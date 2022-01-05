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США готові направити додаткові сили в Європу у разі вторгнення РФ в Україну, - Пентагон

США готові направити додаткові сили в Європу у разі вторгнення РФ в Україну, - Пентагон

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що союзники США по НАТО поки не запитували додаткової військової допомоги в контексті ситуації навколо України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це залежить від того, як ми раніше заявляли, чи буде інше вторгнення і чи запросить який-небудь союзник по НАТО розгортання додаткового потенціалу. Ми б розглянули цей запит. Жодна з цих двох умов не відбулася", - сказав Кірбі.

Він також повідомив, що союзники США по НАТО не зверталися на даний момент до Вашингтону щодо змін в позиціонуванні або направленні додаткових військових можливостей на тлі ситуації навколо України.

"Я не збираюся спекулювати щодо конкретних озброєнь, але поки не було запитів щодо позиціонування або запитів додаткових військових можливостей з боку наших союзників по НАТО", - додав представник Пентагону.

Також читайте: США працюють над планом надання Україні оперативних розвідданих у разі вторгнення Росії, - The New York Times

Автор: 

Пентагон (1419) США (22737)


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Топ коментарі
+14
Если паРаша нападёт на Украину, США разместят военных в Польше.
Сильный ход. Если сосед нападёт на соседа, полиция грозит
разместить в соседнем районе дополнительный патруль.
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05.01.2022 02:17
+11
«поки не було запитів щодододаткових військових можливостей з боку наших союзників по НАТО"
ВСЕ что нужно знать о Франции и Германии , которые ВОСЬМОЙ ГОД якобы заботятся об Украине , у которой гибнут граждане от агрессора
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05.01.2022 02:44
+5
_Да, предотвращать новое вторжение, по всему, не намерены. История Второй Всемирной их ничему не научила - дожидаются Третью...
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05.01.2022 04:28
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Если паРаша нападёт на Украину, США разместят военных в Польше.
Сильный ход. Если сосед нападёт на соседа, полиция грозит
разместить в соседнем районе дополнительный патруль.
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05.01.2022 02:17 Відповісти
_Да, предотвращать новое вторжение, по всему, не намерены. История Второй Всемирной их ничему не научила - дожидаются Третью...
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05.01.2022 04:28 Відповісти
Это означает разрешение Байдена на оккупацию Украины. Точно также Обама разрешил оккупировать Крым
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05.01.2022 12:27 Відповісти
очередные реверансы перед швабростаном...
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05.01.2022 02:29 Відповісти
«поки не було запитів щодододаткових військових можливостей з боку наших союзників по НАТО"
ВСЕ что нужно знать о Франции и Германии , которые ВОСЬМОЙ ГОД якобы заботятся об Украине , у которой гибнут граждане от агрессора
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05.01.2022 02:44 Відповісти
А МОЖЕТ ПОЗДНО БУДЕТ !?)
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05.01.2022 03:35 Відповісти
США постійно надає техніку і військових до Європи. Де тут новина? Ми тут до чого?
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05.01.2022 04:25 Відповісти
"Ось, коли уб'ють - тоді й дзвоніть" ти...
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05.01.2022 05:33 Відповісти
Тобто,понадійніше відгородитись від місця бойні...
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05.01.2022 06:33 Відповісти
Чуєш путін, якщо ти залізеш в Україну, вони залізуть у Європу.
Дуже злякався? Бо їх там "нет", але якщо нападеш, то вони прийдуть.
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05.01.2022 06:40 Відповісти
Уже вторжение состоялось - Крым и Донбасс не Украина?
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05.01.2022 06:50 Відповісти
Та то таке...
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05.01.2022 06:54 Відповісти
А не краще направити в Україну озброєння.
яке відіб*є в агресора бажання продовжувати агресивні дії? Дешевше буде і дійовіше
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05.01.2022 06:55 Відповісти
Россия может завалить Украину количеством своих войск, невзирая ни на какие вооружения, а вот воевать в Америкой - не будет.
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05.01.2022 09:06 Відповісти
а смисл? війна буде в Україні а війска стоятимутьв Польщі,ахрінітельна стратегія))
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05.01.2022 07:55 Відповісти
Когда Крым забрали, где были американские войска?
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05.01.2022 09:05 Відповісти
Українці радіють за європейців, просто в захваті від намірів "наших друзів" з США і дякують тому утирку, що підписав Будапештський меморандум...
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05.01.2022 09:09 Відповісти
От цікава логіка...
Вторгнення ***** планує (чи то думає, що планує) в Україну,

а військова допомога поїде аби куди лиш би не в Україну. Уже б відправили в Японію чи Австралію.
О Аргентина ще є
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05.01.2022 09:11 Відповісти
Байрактаров штук 200 и РАБссия встанетЬ с кален.... Даже истрибели F-35 не нужны и авианосцы тем более....
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05.01.2022 09:14 Відповісти
Зачем Украине знать про эту новость? Украине от этого ни холодно ни жарко.
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05.01.2022 09:16 Відповісти
В Тюмени заводик сгорел,еще пара таких пожарчиков...и РАБссия точно не на коленях...
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05.01.2022 09:17 Відповісти
Когда то Михайло Ломоносов писал...РАБссия вяликае дерьмо по территория,но не по уму...
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05.01.2022 09:19 Відповісти
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05.01.2022 09:22 Відповісти
"Рюсский Мир",говорите? Ну ну...
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05.01.2022 09:24 Відповісти
Соседи закрываются на дополнительный шпингалет.Наблюдая в глазок. Кули тут не понять....
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05.01.2022 10:33 Відповісти
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05.01.2022 11:39 Відповісти
 
 