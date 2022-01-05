США сподіваються, що масштабні санкції проти Росії через Україну все ж таки залишаться гіпотетичними, - Прайс
США сподіваються, що масштабні санкції, які можуть бути запроваджені щодо Росії через ситуацію навколо України, так і залишаться гіпотетичними.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.
"Ми сподіваємося, що масштабні та серйозні наслідки, з якими зіткнеться російська економіка, якщо агресія Росії щодо України продовжиться, залишаться гіпотетичними, тому що ми щирі у нашому бажанні продовжувати дипломатію та деескалацію", - сказав Прайс під час брифінгу.
Він зазначив, що не готовий обговорювати публічно, у чому саме полягатимуть можливі санкції.
За його словами, російська сторона розуміє, про що йдеться.
"Це ті заходи, які ми спеціально вирішили не вводити у 2014 році через величезний вплив, який вони мали б на російську економіку", - наголосив представник Держдепу.
При цьому він додав, що питання санкцій навряд чи займатиме важливе місце у переговорах між США та Росією у Женеві.
"Я не очікую, що на питанні про санкції сильно акцентуватиметься під час двосторонніх дискусій між першим заступником держсекретаря Венді Шерман та її російським колегою в Женеві у понеділок", - сказав він.
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Очевидно, что племя, находящееся сейчас у власти, потеряло источник дохода и потому другими племенами ему велено собирать манатким, сдавать атрибуты власти и идти на выход.
А поскольку бунтуют южные районы Казахстана, то деньги у них, вероятно, идут от единоверцев мусульман из стран Залива.
А, может, и от иных единоверцев деньги идут.
" ... теоретические, якобы масштабные, типа, санкции ..."
Все с вами понятно, союзнички. Надо минировать атомные станции. Не гипотетично!
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают."
- вирши, скоммунижденные русским ученым Ломоносовым у римского оратора Цицерона.