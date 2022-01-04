Єрмак провів консультації з радниками канцлера Німеччини та президента Франції перед їх візитом до Москви

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонні консультації з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном перед їх візитом до Москви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Єрмака в Twitter.

"Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав голова ОП.

Нагадаємо, в Москві 6 січня відбудеться зустріч заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака із Плетнером і Бонном.

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