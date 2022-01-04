ДБР не відкликало із суду клопотання про арешт Порошенка, - заява Бюро

Інформація про те, що Державне бюро розслідувань відкликало з Печерського районного суду Києва клопотання про обрання п'ятому президентові України Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою не відповідає дійсності.

Про це повідомляє прес-служба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

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"Державне бюро розслідувань зазначає, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо п'ятого президента України не відповідає дійсності. Щоб уникнути маніпуляцій та подальших інформацій спекуляцій навколо даного кримінального провадження повідомляємо, що вищезазначена опублікована у ЗМІ інформація не відповідає дійсності, зазначені процесуальні рішення не ухвалювалися", - зазначається у повідомленні.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що клопотання про арешт Порошенка було відкликано для доопрацювання.

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Нагадаємо, 20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.