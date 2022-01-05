Серед партнерів США в Європі існує "твердий консенсус" щодо протидії агресії Росії, - Держдеп
Європейські партнери США дійшли "твердого консенсусу" щодо наслідків для Росії ескалації конфлікту з Україною.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Прайс також підкреслив, що майбутні переговори США і Росії в Женеві в рамках діалогу про стратегічну стабільність не включатимуть дискусію по НАТО і Європі.
Представник Держдепу заявив, що переговори будуть обмежені двосторонніми питаннями, тема НАТО і ЄС буде обговорюватися в інших форматах.
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дипломатическо-толерантной *****.