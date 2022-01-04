Керівник підрозділу Нацакадемії аграрних наук попався на хабарі 100 тис. грн за відчуження землі, - прокуратура
Керівника державного підприємства одного з підрозділів Національної академії аграрних наук України викрили на вимаганні й отриманні хабаря.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генерального прокурора.
"Виконувач обов'язків директора філії держпідприємства вимагав 100 тис. грн від підприємця за передання в оренду частини майнового комплексу та подальше відчуження держмайна й земельної ділянки. Під час розслідування задокументовано отримання посадовцем частини неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Після одержання коштів хабарника затримано на підставі ст. 208 КПК України.
На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України). та обрання запобіжного заходу.
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