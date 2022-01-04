"Мій перший візит у 2022 – до Станиці Луганської та Києва", - Боррель прибув в Україну

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель оприлюднив фото з аеропорту Харкова і повідомив про початок свого візиту до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Мій перший візит у 2022-му – до Станиці Луганської та Києва, Україна. На тлі нарощування Росією військ я тут, аби показати підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримати сталу роботу над реформами, які є ключем до витривалості", – написав Боррель у твіттері.

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