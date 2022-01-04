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Новини Нормандські переговори
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Єрмак провів консультації з радниками канцлера Німеччини та президента Франції перед їх візитом до Москви

Єрмак провів консультації з радниками канцлера Німеччини та президента Франції перед їх візитом до Москви

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонні консультації з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном перед їх візитом до Москви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Єрмака в Twitter.

"Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав голова ОП.

Нагадаємо, в Москві 6 січня відбудеться зустріч заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака із Плетнером і Бонном.

Також читайте: У ФРН анонсували переговори "нормандських радників" у різних форматах вже цього тижня

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+40
Значит Зе с Бе на одном этаже в дорогом отеле отдыхают , а Е правит страной ? 😀😀
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04.01.2022 23:02
+32
Звісно, він же Керівник президента України .
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04.01.2022 23:07
+21
Што такое "ермак" и с какого хера оно проводит международные переговоры именем Украины?
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04.01.2022 23:18
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Значит Зе с Бе на одном этаже в дорогом отеле отдыхают , а Е правит страной ? 😀😀
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04.01.2022 23:02 Відповісти
Звісно, він же Керівник президента України .
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04.01.2022 23:07 Відповісти
Бабочку опять подсидели
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04.01.2022 23:08 Відповісти
БУБОЧКУ
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04.01.2022 23:08 Відповісти
то не важливо, можете писати "Очку"
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05.01.2022 00:01 Відповісти
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04.01.2022 23:26 Відповісти
зеИУДА СОВСЕМ ОХРЕНЕЛ ОТ ТОЛЕРАНТНОСТИ 25%, онемевших от борзоты хитросделанных калозеленых
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05.01.2022 01:55 Відповісти
Ошибаетесь Господа !!! Он Президент Офиса Президента. Теперь это его официальное погоняло !,
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05.01.2022 10:20 Відповісти
А ЗЄторчОк що, скучатиме на самоті?
Коли Байден вставив по саму скумбрію
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04.01.2022 23:09 Відповісти
Это там САМОТА ?

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04.01.2022 23:13 Відповісти
Все вірно. Цей готель належить олігарху Зесвинарчуку. Саме в ньому торчок відпочиває від своїх дітей, яких він ніколи не бачить.
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04.01.2022 23:17 Відповісти
Не вставив По скумбрію, а вставив саму скумбрію по самі гланди. 😊 Можливо і не одну, а цілу в'язанку! 😁
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05.01.2022 00:01 Відповісти
кто руководит страной ?

человек которого никто не знал до 2019 г.
и уж тем более не голосовал за него !!!
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05.01.2022 00:07 Відповісти
гнилая голова скумбрии по 8...
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05.01.2022 00:08 Відповісти
А ПОРНОШУТ , членограит Каломою
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05.01.2022 00:43 Відповісти
Было же сказано, что кухарка не может управлять государством, а завхоз по умолчанию может.
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05.01.2022 08:34 Відповісти
А де ж Кулеба?
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05.01.2022 10:36 Відповісти
Советчик хренов, еще советы кому то дает.
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04.01.2022 23:03 Відповісти
Та не сцо, ЗЄботяра, там в буковєлі зєторчОк зара за щоку бере в бабушкі. Приїде довольний і ситий.
Все як ти хотів у квітні 2019 року.
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04.01.2022 23:19 Відповісти
Сам ты зедебил, если ты за Дерьмака мазу тянешь.
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04.01.2022 23:26 Відповісти
Давай інтерфакс в студію - як я мазу за Д`єрьмака тягну

Мож зєлєбобом як ти стану
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04.01.2022 23:30 Відповісти
Ніяк не дадуть спокійно відпочити бубочці: то патрушев в Омані, то Єрмак в Гуті, тепер оце!
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04.01.2022 23:07 Відповісти
Поехали за акциями Газпрома. Ермак вали и ты нах. отсюдова
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04.01.2022 23:09 Відповісти
ермак-головняк!
може це він головной командувач а не отей клоп?
хоча у цьому випадку і дійсно - яка різниця...
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04.01.2022 23:10 Відповісти
Дерьмак у Моники, по ходу, как Распутин у Николашки.
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04.01.2022 23:14 Відповісти
ага, такий собі сірий кардінал, дав моніці чи пендаля чи ще шось,
казочку надобраніч почитав і нехай спить дитятко,
аби рота не розтуляло і не вагітніло.
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04.01.2022 23:23 Відповісти
Max, how come you are not on my friends list any more?
Did I do that? - have to fix it...
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04.01.2022 23:35 Відповісти
I don't know. Let's try it again?
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04.01.2022 23:36 Відповісти
all on your side
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04.01.2022 23:37 Відповісти
какие могут быть консультации с завхозом по вопросам офисной бумаги
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04.01.2022 23:11 Відповісти
а як же вологе прибирання кабінету, зараз корона вірус треба піклуватись про здоров'я найвеличнійшого .
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05.01.2022 00:07 Відповісти
Ну кто-то из зебуинов наконец-то пояснит, шо такое Дерьмак, какие функции оно выполняет, и как все это соответствует Закону? А то уже год спрашиваю, а они стыдливо молчат в тряпочку.
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04.01.2022 23:11 Відповісти
Завгосп та агент московії керує Україною.
Кіздзюка ЗЄторчка відпустив на санках покататися.
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04.01.2022 23:15 Відповісти
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05.01.2022 03:01 Відповісти
На это у дерьмака полномочий хватает?
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04.01.2022 23:11 Відповісти
Секретарша рулит страной.
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04.01.2022 23:33 Відповісти
Завгосп займається далі зовнішьою політикою, а реальне місце його в каптьорці офіса ***********.
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04.01.2022 23:12 Відповісти
Щось мутять таємно від українського народу.
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04.01.2022 23:16 Відповісти
Што такое "ермак" и с какого хера оно проводит международные переговоры именем Украины?
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04.01.2022 23:18 Відповісти
такое чувство что Зе свадебный генерал катается отдыхает жрет в три горла не в чем себе не отказует тексты подготовленные читает процент с откатов прокатов получает а правит ермак и карабас барабас с ФСБ разрушая страну экономически расшатывая поднимая цены до небес сделать здесь жизнь невыносимой спровоцировать бунт кровавый а потом русня на танках сюда поедет
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04.01.2022 23:20 Відповісти
Так воно і є
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05.01.2022 00:15 Відповісти
Буба ж казав що від імені України може говорити тільки він, Кульома та Шморгаль. Шош таке?
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04.01.2022 23:22 Відповісти
А что, Ермак уже работает в МИДе?
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04.01.2022 23:27 Відповісти
Французы с немцами уже давно хотели вышиванкой вымыть полы в кремле. Вот и дождались тех кто с удовольствием согласится
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04.01.2022 23:31 Відповісти
Позорище. Зедибилы вы довольныы своим выбором?
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04.01.2022 23:32 Відповісти
"Керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C НЕ Є державним службовцем

і підпорядковується безпосередньо Президентові України."

І все- таки, на якій підставі НІХТО представлює інтереси України?
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04.01.2022 23:37 Відповісти
Фу! Какие вы бескультурные !? Ругаетесь почем зря....а между тем, наш всенародновыбраный шоумен решает стратегические вопросы. Нынче с главным неолигархом он определяет дальнейшую политику ведущих стран мира в области лыжного туризма. Его правая рука бдит не смыкая глаз и по первому чиху передает его указания разным второстепенным и перворазрядным политикам. Скоро мир прокатится на украинских лыжах .
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04.01.2022 23:54 Відповісти
Команда Президента Зеленского отстаивает интересы Украины на всех международных площадках .Так держать !
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04.01.2022 23:58 Відповісти
опять вечером нажрался, мерзавец ?!
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05.01.2022 00:04 Відповісти
русский, ты бухай побольше.И шоб шмурдяк был подешевле.
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05.01.2022 00:06 Відповісти
Хтосьхотів знати що таке БОТ?
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05.01.2022 00:17 Відповісти
Якось текст дуркувато написан , без вогника
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05.01.2022 00:39 Відповісти
ну як же так, саму головну консерву не пускають, видно, щоб не путався під ногами. Ато наобіцяли Буба і Боба фюреру три короба, брехали, брехали. А той побачив і оцінив, що саме заразх слід вірьовки вити з України, бо ще одумаються і нагонять зелених приколістів. А взагалі то вони будуть обсуждати "ультиматум Путіна" а не походеньки прохвостів.
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05.01.2022 00:00 Відповісти
Квартало шапито 95 представляет Нам новую рубрику - "акуеть какие клоуны !!!"
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05.01.2022 00:02 Відповісти
Умови капітуляції для України обговорювали?
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05.01.2022 00:06 Відповісти
Почему международной политикой страны занимается управдом, а не министр иностранных дел?
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05.01.2022 00:16 Відповісти
РФ нужно забрать в состав Запада, чтобы их не забрал Китай, но в обмен на Крым и Донбасс.
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05.01.2022 00:18 Відповісти
Не президентское дело давать холопам из вне. что говорить с рашней. Приедут отчитаются.
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05.01.2022 00:20 Відповісти
У власти в Украине шариковы и шестерки кабаева..
голобородько - трус и предатель Украины, так и не ставший президентом..
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05.01.2022 00:25 Відповісти
Я щось апять в нєпанятках, так ярмак має право розкривати пельку від імені Держави чи НІ? ЧИ вано від імені припіздєнта говорить?Так зільоне недавно говорило(у випадку з вагнерівцями), що ярмак "нє імєл права нічєво гаваріть", а тепер, значить, знову єта право поімєл? Мені ЦЕ нагадує якісь жидівські манси..
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05.01.2022 00:29 Відповісти
Різдвяні канікули Завгосп переговори веде , наступного разу прибиральницю делегують 🤔
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05.01.2022 00:42 Відповісти
агент кремля охмуряет новую власть Германии
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05.01.2022 00:54 Відповісти
єрмак переконує цих радників що Європі вигідна слабка Україна з слабким Президентом, що треба скористатися моментом і примиритися з росією за рахунок України.
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05.01.2022 02:04 Відповісти
Завхоз и Франция с Германией-это сила.
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05.01.2022 04:48 Відповісти
секретарка керуе краіною це шок тільки нові вибори бо буде біда
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05.01.2022 05:30 Відповісти
А хто такий зеленський і яка його роль в державі?
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05.01.2022 07:21 Відповісти
кто это ? кто такой дерьмак, чтоб консультаци проводить? Он уже карандаши застругал ? Швабры купил ?
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05.01.2022 08:06 Відповісти
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05.01.2022 08:47 Відповісти
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05.01.2022 08:48 Відповісти
Ты кто такой?Давай до свиданья!
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05.01.2022 09:18 Відповісти
Зрадника Ермака агента Кремля геть з України
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05.01.2022 09:37 Відповісти
А якого буя цей чорт взагалі має цим займатись? І що тоді робить наше МЗС?
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05.01.2022 11:46 Відповісти
Кто такой Епмак чтобы проводить встречи. Пусть пусть карандаши затачивает. А где ЗЕ опять отдыхает бедный - работает на износ
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10.01.2022 22:54 Відповісти
А Вы что ожидали от 95 квартала когда голосовали- смотрели бюджет 18 года- где деньги Зин???? по 4 тыс Евро - а почему не по десять, дождались конца Эпохи бедности так дальше рейтинг повышайте
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10.01.2022 23:03 Відповісти
 
 