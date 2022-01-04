Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини відвідають Україну в лютому, - МЗС

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини планують здійснити спільний візит до України в лютому 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Про візит стало відомо за підсумками телефонної розмови очільника відомства Дмитра Кулеби з чеським колегою Яном Ліпавським. Переговори стосувалися, зокрема, позицій Києва та Праги щодо російської агресії напередодні контактів між США, НАТО, ОБСЄ та Росією.

"Ян Ліпавський підтвердив, що Чехія залишається надійним другом України та твердо стоїть на боці українського народу в його боротьбі за захист суверенітету та територіальної цілісності України. Міністри домовилися про спільні кроки задля стримування Росії від подальшої агресії", – йдеться в повідомленні.

Також Ліпавський, країна якого головуватиме в Європейському Союзі в другій половині 2022 року, назвав одним із пріоритетів Чехії європейську інтеграцію України.

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"Сторони також домовилися про спільний візит до України міністрів закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, який вони планують здійснити в лютому на запрошення міністра закордонних справ України", – повідомила пресслужба МЗС.