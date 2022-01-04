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ДБР не відкликало із суду клопотання про арешт Порошенка, - заява Бюро

ДБР не відкликало із суду клопотання про арешт Порошенка, - заява Бюро

Інформація про те, що Державне бюро розслідувань відкликало з Печерського районного суду Києва клопотання про обрання п'ятому президентові України Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою не відповідає дійсності.

Про це повідомляє прес-служба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

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"Державне бюро розслідувань зазначає, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо п'ятого президента України не відповідає дійсності. Щоб уникнути маніпуляцій та подальших інформацій спекуляцій навколо даного кримінального провадження повідомляємо, що вищезазначена опублікована у ЗМІ інформація не відповідає дійсності, зазначені процесуальні рішення не ухвалювалися", - зазначається у повідомленні.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що клопотання про арешт Порошенка було відкликано для доопрацювання.

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Нагадаємо, 20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Порошенко Петро (15170) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+25
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04.01.2022 20:31
+20
"Как тебе там, мальчик?"

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04.01.2022 20:23
+17
Все, здулися зебізяни...
Прокуратура звернулася до Печерського суду з проханням повернути запит на арешт Порошенка, для доопрацювання.
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04.01.2022 20:15
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Все, здулися зебізяни...
Прокуратура звернулася до Печерського суду з проханням повернути запит на арешт Порошенка, для доопрацювання.
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04.01.2022 20:15 Відповісти
Как вы читаете, министр бескультурья?
"Інформація про те, що Державне бюро розслідувань відкликало з Печерського районного суду Києва клопотання про обрання п'ятому президентові України Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою не відповідає дійсності."
Джерело:
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04.01.2022 20:18 Відповісти
ДБР і Генпрокуратура ета другоє )
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04.01.2022 20:21 Відповісти
І запам'ятай, американець ти, чи китаєць, німець, чи українець, - якщо ти критикуєш порошенка то ти зебот, навіть якщо ти не знаєш в принципі хто такий зеленський і що значить зебот, це вже неважливо. Так, тільки так і ніяк інакше. (Святе письмо партыъ ЄС).
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04.01.2022 20:40 Відповісти
А шо ж такоє? На шмарклі послизнувся?
Ти тепер один із тих хто не голосував за Зебіла?
Коди срака горить треба імідж міняти. Переобувся. (Святе письмо партії слуг уродів)
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04.01.2022 20:45 Відповісти
Що і потрібно було довести. Ще трохи і я напишу книгу про догматику цієї новітньої релігії.
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04.01.2022 20:48 Відповісти
В серіалі таке бачила?
ЗЄбіле що ти можеш написати, якщо пів-шостий вкрав ліву півкулю твого мозку, а ***** - праву.
P.S. В моєму оточенні вся зелень здулася. Тільки носом бульки пускають і навіть "а ваш Порошенко" вже не вмикають. Свинопєс свободєн.
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04.01.2022 20:56 Відповісти
Зараз ми можемо спостерігати, те як скромний розум представника даної релігії, проявляє агресію до абсолютно незнайомої йому людини зі сторони котрої він відчув загрозу. На цоьму етапі вже ніяки доводи зазвичай не діють і починаються відверті образи.
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04.01.2022 21:00 Відповісти
напиши шибздик - тебе премию Моники ЗЕленской дадут...\или хвост селёдкискумбрии по 8мь пососать...\
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04.01.2022 20:59 Відповісти
А тут ми можемо побачити агресію відразу, оскільки коментатор відчув загрозу трохи раніше і вже прийшов підготовленим. Слід також зазначити, що на цьому етапі ми можемо побачити частину нутра коментатора, яке дуже нагадує нутро московського племені.
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04.01.2022 21:03 Відповісти
как тебе свиноцабаке не поверить...?)\но не верю...)\
селёдки хочешь...?\или скумбрии по 8мь...?\
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04.01.2022 21:10 Відповісти
можно кандидатскую по психиатрии.
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04.01.2022 22:23 Відповісти
че ж ты тупой такой?
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04.01.2022 22:36 Відповісти
Ему нельзя сюда ехать,закроют!
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04.01.2022 22:10 Відповісти
Ми ще подивимось хто кого закриє 😡
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04.01.2022 23:06 Відповісти
я так думаю, Украинскій Народ має заарештувати ГБР.

.
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04.01.2022 22:27 Відповісти
Самий Сок -2 - що сказав Байден

https://www.youtube.com/watch?v=MBX9sj1JPoI
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04.01.2022 23:06 Відповісти
Як швидко реагують! А про кротів? Зась!
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04.01.2022 20:15 Відповісти
Ща лейтенант баканов съедет на свое жильйо и как начнет кротов ловить.
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04.01.2022 21:10 Відповісти
это "жу-жу" неспроста... таки, наваЗЕлинили Ваве его "хитрое место" после разговора с Байденом.
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04.01.2022 20:19 Відповісти
ЗЕшобла опять обосрётся. Причём по-крупному. Хотя, это их обычное состояние
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04.01.2022 20:20 Відповісти
"Как тебе там, мальчик?"

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04.01.2022 20:23 Відповісти
"А чому вас це цікавить, дядьку?"
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04.01.2022 20:27 Відповісти
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04.01.2022 20:31 Відповісти
Кумедно!
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04.01.2022 20:48 Відповісти
Пацани,ви там до 25 нічого не відміняйте. Треба,щоб 25 до ФОПів приєдналась ще Євросолідарність і тоді ЗЕЛЕНИЙ КАПУТ !
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04.01.2022 20:24 Відповісти
Ну да, с Евросолидарностью они точно отмены кассовых аппаратов Добьются и как только это произойдёт, революция и закончится..
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04.01.2022 20:41 Відповісти
Ті всі ФОПи по базарах і ринках тиждень п'янствували, обмивали перемогу зеленського. Знаю одну таку, яка кричала, що ти мені що хочеш кажи, а я піду і проголосую за зеленського, бо Порошенко крадеее. Тепер, коли її сина, який працює десь в держструктурі клоуни звільнили, то вона вже за клоуна не голосувала.
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04.01.2022 20:54 Відповісти
На захист Порошенка прийде десятки тисяч людей. Тому ДБР і інша антиукраїнська нечисть обісреться як завжди
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04.01.2022 20:27 Відповісти
где их столько насобирать?
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04.01.2022 22:25 Відповісти
лютуе бісовня зелена, кривляеться...
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04.01.2022 20:28 Відповісти
чем больше в ДБР "дубов", тем крепче Зели оборона
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04.01.2022 20:33 Відповісти
Зелена шобла звикла до брехні і маніпуляцій , але навіть не уявляють , що таке народний гнів , так як все що вони роблять не в'яжеться із здоровим глуздом !

Потерпіллєр знову відпочиває із Каломойшею і це тоді , коли ми маємо кожного дня вбитих і поранених на Донбасі 😡
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04.01.2022 20:36 Відповісти
ви ..дараси, робите звинувачення не голнику а 5 му президенту.
вся інфа що до дій силовиків, крім таємниці слідства повинні оприлюднювати.
у нас не Махно президент а МОНЯ, законно вібраний
так що робіть по закону і ніхто не буде читати ""недостовірну"" інфу.
і ще.
а яе що до держзради теперішньої влади?
може народу пояснити ситуацію ваш сраний дбр, чи рнбо чи сбу, чи розвідка?
чи любий каприз за гроші бені???
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04.01.2022 20:40 Відповісти
а что вы имеете против Махно?
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04.01.2022 22:27 Відповісти
Вишєл в стєпь карпатскую
ЗЄЛЯ наш чумной!!!!!
Теж мені,гуцул знайшовся. Карпати йому рідні.
Тамбовський вовк тобі, куррррва, рідний.....

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04.01.2022 20:40 Відповісти
З Києва до Буковелю степи?! От ідіот, знову перенюхався...
До речі, а що то в нього за відпочинок такий після вихідних? Сьогодні ж робочий день, а чи як?
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04.01.2022 22:31 Відповісти
"Пагорби в тумані", а їжачок в дурмані.
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05.01.2022 06:42 Відповісти
Поэт, однако! А снега не видел ? Или окошечки запотели. Пишет так, будто бы едет в автомобиле, а не летит как аист на вертолете.
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04.01.2022 20:50 Відповісти
Обратите внимание, когда https://youtu.be/mU8r_b5C_OA Пьер Нарцисс поет , мол шоколадный заясь , то показывает средний палец.. . Карочи, это новогодний привет поцу. (время перед окончанием песТни - на 3:2)
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04.01.2022 20:57 Відповісти
пардоньте, время 3:1
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04.01.2022 20:58 Відповісти
каароч, песня про зебила.
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04.01.2022 21:00 Відповісти
відкликало. І саме ДБР відкликало.Є вже, оприлюднено документ - ухвалу суду.
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04.01.2022 21:06 Відповісти
Знов обісралися. На що вони взагалі розраховували, що Порох не повернеться. Ну це ж смішно. Як діти малі.
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04.01.2022 21:10 Відповісти
Короче, прочитав форум, знайшов в неті документ, доведеться викласти першоджерело:

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68058/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., розглянувши матеріали клопотання сторони кримінального провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Дзвоника Максима Івановича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Дзвоника Максима Івановича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
До початку розгляду клопотання прокурором подано заяву про повернення клопотання для доопрацювання.
Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження та заяву прокурора про повернення клопотання, дійшов наступного висновку.
Кримінальним процесуальним законодавством не передбачено повернення клопотання за заявою слідчого/прокурора.
Проте, відповідно до п. 19 ч. 1 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#53 ст. 7 КПК України та ч. 1 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_153/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#153 ст. 26 КПК України , однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність, яка полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Частиною 6 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_80/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#80 статті 9 КПК України передбачено, що у випадках, коли положення цього http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1 Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження,застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#53 статті 7 цього Кодексу .
Разом з тим, частиною 2 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1439/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#1439 статті 185 КПК України передбачено, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому, прокурору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов`язаний доповнити або змінити клопотання, або замінити його новим клопотанням.
Виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, враховуючи викладені обставини та волевиявлення прокурора приходжу до переконання, що клопотання, підлягає поверненню прокурору, що у відповідності до п. 19 ч. 1 ст. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#53 7 , ч. 1 ст. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_153/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#153 26 , ч. 2 ст. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1439/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#1439 185 КПК України , є його правом.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#53 7 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_153/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#153 26 ,http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_124/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#124 19 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1439/ed_2021_12_15/pravo1/T124651.html?pravo=1#1439 185 КПК України , слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Повернути прокурору клопотання сторони кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Дзвоника Максима Івановича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов
-------------
кому цікаво - https://reyestr.court.gov.ua/Review/102280318 ссиль на документ ТУТ:
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04.01.2022 21:11 Відповісти
https://postimg.cc/QHYgbRQw https://postimg.cc/QHYgbRQw

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04.01.2022 21:25 Відповісти
Зелені з такою регулярністю обсираються, що вже навіть не здатні відрізняти запах шоколаду, плутаючи його з лайном.
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04.01.2022 21:36 Відповісти
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04.01.2022 21:46 Відповісти
Тобто - вони не відкликали, бо й не клопотали…

Виявляється що й не було всього цього???

Все це нам наснилось…

Мені це нагадує той совковий фільм - казку про Алібабу: «Принцеса ніде не була, їй все наснилось»…
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04.01.2022 22:22 Відповісти
Яким боком ДБР до суду?Подавати клопотання в суді можуть тільки прокурор ,адвокат,підсудній та потерпілий.Якось так.🤗
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04.01.2022 22:32 Відповісти
Янык был ничтожеством. А Зюзя - это уже из области отрицательных чисел.
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05.01.2022 00:59 Відповісти
Підозра ДБР Порошенку - це ідіотизм. Якщо ДБР вважає російську окупацію протиправною, то нехай підозри висуває в першу чергу окупантам, терористам... Путіну, наприклад. А краще, нехай озброєні чоловіки із ДБР звільнять окуповані території і таким чином відновлять законний порядок там і захистять права громадян України.

За тією ж "логікою", точніше, схемою, яку ДБР взяли за основу підозри Порошенку, виходить (її логічним наслідком є), що таку ж підозру і звинувачення у злочині "фінансування терористів" ДБР висуває також і всім громадянам України, які залишилися заручниками в окупованих зонах (яких держава Україна не змогла захистити, а вони не виїхали зі свого дому), оскільки їхня життєдіяльність з необхідністю включає в себе економічну діяльність (заробляння грошей собі на продовження життя), з якої терористи-окупанти збирають собі данину.
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05.01.2022 04:02 Відповісти
А якщо подумати ще трішки далі, то з'ясовується, що генії з ДБР заново "зробили відкриття" про те, що будь-яка жертва пограбування або рекету (яка віддає гроші злочинцям, щоб її не вбили) таким чином фінансує грабіжників або рекетирів, тобто, злочинців...

І ще отаке:
Всі платники податків в Україні, за цією "логікою" ДБР, фінансують (спонсорують) терористів, тому що вони платять податки в бюджет, а з бюджету уряд фінансує ДБР
(оскільки ДБР займається залякуванням, тобто, терором).
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05.01.2022 04:03 Відповісти
геть 3елені шмарклі від порошенка ви вартуете о і що чекати від тищенків
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05.01.2022 05:10 Відповісти
На Игоря Смешко открывали 12 уголовных дел,но он не просил у европейцев помощи а просто шел в суд и там выигрывал а потом заставлял всех обвинителей открыто извиняться.Так всем надоело выглядеть дураками и от него отстали.
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05.01.2022 09:03 Відповісти
73/43%-ний, не бреши, жодного разу Смешка в суді ПО ІНКРИМІНОВАНОМУ ЙОМУ КРИМІНАЛУ не було, оскільки було лише слідство, яке не доходило до суду. І переважна більшість тих слідчих справ стосувались отруєння Ющенка. В яких він, до речі, на завжди був підозрюваним, а лише свідком.
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05.01.2022 14:42 Відповісти
Да ну и никто не извинялся? И я каким боком к этим 73? Шо наративы влияют?
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05.01.2022 15:37 Відповісти
ти, як типовий 73/43%зебіл, збрехав щодо суду. А, якщо хтось з журиків "розслідувачів" і вибачався - то нехай це залишиться в твоїх зебільних аналах. Мене це не колише.
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05.01.2022 18:57 Відповісти
в общем ты Анька фанат Зели и он вокруг,заглянь под кровать..
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05.01.2022 19:15 Відповісти
горндонисте ти смешковий кукурікало удавися падла
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05.01.2022 19:55 Відповісти
Даже и не обижусь,из досье Ан Мур хоть и не жил в Луцке но с молодости крепко сидел и торговал ЛСД так что картина прояснилась.Меня вообще нет я твой глюк.
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05.01.2022 20:07 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/4126 Адміністрація Байдена захищає Порошенка від політичних переслідувань Зеленського .
Про це свідчать панічні дії української влади і ручних силовиків щодо п'ятого президента в останній тиждень. Дивіться самі:
29 грудня. Після розмови із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Зеленський несподівано відтерміновує на день засідання РНБО, де, за «інсайдами» шавок Подоляка, мали розглядати санкції проти Порошенка.
Засідання проводять 30 грудня ні словом не згадують Порошенка. Навпаки, Данілов з острахом відповідає на питання журналістів стосовно п'ятого президента.
3 січня. Через день, після розмови Зеленського з Байденом, Печерський суд несподівано повертає клопотання про запобіжний захід, який швидше всього стосується Порошенка. А Зеленський тікає у Буковель, аби там провести «консультації» зі своєю бородатою бабцею Бенею.
Чому ми певні, що відкликане клопотання по запобіжці дійсно стосується Порошенка, навіть попри спростування ДБР? Бо із 4 фігурантів сфабрикованої «вугільної справи», суд не розглядав запобіжний захід лише проти п'ятого президента. Більше того, зараз подейкують, що відкликання клопотання проти Порошенка - це ідея голови Печерського суду, який банально боїться повторити долю Портнова і поповнити своїм ім'ям «список Магнітського» із усім набором санкцій від США. Для ДБР ця новина стала справжнім шоком, зважаючи, що новопризначений директор бюро Сухачов отримав свою посаду виключно за згоду виконувати замовлення ОП щодо переслідувань Порошенка.
Тобто, після кожної розмови із представниками адміністрації Байдена, зелена влада вмикала задню у своїх маніакальних бажаннях «посадити Порошенка». А приклад санкцій проти Портнова різко скоротив число бажаючих виконувати замовлення з Банкової стосовно опозиції та її лідера.
Тому Зеленський змушений похапцем переписувати сценарій, який він так довго хотів втілити в життя.
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05.01.2022 14:37 Відповісти
Ан Мур чітко і ясно розяснив суть біготні зеленої гопоти, ще привести пряму мову Блінкена, тоді б характеристика двох пройдох -Буби та Боби. яскраво світилась би на ялинці аж до їх кінця (політичного)
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05.01.2022 15:55 Відповісти
Кроме НовоГоднего гульдебаса в тесном семейном кругу выводка лАндоских патриотов, Пётру Лексеичу не лишнее, про всяк случай, у всемирно известных лондонских портных заказать себе стильненький гарнитурчик строгого английского кроя из шотландки в черно-белую полоску поперёк в комплекте: клифт, шкары, ушанка.
А то мало ли ...
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05.01.2022 17:48 Відповісти
Вряд ли у нас магнатов не сажают,да и без чистосердечного признания Медведчука дело не выгорит.А прокурорские совсем слабые.
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05.01.2022 19:17 Відповісти
 
 