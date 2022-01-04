Режисер Лавренчук летів до Львова, щоб провести вечір пам’яті свого вчителя Віктюка

Євгена Лавренчука затримали в Неаполі, коли він прямував до Львова, щоб бути ведучим на вечорі пам’яті Романа Віктюка.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила племінниця Романа Віктюка, завідувачка літературно-драматургічною частиною Першого театру Катерина Віктюк, інформує Цензор.НЕТ.

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"17 грудня Женя мав бути у Львові ведучим вечора пам’яті Романа Віктюка, який ми організовувати у Першому театрі. Проте, в цей день з самого ранку він мені написав про те, що його затримали в аеропорту в Неаполі і він не зможе прилетіти. Це було єдине повідомлення, без будь-яких пояснень та й я не розпитувала" - розповіла Віктюк.

За її словами, вона давно знайома з Євгеном Лавренчуком та ініціювала, щоб він став ведучим вечора спогадів про великого театрального режисера Романа Віктюка.

"Він був учнем Романа Григоровича і зміг доповнити наш вечір своїми унікальними знаннями та спогадами і, звичайно, своєю компетентністю. Він постійно був на зв’язку, ми в меседжері узгоджували усі робочі моменти, концепцію вечора. Всі були впевнені, що він буде. Я сама дізналася цю жахливу новину лише вчора. Це просто шок. Перший театр надіслав офіційного листа на підтримку, бо ми розуміємо, що Женя - не пересічна особа, це людина театру, мистецького життя України зі своєю чіткою проукраїнською позицією", - додала Віктюк.

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Нагадаємо, інформація про затримання в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора "Першої української школи театру і кіно" Євгена Лавренчука з'явилася 3 січня у соцмережах. У дописі в групі Free Eugene Lavrenchuk зазначалося, що Лавренчука затримали 17 грудня 2021 року і що Росія вимагає екстрадиції українського громадянина, звинувачуючи його у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ 8 років тому. Пізніше МЗС підтвердило цю іноформацію.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що затримання Лавренчука в Італії свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для переслідувань українців.

Євген Лавренчук народився у 1982 році у Львові, тут навчався у польській школі. Вищу освіту Лавренчук здобував у Москві – у Російському інституті театрального мистецтва ( ГІТІС), який закінчив у 19 років, ставши наймолодшим випускником в історії навчального закладу. Одним з його педагогів був львів'янин Роман Віктюк. Лавренчук став засновником та художнім керівником Школи акторської майстерності та режисури та Міжнародного театрального центру в Москві. Заснував Польський театр у Москві.

У 2014 році повернувся в Україну. Євген Лавренчук впродовж трьох років був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Йому вдавалося втілювати новаторські проєкти. В розпал пандемії в 2020 році Одеський оперний театр зробив професійну телекіноверсію опери, за яку Лавренчука перед цим номінували на Шевченківську премію - La Traviatа, за що був номінований на Шевченківську премію. Також Лавренчук став ректором "Першої української школи театру і кіно".

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