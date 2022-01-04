"Мій перший візит у 2022 – до Станиці Луганської та Києва", - Боррель прибув в Україну
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель оприлюднив фото з аеропорту Харкова і повідомив про початок свого візиту до України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Мій перший візит у 2022-му – до Станиці Луганської та Києва, Україна. На тлі нарощування Росією військ я тут, аби показати підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримати сталу роботу над реформами, які є ключем до витривалості", – написав Боррель у твіттері.
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+14 Леся Валігура
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боррель лох і йому не 42, а буба нелох і йому теж не 42..
просто зацените, старая жопа евро/чинуши вместо комплексов ПВО..
Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности, с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
буба до березня в отрубоні та і не для дітей все це...
еще отдыхает?
а так он не пойми где