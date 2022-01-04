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"Мій перший візит у 2022 – до Станиці Луганської та Києва", - Боррель прибув в Україну

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель оприлюднив фото з аеропорту Харкова і повідомив про початок свого візиту до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Мій перший візит у 2022-му – до Станиці Луганської та Києва, Україна. На тлі нарощування Росією військ я тут, аби показати підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримати сталу роботу над реформами, які є ключем до витривалості", – написав Боррель у твіттері.

Також читайте: Боррель перед візитом в Україну обговорив з генсеком НАТО Столтенбергом нарощування РФ військової потужності на кордонах

Автор: 

Євросоюз (13391) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+14
Це капець. Боррель - на Донбас, а зеленський - в Буковель. Ганьба.
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05.01.2022 00:01
+9
Поїхав в Буковель, а опиниться знов в Омані і дещо перетре з кремлядями.
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05.01.2022 00:23
+5
це просто:
боррель лох і йому не 42, а буба нелох і йому теж не 42..
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05.01.2022 00:32
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Це капець. Боррель - на Донбас, а зеленський - в Буковель. Ганьба.
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05.01.2022 00:01 Відповісти
Поїхав в Буковель, а опиниться знов в Омані і дещо перетре з кремлядями.
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05.01.2022 00:23 Відповісти
це просто:
боррель лох і йому не 42, а буба нелох і йому теж не 42..
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05.01.2022 00:32 Відповісти
это конечно "ход"!.. старой жопой никчемного евро/чинуши, хотят заткнуть угрозу нападения Рашки на Украину..
просто зацените, старая жопа евро/чинуши вместо комплексов ПВО..
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05.01.2022 00:10 Відповісти
это и есть санкции - грозная старая жопа...
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05.01.2022 06:46 Відповісти
Бубочка поняв шо жепой не заткнешь кордон з Макшаніею і тому поїхав отдохнуть в Оман.
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05.01.2022 07:49 Відповісти
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности, с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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05.01.2022 09:37 Відповісти
Яка користь від того візиту?
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05.01.2022 00:12 Відповісти
Ну хоть кто то, наши в Буковеле...
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05.01.2022 19:27 Відповісти
ірмак зустрів високопосдовця?
буба до березня в отрубоні та і не для дітей все це...
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05.01.2022 01:01 Відповісти
Борель случайно приехал в Украину, как Игорьвалерич случайно оказался на этаже.
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05.01.2022 05:26 Відповісти
Та їдь вже в Оман, отдохни, по інвестиціях прошвирнись...Довбас його беспокоїть, війська московитів на кордоні України...
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05.01.2022 07:47 Відповісти
Бордель ув Харькове.
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05.01.2022 08:59 Відповісти
Рюсский мир под угрозой в Украине и Казахстане..., спасать надо крыс Путлера
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05.01.2022 09:05 Відповісти
дустом їх падлюк
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05.01.2022 09:13 Відповісти
а зе где?
еще отдыхает?
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05.01.2022 09:27 Відповісти
А оно разве до этого работало?
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05.01.2022 09:52 Відповісти
ну в своем кабинете хотя бы вид делал что работает))
а так он не пойми где
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05.01.2022 10:10 Відповісти
Самое время организовать клоуну народный импичмент за самоустранение от служебных обязанностей.
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05.01.2022 09:34 Відповісти
 
 