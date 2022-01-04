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Зеленський постійно згадує Порошенка – це означає, що він його боїться, - Рахманін про справу експрезидента

Зеленський постійно згадує Порошенка – це означає, що він його боїться, - Рахманін про справу експрезидента

Президент Володимир Зеленський переслідує Петра Порошенка через особисті причини, а також через зростання рейтингів політичної сили останнього – "Європейської солідарності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив відомий журналіст, народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін в інтерв'ю виданню LB.ua.

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На його думку, Зеленський так і залишився кандидатом в президенти і досі не усвідомив себе главою держави.

"Думаю, його збентежило, що рейтинги Порошенка і партії "Європейська солідарність" поступово підростають. І, скажімо так, з'явився підмурівок для того, щоб наступного року відбулося певне падіння рейтингу Володимира Олександровича Зеленського. Тому йому необхідно зруйнувати образ Порошенка, який у достатньо великої кількості виборців асоціюється із захистом держави, з національною безпекою", – вказав Рахманін.

В умовах стягування військ РФ до кордонів України саме Порошенко асоціюється в багатьох українців із людиною, яка здатна захистити країну, зауважив нардеп. І це викликає роздратування у чинної влади, вважає Рахманін.

На думку Рахманіна, партія Порошенка не була "партією війни" і він сам не був президентом війни, "але що більше в ЗМІ говорять про перспективи широкомасштабного вторгнення чи ескалації військових дій, то більшають шанси Порошенка далі рости в рейтингу".

"Тому що Зеленський не асоціюється у виборців із президентом-захисником. На цьому полі, на цьому тлі – він Порошенку програє... Щоб зруйнувати цей образ, який склався в певної частини виборців, йому потрібен був якийсь яскравий хід. Наприклад, звинуватити колишнього президента в державній зраді і сприянню терористам. Зеленський, вочевидь, вважає це потужним кроком", - додав нардеп.

Щодо звинвачення Порошенка у державній зраді, то парламентар вважає, що довести факт державної зради в суді надзвичайно складно:

"Навіть коли йдеться про людей, щодо яких немає жодного сумніву в тому, що вони є зрадниками. Тому що доведення умислу, доведення фактів скоєння державної зради – це неймовірно складний процес", – вказав він.

Рахманін не сумнівається, що Порошенко повернеться до України після закордонних візитів. Також вважає малоймовірним, що серйозно буде порушене питання арешту політика. Переконаний, що уся діяльність Офісу генпрокурора погоджується із Банковою: "Домашній арешт, електронний браслет – навряд чи така санкція з'явилася без прямої згоди чи прямої вказівки президента... Навряд чи Офіс генерального прокурора зробив би це без згоди з президентом".

Читайте також: Банкова робить усе для підсилення опозиції. Вони підштовхують до Ахметова тих, хто в принципі ніколи б в житті до нього не пішов, - Рахманін

Як вважає Рахманін, самим Зеленським у цій історії керують особисті мотиви.

"На превеликий жаль, він здебільшого залишився тим самим кандидатом у президенти, а не президентом, який несе відповідальність, який не може собі дозволити певні речі. Він дещо подорослішав, але недостатньо виріс. Він надто закомплексований, вибачте на слові, для людини, яка обіймає в такий складний час у такій складній країні таку складну посаду. Коли людина, яка під час пресмарафону -надцять разів повторила, що він президент – це означає, що в нього комплекс, що він всередині себе сам ще не вірить, не усвідомлює того, що він повноцінний, повносправний президент. І цього комплексу варто позбуватися, поки не пізно, бо від рішень президента залежить доля держави… Людина постійно згадує Порошенка – це означає, що він його боїться. Усе ще. Хоча він уже президент, не Порошенко", – зазначив він.

Порошенко Петро (15170) державна зрада (1684) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+41
Порошенко йде!

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04.01.2022 20:48
+39
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04.01.2022 20:56
+33
Бо воно сцікун.
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04.01.2022 20:44
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армия упала,а петро помог и она встала .
а недоумок зеленый президентское удостоверение уронил
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04.01.2022 22:07 Відповісти
Солдат не "петин", а солдат президентського полку Збройних сил України. А от на інавгурації впало посвідчення саме зеленського і підняв його хтось інший.
https://www.youtube.com/watch?v=Hiwb-mMwIaU
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05.01.2022 00:25 Відповісти
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04.01.2022 21:52 Відповісти
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04.01.2022 21:54 Відповісти
Або не Байден, а народ України, лякає Зе-вилупка. Бо осторонь, я особисто, стояти і дивитись на це не буду!
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04.01.2022 22:05 Відповісти
методами ізгнання Януковича працювати будемо? Вдвох нам не зробити це.
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05.01.2022 15:57 Відповісти
Звісно, будемо!
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06.01.2022 14:26 Відповісти
73% идиотов найдутся и в Казахстане....
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04.01.2022 21:54 Відповісти
то все було дуже давно спрогназовано. Шкода, що і в Казахстані люди не бачать очевидні речі.

Де сховатись - не зрозуміло.
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05.01.2022 15:45 Відповісти
Рахманіна можна зрозуміти. Їх кулко було створено на бабки Міші Фрідмана, спочатку був спокій, але Міша втрапив під санкції, ясна річ, про гроші вже не йдеться. "Я їду до тебе" пішов першим, а за ним Рахманін і кулко розпалось, Девчата почали строїти глазки Ермаку, лідерша забрала сармак. Фініта ля комедія, і рахманіну можна пофілософвствувати о вечном - о борьбе противоположностей.
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04.01.2022 21:58 Відповісти
Украина догонит Польшу 100 тонн,лет через 50.... главное выбрать Голобородьку за 8 гривен...
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04.01.2022 21:59 Відповісти
Настільки люди отупішали, що не зрозуміли образ Голобородька, який їм навязали..Українці, викиньте ТБ і більше ніколи не купуйте. ЦЕ загрожує вашому життю.

Краще Скумбрії по 8 накупіть та гречі по 20)))
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05.01.2022 15:44 Відповісти
Кардинал Ришелье в Украине Леонид Данилыч...
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04.01.2022 22:02 Відповісти
Леонид Данилыч в Украине штопаный гандон, а не Ришелье
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04.01.2022 23:44 Відповісти
Ответь себе на вопрос - Ришелье отдал бы Англии все Ядерное оружие в обмен на бумажку?
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04.01.2022 23:45 Відповісти
Порошенко завжди згадує Зеленського - це означає, що він його боїться.
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04.01.2022 22:02 Відповісти
Це чергова брехня від ботів Подоляка!
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04.01.2022 22:03 Відповісти
Коли у Єрмака усвідомили, що рейтинги Зеленського нічим не врятуєш, Подоляк на арену шапіто випустив потрійні сили масовок та зелеботів .
Але і це не врятує найвеличнішого, бо його боти таки ж саме бездари, як і вся гопницька зграя режиму буратіна.
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04.01.2022 22:10 Відповісти
так це видно одразу, що людина прийшла сюди топити за того, їто йому платить. Таких упоротих немає, хто буде дупу лизати просто так. Мені шкода тих, хто на це ведеться. Критичне мислення повністю відсутнє. Бовдури всюди.
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05.01.2022 15:41 Відповісти
Вообще-то для оппозиции упоминать критикуя власть - нормально. А с какой целью Скоморох постоянно ни к месту упоминает Порошенко? Серет, сцыкло, да?))
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04.01.2022 22:34 Відповісти
Він не може пробачити Пороху заборону сраних "Скотів". Це його образа, бо це ж його " шедевральна творчість", його "детище"!!! Ну, і як тут багато хто тут знаю, преЗЕдент - пакісна, самозакохана тваринка, ображена на весь світ через свою малорослість, і мабуть малоросіянство!
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04.01.2022 22:03 Відповісти
Ха! На расєє вже невдоволені,що на найпоширеніших каналах крутять "скотів",утримуючи Зе на зарплаті!
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04.01.2022 22:11 Відповісти
Кацапи звикли жрати лайно від Скабеєвой, Кісільова чи Соловьова. Мені їх не шкода. Такий шлак, як "Скоти" для них мабуть буде, як "конфєтка"!
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04.01.2022 22:20 Відповісти
А хто зможе Пороху пробачити продаж цукерочек від Рошен в РФ??? Чи це типу норма?

Хтось колись просто всміхався Путіну і зашкварили максимально, а хтось до сих пір співпрацює і це в порядку речей.
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05.01.2022 15:42 Відповісти
Знову стара пісня про "ліпецкую фабріку"? Хтось на це ще ведеться? Вона була заарештована, відразу після того як Порошенко став президентом України!
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06.01.2022 14:28 Відповісти
Як був клоуном,так ним і залишився.
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04.01.2022 22:07 Відповісти
Оно боиться не столько Порошенко,сколько не избрания на второй срок!
Даже до него дошло,что его из кресла президента перевезут (возможно даже кортежем) в СИЗО.
Если доживет конечно. Основная задача Порошенко и порохоботов сохранить жизнь янелоха,чтоб он запел на следствии как Шаляпин.
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04.01.2022 22:08 Відповісти
саме тому він йде за звичним планом. Такий план ми вже бачили неоднарозово. Кожен політик-сикло робить одне й те саме. Люди отямтесь. Ви обрали чергового клоуна, котрий здатен лише на оману та режисуру власного драматичного серіалу.
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05.01.2022 15:34 Відповісти
Так съезди к Пете и сообщи ему свою благое открытие. Может тогда он возвратится в Украину в постиранных брюках.
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04.01.2022 22:12 Відповісти
ЗЄбіле ти скільки вже ників/портків під цією новиною поміняв?
Новий Рік позаду, президент Порошенко повернеться аж після Різдва. Жодного смислу у твоїх словах не залишилось.
До того ж, світові лідери вже вийдуть із різдвяних канікул, тому будь-які рухи в означеному напрямку - і у Зеленського в перші ж хвилини телефон буде гарячим від дзвінків. Воно йому треба?
Хайпанути поки Байден сидів за святковим столом не вийшло...
А окрім хайпу для таких ЗЄдебілів як ти у цій підозрі нічого реального і не було. Не дарма ж на 200% свій прокурор не стала її підписувати сама.
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04.01.2022 22:47 Відповісти
І боїться, і заздрить, і відчуває себе абсолютною нікчемою на його фоні. Він знає, що негідний булави.
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04.01.2022 22:12 Відповісти
Поганий той зЕлох, який не мріє стати Порошенко!
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04.01.2022 22:56 Відповісти
ви вихваляєте Порошенко, але і він щей той "мисливець" за грошима. Скільки він заробив на загиблих солдатах в зоні АТО. Нічого не закінчив , що обіцяв. І залишив колезі продовжувати.

В топку таких політиків. Ми - українці, заслуговуємо на Гаранта, який любить Україну.
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05.01.2022 15:37 Відповісти
В условиях стягивания войск РФ к границам Украины именно Порошенко ассоциируется у многих украинцев с человеком, способным защитить страну, отметил нардеп. И Источник:

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04.01.2022 22:39 Відповісти
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04.01.2022 22:43 Відповісти
Порошенко политический труп, кто же его бояться будет?
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04.01.2022 22:44 Відповісти
знов ти?
Дитя совка з вивернутими мізками...
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04.01.2022 22:48 Відповісти
Опять всё перепутал, сколько раз тебе говорили "зЕлох - политический труп!", а не Порох!!!
Лишняя хромосома, однако...
PS: Оно (зЕлох) и родилось мёртворождённым, оживить не удалось...
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04.01.2022 23:04 Відповісти
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04.01.2022 22:53 Відповісти
оце найбільше вбиває, коли звинувачують всіх, окрім Зеленського.

То Порох винуват, то Тимошенко. Люди, отямтесь! ВИ за Україну чи проти?
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05.01.2022 15:11 Відповісти
импотентный в голос как будто мы не знаем
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04.01.2022 22:54 Відповісти
а ви знаєте, що у гімнюка навіть собаку звати Петя??? ну не придурок!!!
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04.01.2022 23:20 Відповісти
Будем надеяться что эта собака отгрызет ему то, чем он на рояле играл
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04.01.2022 23:47 Відповісти
цікаво, він собаку так назвав вже під час каденції???

А шиншила Юля?)))
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05.01.2022 15:16 Відповісти
"Так бздить - аж вссикається!" (с) Класик
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04.01.2022 23:35 Відповісти
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04.01.2022 23:38 Відповісти
Зто объявление больше на некролог смахивает
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04.01.2022 23:50 Відповісти
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05.01.2022 00:00 Відповісти
нашому народу ще далеко до євреїв. Наші ведуться на будь-що з екранів ТБ, але ніколи не перевіряють факти, не мислять критчино, не аналізують. Саме тому до влади прийшла не Тимошенко - професіонал, а Зеленський - популіст.
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05.01.2022 11:45 Відповісти
тимошонка-капительман не поппулистка, а профессионал???? Ну-ну...
Видимо поэтому Пинзеник уволился из уряду тимошонки в ужасе до чего она довела страну за полтора года со словами:"В Україні ситуація - найгірша в світі"! А вона запретила ему об этом говорить, чтобы не пугать свой зачарованный пенсионный лохторат)))
https://www.epravda.com.ua/publications/2009/01/27/179040/ "Країна у небезпеці". Секретна доповідна міністра фінансів на ім'я Тимошенко | Економічна правда
Разница между воной и зечмом только в том, что она умная,хитрая,опытная аферистка и интриганка, а оно начинающее, ленивое и тупое...
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05.01.2022 20:40 Відповісти
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05.01.2022 00:01 Відповісти
за 2 роки праавління ще ніхто його не перевершив по обсягу корупції та брехні. Все , на що він здатний - це продаж України Америці. Тоді і потанцюємо.
Спасінням може бути лише Тимошенко.
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05.01.2022 11:43 Відповісти
в.а.зеленский - ВОР. ВОР украл у меня годы жизни пока президентствовала
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05.01.2022 02:22 Відповісти
він не у вас особисто украв, він украв в українського народу, в України, яки держави. Але ми самі це допустили. Хоч я і не голосував, але ніяк і не вплинув на те, щоб люди не голосували( мені шкода, що наше життя вирішує наркоман.
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05.01.2022 11:42 Відповісти
Люди, які вважають Порошенка ефективним захисником України, мають коротку пам'ять:

1. Порошенко не зміг організувати захист Донецька і Луганська (та інших міст в окупованій нині зоні) у той час, коли ці території ще не були під значно більшим контролем окупантів, як зараз. Тоді процес окупації ще тільки тривав, але... Порошенко не зміг організувати захист.

2. Коли Росія проголосила, що вона забирає собі Азовське море (окупувала його), а потім відповідними діями показала, що може захопити будь-які кораблі в Азовському морі, Керченській протоці чи навіть у Чорному морі, то Порошенко та його адміністрація майже нічим не змогли протидіяти цим злочинам РФ. Так, юридично у світі ці дії були визнані протиправними, особливо, захоплення в полон військових моряків і кораблів, але після цих юридичних висновків моряки так і залишились в тюрмі, доки їх не обміняли на полонених російських злочинців ( не адміністрація Зеленського цей обмін отримала від Путіна? ).

3. Порошенко майже весь час замість того, щоби щось Україна сама робила, ходив тільки і повторював мантри:
3.1. "Альтернативи "мінським домовленостям" немає." (кінець цитати)
3.2. Ми намагаємось розв'язати цю ситуацію за допомогою дипломатії. Наші західні партнери нас підтримують. Воєнного розв'язання цієї проблеми немає.

Якраз в тому і є одна з найбільших помилок Зеленського, що він вирішив продовжувати робити те, що робив Порошенко, - розділ 3 в попередньому абзаці.
У 2021 році Зеленський "забув" і припинив повторювати мантру Путіна-Порошенка № 3.1, але після поїздки до США Єрмака 10.11.2021 адміністрація Зеленського (вочевидь, якимось чином піддавшись впливу брехливої адміністрації Байдена) знову повернулась до путінського гівна № 3.1 (і іноді № 3.2 та № 3).
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05.01.2022 03:34 Відповісти
за то, ваш сопля - самолеты летять ,будем всех бомбить. А если бы еще одну дорожку
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05.01.2022 07:17 Відповісти
очередной высер бота от подоляка. может и раши.
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05.01.2022 08:03 Відповісти
Підозра ДБР Порошенку - це ідіотизм. Якщо ДБР вважає російську окупацію протиправною, то нехай підозри висуває в першу чергу окупантам, терористам... Путіну, наприклад. А краще, нехай озброєні чоловіки із ДБР звільнять окуповані території і таким чином відновлять законний порядок там і захистять права громадян України.

За тією ж "логікою", точніше, схемою, яку ДБР взяли за основу підозри Порошенку, виходить (її логічним наслідком є), що таку ж підозру і звинувачення у злочині "фінансування терористів" ДБР висуває також і всім громадянам України, які залишилися заручниками в окупованих зонах (яких держава Україна не змогла захистити, а вони не виїхали зі свого дому), оскільки їхня життєдіяльність з необхідністю включає в себе економічну діяльність (заробляння грошей собі на продовження життя), з якої терористи-окупанти збирають собі данину.

А якщо подумати ще трішки далі, то з'ясовується, що генії з ДБР заново "зробили відкриття" про те, що будь-яка жертва пограбування або рекету (яка віддає гроші злочинцям, щоб її не вбили) таким чином фінансує грабіжників або рекетирів, тобто, злочинців...

І ще отаке:
Всі платники податків в Україні, за цією "логікою" ДБР, фінансують (спонсорують) терористів, тому що вони платять податки в бюджет, а з бюджета уряд фінансує ДБР
(оскільки ДБР займається залякуванням, тобто, терором).
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05.01.2022 03:56 Відповісти
Це коментар якогось політолога, а не народного депутата. Чи "Голос" уже повністю пропав?
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05.01.2022 05:23 Відповісти
ну во первых- депутат он пинчука, поддерживает сдристнувшего как и их сдристнувший шеф вакарчук, короче не партия, а дристня
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05.01.2022 05:43 Відповісти
оно сдристнуло, а его бояться?
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05.01.2022 05:41 Відповісти
оно повернеться. Але пускати його до влади не можна, ні в якому разі. Війна в такому разі ніколи не закінчеться.
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05.01.2022 11:16 Відповісти
ИЛИ НЕ ХОЧЕТ ПУСКАТЬ К КОРЫТУ !)
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05.01.2022 05:45 Відповісти
так він нікого до корита пускати не хоче. Але дати йому другий термін ми не можемо.
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05.01.2022 11:11 Відповісти
А хто знає де зараз пашинський. Той що "У меня бабок больше, чем в бюджете вашей йоаной страны"?
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05.01.2022 07:33 Відповісти
"зруйнувати образ Порошенка"

краще і не скажеш
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05.01.2022 08:01 Відповісти
А то ми не здогадались, що Зе просто боїться конкуренції. Колись так само конкуренції боявся Ющенко та Янукович, та після того Тимошенко відправили до вязниці. Сценарій один й той же, постійно повторюється. Вже б щось новеньке придумали. Чи нащо вигадувати велосипед?
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05.01.2022 10:32 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/4126 Адміністрація Байдена захищає Порошенка від політичних переслідувань Зеленського .
Про це свідчать панічні дії української влади і ручних силовиків щодо п'ятого президента в останній тиждень. Дивіться самі:
29 грудня. Після розмови із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Зеленський несподівано відтерміновує на день засідання РНБО, де, за «інсайдами» шавок Подоляка, мали розглядати санкції проти Порошенка.
Засідання проводять 30 грудня ні словом не згадують Порошенка. Навпаки, Данілов з острахом відповідає на питання журналістів стосовно п'ятого президента.
3 січня. Через день, після розмови Зеленського з Байденом, Печерський суд несподівано повертає клопотання про запобіжний захід, який швидше всього стосується Порошенка. А Зеленський тікає у Буковель, аби там провести «консультації» зі своєю бородатою бабцею Бенею.
Чому ми певні, що відкликане клопотання по запобіжці дійсно стосується Порошенка, навіть попри спростування ДБР? Бо із 4 фігурантів сфабрикованої «вугільної справи», суд не розглядав запобіжний захід лише проти п'ятого президента. Більше того, зараз подейкують, що відкликання клопотання проти Порошенка - це ідея голови Печерського суду, який банально боїться повторити долю Портнова і поповнити своїм ім'ям «список Магнітського» із усім набором санкцій від США. Для ДБР ця новина стала справжнім шоком, зважаючи, що новопризначений директор бюро Сухачов отримав свою посаду виключно за згоду виконувати замовлення ОП щодо переслідувань Порошенка.
Тобто, після кожної розмови із представниками адміністрації Байдена, зелена влада вмикала задню у своїх маніакальних бажаннях «посадити Порошенка». А приклад санкцій проти Портнова різко скоротив число бажаючих виконувати замовлення з Банкової стосовно опозиції та її лідера.
Тому Зеленський змушений похапцем переписувати сценарій, який він так довго хотів втілити в життя.
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05.01.2022 14:44 Відповісти
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