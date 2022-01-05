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Новини
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Видавці пропонують зробити програму єПідтримка щорічною: Продажі книг зросли у кілька разів

Видавці пропонують зробити програму єПідтримка щорічною: Продажі книг зросли у кілька разів

Завдяки програмі єПідтримка значно зросли продажі книгарень і запит на українську книжку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це видавці розповіли Укрінформу.

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За офіційними даними, найбільше з "ковідних тисяч" українці лишили у книжкових магазинах – 250 млн грн.

Представники різних книгарень і видавництв України розповіли про зростання зацікавленості книжками серед українців, а отже й ефективність державної програми "єПідтримка". Так, у деяких книгарнях продажі книжок зросли втричі. Є сподівання, що ця тенденція збережеться і на початку 2022 року.

Видавці пропонують зробити цю програму щорічною, бо це і пропаганда читання, і підтримка книготоргівлі, й підвищення культурного рівня населення, і, зрештою, простий, але корисний проєкт влади.

"З першого ж дня, відколи почалися виплати за програмою "єПідтримка", став відчутним приплив покупців. Першого ж дня виторг і онлайн-магазину Видавництва Старого Лева, і книгарень зріс удвічі. З того часу динаміка зберігається, і навіть відчутний певний приріст – у 2-2,5 разу. Звісно, це чудовий збіг, що виплати поєдналися в часі зі святами Миколая, Різдва, Нового року. Ми вже у попередні роки спостерігали зріст зацікавлення аудиторії до книжки як для подарунка не лише для дітей, а й для дорослих, і відповідно готуємо спеціальний різдвяний, святковий асортимент книжок. Але ми можемо порівняти цифри і торішні, й нинішні – і тут вплив цієї "єТисячі" відчутний, і, власне, цей приріст – саме завдяки їй", – розповіла керівник відділу PR & Marketing Видавництва Старого Лева Оксана Зьобро.

Вона також відзначила, що географія продажів і замовлень онлайн свідчать про велике зацікавлення до книжкової продукції як серед жителів великих міст, так і маленьких міст і містечок.

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Директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов зазначив, що за деякими даними, від 30% до 40% витрачених з картки "єПідтримка" коштів пішли саме на книжки, що означає підтримку і книгарень, і видавництв.

"У нас це дуже добре спрацювало. Якщо "Ранок" має зазвичай 500 замовлень на день в інтернет-магазині на книжки для дітей, то на Миколая доходило до 3 тисяч, а зараз щодень по тисячі. Закінчуються наклади, а це означає, що у січні-лютому, коли зазвичай усе призупиняється, будуть замовлення для поліграфії", – наголосив керівник видавництва.

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Генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький вважає, що держава має застосовувати подібну програму підтримки і в майбутньому.

"Сам факт наявності програми "єПідтримка" – це дуже суттєва допомога видавцям на книжковому ринку. Я впевнений, що досвід, який буде отримано в цьому році, держава повинна використати і в майбутньому. Такі програми є в багатьох країнах Європи, зокрема подібні програми пропонують своїм громадянам в Італії й Угорщині".

Він наголосив, що продажі збільшилися й у "Фоліо", й в інших видавців. "Скажімо, у нас приблизно вдвічі збільшилися продажі через сайт видавництва, але головні продажі йдуть через найбільших гравців ринку – "Книгарню Є", "Букву", "Yakaboo". За моїми даними, продажі книжок "Фоліо" в середньому збільшилися там у три рази. Тобто дві третини з цих покупок – це книжки, які замовляють люди, що не звикли ходити в книгарні", – зазначив керівник "Фоліо".

Щодо асортименту він зауважив, що багато хто вибирає дешеві книжки, які тривалий час не продавалися, таким чином люди, маючи цю тисячу, хочуть її використати на максимальну кількість книжок. Зрозуміло, це люди, які не мають грошей на книжки і в першу чергу дивляться на ціну.

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Щодо книгарів, то директор книгарні "Сяйво книги" Лілія Орляцька також підтвердила, що продажі книжок збільшилися на 20-30% порівняно з минулим роком, і навіть минулим сезоном.

"Викликано це двома факторами – держпрограмою "єПідтримка" і святковим періодом, тому що під Новий рік люди купують дуже багато тематичної літератури. Особливо на касі у нас розраховуються карткою "єПідтримки". Частина людей навіть проговорювали, що вони нагледіли собі книжки раніше, дочекалися цих грошей і прийшли їх купити. Тобто вони планували, куди витратити ці кошти", – розповіла Орляцька.

Вона зазначила, що зараз найбільший відсоток цих коштів витрачається саме на книги і саме завдяки цій програмі люди можуть собі це дозволити.

книги (446) видавнича справа (50) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Только потом даже не заикайтесь что в бюджете нет денег на закупку газа. 9мллрд грн это транш кредита МВФ который мы выклянчили и это в 2 раза больше чем США нам выделили помощь на оборону в этом году. Зе-дэбил все на книги спустил. Это саботаж и вредительство как минимум.
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05.01.2022 00:27
+11
Вы хоть понимаете что в етот трудный час власть отбирает у людей и у армии последние деньги и выдает ваучеры на покупку ненужной литературы, в большинстве случаев импортной в том числе из страны-окупанта?
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05.01.2022 00:11
+8
багато хто вибирає дешеві книжки, які тривалий час не продавалися, таким чином люди, маючи цю тисячу, хочуть її використати на максимальну кількість книжок
Оно и понятно. Для растопки печей и для сдачи в макулатуру. Вот куда пошли бюджетные тоесть народные деньги. А в еэто время наши волонтеры собирают по копейке раненным солдатам
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05.01.2022 00:16
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05.01.2022 00:08 Відповісти
Деграданты
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05.01.2022 00:09 Відповісти
Вы хоть понимаете что в етот трудный час власть отбирает у людей и у армии последние деньги и выдает ваучеры на покупку ненужной литературы, в большинстве случаев импортной в том числе из страны-окупанта?
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05.01.2022 00:11 Відповісти
А горілку, сигарити, он в Харкові мають Ниви для поліції купляти, то норм? Книжки винуваті? У фашистів теж книжки були винуваті, тому їх палили.
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05.01.2022 01:06 Відповісти
кому ненужной а кому и очень даже нужной - деллают заказ, а потом оформляют возврат и обналичивают деньги. А продавцу откат
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05.01.2022 01:33 Відповісти
еВидавці епропонують езробити епрограму еПідтримка ещоерічною: еПродажі екниг езросли еу екілька еразів - екрасота!
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05.01.2022 00:14 Відповісти
багато хто вибирає дешеві книжки, які тривалий час не продавалися, таким чином люди, маючи цю тисячу, хочуть її використати на максимальну кількість книжок
Оно и понятно. Для растопки печей и для сдачи в макулатуру. Вот куда пошли бюджетные тоесть народные деньги. А в еэто время наши волонтеры собирают по копейке раненным солдатам
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05.01.2022 00:16 Відповісти
Не была б это Украина.. Смотрел ранее себе 2 справочника по электронике - комплект 2 шт, были по 127 грн каждый, а стали один 510, второй 490 грн.. Кроме матюков слов нет. Задрали цены в 3-4 раза. Пречеслить бы в помощь военным госпиталям, на которые у слуг урода так и не нашлось денег....
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05.01.2022 10:16 Відповісти
Люді,галасували, й продовжуватимуть до нескінченності,,:- за развадняк! Каїна,не в ї,системі цінностей... Вкрасти,сжерти,нагадити...,інше несприймається...Тому,й світобачення ожидилося...
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05.01.2022 11:01 Відповісти
А видавництва дадут покупцям контроль за асортиментом?
Бо є Віхола зі своєю чудовою серією наукпопу, чи Темпора із військово-історичною.
А є "Правосавна книга", або Vivat - із купою мукуатури.
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05.01.2022 00:16 Відповісти
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05.01.2022 08:31 Відповісти
Якдобре,що життя скінченне... Жити,поруя,з тим що зветься:-'Люди' Неймовірне щастя...
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05.01.2022 11:07 Відповісти
Цілком підтримую.
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05.01.2022 00:19 Відповісти
осталось издателям изобрести ежедневную вакцину для вакцинаторов, и заставить кабмин выплачивать по тыще в день на книжки.
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05.01.2022 10:52 Відповісти
Далі в книжках будуть,суцільні,аклики до штрикання
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05.01.2022 11:08 Відповісти
Можно расширить программу - например, за прохождение медосмотра... А так, конечно, вакцинируйтесь) лучше 5 раз уколоться мертвым вирусом, чем 5 раз болеть живым, крутя рулетку.
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05.01.2022 11:32 Відповісти
"Мамо, дайте гроші на книжки"
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05.01.2022 00:20 Відповісти
Ну скорее они сделают ежегодные выплаты на билеты 95-го квартала😁😁😁
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05.01.2022 00:26 Відповісти
Только потом даже не заикайтесь что в бюджете нет денег на закупку газа. 9мллрд грн это транш кредита МВФ который мы выклянчили и это в 2 раза больше чем США нам выделили помощь на оборону в этом году. Зе-дэбил все на книги спустил. Это саботаж и вредительство как минимум.
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05.01.2022 00:27 Відповісти
шара повалила без объема
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05.01.2022 00:30 Відповісти
сам покупал, на подарки НГ, люди разгребаят пазлы, глобусы, некачественные канцтовары и т.д. ребёнок покрутил в руках этот шлак и всё валяется, в кныгарнях один шерпотреп и калл
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05.01.2022 00:34 Відповісти
а лекарство в аптеке тяжело больной матери купить не могу, моложе 60ти..) теперь трачу тыщу на ммдэмс и пэпси в соседнем мультиплексе
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05.01.2022 00:37 Відповісти
Це - не корисні для здоров'я продукти.
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05.01.2022 02:23 Відповісти
За... бали уже везде и всё дотировать. Не могут работать, значит вон с пляжа. Шахты поддерживали уже сколько лет
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05.01.2022 00:43 Відповісти
Моє замовлення завтра приїжджає

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05.01.2022 00:46 Відповісти
чудова добірка ,але також варто дозволити людям купувати ліки на цю "єпідтримку" можливо вони їх потребують більше ніж книгу яка може почекати
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05.01.2022 10:54 Відповісти
мемуары бубы с цугундера по тиражам побъют все рекорды без єпідтримки...
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05.01.2022 00:56 Відповісти
Цікава пропозиція. А недалеким оленям, які тут розпинаються, про те, як ці гроші ну прям всім потрібні, нехай підуть в найближчий супермаркет і порахують скільки там стоїть пляшок з пивом, иа купою сигарет. А потім підрахують в грошах, скільки пробухують та прокурюють. Скоти-економісти херові. Ну да, краще пробухати тисячу, ніж купити книжку і прочитати її. От цікаво, кому так кортить, що українці не книжки читали, а дивились телевізори для дібілів?
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05.01.2022 01:04 Відповісти
Я інколи заходжу в подібні новини, а ще новини про ринок землі, смертну кару, приватизацію, дивлюся коментарі і вкотре переконуюся, що до розвинутої цивілізації ХХІ столітття ми ще не доросли. Але кожен раз відкриваю коментарі з надією, а раптом..
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05.01.2022 02:03 Відповісти
А хто доріс?Показати вам дурників вам розвинених країнах.
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05.01.2022 02:20 Відповісти
Ужос,що доросте до 22,23,... століття
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05.01.2022 11:12 Відповісти
Зеленський цією програмою "влучив собі у ногу", люди, які читають книжки, ніколи не проголосують за нього та його балаганну партію.
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05.01.2022 02:30 Відповісти
Я украинский выучил благодаря тому, что в мое время в дефиците была хорошая русская литература, а украинская была. Хотите чтобы люди знали украинский - стимулируйте чтение украинской литературы.
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05.01.2022 11:52 Відповісти
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05.01.2022 03:36 Відповісти
Может мы научимся сначало ВСУ финансировать?
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05.01.2022 04:42 Відповісти
Це,проти інтересів ж...д..и
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05.01.2022 11:13 Відповісти
Повністю підтримую ідею книговидавців . Книжки купую часто , тож я двома руками "ЗА" . Зараз з'явилось багато книжок про російсько-українську війну на Донбасі , про військові злочини російсько-фашистських загарбників проти мирного населення на окупованих територіях , про російські концтабори . Ця література повинна перекладатися різними мовами , щоб весь світ знав що росіяни - виродки , терористи та мародери , а в Росії- фашизм .
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05.01.2022 06:47 Відповісти
Німецькі фашисти спалювали книжки в Німеччині , російські фашисти спалювали книжки на окупованих територіях , ще й закрили українську бібліотеку в Москві , а бібліотекарку за вигаданою кримінальної статтею судили і катували . Але українська книжка жива , а правду і свободу фашистам не знищити .
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05.01.2022 07:08 Відповісти
До речі , профашистська РПЦ одобрила закриття фашистами Меморіалу в Москві . Меморіал досліджував та розкривав військові злочини сталінського режиму проти людства та червоний терор Московії проти мирного населення , історії масових розстрілів та голодоморів .
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05.01.2022 07:18 Відповісти
Козлы, лучше бы на покупку лекарств дали всем категория, а не только с от шестидесяти. Какие книги и кинотеатры?!? В интернете любую книгу можно скачать. Дебил распорядился по дебильному тратить.
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05.01.2022 07:28 Відповісти
так как вы выражаетесь , вам действительно доктор нужен . Вы действительно женского роду ?
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05.01.2022 09:26 Відповісти
Далеко не любую книгу можно скачать в и-нете. Отрывок из книги даром, а дальше- плати!
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05.01.2022 10:35 Відповісти
так урядовці вважають що до пенсії хвороб небуває і немає чого лікувати.... яких наобирали таких і має нарід)
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05.01.2022 10:59 Відповісти
Люди не мають грошей на базові потреби, їжу, тепло, світло, одяг, і тут наш наркоман роздав по тисячі на фітнес і книги. Точнісінько, як в анекдоті, коли наркоман знайшов цвєтік семіцвєтік, який виконує 7 будь-яких бажань і загадав, щоб його тОркнуло 6 разів, а сьоме бажання вирішив для країни, для людей витратити. Дивиться хлопчик в інвалідному візку, і каже, Я хочу,щоб хлопчика також тОркнуло.
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05.01.2022 07:58 Відповісти
В мене є такий однокласник , як ви пишете . Спочатку в нього нічого не було , а потім в нього держава все вкрала .
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05.01.2022 09:32 Відповісти
Можливо рішення з наданням коштів на книги є найкращим від нинішньої влади. Тому що країна буде успішною тільки з освіченими, розумними і розвиненими людьми які самі можуть дати собі раду, не сподіваючись на чиюсь допомогу.
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05.01.2022 09:53 Відповісти
Совсем запутали,то позавчера заявили что продажа книг почти на треть упала,сегодня что поднялась.
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05.01.2022 10:08 Відповісти
Газ и уголь подорожали а топить чем то нужно ...
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05.01.2022 10:10 Відповісти
Більшість тих книг навіть не розкрие,взяли ,щоб гроші,як кажуть,не пропали!
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05.01.2022 10:11 Відповісти
Успешно ли продается книга Ульяни Супрун "Мочи манту"?
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05.01.2022 10:13 Відповісти
Её нет в продаже! Еле нашла на ОЛХ.
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05.01.2022 10:38 Відповісти
В советское время когда я был студентом, то нас заставляли всю стипендию передать на комсомольские и партийные газеты, чтобы мы потом могли заниматься политинформацией, очень хотелось кушать студентам
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05.01.2022 10:27 Відповісти
Что-то вы заливаете...
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05.01.2022 10:39 Відповісти
может его студенческие годы пришлись на 48 - 49 годы ))
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05.01.2022 12:56 Відповісти
Лена в 1971 г на в техникуме выдали стипендию 20 руб, вот её всю октябрьскую и забрали на газеты
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05.01.2022 13:11 Відповісти
тебя наверное ещё на Свете не было?
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05.01.2022 13:13 Відповісти
 
 