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Токаєв ввів надзвичайний стан в Алмати і у "вогнищі" протестів Мангістауській області

Токаєв ввів надзвичайний стан в Алмати і у

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим НС був введений в Мангістауській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Vласть.

Читайте також: Силовики застосували газ та шумові гранати проти мітингарів у Казахстані. ВIДЕО

Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

"У зв'язку із загостренням ситуації з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про введення надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня з 01 години 30 хвилин на термін до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року", - йдеться в указі Токаєва.

Казахстан (873) надзвичайний стан (182) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+31
Похоже что казахи таки не белорусы
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04.01.2022 23:31
+28
Dagon


@Dagon04790320

·
https://twitter.com/Dagon04790320/status/1478406906335141888 4 ч



Мерзавец, негодяй, подонок Патрушев прилетел в Нурсултан вместе с бандой гэбэшников. Бейте насмерть этих ублюдков, пока есть у вас ваша Родина !!!
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04.01.2022 23:27
+25
Кацапы сейчас про свой Байконур вспомнят 😀😀😀
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04.01.2022 23:26
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https://zn.ua/ukr/WORLD/hazovi-protesti-v-kazakhstani-mitinhuvalniki-rozbivajut-i-dzhhut-politsejski-avto.html Газові протести в Казахстані - мітингувальники розбивають і палять поліцейські авто - відео
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04.01.2022 23:23 Відповісти
Похоже что казахи таки не белорусы
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04.01.2022 23:31 Відповісти
"В Алматы протестующие прогнали силовиков с бронетехникой!".

"Силовики" - то з рашистського новоязу слівце, однак...
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04.01.2022 23:34 Відповісти
Наша школа.
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05.01.2022 01:10 Відповісти
Кацапы сейчас про свой Байконур вспомнят 😀😀😀
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04.01.2022 23:26 Відповісти
Если так дальше пойдет, дуля им будет, а не Байконур.
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04.01.2022 23:28 Відповісти
достала власть своим бес пределом вот народ и взбунтовался
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04.01.2022 23:26 Відповісти
с учётом казахских событий, ввод в бой чебурнета на парашеньке будет явно ускорен. а иначе крепосные точно "плохому научатся".
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04.01.2022 23:27 Відповісти
Dagon


@Dagon04790320

·
https://twitter.com/Dagon04790320/status/1478406906335141888 4 ч



Мерзавец, негодяй, подонок Патрушев прилетел в Нурсултан вместе с бандой гэбэшников. Бейте насмерть этих ублюдков, пока есть у вас ваша Родина !!!
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04.01.2022 23:27 Відповісти
Недели не пройдет и этот Токаев в Рашке окажется!!!
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04.01.2022 23:28 Відповісти
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04.01.2022 23:30 Відповісти
Так ці погроми кацапи і влаштували, але вижу тут або дурні або тролі
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04.01.2022 23:37 Відповісти
Так просто погроми не влаштуєш для цього потрібні умови, далі іскра і полум'я, і тоді вже байдуже хто там що організував.
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04.01.2022 23:47 Відповісти
В любом случае Украина тактически окажется в выигрыше.
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04.01.2022 23:47 Відповісти
Дурні, тролі - і серед них тільки ти сідішь на бутилкє
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05.01.2022 01:12 Відповісти
Виліз кацап з анальними фантазіями-зразу спалився.
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05.01.2022 02:13 Відповісти
А до ти ще "вижиш"? Скрєпу?
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05.01.2022 07:52 Відповісти
Мабуть хоче відмінити вибори, як верещали тут зебіли в кінці 18 року.
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04.01.2022 23:29 Відповісти
А ранком - путєн введі вайска ? Щось до того хилиться ((
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04.01.2022 23:31 Відповісти
А в сказке про Али-Бабу старшего брата тоже звали Кассим...
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04.01.2022 23:32 Відповісти
Тріщить по швах сруцькій Китай може втрутитись і Англія(їхні інвестиції перевершують ВВП Казахстану)
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04.01.2022 23:34 Відповісти
а кто там оппозиция хотя бы?
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04.01.2022 23:39 Відповісти
там опозиція на зоні. Або на цвинтарі.
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04.01.2022 23:45 Відповісти
Желаем удачи вам в борьбе с бандитским режимом
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05.01.2022 08:29 Відповісти
ну ну. вешайте сразу на столбах, чтобы не получилось как у на
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05.01.2022 10:01 Відповісти














Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1478478068943671298 16 мин



несподівано засмерділо з паРаши...
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04.01.2022 23:43 Відповісти
а лапотник все старается. идешь в военкомат, записываешься в войска, там тебе дадут саперную лопатку и идешь "освобождаешь"
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05.01.2022 10:02 Відповісти
в Казахії завжди були та є родоплемінні звичаї. В часи СРСР були південний і північний роди, вони завжди так би мовити суперничали. Нурсултан з південного клану, ну і потомки кочівників завжди мутять. До смертовбивства не дійде, хоча там і приїхав "спеціаліст" в цій сфері, друг України. микола Платонович, але швидко все заспокоїться. Саджати не будуть.
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04.01.2022 23:49 Відповісти
Диалог.UA


@Dialog_UA



Из-за протестов в Казахстане росСМИ заговорили о "русском" севере страны - возможен "крымский сценарий"
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04.01.2022 23:53 Відповісти
Там где-то Семипалатинск 21.
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04.01.2022 23:59 Відповісти
Так на територіях треба ж комусь жити. На параші цілі регіони не заселені. Далекосхідний федеральний округ займає 36,4% площі РФ, а населення округу складає всього 5% від всього населення РФ. Уявляєте масштаби безлюдних територій?
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05.01.2022 01:18 Відповісти
Illya Ayzin


@Illya_Ayzin

·
https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1478475714215174148 35 мин



В Алмати йдуть справжні бої
https://twitter.com/i/status/1478475714215174148
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04.01.2022 23:53 Відповісти


10 апреля


@buch10_04

·
https://twitter.com/buch10_04/status/1478472392649420800 50 мин



Колонны военной техники в Алматы
https://twitter.com/i/status/1478472392649420800
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04.01.2022 23:55 Відповісти
Шото на фото на дорогого Леонида Ильича сильно смахивает.
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04.01.2022 23:56 Відповісти
"Казахи прогнали военных и БТРы! Разгром силовиков. Протесты в Казахстане | Митинг Алматы.
"
Не могу вставить ссылку на видео на ютубе.

Ну точно не белорусы
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05.01.2022 00:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dwRvkMQRJ08 https://www.youtube.com/watch?v=dwRvkMQRJ08

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05.01.2022 01:22 Відповісти
Вот и там люди выражают свое неудовольствие, не хотят молча терпеть. Только в скрепостане терпилоиды молча затягивают пояса и прославляют плешивого сцаря стоя на коленях😁😁😁
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05.01.2022 00:24 Відповісти
Эти события могут быть не такими однозначными. С постепенным отходом от власти Назарбаева и его клана, приходят к власти новые люди, более национально ориентированные. Казахстан пытается уравновесить влияние Раши связями с Китаем и Турцией, тем более что в Москве часто начали критиковать Казахстан в связи с переходом на латиницу, казахские вывески на магазинах, усиление использования казахского языка, попытки начать многовекторность. Вновь начались разговоры о том что Северный Казахстан это земли РФ и о том что Казахстан это вообще порождение Ленина и СССР ( кстати при образовании СССР был лишь автономным в составе РФ) В общем в Казахстане начали понимать ( после событий в Украине и Грузии) опасность исходящую из России,тем более что граница у них протяженная и совершенно беззащитная.. Ведь по идеям российских идеологов возрождение империи требует объединение именно РФ, Беларуси, Украины и Казахстана. Поэтому казахское новое руководство понимает что вслед за Украиной может прийти и их очередь... Понятно что в Казахстане свои трудности, вот например подорожал газ.. Но насколько это вот такое искреннее возмущение народа, а на сколько подпитанное ФСБ и агентурой Кремля, что бы продемонстрировать руководству Казахстана.. что смотрите, мы вам устроим " веселую жизнь". Произвести раскол внутри Казахстана и заставить новое руководство бояться своего народа ( как Лукашенко) и не выходить из под контроля Москвы. Вполне допускаю что эти события имеют две стороны медали. Разделяй и властвуй ни кто не отменял.
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05.01.2022 00:37 Відповісти
обычная рашкованская пропаганда
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05.01.2022 10:03 Відповісти
Мой постоянный читатель Иван Иванович Иванов Подможайский. ( Луку загнали таким образом в стойло Раши, теперь опять таки возможно, это попытаются сделать и с Казахстаном, Используя недовольство народа ухудшением условий жизни.. подорожанием , фальсификацией выборов и т.д.) Хотя кому это я объясняю. Это что бисер метать перед свиньей.
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05.01.2022 11:40 Відповісти
Печалька,Путин в раздумьях, вроде как собрался защищать русскоговорящих в Украине,а тут в Казахстане их начали обижать. На распутье дед, думает как одной жопой на два унитаза сесть. А там глядишь, и Кавказ качнется.
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05.01.2022 00:59 Відповісти
Некий Мухтар *******, олигарх-банкир, живет во Франции, возглавляет оппозиционное движение "Демократический выбор Казвхстана" . Сейчас он призвал силовиков перейти на сторону народа.
Он олигарх. Преследуемый. Но он токсичен, думаю скоро появятся другие фамилии "лидеров".(с)
А тем временем прямо сейчас слышны одиночные выстрелы казахо-кацапо-беркутни по людям.. пздц
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05.01.2022 01:10 Відповісти
...скорее наш дорогой друг Эрдоган решил поосманить (он еще скоро выдвинет теорию что украинцы произошли от древних турок и придёт к нам за своим...)
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05.01.2022 04:31 Відповісти
В сетях распространяются слухи об отставке правительства. Скорее всего, это тактический ход, чтобы обмануть протестующих. Нельзя прекращать протест до тех пор, пока отставка правительства и диктатора Назарбаева не станет реальным фактом !!! Не позволяйте себя казахи обмануть - это фишка кацапо-пропаганды приследует только одну цель - увести людей с улиц !!!








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05.01.2022 01:15 Відповісти
а то хіба не фсб ті "протести"заварило...-рускій язік новая власть казахов обідєла і т.д. мабудь там пєтя -шіколяд муйдан організовує..
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05.01.2022 01:21 Відповісти
Циля! Хто вас випустив?
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05.01.2022 01:50 Відповісти
Варфоломій тіко узнав що до нього гість так відразу зліг з короною,тому видать "штірліц"махнув в степи...алмансігей...
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05.01.2022 02:15 Відповісти
Галаперидол не пропускайте
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05.01.2022 07:00 Відповісти
Назарбай сделал для своей страны больше чем все поезиденты Украины.
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05.01.2022 02:20 Відповісти
Сворвал в разы больше
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05.01.2022 06:23 Відповісти
Из-за протестов в Казахстане росСМИ заговорили о "русском" севере страны - возможен "крымский сценарий"
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05.01.2022 01:20 Відповісти
патамучта лллєнін создал нє токо Україну а Казахстан также
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05.01.2022 01:23 Відповісти
То устаревшая информация - австрийский генштаб руку приложил. А може даже и австралийский
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05.01.2022 01:36 Відповісти
та походу магазини рошен в алма-ати обіжають..
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05.01.2022 01:43 Відповісти
Циля! Шоб ви сдохли, ви мине нравитесь!

Де це ви так довго пропадали, Порохоботи ж скучили.
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05.01.2022 01:48 Відповісти
їдем с Лємберга шкодой на втором етаже боковиє мєста...іспитуєм нєдовольство пороховонивов..
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05.01.2022 02:06 Відповісти
Чем вам доктор хаус мешает?
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05.01.2022 04:29 Відповісти
Это главное, чтобы во власть не попали американцы, европейцы или русские. Иначе будет все Украина!
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05.01.2022 05:05 Відповісти
Таки Казахстан, а ни Украина, Прибалтика и даже Беларусь. Что вполне логично, ведь юг Сибири казахам подарил Ленин, а Крым Украине Хрущов. А вернут "свое" глядишь народец глубинный сплотится вокруг тельца вождя, а на тразин оно актуально.
Пожелаем чекисто- бандитам Падлушева полного провпла спецоперации в Казахстане.
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05.01.2022 05:37 Відповісти
Идут жесткие разгоны с применением спец.техники и средств
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05.01.2022 06:25 Відповісти
Если вы с Казахстана, пишите пожалуйста что видите, какие настроения у людей, что пишут оппозиционные Сми. А то Украину накроет сегодня кацапская информ волна, на котрую традиционно поведется большинство читателей.й
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05.01.2022 08:14 Відповісти
Перемены и Назарбаев как то сложно совместимы. В любом случае народу Казахстана терпения, мудрости и победы. А смелости у вас всегда хватало)
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05.01.2022 09:29 Відповісти
со смены "Казахстан". у них даже методички 2014 года
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05.01.2022 10:05 Відповісти
шерше ля "ихтамнет"
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05.01.2022 06:27 Відповісти
многое не ясно .. нопример митингующие кричат -старик уходи (подразумевается Нурсултан Назарбаев) но по факту Назарбаев сложил полномочия еще в 2019 году и передал полномочия Токаеву ..Назарбаев что руководит госсударством нелегально и после своего ухода ?
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05.01.2022 07:34 Відповісти
Мафиозный клан Назарбаева ж никуда не делся. Вот его и другие подобные кланы и надо мочить.
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05.01.2022 07:55 Відповісти
Протесты начались в той области Казахстана, где более всего живет казахов. А забирать буду кацапы другие области, где большинство населения русские. Понятно что для отвода глаз чекисты бучу затеяли в неожиданных регионах
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05.01.2022 08:18 Відповісти
Назарбаев через свою марионетку Токаева пытается сбить волну протестов отправив в отставку формальное правительство Казахстана. Однако этот шаг не изменил ситуацию. Массовые протесты продолжаются
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05.01.2022 08:26 Відповісти
кацапы будут гавкать по телевизору от бессилия
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05.01.2022 10:04 Відповісти
Вы были когда-то в Казахстане? Общались с простыми казахами? Или повторяете то, чему вас учили на вебинарах по политологии?
Так вот, судя по моим многочисленным сослуживцам, я еще не знаю, кто больший националист - мы, литовцы или казахи. Но как нация они гораздо сплоченней и менее аморфны чем украинцы. Русская культура не прививается от слова вообще - язык, вера, обычаи, обряды, фольклор исключительно национальные для каждого казаха. У них есть свой "донбасс" в северных областях, но там все черно-белое: или ты русский, или казах. А не как у нас - жовто-блакытный с 256-ью оттенками триколора.
Манкурты у них были, когда власти назначались в Москве или в Петербурге - вот тогда-то и предавали своих за хотя бы черенок от булавы. Что, кстати, ох как знакомо и нам! Но Назарбаева нельзя сравнивать с Кучмой или Кравчуком - он даже при СССР был националистом и даже в те времена на всех постах везде стояли казахи, хотя у каждого за спиной маячил зам из русских. И в сложные 90-е Назарбаев сумел избежать казахского "приднестровья" или "республики крымских шахтеров".
Поэтому с национальным вопросом в Казахстане просто - несогласные или туда не ехали, или уже давно уехали. Проблема казахских властей - меньше нужно брать себе и своем клане и больше думать о благосостоянии и правах простого народа. По-нашему - проблема "кумовства" и "приближенности к офису президента". И отсутствуют типичные украинские проблемы с бюджетом, внешним и внутренним долгом, сепаратизмом и массовым космополитизмом.
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05.01.2022 09:13 Відповісти
Вот это черно белое кпк раз и опасно, потому чьо легко лини разлома провести. И прведут кацапы и заберут, по крайней мере попытаются.
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05.01.2022 15:00 Відповісти
Да ничего там русская а оккупационная администрация сделать не сможет - в лучшем случае полный игнор, а скорее всего ночью вырежут. Русские даже пытаться не будут. Поверь, я там был на уборке урожая 1981 года зам.комроты. Мы там раз пили вместе с местными "русскими", и вот один дедушка и говорит в разгар веселья "Эх, сколько я вас, зеленых, со своего шмайсера в свое время положил..." Я соленым огурцом чуть не удавился и немой вопрос в глазах... А мне потом объясняет сосед по столу: " Мы тут все отсидевшие после войны бендеровцы, лесные братья, просто полицаи и потом тут поселенные до конца дней своих, подальше от Москвы..."
Так шо нефиг москалям ловить в тех степях!
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05.01.2022 17:33 Відповісти
 
 