Керівник підрозділу Нацакадемії аграрних наук попався на хабарі 100 тис. грн за відчуження землі, - прокуратура

Керівника державного підприємства одного з підрозділів Національної академії аграрних наук України викрили на вимаганні й отриманні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генерального прокурора.

"Виконувач обов'язків директора філії держпідприємства вимагав 100 тис. грн від підприємця за передання в оренду частини майнового комплексу та подальше відчуження держмайна й земельної ділянки. Під час розслідування задокументовано отримання посадовцем частини неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Після одержання коштів хабарника затримано на підставі ст. 208 КПК України.

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На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України). та обрання запобіжного заходу.