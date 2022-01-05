Блінкен обговорив з ОАЕ ескалацію з боку Росії на кордонах України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ та міжнародної співпраці Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном. Розмова стосувалася, зокрема, нарощування Росією військ біля кордонів України,

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"Говорив сьогодні з міністром закордонних справ ОАЕ Абдуллою бін Заїдом про нарощування Росією військової присутності біля кордонів України та про інші важливі двосторонні та регіональні питання", - написав очільник зовнішньополітичного відомства США у твіттері.

За інформацією Держдепу, сторони також торкнулися інших питань, зокрема подій у Ємені, Ефіопії та Судані. Окрім того, Блінкен привітав ОАЕ з отриманням місця непостійного члена в Раді Безпеки ООН на початку року.

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