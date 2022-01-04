УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10326 відвідувачів онлайн
Новини
4 128 63

Німеччина більше готова підтримати членство України в ЄС, ніж у НАТО, – посол Мельник

Німеччина більше готова підтримати членство України в ЄС, ніж у НАТО, – посол Мельник

Посол України у Німеччині Андрій Мельник вважає, що Берлін більше готовий підтримати майбутнє членство України в ЄС, ніж у НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Читайте також: Посол Мельник провів переговори з держміністром МЗС Німеччини Лінднером про практичну допомогу Україні. ФОТО

Мельник зазначив, що дипломати намагаються не розрізняти ці два треки, але шанси стосовно ЄС видаються набагато більшими.

"Це моє особисте відчуття. Ця тема навіть, як ви знаєте, більш рельєфно була прописана в новій коаліційній угоді. Вперше німецький політикум констатує, визнає прагнення України домогтися членства… Це така негласна підтримка. Вони цього не відкидають апріорі, і це вже важливо", – зазначив він.

Посол розповів, що зараз українські дипломати намагаються сформувати план, як наповнити практичним змістом абзац з коаліційної угоди про те, що "Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", і для цього потрібно прописати конкретний "план дій" для України на найближчі роки, щоб вона реалізувала необхідні реформи.

"Я не виключаю, що нам вдасться переконати коаліцію, що дати Україні перспективу членства не коштує жодного євроцента для платників податків; але це рішення створює для Берліна важелі впливу на плинність реформ в Україні", – зазначив Андрій Мельник.

На його думку, з підтримкою членства України в НАТО ситуація складніша - через шантаж Росії.

"Путін надто високо підняв ставки… Я боюся, що страх перед війною затьмарює тверезий німецький погляд. Був би радий помилитися, але схоже, що Путіну вдасться якщо не заблокувати, то принаймні загальмувати наш поступ до НАТО. Хоча нам не можна говорити: "Давайте зараз в ЄС, а НАТО тоді десь пізніше", – зазначив посол.

Читайте також: Новий уряд ФРН сумнівається у можливості повної реанімації "нормандського формату", – посол Мельник

На запитання про те, як переконати Берлін щодо підтримки вступу України і до ЄС, і до НАТО,  Мельник відповів, що шляхом для цього є прогрес у реформах, і очевидно, що потрібні вони передусім самій Україні, а не західним урядам, які нагадують про це.

Він додав, що при цьому загальних заяв недостатньо і принаймні у діалозі з Німеччиною потрібно зафіксувати конкретні плани - що саме має статися у реформуванні судової системи чи в інших базових сферах.

"Потрібен порядок денний. Я його називаю "Берлінська адженда досягнення членства України в ЄС". Ми розуміємо, що без Берліна членство України в ЄС неможливе. Тому нам потрібно переконати саме Берлін, щоб далі той допомагав нам переконувати інші скептично налаштовані держави-члени. Разом з Німеччиною можливо буде запевнити їх у тому, що розширення ЄС буде повним лише тоді, коли членом Євросоюзу стане й Україна", – зазначив Андрій Мельник.

Німеччина (7347) НАТО (6438) Євросоюз (13391) Мельник Андрій (233)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
то раніше були ганси як ганси, а зараз гедееревьске сміття під ногами...
показати весь коментар
04.01.2022 23:55
+11
да-да...мы поняли...в НАТО - через 100 лет, ну а в ЕС конечно быстрее - через 30 лет...бабушка меркель из роснефти подтвердит вместе с шредером
показати весь коментар
04.01.2022 23:59
+8
Пусть запрет с продажи Украины оружия сначала снимает , а потом хитроделанные мысли хремля транслирует
показати весь коментар
04.01.2022 23:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то раніше були ганси як ганси, а зараз гедееревьске сміття під ногами...
показати весь коментар
04.01.2022 23:55 Відповісти
Слились!
показати весь коментар
04.01.2022 23:56 Відповісти
Фашисты и коммунисты одного поля якоды включая умеренных социалистов эссеров леваков всех мастей как и радикальных правых глоболистов и прочих бобиков включая религиозный и финансово политический терроризм групп людей и государств....а Россия все имеет в одном флаконе..... Германия же делает сегодня реваншизм пытаясь реально построить Рейх арийской расы..в пределах Евросоюза... втягивая туда придурковатых французов.....а англичане сразу поняли в чем прикол и свалили... в мире должны пройти СУДЫ ООН ТИПА НЮРНБЕРГА/ ГААГИ... ЧТОБЫ ПРИСУДИТЬ ВСЕМ ГЛАВАРЯМ И ЛИДЕРАМ СТРАН СМЕРТНУЮ КАЗНЬ... и еще надо дать пенделя всяким массонским рулителям мира Рокфлеры- евреи- Ротшильтды и прочая наволочь.. принять в мире закон что богатство более 100 млн. долларов США эквиваленте или корзина мировых валют аналог приравнивается к пихическому болезни с помещением в дурку и облагается налогом в 95% с суммы свыше 100 млн. долларов...
показати весь коментар
05.01.2022 08:53 Відповісти
Пусть запрет с продажи Украины оружия сначала снимает , а потом хитроделанные мысли хремля транслирует
показати весь коментар
04.01.2022 23:56 Відповісти
Не той уже Миргород, Хорол річка не та... )))
показати весь коментар
04.01.2022 23:59 Відповісти
О менталитете Европы.
Европа и Германия будет защищать только свое. Пусть Украина продаст всю свою землю и заводы немецким лицам и фирмам (хоть и через подставных лиц) , и тогда Вы увидите как немецкое оружие будет дано Украине для защиты владений новых хозяев.
показати весь коментар
05.01.2022 08:13 Відповісти
да-да...мы поняли...в НАТО - через 100 лет, ну а в ЕС конечно быстрее - через 30 лет...бабушка меркель из роснефти подтвердит вместе с шредером
показати весь коментар
04.01.2022 23:59 Відповісти
Мы их 45-ом
показати весь коментар
05.01.2022 00:25 Відповісти
еще майку-алкоголичку на себе порви....
показати весь коментар
05.01.2022 00:28 Відповісти
поки німці і мадяри не вийдуть з НАТО Україна не увійде !
показати весь коментар
05.01.2022 00:27 Відповісти
Как по мне так пошли вы нах. с вашим ЕС. В 100 раз важнее для Украины это вступить в НАТО.
показати весь коментар
05.01.2022 00:30 Відповісти
фрау пошла на ферштеен еще в сирии, когда согласилась принять несколько миллионов беженцев. Что и развязало фюреру руки и єскалацию конфликта. А потом когда Османы вступилдись за своих единоверцев в Идлибе, гансы отказались от поставок вооружения, кстати своего же. Это и вынудило османов делать собственную мотобронетехнику. Такую же раболепную политику применили и в отношении Украины. Французы там тоже столетиями топят за Асадов. А тут Вольдемар решил проверить гансов и жабоедов на верность, и уже опять бомбит сирийский воронеж.
показати весь коментар
05.01.2022 00:30 Відповісти
Лучше раньше чем поздно турки поняли какая Европа гнилая и что лучше иметь свое чем клянчить у Европы какое никакое оружие годами.
показати весь коментар
05.01.2022 00:37 Відповісти
Думаю, що все набагато прозаїчніше. ******* молоді німці зледачіли, то їх діди після другої світової війни важко гарували, щоб підняти з руїни Німеччину. А ******* молодь звикла до комфорту, виконувати важку, чорнову роботу не хоче, а жити хоче краще за всіх у Європі. От і змушені завозити чорноробочих. Як мені колись одна німка на моє здивування, що в Німеччині багато африканців та азійців відповіла, що комусь же треба вулицю підмітати, посуду мити та вбиральні чистити. Німці цього робити не хочуть.
показати весь коментар
05.01.2022 01:04 Відповісти
Ну ту німку я ж не на вулиці зустрів.
показати весь коментар
05.01.2022 01:27 Відповісти
Мне бы больше хотелось в союз с США и Великобританией. Новый союз бы создать с ними!!!
показати весь коментар
05.01.2022 00:46 Відповісти
Голосуй за ................................... и ты там будешь. Главное правильно выбрать, думаю в две недели справимся.
показати весь коментар
05.01.2022 01:10 Відповісти
Еще бы Канада, Турция.
показати весь коментар
05.01.2022 08:37 Відповісти
"Вперше німецький політикум констатує, визнає прагнення України домогтися членства… Це така негласна підтримка. Вони цього не відкидають апріорі, і це вже важливо"

Посол Мельник начебто розумний чоловік, а радіє думці, як той персонаж у приказці.
Обіцяти не означає женитись. Констатувати і визнавати не означає давати тверду гарантію. Негласна підтримка це не те саме, що офіційна підтримка. І що це за така таємниця, що треба негласно підтримувати, щоб ніхто не знав?
показати весь коментар
05.01.2022 00:49 Відповісти
Германия ничего не готова поддержать - в этой стране прявят дружки и слуги кремлядей
показати весь коментар
05.01.2022 00:49 Відповісти
сон фрицев должны охранять ракеты якутского скульптора...
показати весь коментар
05.01.2022 01:03 Відповісти
Германия предала Украину и демократию. Каждому немцу должно быть стыдно, что они опять поддерживают диктатуру и войны. Позор!
показати весь коментар
05.01.2022 01:22 Відповісти
да брось...фрицам пёрднуть за столом не впадлу...
показати весь коментар
05.01.2022 01:27 Відповісти
за кого у німців озброєна Україна викликає занепокоєння ?
показати весь коментар
05.01.2022 01:39 Відповісти
.... ещё немного стараний Мукомола и неметчинцы из заголовка из двойного "ДД" уберут одну буквицу и смысел поменяеться ого-го как
показати весь коментар
05.01.2022 04:22 Відповісти
НЕМЦЫ ШТАЙЗЕ - БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ФАШИСТЫ КАК И ПУТИН !!!
показати весь коментар
05.01.2022 05:41 Відповісти
Нах Майбутнє? Ставити,швабню намісце
показати весь коментар
05.01.2022 06:13 Відповісти
Не зря Путин разрешил только Нормандский формат с Францией и Германией. Это последовательные противники Украину в евроинтеграции.
показати весь коментар
05.01.2022 06:35 Відповісти
Милитаризация Украины пугает европейских чинуш а не только быдло Мавзолейное Ольги **********...,ясный перец.Скоро Эрдоган опять привезет в Киев с визитом подарочки в виде печенек Нуланд...
показати весь коментар
05.01.2022 07:35 Відповісти
При Президенте Зеленском Украина вступит и в НАТО и в ЕС . Молодцы! Спасибо!
показати весь коментар
05.01.2022 07:40 Відповісти
Не надо нам напоми́нать , что ты дурак. Твои перлы идиота подтверждают что совесть у обрезанных находится не там где у остальных.
показати весь коментар
05.01.2022 07:53 Відповісти
Украина в НАТО вступила гибридно 5 сентября 2014 года,ну типа РАБссия напала гибридно ИХТАМНЕТ...,тоже самое сделала Украина Зеркально...,потому и вой стоит на Болотах Моцкальских... Хрюкайте дальше крысы мавзолейные...Крым Наш,Трамп наш,Менкель Наш,Макрон наш,...а Порошенко враг рюсскага сранага Мира вонючего...
показати весь коментар
05.01.2022 07:50 Відповісти
Голобородька уходит на дембель...
показати весь коментар
05.01.2022 08:01 Відповісти
Оно и понятно. НАТо не готово, чтоб его секреты и технологии зермаки сдавали х***ам.
показати весь коментар
05.01.2022 08:08 Відповісти
Стремление Украины вступить в ЕС и НАТО записано в Конституции. Поэтому посол, как госслужащий, должен сначала подать в отставку, а потом киздеть- примут Украину в НАТО, или нет.
показати весь коментар
05.01.2022 08:12 Відповісти
У нас на конституцию давно положили! Вы этого не знали?
показати весь коментар
05.01.2022 09:23 Відповісти
Давнее, чем вы подумали...
показати весь коментар
05.01.2022 11:23 Відповісти
Им важны наши ресурсы.
показати весь коментар
05.01.2022 08:22 Відповісти
Какие ресурсы? Ведь чернозём давно в Швецию вывезен...вагонами.))
показати весь коментар
05.01.2022 08:40 Відповісти
У нас неисчерпаемые ресурсы дураков.
Только кому они нужны? Непонятно.
показати весь коментар
05.01.2022 09:17 Відповісти
Это и есть смысл политики ЕС.

Им (немцам и ЕС ) Украина интересна. Им важны и ресурсы (приватизация им в помощь), и продажа земли , и люди на земле, чтобы работали на ней, и устранение внутренних конкурентов (де-олигаргизация) и устранение внешних конкурентов (китайцев и всяких северных соседей).

А когда экономическое поглощение Украины состоится, тогда будет и НАТО для защиты своих владений.
показати весь коментар
05.01.2022 09:17 Відповісти
Что -то всё в одну кучу. А кого ещё Европа поглатила и поставила в зависимость?
Вас почитать ,что СМИ РФ.
показати весь коментар
05.01.2022 09:42 Відповісти
Поясню на примере Шкода. Была чешская, а стала немецкая.
Работают те же чехи, а владеют и дивиденты получают акционеры- немцы. Хоть авто делают не плохие, но обогащаются все-же иностранцы, а не чехи .
Переносим гипотетически на КРАЗ, ЗАЗ и Украину.....

Корпорациям ЕС необходима дешевая рабочая сила, новые рынки сбыта и уверенность что их защититят. Украина этому условию будет соответствовать в ЕС, а потом в НАТО.
показати весь коментар
05.01.2022 10:05 Відповісти
Ну и что здесь плохого,несмотря на то что это чушь?
показати весь коментар
05.01.2022 09:55 Відповісти
Согласен. Все хорошо. Лишь смена хозяина, но порядка будет больше под немцами и ЕС.
показати весь коментар
05.01.2022 10:14 Відповісти
По уровню боеспособности Украинская армия первая в Европе,и это исторический факт,потому что ни одна страна Европы не воюет 8 лет с РАБссией...,ну разве что Турция в Сирии держит мудака кремлевского в узде... чтоб не борзел...
показати весь коментар
05.01.2022 08:24 Відповісти
Бесконечное сидение в окопе и жизнь в блиндаже это не боеспособность. Боеспособность это возможность нанесения массированных ударов с воздуха высокоточным оружием, активное применение средств РЭБ. Ничего этого у Украины нет и близко.
показати весь коментар
05.01.2022 09:17 Відповісти
И не будет! Пока идиоты избирают предателей ничего не изменится. Убрать первопричину бед Украины может только наш Пиночет.
показати весь коментар
05.01.2022 09:20 Відповісти
РЭБов в Украине полно чувак...не парься
показати весь коментар
05.01.2022 09:30 Відповісти
Интересная инфа из Польши.Андрей Шевченко может стать главным тренером сб.Польши по футболу...,сообщил президент Польской федерации футбола Цезарий Кулеш....,было бы круто,поляки обули бы РАБссию па любасу...
показати весь коментар
05.01.2022 08:37 Відповісти
Поляки и без Шевченка могут справиться.
Они ещё не знают в какое они дерьмо вляпались.
показати весь коментар
05.01.2022 08:59 Відповісти
Ты о чем туфту лепишь,чувачила?
показати весь коментар
05.01.2022 13:35 Відповісти
Senator, 🙂 что за манера разговора? ...
показати весь коментар
05.01.2022 13:40 Відповісти
Почему так? Потому что кацапы "очень просят". Что про одничто про другое -трепаться ни о чём, но от аббревиатуры НАТО у свинорусов очень подгорает. А паршивая бюргерня не хочет расстраивать партнёров.
показати весь коментар
05.01.2022 08:38 Відповісти
Если Украина войдет в НАТО и начнет например забирать Крым у российского агрессора, то войска НАТО обязаны будут воевать на стороне Украины. А проливать кровь за украинцев эуропейцы не готовы.
показати весь коментар
05.01.2022 08:58 Відповісти
Прежде чем что то писать ,необходимо хоть что-то читать!
Чего вы мелете ерунду?
показати весь коментар
05.01.2022 09:15 Відповісти
В ЕС через 200 лет, в НАТО через 300 лет. Или раньше?
показати весь коментар
05.01.2022 11:24 Відповісти
Естественно , немцы же из ЕС хотят сделать четвертый рейх! (Слова Качинского)
показати весь коментар
05.01.2022 11:25 Відповісти
Хто більш за всіх убив українців? Кацапи та німці. Тому сподіватися від цих двох народів-злочинців з фашистським бекграундом якогось добра для України марна справа. Німкень "асвабадітєлі" так масово згвалтували що вони не тільки народили кацапських байстрюків а й виховали їх зашуганими...
показати весь коментар
05.01.2022 18:41 Відповісти
 
 