США сподіваються, що масштабні санкції проти Росії через Україну все ж таки залишаться гіпотетичними, - Прайс

США сподіваються, що масштабні санкції, які можуть бути запроваджені щодо Росії через ситуацію навколо України, так і залишаться гіпотетичними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми сподіваємося, що масштабні та серйозні наслідки, з якими зіткнеться російська економіка, якщо агресія Росії щодо України продовжиться, залишаться гіпотетичними, тому що ми щирі у нашому бажанні продовжувати дипломатію та деескалацію", - сказав Прайс під час брифінгу.

Він зазначив, що не готовий обговорювати публічно, у чому саме полягатимуть можливі санкції.

За його словами, російська сторона розуміє, про що йдеться.

"Це ті заходи, які ми спеціально вирішили не вводити у 2014 році через величезний вплив, який вони мали б на російську економіку", - наголосив представник Держдепу.

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При цьому він додав, що питання санкцій навряд чи займатиме важливе місце у переговорах між США та Росією у Женеві.

"Я не очікую, що на питанні про санкції сильно акцентуватиметься під час двосторонніх дискусій між першим заступником держсекретаря Венді Шерман та її російським колегою в Женеві у понеділок", - сказав він.