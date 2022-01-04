Президент Казахстану Токаєв звернувся до демонстрантів: Влада не впаде, але потрібні взаємна довіра та діалог

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із відеозверненням до демонстрантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він закликав "виявити розсудливість і не піддаватися на провокації".

"Дорогі співвітчизники, знову звертаюся до вас (із закликом - Ред.) виявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини та ззовні, ейфорії мітингівщини та вседозволеності", - сказав він.

"Заклики атакувати службові приміщення цивільних і військових відомств є абсолютно незаконними. Це злочин, за яким може бути покарання. Влада не впаде, але нам потрібен не конфлікт, а взаємна довіра та діалог", - зазначив він.

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Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.

Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

Після чого стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.

Згодом Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Також влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.

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