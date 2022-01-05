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США сподіваються, що масштабні санкції проти Росії через Україну все ж таки залишаться гіпотетичними, - Прайс

США сподіваються, що масштабні санкції проти Росії через Україну все ж таки залишаться гіпотетичними, - Прайс

США сподіваються, що масштабні санкції, які можуть бути запроваджені щодо Росії через ситуацію навколо України, так і залишаться гіпотетичними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми сподіваємося, що масштабні та серйозні наслідки, з якими зіткнеться російська економіка, якщо агресія Росії щодо України продовжиться, залишаться гіпотетичними, тому що ми щирі у нашому бажанні продовжувати дипломатію та деескалацію", - сказав Прайс під час брифінгу.

Він зазначив, що не готовий обговорювати публічно, у чому саме полягатимуть можливі санкції.

За його словами, російська сторона розуміє, про що йдеться.

"Це ті заходи, які ми спеціально вирішили не вводити у 2014 році через величезний вплив, який вони мали б на російську економіку", - наголосив представник Держдепу.

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При цьому він додав, що питання санкцій навряд чи займатиме важливе місце у переговорах між США та Росією у Женеві.

"Я не очікую, що на питанні про санкції сильно акцентуватиметься під час двосторонніх дискусій між першим заступником держсекретаря Венді Шерман та її російським колегою в Женеві у понеділок", - сказав він.

росія (65098) санкції (11816) США (22737) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+3
Наш Осел зна все про напад. І про погоду на два місяці вперед. Так що можете поїхати в Буковель, якщо застанете та проконсультуватись. Головне - не паритись і прибрати лінію в голові.
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05.01.2022 08:00
+2
путин тоже на это "сподивается".
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05.01.2022 07:49
+1
протесты в Казахстане начались из-за подорожания пропана на заправках до 150% ну и на фоне зубожиння народа ..У нас что пропан не дорожал и мы богато живем ?
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05.01.2022 07:51
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путин тоже на это "сподивается".
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05.01.2022 07:49 Відповісти
Неіснуючі санкції,це таке жуваннч гімна
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05.01.2022 08:12 Відповісти
протесты в Казахстане начались из-за подорожания пропана на заправках до 150% ну и на фоне зубожиння народа ..У нас что пропан не дорожал и мы богато живем ?
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05.01.2022 07:51 Відповісти
В Казахстане проще, там племенная структура общества.
Очевидно, что племя, находящееся сейчас у власти, потеряло источник дохода и потому другими племенами ему велено собирать манатким, сдавать атрибуты власти и идти на выход.
А поскольку бунтуют южные районы Казахстана, то деньги у них, вероятно, идут от единоверцев мусульман из стран Залива.
А, может, и от иных единоверцев деньги идут.
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05.01.2022 09:58 Відповісти
Цап науй на істаріческую родіну!!Ка
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05.01.2022 10:06 Відповісти
Что за некорректное сравнилово. Казахстан страна экспортер газа за 2020 к примеру добыли 55 млр при то что население потребляет в среднем 17 млрд.. Украина же добывает около 20 млрд и потребляет свыше 30 млрд (страна импортер) Почему народ не может возмущаться по дорожанию у него ресурса, которого как у дурака махорки? Более логично тут сравнить с др страной экспортером Раиссой, где пропан окло 30 руб и там терпят удорожание ради стабильности. Тут казахи не захотели газа по 20 фупля вместо 10 и уж тем более догнать в терпежах своего =старшего брата=
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06.01.2022 18:20 Відповісти
Наш Осел зна все про напад. І про погоду на два місяці вперед. Так що можете поїхати в Буковель, якщо застанете та проконсультуватись. Головне - не паритись і прибрати лінію в голові.
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05.01.2022 08:00 Відповісти
Масштабні санкції,... Гіпотетичними
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05.01.2022 08:07 Відповісти
А мне жаль , что Обама не ввел в 2014г настоящие санкции . Не получилось тогда у Барака "порвать в клочья " российскую єкономику , да и в Сирии он провтьікал с химоружием и дождался российского вторжения на стороне Асада . Надеюсь , что Байден уроки учел !
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05.01.2022 08:43 Відповісти
Бидон еще тупей ,,Великого черного разрывателя,,
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05.01.2022 10:22 Відповісти
Та , да ! Куда Байдену до Тупина !
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05.01.2022 11:39 Відповісти
Заголовок надо писать правильно:
" ... теоретические, якобы масштабные, типа, санкции ..."
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05.01.2022 08:50 Відповісти
Прекрасная формулировка существующих санкций за подлое нападение на Украину - гипотетичные! Но, если что, будут масштабно гипотетичными.
Все с вами понятно, союзнички. Надо минировать атомные станции. Не гипотетично!
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05.01.2022 08:58 Відповісти
Прекратите валять дурака. Надеются они...🤦
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05.01.2022 09:45 Відповісти
Ага, а Крым и Донбасс тоже гипотетически оккупированы
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05.01.2022 09:47 Відповісти
"Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают."
- вирши, скоммунижденные русским ученым Ломоносовым у римского оратора Цицерона.
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05.01.2022 09:54 Відповісти
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05.01.2022 10:40 Відповісти
Американцы становятся на сторону агрессора - Орды, как и Германия с Францией. ООН - преступная организация, которая способствует разжиганию войн и пандемий на планете. Украине нечего делать в этом публичном доме.
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05.01.2022 11:15 Відповісти
Звезду Ляксандру Васильевичу !😂
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05.01.2022 11:40 Відповісти
А как знать, была бы у нас такая кровавая война, если бы ХЕранты безопасности и суверенитета Украины ввели те самые "ПЕКЕЛЬНІ САНКЦІЇ" в 2014 году?!! И Крым бы не был аннексирован! Немчура в те времена громче всех бздела пропаном, призывая не стрелять и не провоцировать *****! Но помощь выражалась все эти годы лишь обеспокоенностью, местами крайней обеспокоенностью. Словами хищника невозможно переубедить не нападать на выбранную лакомую жертву!
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05.01.2022 11:24 Відповісти
Рашка скоро все (с)
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05.01.2022 12:08 Відповісти
Ввели би ті санкції "по самі помідори" ще б 2014 році і не було б нинішніх проблем з концентрацією гоблінів рашки на кордонах України.
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05.01.2022 12:14 Відповісти
 
 