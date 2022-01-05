Видавці пропонують зробити програму єПідтримка щорічною: Продажі книг зросли у кілька разів

Завдяки програмі єПідтримка значно зросли продажі книгарень і запит на українську книжку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це видавці розповіли Укрінформу.

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За офіційними даними, найбільше з "ковідних тисяч" українці лишили у книжкових магазинах – 250 млн грн.

Представники різних книгарень і видавництв України розповіли про зростання зацікавленості книжками серед українців, а отже й ефективність державної програми "єПідтримка". Так, у деяких книгарнях продажі книжок зросли втричі. Є сподівання, що ця тенденція збережеться і на початку 2022 року.

Видавці пропонують зробити цю програму щорічною, бо це і пропаганда читання, і підтримка книготоргівлі, й підвищення культурного рівня населення, і, зрештою, простий, але корисний проєкт влади.

"З першого ж дня, відколи почалися виплати за програмою "єПідтримка", став відчутним приплив покупців. Першого ж дня виторг і онлайн-магазину Видавництва Старого Лева, і книгарень зріс удвічі. З того часу динаміка зберігається, і навіть відчутний певний приріст – у 2-2,5 разу. Звісно, це чудовий збіг, що виплати поєдналися в часі зі святами Миколая, Різдва, Нового року. Ми вже у попередні роки спостерігали зріст зацікавлення аудиторії до книжки як для подарунка не лише для дітей, а й для дорослих, і відповідно готуємо спеціальний різдвяний, святковий асортимент книжок. Але ми можемо порівняти цифри і торішні, й нинішні – і тут вплив цієї "єТисячі" відчутний, і, власне, цей приріст – саме завдяки їй", – розповіла керівник відділу PR & Marketing Видавництва Старого Лева Оксана Зьобро.

Вона також відзначила, що географія продажів і замовлень онлайн свідчать про велике зацікавлення до книжкової продукції як серед жителів великих міст, так і маленьких міст і містечок.

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Директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов зазначив, що за деякими даними, від 30% до 40% витрачених з картки "єПідтримка" коштів пішли саме на книжки, що означає підтримку і книгарень, і видавництв.

"У нас це дуже добре спрацювало. Якщо "Ранок" має зазвичай 500 замовлень на день в інтернет-магазині на книжки для дітей, то на Миколая доходило до 3 тисяч, а зараз щодень по тисячі. Закінчуються наклади, а це означає, що у січні-лютому, коли зазвичай усе призупиняється, будуть замовлення для поліграфії", – наголосив керівник видавництва.

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Генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький вважає, що держава має застосовувати подібну програму підтримки і в майбутньому.

"Сам факт наявності програми "єПідтримка" – це дуже суттєва допомога видавцям на книжковому ринку. Я впевнений, що досвід, який буде отримано в цьому році, держава повинна використати і в майбутньому. Такі програми є в багатьох країнах Європи, зокрема подібні програми пропонують своїм громадянам в Італії й Угорщині".

Він наголосив, що продажі збільшилися й у "Фоліо", й в інших видавців. "Скажімо, у нас приблизно вдвічі збільшилися продажі через сайт видавництва, але головні продажі йдуть через найбільших гравців ринку – "Книгарню Є", "Букву", "Yakaboo". За моїми даними, продажі книжок "Фоліо" в середньому збільшилися там у три рази. Тобто дві третини з цих покупок – це книжки, які замовляють люди, що не звикли ходити в книгарні", – зазначив керівник "Фоліо".

Щодо асортименту він зауважив, що багато хто вибирає дешеві книжки, які тривалий час не продавалися, таким чином люди, маючи цю тисячу, хочуть її використати на максимальну кількість книжок. Зрозуміло, це люди, які не мають грошей на книжки і в першу чергу дивляться на ціну.

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Щодо книгарів, то директор книгарні "Сяйво книги" Лілія Орляцька також підтвердила, що продажі книжок збільшилися на 20-30% порівняно з минулим роком, і навіть минулим сезоном.

"Викликано це двома факторами – держпрограмою "єПідтримка" і святковим періодом, тому що під Новий рік люди купують дуже багато тематичної літератури. Особливо на касі у нас розраховуються карткою "єПідтримки". Частина людей навіть проговорювали, що вони нагледіли собі книжки раніше, дочекалися цих грошей і прийшли їх купити. Тобто вони планували, куди витратити ці кошти", – розповіла Орляцька.

Вона зазначила, що зараз найбільший відсоток цих коштів витрачається саме на книги і саме завдяки цій програмі люди можуть собі це дозволити.