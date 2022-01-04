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Новини Силовики
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Тіла двох дорослих і трьох малолітніх дітей виявлені у дачному будинку в Одеській області, - Нацполіція. ФОТО

Тіла двох дорослих і трьох малолітніх дітей виявлені у дачному будинку в Одеській області, - Нацполіція. ФОТО

41–річного чоловіка, трьох малолітніх дітей віком 5, 7 і 9 років та їхню 71-річну бабусю виявили без ознак життя у дачному будинку в Одеській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

До поліції сьогодні о п'ятій годині вечора звернувся друг родини та повідомив: чоловік із двома дівчинками й хлопчиком, над якими взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері та наступного дня перестав виходити на зв'язок.

Наразі на місці події працюють правоохоронці територіального відділу поліції. Встановлено, що обстановка в будинку не порушена, ознак насилля на тілах не виявлено, слідів проникнення в оселю немає. Попередня причина смерті родини - удушення чадним газом від паливного генератора.

Тіла двох дорослих і трьох малолітніх дітей виявлені у дачному будинку в Одеській області, - Нацполіція 01

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Попередньо подія кваліфікована за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тіла померлих будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої у провадженні буде визначена остаточна правова кваліфікація.

Автор: 

діти (5063) Одеська область (3204) Нацполіція (15161) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) смерть (6746)


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Топ коментарі
+14
Не козел,а дурак. Судя по всему, чел был вполне нормальный (взял детей под опеку, имел деньги и на генератор и на топливо). Но ступил, а как говорится "простота хуже воровства"
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04.01.2022 20:34
+11
Генератор в доме работал?Сказать нечего
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04.01.2022 20:23
+10
Пьющая семья генератор не покупает...
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04.01.2022 21:20
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Генератор в доме работал?Сказать нечего
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04.01.2022 20:23 Відповісти
Судя по всему в доме ремонт (рядом стоит запакованная батарея отопления), очевидно что греться как то надо было, если на дворе снег/дождь то генератор там не сильно то и поставишь. Вот и поставили в коридоре. Согласен что глупо. У меня самого недавно такая дилемма была - отрубили свет и из за этого не работал и котел с автоматикой (бесперебойника хватило на пару часов). Выставить генератор под мокрый снег я не решился хотел поставить в котельной выведя выхлоп в дымоход.....
А вот почему не было электричества уже вопрос властям
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04.01.2022 20:30 Відповісти
Смайстрячить "крышу" для генератора из двух листов фанеры - дело 15 минут.
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04.01.2022 20:33 Відповісти
То вы не видели какой у нас "снег" тогда шел. На машине слой льда был в 1см, я машину от льда ломиком отбивал.
Кроме того вы очевидно слабо понимаете опасность сочетания вода+электричество (фанера тут слабо помогает). Обычный ПВХ кабель промокает на раз-два (нужен или в резиновой изоляции или ВВГ)
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04.01.2022 20:38 Відповісти
Я по строительству был почти 20 лет, часто генератор - единственный источник электроэнергии. Поэтому как правильно set up генератор, я знаю просто замечательно. В доме аварийный генератор тоже снаружи,в будке со сьемными панелями для вентиляции.
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04.01.2022 20:44 Відповісти
таким генераторам дощ , сніг , ожеледь що зайцю стоп сигнал , аби завівся (( це однаково що у дощ не можна мотоциклом їхати просто так , а потрібно зверху дахом прикривати (( Як може промокнути звичайний електричний кабель я ніяк в голову не можу втовкмачити , бо у мене між двома будинками вже більше десяти років незмінно лежить тридцятиметровий "одесакабель" 2Х4.5 до якого я індукційну плиту підключив і ніяк не промокне ((
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04.01.2022 22:57 Відповісти
Пьющая семья генератор не покупает...
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04.01.2022 21:20 Відповісти
На фото к генератору ничего не подключено, обе розетки закрыты крышками. Мусора фантазируют что бы не заниматься делом, денег не с кого взять, лень время тратить.
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04.01.2022 22:12 Відповісти
Никаких вопросов к властям быть не может. Этот жилмассив я знаю уже лет 40, электричество там есть везде. Если стоит генератор значит была более серьезная проблема с электричеством, например поломка трансформатора или кто то завалил столб. Генератор стоит столько же, сколько стоит новое подключение к электросети, так что там проблема в чем то другом и нам она не известна.
Как то не верится что генератор работал всю ночь и они задохнулись. Во первых работа генератора с расходом в 2 литра бензина в час когда все спят безцельна и это дорого по деньгам. А во вторых генератором не обогреваться, это ещё дороже по бензину чем обыкновенная печка на дровах.
Просто полиция обо что ногой споткнулась то причиной и назвала.

Нам не известны обстоятельства что бы мы по сообщение могли сделать вывод.
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05.01.2022 06:32 Відповісти
Вопрос в другом, почему работал генератор? Почему не было электроэнергии?
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05.01.2022 10:37 Відповісти
Козел,усіх повбивав. Продвинутий
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04.01.2022 20:29 Відповісти
Не козел,а дурак. Судя по всему, чел был вполне нормальный (взял детей под опеку, имел деньги и на генератор и на топливо). Но ступил, а как говорится "простота хуже воровства"
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04.01.2022 20:34 Відповісти
Сучити, рученятами не означає,,: мати мізки
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04.01.2022 20:39 Відповісти
А козлом еще называют самопальный электрообогреватель.
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04.01.2022 21:09 Відповісти
нет пределу человечесского безумия.
ну вот как????
жалко до ужаса.
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04.01.2022 20:31 Відповісти
який жах.... 5 чоловік загинуло....троє маненьких діточок((
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04.01.2022 20:31 Відповісти
Еххх. А якби мав якісну освіту і на рефлексах прорахував скільки часу є перш чим чадний газ наповнить приміщення даного об'єму то цього б не сталось.
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04.01.2022 20:38 Відповісти
Чадному газу (СО) непотрібно заповнювати все приміщення! Достатньо того, що б він попадав в легені людини! І все! Артеріальна кров наповнена киснем по саму зав"язку, а людина задихається, тому що кисень (оксигемоглобін) не попадає в тканини організму, бо там вже є карбоксигемоглобін. Утопленням на суші колись це називалось...
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04.01.2022 20:50 Відповісти
Когда есть "якісна освіта" то бензо/дизель генератор в доме не ставят вообще, там нечего "рахувати".
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04.01.2022 22:16 Відповісти
Якісна освіта на жаль ніколи не впливає на успішність. Навчити масово всіх бути успішними не вийде бо фізика.
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05.01.2022 20:03 Відповісти
Беспечность.Смерть не мучительная,тихая.У нас при совке Инженер по ТБ с семьей угорел от газовой плиты.
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04.01.2022 20:51 Відповісти
Можно угореть от обычной газовой плиты?
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04.01.2022 21:15 Відповісти
Только при наличии кухонной вытяжки вставленной в вентиляционный стоят.
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04.01.2022 21:28 Відповісти
Сушили детские пеленки над плитой.Пожара почти не было .,истлели пеленки.
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04.01.2022 21:47 Відповісти
Да, причем достаточно не работающей по любой причине вентиляции. А причиной бывают даже погодные условия.
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04.01.2022 22:27 Відповісти
Я в этом не шарю, но где то по телеку видел, там говорилось что при горении той газовоздушной смеси(или как то по другому, точно не помню) которая поступает в домашние газовые плиты, не может выработаться то количество отравы, что бы протянуть ноги. Башка может якобы поболеть, если с вентиляцией проблемы, но не умереть.
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04.01.2022 22:37 Відповісти
Так людина ж написала що над плитою висіли пелюшки які почали тліти , ось чадний газ і з"явився ((
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04.01.2022 23:04 Відповісти
Телевизор - зло, убивающее само по себе. Одна конфорка при старых не заклеенных окнах со щелями это одно. А четыре конфорки при герметичных пластиковых окнах в сырую пасмурную погоду зимой это совсем другое. Причем дискомфорта, особенно во сне не будет никакого.
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04.01.2022 23:17 Відповісти
Жизнь иногда не прощает ошибок. Надеясь на "авось", можно расплатиться жизнью. Одно дело когда только своей,но когда другими... Глупо до чертиков.
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04.01.2022 20:52 Відповісти
Исчез чел и 3 дня нет,тогда начинають шукать...Совдеп долбаный...
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04.01.2022 20:55 Відповісти
Я так понимаю он оставил генератор включенным на ночь, а старушка мать до его приезда топила себе свою печку потихоньку и жила бы еще много лет.
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04.01.2022 20:57 Відповісти
Ужасная трагедия, не стоит никого ругать и осуждать, возможно поломка произошла или еще что то. Жаль детей , жаль людей...
Были мысли тепловой генератор взять, на случаи отключения отопления, надо десять раз подумать какой имено и как его использовать.
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04.01.2022 21:55 Відповісти
Еще недавно в Сссре позвонить из больницы матери или отцу концлагерь сраный... было категорически запрещено
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04.01.2022 21:02 Відповісти
А ничего что там обычно был 1 телефон на отделение, потому и запрещалось его занимать, впрочем ближе к ночи всегда можно было договорится.
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04.01.2022 21:13 Відповісти
А почему генератор? Куда делось электричество в доме?
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04.01.2022 21:02 Відповісти
ты ТП...?
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04.01.2022 21:06 Відповісти
А то не ла-ла-ла?
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04.01.2022 21:13 Відповісти
нет - та идейная...!)
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04.01.2022 21:14 Відповісти
даже та ТД не промахнулась бы с ответом - а мне бы она точно зассала бы ответить...!
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04.01.2022 21:16 Відповісти
а шо не так?
друга репліка зверху - може ремонт був.
а то я не знаю - навіщо ше би було тарахтілку та ще й в хаті включати
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04.01.2022 21:16 Відповісти
ты у цибули спроси - какие у неё мысли по поводу генератора...!
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04.01.2022 21:18 Відповісти
А у тебя какие? Походу не знаешь что такое генератор, а туда же.
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04.01.2022 21:27 Відповісти
ты вшивый "фриц" знаешь - а мы не знаем...(((
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04.01.2022 21:30 Відповісти
он просто спросил чего генератор работал, где электричество - я вот тоже недоумеваю - 5 чел погибли - никто не мог подежурить хотя бы - и да, они что там - в каком состоянии были раз под 100 децибел тарахтения уснули или как?
понятно шо Лук удивился такому случаю.
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04.01.2022 21:28 Відповісти
что тебе "фриц" на это ответил...?
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04.01.2022 21:31 Відповісти
прислал ящик "Баварского", а вам?
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04.01.2022 21:38 Відповісти
тогда не сцы - просто садись на бутылку...!
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04.01.2022 21:44 Відповісти
ты свиноцабака что так возбудился...?
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04.01.2022 23:00 Відповісти
Это интернетный "воин". Ему человеческие аргументы не осилить. Обычно они так самоутверждаются, бо в жизни они опущенные окружающими (не одобряю, конечно). Вот и пишут в интернете- "геройствуют", т.к. знают, что в реальной жизни они молчат всегда в тряпочку и посмотреть косо боятся, не то, что рот открыть.
Этих лошков лучше не кормить ответами.
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04.01.2022 21:40 Відповісти
но вроде никогда так не говорил этот парень.
может у вас с ним срач, а я вот подвергся оскорблению на ровном месте.
ну шо уж тут уж.
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04.01.2022 21:47 Відповісти
Не, первый раз этот ник вижу.
И уже можно сказать- великого в нём, только уровень собственной дурости.
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04.01.2022 21:50 Відповісти
коли з"являється СО - чергові вимикаються першими ((
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04.01.2022 23:07 Відповісти
ну так мона одного подальше от второго - если первый упал, то второй - визжит.
и ваще - чо, нету датчиков? да шоб погромче сирена была.
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06.01.2022 12:19 Відповісти
Не знаю про датчики СО (( сигналізатори загазованості звичайно що є , не знаю просто чи реагують вони на СО (( проблема в іншому - у конкретній ситуації ніякі б датчики не допомогли - люди ввімкнули генератор у порушення усіх існуючих правил безпеки ((
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06.01.2022 12:22 Відповісти
"тп" це скорочення обрАзи.... ну пошукай - "тп, Луркмор"
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04.01.2022 21:18 Відповісти
R.I.P.
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04.01.2022 21:15 Відповісти
Админ, закройте комменты , пожалуйста .А то тут уже некоторые срач разводят .
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04.01.2022 21:46 Відповісти
Опять отключения света.
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04.01.2022 22:45 Відповісти
удушення чадним газом від паливного генератора Джерело:
Пердоводчик переперди текст нормально....
========
Я например сначала подумал, что газогенераторная установка в доме, где на угарном газе работает двигатель внутреннего сгорания...
там да если утечка пожно таки травонуться продуктами пиролиза древесины
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04.01.2022 23:10 Відповісти
И ОПЯТЬ ВИНОВАТ ПУТИН СО СВОИМИ ГАЗОВЫМИ ВОЙНАМИ !!! ГЛАВНОЕ НЕ ПРОЩАТЬ ЕМУ И ЕГО БЛИЗКИМ ЭТО !!!
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05.01.2022 03:29 Відповісти
 
 