакцинацію 6 млрд грн, із яких вони витратили 700 млн грн, - Мінекономіки

Громадянам України за перші два тижні роботи програми "єПідтримка" виплачено майже 6 млрд грн, із яких вони вже витратили понад 700 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали:

  • книжкові магазини – 250 млн грн;

  • кінотеатри – 210 млн грн;

  • залізничні та авіа пасажирські перевезення – 90 млн грн;

  • театри, концерти та розважальні послуги – 87 млн грн;

  • спорт – 59 млн грн.

Повідомляється, що з другої половини січня 2022 року програму буде розширено – українці, старші за 60 років, зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Читайте: 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації, - ЦОЗ

Нагадаємо, відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія". Це – найшвидший і найпростіший спосіб.

"На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний оффлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в оффлайн форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється. Також на другому етапі, в 2022 році, розглядається можливість видачі фізичних банківських карток", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Затверджено перелік компаній, в яких можна буде витратити "тисячу Зеленського", - Мінекономіки

Автор: 

допомога (8336) щеплення (174) Мінекономрозвитку (2348) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Це перемога в З0 доларів.
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04.01.2022 19:53
+5
смішно і сумно
А хлопцю з ССО два лями на лікування виділити - ні герою вибачай,
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04.01.2022 20:24
+4
Хай подавятся своими 30-ю серебряниками. ЗЕшобла впаривает говно"Дию" с таким же ослячим упорством, как и вакцинацию
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04.01.2022 20:16
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Це перемога в З0 доларів.
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04.01.2022 19:53 Відповісти
Я не с Вами!
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04.01.2022 20:13 Відповісти
Хай подавятся своими 30-ю серебряниками. ЗЕшобла впаривает говно"Дию" с таким же ослячим упорством, как и вакцинацию
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04.01.2022 20:16 Відповісти
смішно і сумно
А хлопцю з ССО два лями на лікування виділити - ні герою вибачай,
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04.01.2022 20:24 Відповісти
Текущая статистика по вакцинации на 3.01.2022 в Украине
Население - 41 271 тыс.
Количество вакцини­рованных (1 доза) - 14 721 820 - 35,67 %
Полностью вакцини­ровано (2 и более) - 13 762 162 - 33,35 %
Всего вакцинаций - 28 483 982
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04.01.2022 20:36 Відповісти
В количестве полностью вакцинированных как учитывается одна доза?
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04.01.2022 20:43 Відповісти
полностью вакцинированные (зеленый сертификат) - это 2 и более доз
одна доза - это вакцинированные (желтый сертификат) - денег не положено ))))
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04.01.2022 20:45 Відповісти
Число вакцинированных одной дозой учитывается в числе вакцинированных двумя дозами? А то получается что для полной вакцинации еще 14 млн вакцин надо.
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04.01.2022 21:22 Відповісти
по таблице - нет.
одна доза отдельные подсчеты, две (полные) отдельно
по смыслу должно бы.... и выходит 14 млн и надо... (ибо полностью вакцинированных - 33,35%)
(все претензии к составителям таких отчетов)
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04.01.2022 21:41 Відповісти
Судя по недостоверной стаитистике смертности эти цифры притянуты с потолка. Реальный показатель смертности от COVID-19 в Украине в 2020 году составляет 138,507 тыс. летальных случаев, тогда как официальная статистика указывает на 46,737 тыс. https://interfax.com.ua/news/pharmacy/742517.html
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04.01.2022 22:01 Відповісти
Текущая статистика по коронавирусу на 4.01.2022 (Украина)
Население
41 271 тыс.

Всего зара­жений
3 678 088
8,9 %
Смер­тельные случаи
96 436
2,6 %
Выздоро­вевшие
3 483 354
94,7 %
Сейчас болеют
98 298
2,7 %
Сделано тестов
16 835 647

тестов на 1 млн.
388 472
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04.01.2022 22:08 Відповісти
12 главных выводов из интервью Джо Рогана и доктора Роберта Мэлоуна
https://www.infomirsk.org/koronavirus/12-glavnyh-vyvodov-iz-intervju-dzho-rogana-i-doktora-roberta-mjelouna

«3. Мэлоун говорил о термине «антиваксер», который используется, чтобы ложно пристыдить людей, которые не подчиняются приказам чиновников здравоохранения. Он также используется для социального остракизма любого, кто не согласен с пропагандой фармацевтических компаний. Мэлоун обсудил новую инициативу BBC Trusted New Initiative, которая обвиняет людей в распространении «дезинформации», если они выступают против Тедроса, Фаучи или других пропагандистов вакцины.»

«9. Отвечая на вопрос об уменьшении эффективности вакцин, Мэлоун согласился с тем, что вакцины приводят к отрицательной эффективности, как в исследованиях, проведенных в Дании. По мере увеличения доз люди становятся более предрасположенными к инфекции. В Израиле граждан принуждают принять четвертую дозу, и данные показывают, что у вакцинированных усилилось заболевание. Их В- и Т-клетки памяти обучаются атаковать спайковый белок, который уже давно мутировал, что настраивает вакцинированных на усиление зависимости от антител, аутоиммунные проблемы и рак.»

«10. Роган и Мэлоун обсудили естественный иммунитет и исследования, доказывающие превосходство врожденного иммунитета над полусырыми иммунными ответами, усиленными вакциной.»:
https://immunesystem.news/2021-12-14-study-natural-immunity-better-than-vaccine.html

«12. Малоун предупредил: «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику» и «эти предписания экспериментальной вакцины явно незаконны, они явно не соответствуют Нюрнбергскому кодексу».»
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04.01.2022 20:36 Відповісти
Шо за спорт такой?
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04.01.2022 20:38 Відповісти
Я рванул на десять тыщ как на пятьсот, -
и спекся,
Подвела меня, ведь я ж предупреждал,
дыхалка.
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04.01.2022 20:44 Відповісти
Бадмнтон,не?
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04.01.2022 20:47 Відповісти
Зелекач в сопровождении двух собак, одну из которых надо назвать Петей. И побольше оптимизма, это же очередная зепобеда за счет налогоплательщиков. Пенсионеры умирают от ковида, значит пенсионный фонд в сплошных плюсах. А нарид кричал в свое время "Кровавый пастор", вот и выбрали "Кровавого клована".
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04.01.2022 21:07 Відповісти
Выдают по 1000 грн, а потратили 6 000 000 000грн ?

это сколько у нас народу в Украине %?
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04.01.2022 22:06 Відповісти
6ярдів гривень=6 ракетних комплексів НЕПТУН або 40 танків ОПЛОТ. От прийдуть кацапи а ми до них з книжками вийдем. Треба штрафувати на цю 1тис невакцинованих а не розтринькувати бюджет бідної воюючої держави.Клоунські популісти.
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04.01.2022 22:29 Відповісти
новая схема голобородек, из бюджета выделили 6 млрд, но народ получил 700 млн, остальные разворовала эта синагога, которая сейчас захватила власть в Украине..
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04.01.2022 23:20 Відповісти
 
 