Масові затримання, сутички, відсутність мобільного зв'язку: у Казахстані третю добу тривають антивладні протести. ВIДЕО

Увечері 4 січня у Казахстані загострилася ситуація довкола протестів, які спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу. Почалися масові затримання, тривають сутички цивільних із силовиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна та Радіо Свобода, у багатьох містах Казахстану почалися сутички мітингувальників із силовиками.

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Зокрема, у місті Алмати під час затримання демонстрантів, люди намагалися відбити затриманих. До місць скупчення людей стягуються силовики. Також очевидці повідомляють, що зіткнення почалися у Кизилорді.

Значні сили поліції стягнуті в столицю Казахстану місто Нур-Султан (Астана), де також посилюются масові антиурядові протести.

"Радіо свобода" повідомляє про затримання двох своїх журналістів. Дархана Умірбекова затримали в столиці країни Нур-Султані 4 січня поліцією на демонстрації. Це сталося через кілька годин після того, як правоохоронці без пояснення причин затримали на дві години Касима Аманжола – виконувача обов’язків керівника служби.

Увечері почалася хвиля затримань по країні. Зокрема, затримання демонстрантів почалися в Талдикоргані, Алматі, Кизилорді. Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють про затримання у центрі Астани.

Як інформують місцеві ЗМІ, в Мангістауській області Казахстану учасники протесту намагалися взяти штурмом будівлю адміністрації. Також там місцеві жителі на позашляховиках наздогнали та заблокували у степу військову автоколону.

Разом з тим у центрі міста Актобе протестуючі палять багаття перед будівлею Акімату (обласної адміністрації) та заявляють, що не згортатимуть протест на ніч. Великий мітинг продовжується і в центрі Караганди.

Як повідомляють ЗМІ, у місті Алмати (найбільше місто Казахстану, колишня столиця) не працює мобільний інтернет, також обмежена робота месенджерів WhatsApp та Telegram.

При цьому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до учасників протестів із проханням не дотримуватися закликів "деструктивних осіб", зацікавлених у підриві єдності суспільства.

"Звертаюся з проханням до демонстрантів не слідувати закликам деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності та єдності нашого суспільства. Інші вимоги соціально-економічного характеру будуть розглянуті окремо, у тому числі під час завтрашньої робочої наради у столиці", - написав він.

Як повідомляли раніше, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.

Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

Після чого стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.

Згодом Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Також влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.