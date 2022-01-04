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Новини Хабарники
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Керівник підрозділу Нацакадемії аграрних наук попався на хабарі 100 тис. грн за відчуження землі, - прокуратура

Керівник підрозділу Нацакадемії аграрних наук попався на хабарі 100 тис. грн за відчуження землі, - прокуратура

Керівника державного підприємства одного з підрозділів Національної академії аграрних наук України викрили на вимаганні й отриманні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генерального прокурора.

"Виконувач обов'язків директора філії держпідприємства вимагав 100 тис. грн від підприємця за передання в оренду частини майнового комплексу та подальше відчуження держмайна й земельної ділянки. Під час розслідування задокументовано отримання посадовцем частини неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Після одержання коштів хабарника затримано на підставі ст. 208 КПК України.

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На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України). та обрання запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4701) прокуратура (3674) Івано-Франківська область (949) НААН (45)


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Років через 3-4 екс-президент ЗєторчОк буде викручуватись від судів, як вуж на пательні.
Ще згадає нинішній правовий "беспрєдєл", який сам же замутив.
Тільки проти нього обвинувачення будуть зроблені професійно, і доказової бази вистачить на десяток відсидок.
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04.01.2022 21:36 Відповісти
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04.01.2022 21:40 Відповісти
Земля металлом.
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04.01.2022 21:59 Відповісти
 
 