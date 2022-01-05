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Новини Війна
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За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, – штаб ООС

За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, – штаб ООС

За минулу добу у районі проведення ООС порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі.

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За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, – штаб ООС 01

Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Що,в охренінні,від Казахстану?
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05.01.2022 08:05 Відповісти
Москалі готуються до 10-го ?
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05.01.2022 08:09 Відповісти
Нажрутся Боярышника полезут в Казахстане спасать "Рюсский Мир" Жиринжопского и Ольги **********....
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05.01.2022 08:40 Відповісти
Та отходняк у них,даже кіт гупае лапами ,не те що стрілять!
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05.01.2022 10:00 Відповісти
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05.01.2022 15:40 Відповісти
 
 