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Блінкен обговорив з ОАЕ ескалацію з боку Росії на кордонах України

Блінкен обговорив з ОАЕ ескалацію з боку Росії на кордонах України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ та міжнародної співпраці Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном. Розмова стосувалася, зокрема, нарощування Росією військ біля кордонів України,

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"Говорив сьогодні з міністром закордонних справ ОАЕ Абдуллою бін Заїдом про нарощування Росією військової присутності біля кордонів України та про інші важливі двосторонні та регіональні питання", - написав очільник зовнішньополітичного відомства США у твіттері.

За інформацією Держдепу, сторони також торкнулися інших питань, зокрема подій у Ємені, Ефіопії та Судані. Окрім того, Блінкен привітав ОАЕ з отриманням місця непостійного члена в Раді Безпеки ООН на початку року.

Також читайте: Блінкен і Чавушоглу обговорили загрозу ескалації РФ щодо України, - Держдеп США

Автор: 

ОАЕ (333) США (22737) Блінкен Ентоні (1157)


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петриоты от шейха...блин,оригинально...
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05.01.2022 01:17 Відповісти
СССР обосрался от шейхов, хороший вариант
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05.01.2022 01:18 Відповісти
Этот шейх Украину на карте хоть сможет показать?
Я вот, например, ни ОАЭ, ни Катар на карте без подсказки не покажу.
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05.01.2022 02:13 Відповісти
ОАЕ не плутати з Саудовською Аравіею...
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05.01.2022 04:02 Відповісти
Основной бизнес королевских семей в ОАЕ - это недвижимость.
Главные покупатели недвижимости в ОАЕ - это россияне.

Еще раз: Что там Блинкен с шейхом обсуждал? ...
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05.01.2022 08:58 Відповісти
Значит будут вводить эмбарго против расии на продажу нефти
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05.01.2022 09:58 Відповісти
 
 