Масові затримання, сутички, відсутність мобільного зв'язку: у Казахстані третю добу тривають антивладні протести. ВIДЕО
Увечері 4 січня у Казахстані загострилася ситуація довкола протестів, які спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу. Почалися масові затримання, тривають сутички цивільних із силовиками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна та Радіо Свобода, у багатьох містах Казахстану почалися сутички мітингувальників із силовиками.
Зокрема, у місті Алмати під час затримання демонстрантів, люди намагалися відбити затриманих. До місць скупчення людей стягуються силовики. Також очевидці повідомляють, що зіткнення почалися у Кизилорді.
Значні сили поліції стягнуті в столицю Казахстану місто Нур-Султан (Астана), де також посилюются масові антиурядові протести.
"Радіо свобода" повідомляє про затримання двох своїх журналістів. Дархана Умірбекова затримали в столиці країни Нур-Султані 4 січня поліцією на демонстрації. Це сталося через кілька годин після того, як правоохоронці без пояснення причин затримали на дві години Касима Аманжола – виконувача обов’язків керівника служби.
Увечері почалася хвиля затримань по країні. Зокрема, затримання демонстрантів почалися в Талдикоргані, Алматі, Кизилорді. Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють про затримання у центрі Астани.
Як інформують місцеві ЗМІ, в Мангістауській області Казахстану учасники протесту намагалися взяти штурмом будівлю адміністрації. Також там місцеві жителі на позашляховиках наздогнали та заблокували у степу військову автоколону.
Разом з тим у центрі міста Актобе протестуючі палять багаття перед будівлею Акімату (обласної адміністрації) та заявляють, що не згортатимуть протест на ніч. Великий мітинг продовжується і в центрі Караганди.
Як повідомляють ЗМІ, у місті Алмати (найбільше місто Казахстану, колишня столиця) не працює мобільний інтернет, також обмежена робота месенджерів WhatsApp та Telegram.
При цьому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до учасників протестів із проханням не дотримуватися закликів "деструктивних осіб", зацікавлених у підриві єдності суспільства.
"Звертаюся з проханням до демонстрантів не слідувати закликам деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності та єдності нашого суспільства. Інші вимоги соціально-економічного характеру будуть розглянуті окремо, у тому числі під час завтрашньої робочої наради у столиці", - написав він.
Як повідомляли раніше, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.
Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.
Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.
Після чого стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.
Згодом Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Також влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.
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Ополченцы Казахстана требуют отставки правительства и снятия неприкосновенности и ухода из политики Назарбаева.
В стране отключён интернет и заблокированы Telegram, WhatsApp и Signal.
говорят cамолет Николая Патрушева летит в Нурсултан.
Вот вы ржете, а ведь на полном серьезе завтра в новостях Киселев скажет: "Стоило только нашему Лидеру намекнуть, что в случае втягивания Украины в игры (а игры Владимир Владимирович и сам умеет затевать) как в Казахстане, полыхнул Майдан. Совпадение?"
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вован сто пудов психанет. Прям 1000 процентов, к гадалке не ходи. Прямо сейчас, в 4 часа утра, у него в бункере совещание, как сами знаете у кого, я уверен. он уже обосрался 5 раз, хотя протест еще не победил. Казахов уже расстреливали боевыми, не так давно. Потому они и не церемонятся, знают на что идут, иллюзий нет. Так вот, вован уже все ручку в бункере перешвырял, я уверен. Всех поднял, из куршовелей вернул. Я прям уверен на 100 %. Было время изучить эту падаль за 20 лет, а вы говорите психанет. Если протест победит, у него либо приступ будет, но если нет, сосуды выдержат, то он съедет окончательно с катушек, хотя, казалось бы, куда больше.
Бажаю Казахам перемоги над руцкім міром і над корупцієй у них в країні.