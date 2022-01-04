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Новини
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Режисер Лавренчук летів до Львова, щоб провести вечір пам’яті свого вчителя Віктюка

Режисер Лавренчук летів до Львова, щоб провести вечір пам’яті свого вчителя Віктюка

Євгена Лавренчука затримали в Неаполі, коли він прямував до Львова, щоб бути ведучим на вечорі пам’яті Романа Віктюка.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила племінниця Романа Віктюка, завідувачка літературно-драматургічною частиною Першого театру Катерина Віктюк, інформує Цензор.НЕТ.

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"17 грудня Женя мав бути у Львові ведучим вечора пам’яті Романа Віктюка, який ми організовувати у Першому театрі. Проте, в цей день з самого ранку він мені написав про те, що його затримали в аеропорту в Неаполі і він не зможе прилетіти. Це було єдине повідомлення, без будь-яких пояснень та й я не розпитувала" - розповіла Віктюк.

За її словами, вона давно знайома з Євгеном Лавренчуком та ініціювала, щоб він став ведучим вечора спогадів про великого театрального режисера Романа Віктюка.

"Він був учнем Романа Григоровича і зміг доповнити наш вечір своїми унікальними знаннями та спогадами і, звичайно, своєю компетентністю. Він постійно був на зв’язку, ми в меседжері узгоджували усі робочі моменти, концепцію вечора. Всі були впевнені, що він буде. Я сама дізналася цю жахливу новину лише вчора. Це просто шок. Перший театр надіслав офіційного листа на підтримку, бо ми розуміємо, що Женя - не пересічна особа, це людина театру, мистецького життя України зі своєю чіткою проукраїнською позицією", - додала Віктюк.

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Нагадаємо, інформація про затримання в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора "Першої української школи театру і кіно" Євгена Лавренчука з'явилася 3 січня у соцмережах. У дописі в групі Free Eugene Lavrenchuk зазначалося, що Лавренчука затримали 17 грудня 2021 року і що Росія вимагає екстрадиції українського громадянина, звинувачуючи його у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ 8 років тому. Пізніше МЗС підтвердило цю іноформацію.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що затримання Лавренчука в Італії свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для переслідувань українців.

Євген Лавренчук народився у 1982 році у Львові, тут навчався у польській школі. Вищу освіту Лавренчук здобував у Москві – у Російському інституті театрального мистецтва ( ГІТІС), який закінчив у 19 років, ставши наймолодшим випускником в історії навчального закладу. Одним з його педагогів був львів'янин Роман Віктюк. Лавренчук став засновником та художнім керівником Школи акторської майстерності та режисури та Міжнародного театрального центру в Москві. Заснував Польський театр у Москві.

У 2014 році повернувся в Україну. Євген Лавренчук впродовж трьох років був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Йому вдавалося втілювати новаторські проєкти. В розпал пандемії в 2020 році Одеський оперний театр зробив професійну телекіноверсію опери, за яку Лавренчука перед цим номінували на Шевченківську премію - La Traviatа, за що був номінований на Шевченківську премію. Також Лавренчук став ректором "Першої української школи театру і кіно".

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Віктюк Роман (7) Італія (1570) Лавренчук Євген (9)


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Топ коментарі
+2
Так в чому його звинувачує Московія?
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04.01.2022 23:11
+1
_Евронаёмники - мерзавцы! - похищают людей для путлеровских каннибалов! Только вдумайтесь в сюда!
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04.01.2022 23:05
+1
Патриот это понятно, но были финансовые нарушения, это не понятно. И шо я должен думать? Кому должен верить на слово, неужели МУРЗЕ? Тем более не зная ни о ком из всех перечисленных.
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04.01.2022 23:10
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новая гадя, сенченко, кольченко? и где они?
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04.01.2022 22:29 Відповісти
гадю, сенченко и кольченко арестовывала Италия? что с тобой?
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04.01.2022 23:23 Відповісти
Ти дебіл чи звичайне косориле падло? Для чого валиш всіх в одну купу і плутаєш грішне з праведним, напускаючи туману? Чи завдання отримав?
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05.01.2022 01:25 Відповісти
ну, вєла Апєксімова дядю Віктюка от фсб - а не стало Віктюка, могла і учня євойного до цугундера підвести тим само робом
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04.01.2022 22:50 Відповісти
- Что читаете в последнее время?
- Роман...
- Название?
- "Виктюк"...
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04.01.2022 23:02 Відповісти
А откуда он летел? Из Италии, или там была пересадка?
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04.01.2022 23:03 Відповісти
Из Израйля куча прямых рейсов в Украину! За каким хером нужно лететь через Италию?
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04.01.2022 23:25 Відповісти
Украина включила десятки стран, в т.ч. Израиль в красную зону, по короне, видимо, самолеты не принимаются...
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04.01.2022 23:44 Відповісти
Лавренчук летел из Израиля, где он жил и работал 4 года .... выучил иврит, и ставил спектакли на иврите...
Кстати, его арестовали по запросу России к Италии, Интерпол, здесь, ни при чем...
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04.01.2022 23:38 Відповісти
А если б он был гражданин Израиля..посмели бы тронуть по запросу расеюшки или нет?
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04.01.2022 23:50 Відповісти
Видимо, Россия не запрашивала Израиль о выдаче Лавренчука , зная реакцию Израиля: пару лет тому, Россия арестовала гражданку Израиля в Москве, у которой была пересадка в Москве.
Арестовали ее, якобы, за наркотики (или за обойму к автомату), и дали несколько лет.
Москва получила приличный выкуп от Израиля и отпустила ее....
Кстати, информацию, о вылете сына из Израиля, через Неаполь, и аресте его, дала мать режиссера - ,,Радио Свободы,, .......
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05.01.2022 01:12 Відповісти
_Евронаёмники - мерзавцы! - похищают людей для путлеровских каннибалов! Только вдумайтесь в сюда!
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04.01.2022 23:05 Відповісти
объясни свой бред, и хватит бояру бухать. На тебе мой коммент и купи себе 100 грамм водяры
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04.01.2022 23:10 Відповісти
Патриот это понятно, но были финансовые нарушения, это не понятно. И шо я должен думать? Кому должен верить на слово, неужели МУРЗЕ? Тем более не зная ни о ком из всех перечисленных.
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04.01.2022 23:10 Відповісти
Натянуть на бабки твою кацапию - за это орден надо давать!
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04.01.2022 23:26 Відповісти
Совсем запутали, как натянуть, за что орден? и главное не дают, а надо давать. Ну, так давайте, вопрос, а кто давать будет?
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04.01.2022 23:33 Відповісти
Но он с 2014 года не был в рашке. Обвиняют в мошенничестве. Это что, получается, подняли документы, а он в отеле за мини-бар не расплатился? Он в Одессе работал 4 года руководителем театра. Почему письмо по месту работы не отправили, мол, найми адвоката, если сам не имеешь возможности/желания приехать?

Рашка, как всегда, мутняки крутит. Обидно, что макаронники на это, как всегда, клюют.
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05.01.2022 00:33 Відповісти
Понятно, в рашке не был, но где его не выпустили? Он шо, с Одессы не мог выехать.
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05.01.2022 01:06 Відповісти
Так в чому його звинувачує Московія?
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04.01.2022 23:11 Відповісти
Вообще насрать в чём!
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04.01.2022 23:16 Відповісти
Ща значить насрать? М06 забита москальськими фурами. Там, курва і правого ряду вже нема через тих москалів(((
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04.01.2022 23:35 Відповісти
Лаврeнчук-патріот,наскрізь промозглий украінeць, закінчив польску щколу, вищу освіту отримав у москвіі, там жив і працював, вжe за часи нeзалeжності, потім оп і раптом приіхав в Украіну і нe у рідний Львів а в Одeсу, попрацював тут чотири рочки і знову чухнув з Украіни, на цeй раз вжe до Ізраілю і тeпeр тврчісттю займається там. В мeнe виникає питання, в чому патріотизм, в чому промозглість? Чому нe творив в Украіні? Чому знову втік?
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05.01.2022 03:17 Відповісти
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05.01.2022 05:39 Відповісти
может гей и там его понимают
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05.01.2022 05:40 Відповісти
 
 