ДБР не відкликало із суду клопотання про арешт Порошенка, - заява Бюро
Інформація про те, що Державне бюро розслідувань відкликало з Печерського районного суду Києва клопотання про обрання п'ятому президентові України Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою не відповідає дійсності.
Про це повідомляє прес-служба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
"Державне бюро розслідувань зазначає, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо п'ятого президента України не відповідає дійсності. Щоб уникнути маніпуляцій та подальших інформацій спекуляцій навколо даного кримінального провадження повідомляємо, що вищезазначена опублікована у ЗМІ інформація не відповідає дійсності, зазначені процесуальні рішення не ухвалювалися", - зазначається у повідомленні.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що клопотання про арешт Порошенка було відкликано для доопрацювання.
Нагадаємо, 20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.
Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.
Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.
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Прокуратура звернулася до Печерського суду з проханням повернути запит на арешт Порошенка, для доопрацювання.
"Інформація про те, що Державне бюро розслідувань відкликало з Печерського районного суду Києва клопотання про обрання п'ятому президентові України Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою не відповідає дійсності."
Джерело:
Ти тепер один із тих хто не голосував за Зебіла?
Коди срака горить треба імідж міняти. Переобувся. (Святе письмо партії слуг уродів)
ЗЄбіле що ти можеш написати, якщо пів-шостий вкрав ліву півкулю твого мозку, а ***** - праву.
P.S. В моєму оточенні вся зелень здулася. Тільки носом бульки пускають і навіть "а ваш Порошенко" вже не вмикають. Свинопєс свободєн.
селёдкискумбрии по 8мь пососать...\
селёдки хочешь...?\или скумбрии по 8мь...?\
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https://www.youtube.com/watch?v=MBX9sj1JPoI
Потерпіллєр знову відпочиває із Каломойшею і це тоді , коли ми маємо кожного дня вбитих і поранених на Донбасі 😡
вся інфа що до дій силовиків, крім таємниці слідства повинні оприлюднювати.
у нас не Махно президент а МОНЯ, законно вібраний
так що робіть по закону і ніхто не буде читати ""недостовірну"" інфу.
і ще.
а яе що до держзради теперішньої влади?
може народу пояснити ситуацію ваш сраний дбр, чи рнбо чи сбу, чи розвідка?
чи любий каприз за гроші бені???
ЗЄЛЯ наш чумной!!!!!
Теж мені,гуцул знайшовся. Карпати йому рідні.
Тамбовський вовк тобі, куррррва, рідний.....
До речі, а що то в нього за відпочинок такий після вихідних? Сьогодні ж робочий день, а чи як?
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/68058/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., розглянувши матеріали клопотання сторони кримінального провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Дзвоника Максима Івановича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Дзвоника Максима Івановича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
До початку розгляду клопотання прокурором подано заяву про повернення клопотання для доопрацювання.
Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження та заяву прокурора про повернення клопотання, дійшов наступного висновку.
Кримінальним процесуальним законодавством не передбачено повернення клопотання за заявою слідчого/прокурора.
Проте, відповідно до п. 19 ч. 1 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#53 ст. 7 КПК України та ч. 1 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_153/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#153 ст. 26 КПК України , однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність, яка полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Частиною 6 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_80/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#80 статті 9 КПК України передбачено, що у випадках, коли положення цього http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1 Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження,застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#53 статті 7 цього Кодексу .
Разом з тим, частиною 2 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1439/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#1439 статті 185 КПК України передбачено, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому, прокурору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов`язаний доповнити або змінити клопотання, або замінити його новим клопотанням.
Виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, враховуючи викладені обставини та волевиявлення прокурора приходжу до переконання, що клопотання, підлягає поверненню прокурору, що у відповідності до п. 19 ч. 1 ст. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#53 7 , ч. 1 ст. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_153/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#153 26 , ч. 2 ст. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1439/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#1439 185 КПК України , є його правом.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#53 7 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_153/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#153 26 ,http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_124/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#124 19 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1439/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#1439 185 КПК України , слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Повернути прокурору клопотання сторони кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Дзвоника Максима Івановича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.М. Соколов
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кому цікаво - https://reyestr.court.gov.ua/Review/102280318 ссиль на документ ТУТ:
Виявляється що й не було всього цього???
Все це нам наснилось…
Мені це нагадує той совковий фільм - казку про Алібабу: «Принцеса ніде не була, їй все наснилось»…
За тією ж "логікою", точніше, схемою, яку ДБР взяли за основу підозри Порошенку, виходить (її логічним наслідком є), що таку ж підозру і звинувачення у злочині "фінансування терористів" ДБР висуває також і всім громадянам України, які залишилися заручниками в окупованих зонах (яких держава Україна не змогла захистити, а вони не виїхали зі свого дому), оскільки їхня життєдіяльність з необхідністю включає в себе економічну діяльність (заробляння грошей собі на продовження життя), з якої терористи-окупанти збирають собі данину.
І ще отаке:
Всі платники податків в Україні, за цією "логікою" ДБР, фінансують (спонсорують) терористів, тому що вони платять податки в бюджет, а з бюджету уряд фінансує ДБР
(оскільки ДБР займається залякуванням, тобто, терором).
Про це свідчать панічні дії української влади і ручних силовиків щодо п'ятого президента в останній тиждень. Дивіться самі:
29 грудня. Після розмови із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Зеленський несподівано відтерміновує на день засідання РНБО, де, за «інсайдами» шавок Подоляка, мали розглядати санкції проти Порошенка.
Засідання проводять 30 грудня ні словом не згадують Порошенка. Навпаки, Данілов з острахом відповідає на питання журналістів стосовно п'ятого президента.
3 січня. Через день, після розмови Зеленського з Байденом, Печерський суд несподівано повертає клопотання про запобіжний захід, який швидше всього стосується Порошенка. А Зеленський тікає у Буковель, аби там провести «консультації» зі своєю бородатою бабцею Бенею.
Чому ми певні, що відкликане клопотання по запобіжці дійсно стосується Порошенка, навіть попри спростування ДБР? Бо із 4 фігурантів сфабрикованої «вугільної справи», суд не розглядав запобіжний захід лише проти п'ятого президента. Більше того, зараз подейкують, що відкликання клопотання проти Порошенка - це ідея голови Печерського суду, який банально боїться повторити долю Портнова і поповнити своїм ім'ям «список Магнітського» із усім набором санкцій від США. Для ДБР ця новина стала справжнім шоком, зважаючи, що новопризначений директор бюро Сухачов отримав свою посаду виключно за згоду виконувати замовлення ОП щодо переслідувань Порошенка.
Тобто, після кожної розмови із представниками адміністрації Байдена, зелена влада вмикала задню у своїх маніакальних бажаннях «посадити Порошенка». А приклад санкцій проти Портнова різко скоротив число бажаючих виконувати замовлення з Банкової стосовно опозиції та її лідера.
Тому Зеленський змушений похапцем переписувати сценарій, який він так довго хотів втілити в життя.
А то мало ли ...