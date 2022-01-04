Тіла двох дорослих і трьох малолітніх дітей виявлені у дачному будинку в Одеській області, - Нацполіція. ФОТО

41–річного чоловіка, трьох малолітніх дітей віком 5, 7 і 9 років та їхню 71-річну бабусю виявили без ознак життя у дачному будинку в Одеській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

До поліції сьогодні о п'ятій годині вечора звернувся друг родини та повідомив: чоловік із двома дівчинками й хлопчиком, над якими взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері та наступного дня перестав виходити на зв'язок.

Наразі на місці події працюють правоохоронці територіального відділу поліції. Встановлено, що обстановка в будинку не порушена, ознак насилля на тілах не виявлено, слідів проникнення в оселю немає. Попередня причина смерті родини - удушення чадним газом від паливного генератора.

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Попередньо подія кваліфікована за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тіла померлих будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої у провадженні буде визначена остаточна правова кваліфікація.