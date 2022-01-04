Зеленський постійно згадує Порошенка – це означає, що він його боїться, - Рахманін про справу експрезидента
Президент Володимир Зеленський переслідує Петра Порошенка через особисті причини, а також через зростання рейтингів політичної сили останнього – "Європейської солідарності".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив відомий журналіст, народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін в інтерв'ю виданню LB.ua.
На його думку, Зеленський так і залишився кандидатом в президенти і досі не усвідомив себе главою держави.
"Думаю, його збентежило, що рейтинги Порошенка і партії "Європейська солідарність" поступово підростають. І, скажімо так, з'явився підмурівок для того, щоб наступного року відбулося певне падіння рейтингу Володимира Олександровича Зеленського. Тому йому необхідно зруйнувати образ Порошенка, який у достатньо великої кількості виборців асоціюється із захистом держави, з національною безпекою", – вказав Рахманін.
В умовах стягування військ РФ до кордонів України саме Порошенко асоціюється в багатьох українців із людиною, яка здатна захистити країну, зауважив нардеп. І це викликає роздратування у чинної влади, вважає Рахманін.
На думку Рахманіна, партія Порошенка не була "партією війни" і він сам не був президентом війни, "але що більше в ЗМІ говорять про перспективи широкомасштабного вторгнення чи ескалації військових дій, то більшають шанси Порошенка далі рости в рейтингу".
"Тому що Зеленський не асоціюється у виборців із президентом-захисником. На цьому полі, на цьому тлі – він Порошенку програє... Щоб зруйнувати цей образ, який склався в певної частини виборців, йому потрібен був якийсь яскравий хід. Наприклад, звинуватити колишнього президента в державній зраді і сприянню терористам. Зеленський, вочевидь, вважає це потужним кроком", - додав нардеп.
Щодо звинвачення Порошенка у державній зраді, то парламентар вважає, що довести факт державної зради в суді надзвичайно складно:
"Навіть коли йдеться про людей, щодо яких немає жодного сумніву в тому, що вони є зрадниками. Тому що доведення умислу, доведення фактів скоєння державної зради – це неймовірно складний процес", – вказав він.
Рахманін не сумнівається, що Порошенко повернеться до України після закордонних візитів. Також вважає малоймовірним, що серйозно буде порушене питання арешту політика. Переконаний, що уся діяльність Офісу генпрокурора погоджується із Банковою: "Домашній арешт, електронний браслет – навряд чи така санкція з'явилася без прямої згоди чи прямої вказівки президента... Навряд чи Офіс генерального прокурора зробив би це без згоди з президентом".
Як вважає Рахманін, самим Зеленським у цій історії керують особисті мотиви.
"На превеликий жаль, він здебільшого залишився тим самим кандидатом у президенти, а не президентом, який несе відповідальність, який не може собі дозволити певні речі. Він дещо подорослішав, але недостатньо виріс. Він надто закомплексований, вибачте на слові, для людини, яка обіймає в такий складний час у такій складній країні таку складну посаду. Коли людина, яка під час пресмарафону -надцять разів повторила, що він президент – це означає, що в нього комплекс, що він всередині себе сам ще не вірить, не усвідомлює того, що він повноцінний, повносправний президент. І цього комплексу варто позбуватися, поки не пізно, бо від рішень президента залежить доля держави… Людина постійно згадує Порошенка – це означає, що він його боїться. Усе ще. Хоча він уже президент, не Порошенко", – зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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а недоумок зеленый президентское удостоверение уронил
https://www.youtube.com/watch?v=Hiwb-mMwIaU
Де сховатись - не зрозуміло.
Краще Скумбрії по 8 накупіть та гречі по 20)))
Але і це не врятує найвеличнішого, бо його боти таки ж саме бездари, як і вся гопницька зграя режиму буратіна.
Хтось колись просто всміхався Путіну і зашкварили максимально, а хтось до сих пір співпрацює і це в порядку речей.
Даже до него дошло,что его из кресла президента перевезут (возможно даже кортежем) в СИЗО.
Если доживет конечно. Основная задача Порошенко и порохоботов сохранить жизнь янелоха,чтоб он запел на следствии как Шаляпин.
Новий Рік позаду, президент Порошенко повернеться аж після Різдва. Жодного смислу у твоїх словах не залишилось.
До того ж, світові лідери вже вийдуть із різдвяних канікул, тому будь-які рухи в означеному напрямку - і у Зеленського в перші ж хвилини телефон буде гарячим від дзвінків. Воно йому треба?
Хайпанути поки Байден сидів за святковим столом не вийшло...
А окрім хайпу для таких ЗЄдебілів як ти у цій підозрі нічого реального і не було. Не дарма ж на 200% свій прокурор не стала її підписувати сама.
В топку таких політиків. Ми - українці, заслуговуємо на Гаранта, який любить Україну.
Дитя совка з вивернутими мізками...
Лишняя хромосома, однако...
PS: Оно (зЕлох) и родилось мёртворождённым, оживить не удалось...
То Порох винуват, то Тимошенко. Люди, отямтесь! ВИ за Україну чи проти?
А шиншила Юля?)))
Видимо поэтому Пинзеник уволился из уряду тимошонки в ужасе до чего она довела страну за полтора года со словами:"В Україні ситуація - найгірша в світі"! А вона запретила ему об этом говорить, чтобы не пугать свой зачарованный пенсионный лохторат)))
https://www.epravda.com.ua/publications/2009/01/27/179040/ "Країна у небезпеці". Секретна доповідна міністра фінансів на ім'я Тимошенко | Економічна правда
Разница между воной и зечмом только в том, что она умная,хитрая,опытная аферистка и интриганка, а оно начинающее, ленивое и тупое...
Спасінням може бути лише Тимошенко.
1. Порошенко не зміг організувати захист Донецька і Луганська (та інших міст в окупованій нині зоні) у той час, коли ці території ще не були під значно більшим контролем окупантів, як зараз. Тоді процес окупації ще тільки тривав, але... Порошенко не зміг організувати захист.
2. Коли Росія проголосила, що вона забирає собі Азовське море (окупувала його), а потім відповідними діями показала, що може захопити будь-які кораблі в Азовському морі, Керченській протоці чи навіть у Чорному морі, то Порошенко та його адміністрація майже нічим не змогли протидіяти цим злочинам РФ. Так, юридично у світі ці дії були визнані протиправними, особливо, захоплення в полон військових моряків і кораблів, але після цих юридичних висновків моряки так і залишились в тюрмі, доки їх не обміняли на полонених російських злочинців ( не адміністрація Зеленського цей обмін отримала від Путіна? ).
3. Порошенко майже весь час замість того, щоби щось Україна сама робила, ходив тільки і повторював мантри:
3.1. "Альтернативи "мінським домовленостям" немає." (кінець цитати)
3.2. Ми намагаємось розв'язати цю ситуацію за допомогою дипломатії. Наші західні партнери нас підтримують. Воєнного розв'язання цієї проблеми немає.
Якраз в тому і є одна з найбільших помилок Зеленського, що він вирішив продовжувати робити те, що робив Порошенко, - розділ 3 в попередньому абзаці.
У 2021 році Зеленський "забув" і припинив повторювати мантру Путіна-Порошенка № 3.1, але після поїздки до США Єрмака 10.11.2021 адміністрація Зеленського (вочевидь, якимось чином піддавшись впливу брехливої адміністрації Байдена) знову повернулась до путінського гівна № 3.1 (і іноді № 3.2 та № 3).
За тією ж "логікою", точніше, схемою, яку ДБР взяли за основу підозри Порошенку, виходить (її логічним наслідком є), що таку ж підозру і звинувачення у злочині "фінансування терористів" ДБР висуває також і всім громадянам України, які залишилися заручниками в окупованих зонах (яких держава Україна не змогла захистити, а вони не виїхали зі свого дому), оскільки їхня життєдіяльність з необхідністю включає в себе економічну діяльність (заробляння грошей собі на продовження життя), з якої терористи-окупанти збирають собі данину.
А якщо подумати ще трішки далі, то з'ясовується, що генії з ДБР заново "зробили відкриття" про те, що будь-яка жертва пограбування або рекету (яка віддає гроші злочинцям, щоб її не вбили) таким чином фінансує грабіжників або рекетирів, тобто, злочинців...
І ще отаке:
Всі платники податків в Україні, за цією "логікою" ДБР, фінансують (спонсорують) терористів, тому що вони платять податки в бюджет, а з бюджета уряд фінансує ДБР
(оскільки ДБР займається залякуванням, тобто, терором).
краще і не скажеш
Про це свідчать панічні дії української влади і ручних силовиків щодо п'ятого президента в останній тиждень. Дивіться самі:
29 грудня. Після розмови із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Зеленський несподівано відтерміновує на день засідання РНБО, де, за «інсайдами» шавок Подоляка, мали розглядати санкції проти Порошенка.
Засідання проводять 30 грудня ні словом не згадують Порошенка. Навпаки, Данілов з острахом відповідає на питання журналістів стосовно п'ятого президента.
3 січня. Через день, після розмови Зеленського з Байденом, Печерський суд несподівано повертає клопотання про запобіжний захід, який швидше всього стосується Порошенка. А Зеленський тікає у Буковель, аби там провести «консультації» зі своєю бородатою бабцею Бенею.
Чому ми певні, що відкликане клопотання по запобіжці дійсно стосується Порошенка, навіть попри спростування ДБР? Бо із 4 фігурантів сфабрикованої «вугільної справи», суд не розглядав запобіжний захід лише проти п'ятого президента. Більше того, зараз подейкують, що відкликання клопотання проти Порошенка - це ідея голови Печерського суду, який банально боїться повторити долю Портнова і поповнити своїм ім'ям «список Магнітського» із усім набором санкцій від США. Для ДБР ця новина стала справжнім шоком, зважаючи, що новопризначений директор бюро Сухачов отримав свою посаду виключно за згоду виконувати замовлення ОП щодо переслідувань Порошенка.
Тобто, після кожної розмови із представниками адміністрації Байдена, зелена влада вмикала задню у своїх маніакальних бажаннях «посадити Порошенка». А приклад санкцій проти Портнова різко скоротив число бажаючих виконувати замовлення з Банкової стосовно опозиції та її лідера.
Тому Зеленський змушений похапцем переписувати сценарій, який він так довго хотів втілити в життя.