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Єрмак провів консультації з радниками канцлера Німеччини та президента Франції перед їх візитом до Москви
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонні консультації з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном перед їх візитом до Москви.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Єрмака в Twitter.
"Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав голова ОП.
Нагадаємо, в Москві 6 січня відбудеться зустріч заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака із Плетнером і Бонном.
Топ коментарі
+40 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар04.01.2022 23:02
+32 Василь Довганенко #437088
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+21 NonCFist
показати весь коментар04.01.2022 23:18
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Коли Байден вставив по саму скумбрію
человек которого никто не знал до 2019 г.
и уж тем более не голосовал за него !!!
Все як ти хотів у квітні 2019 року.
Мож зєлєбобом як ти стану
може це він головной командувач а не отей клоп?
хоча у цьому випадку і дійсно - яка різниця...
казочку надобраніч почитав і нехай спить дитятко,
аби рота не розтуляло і не вагітніло.
Did I do that? - have to fix it...
Кіздзюка ЗЄторчка відпустив на санках покататися.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C НЕ Є державним службовцем
і підпорядковується безпосередньо Президентові України."
І все- таки, на якій підставі НІХТО представлює інтереси України?
голобородько - трус и предатель Украины, так и не ставший президентом..