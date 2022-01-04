Тіла двох дорослих і трьох малолітніх дітей виявлені у дачному будинку в Одеській області, - Нацполіція. ФОТО
41–річного чоловіка, трьох малолітніх дітей віком 5, 7 і 9 років та їхню 71-річну бабусю виявили без ознак життя у дачному будинку в Одеській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
До поліції сьогодні о п'ятій годині вечора звернувся друг родини та повідомив: чоловік із двома дівчинками й хлопчиком, над якими взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері та наступного дня перестав виходити на зв'язок.
Наразі на місці події працюють правоохоронці територіального відділу поліції. Встановлено, що обстановка в будинку не порушена, ознак насилля на тілах не виявлено, слідів проникнення в оселю немає. Попередня причина смерті родини - удушення чадним газом від паливного генератора.
Попередньо подія кваліфікована за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тіла померлих будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої у провадженні буде визначена остаточна правова кваліфікація.
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А вот почему не было электричества уже вопрос властям
Кроме того вы очевидно слабо понимаете опасность сочетания вода+электричество (фанера тут слабо помогает). Обычный ПВХ кабель промокает на раз-два (нужен или в резиновой изоляции или ВВГ)
Как то не верится что генератор работал всю ночь и они задохнулись. Во первых работа генератора с расходом в 2 литра бензина в час когда все спят безцельна и это дорого по деньгам. А во вторых генератором не обогреваться, это ещё дороже по бензину чем обыкновенная печка на дровах.
Просто полиция обо что ногой споткнулась то причиной и назвала.
Нам не известны обстоятельства что бы мы по сообщение могли сделать вывод.
ну вот как????
жалко до ужаса.
Были мысли тепловой генератор взять, на случаи отключения отопления, надо десять раз подумать какой имено и как его использовать.
друга репліка зверху - може ремонт був.
а то я не знаю - навіщо ше би було тарахтілку та ще й в хаті включати
понятно шо Лук удивился такому случаю.
Этих лошков лучше не кормить ответами.
может у вас с ним срач, а я вот подвергся оскорблению на ровном месте.
ну шо уж тут уж.
И уже можно сказать- великого в нём, только уровень собственной дурости.
и ваще - чо, нету датчиков? да шоб погромче сирена была.
Пердоводчик переперди текст нормально....
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Я например сначала подумал, что газогенераторная установка в доме, где на угарном газе работает двигатель внутреннего сгорания...
там да если утечка пожно таки травонуться продуктами пиролиза древесины