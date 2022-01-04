Президент Казахстану Токаєв звернувся до демонстрантів: Влада не впаде, але потрібні взаємна довіра та діалог
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із відеозверненням до демонстрантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він закликав "виявити розсудливість і не піддаватися на провокації".
"Дорогі співвітчизники, знову звертаюся до вас (із закликом - Ред.) виявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини та ззовні, ейфорії мітингівщини та вседозволеності", - сказав він.
"Заклики атакувати службові приміщення цивільних і військових відомств є абсолютно незаконними. Це злочин, за яким може бути покарання. Влада не впаде, але нам потрібен не конфлікт, а взаємна довіра та діалог", - зазначив він.
Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.
Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.
Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.
Після чого стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.
Згодом Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Також влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.
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уже был один такой. ставил себе памятники при жизни
Смішно дивитись на наших ідіотів - вони уже і по 4.000 долларів получають і тарифи на комуналку їм уже знизив Зеленський.
Не раби....думаю що в Римській імперії багато рабів жило краще, ніж мільйони українців живуть зараз.
Китайцы им ближе даже по разрезу глаз 😀😀
европейцы обычно на порог казахского дома не пускались и наоборот .
просто об этом мало писали
остались одни казахи . На хрена азиатам опять правительства из раши ?
где Ваша логика ?
нарешті
10 апреля
@buch10_04
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https://twitter.com/buch10_04/status/1478451538855137282 15 мин
Протесты в Казахстане практически не затронули «прорусский» север страны. В Павлодаре, Семее и Петропавловске всё спокойно.
Торг. Картина Николая Неврева. 1866 год
Ведь **** строит империю по новой ,
ХОТЯ власть Казахстана может обратится за помощью к Китаю ?
дал бы им Китай немного денег на это
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1478093607861108736 3 янв.
У КНР набув чинності закон про «сімейну освіту».
Він впроваджує стандарти виховання дитини батьками.
Якщо дитина не підпадає під стандарти Компартії КНР - каратимуть як дитину, так і батьків. Також батьки забов'язуються проходити спецнавчання про стандарти виховання дитини.
Якщо дитина грає в ігри - покарання.
Якщо робить завдання поза методичкою - покарання.
Якщо репетитори за гроші - покарання.
Фактично покарання за все, що поза регуляціями партії.
Особливо цікаво, що батьки відтепер несуть юридичну відповідальність за проступки дітей.
Порушили файєрвол - карають також батьків.
Написали правду в інтернеті - карають також батьків. І тд.
По суті, посилення колективної відповідальності.
они рванут в объятия Китая подальше от раши
там советскую власть до 80 годов не везде могли установить - бы правили баи.
кацапы получат там втрой афган или ливию