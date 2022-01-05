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Тіла трьох людей виявили біля доменної печі на території меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі, - ДСНС

Тіла трьох людей виявили біля доменної печі на території меткомбінату

На території металургійного комбінату ПрАТ "МК Азовсталь" в неексплуатуємому підсобному приміщенні поблизу доменної печі виявлено тіла 3 загиблих осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"4 січня о 12:45 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Маріуполь на території металургійного комбінату ПрАТ "МК Азовсталь" в неексплуатуємому підсобному приміщенні поблизу доменної печі виявлено тіла 3 загиблих осіб (не є працівниками об’єкту)", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що причина смерті встановлюється правоохоронними органами.

Підрозділи ДСНС не залучалися.

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Маріуполь (3227) смерть (6746) ДСНС (5100)


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Топ коментарі
+10
возможно тела хотели в печку сбросить а перепутали цеха.. и пришлось бросить там в подсобном как знать Мариуполь всегда был веселым городишком коглда был Ждановым... рядом Кацапия..и Димбассятина как по региону...
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05.01.2022 08:58
+10
У донецких слегка другая ментальность. Мариуполь тоже недалеко убежал.
Задолго до войны подолгу бывал на разных заводах. На Енакиевском МЗ, например.
Человеческая жизнь не стоит ничего. Вообще.
Они и сами ее не ценят.
Завод - они живут на том заводе. Никто их там не считает. Какие нормы безопасности?
На прокатном стане - упал на лист, и сгорел как масло на сковородке, ни следа не осталось за полминуты.
Единственное - забухают вечером, споют под гармошку "чооорный воооорон". Утром с бодуна на работу. Все.
*****
А, ну да.. А там бандеровцы хахлы...
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05.01.2022 09:16
+5
мафиоззо крутто разборка модно біля доменна пічь
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05.01.2022 08:16
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Пляшка була
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05.01.2022 08:13 Відповісти
возможно тела хотели в печку сбросить а перепутали цеха.. и пришлось бросить там в подсобном как знать Мариуполь всегда был веселым городишком коглда был Ждановым... рядом Кацапия..и Димбассятина как по региону...
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05.01.2022 08:58 Відповісти
Не выдумывайте. За каждый несчастный случай и премии летят, и штрафы у всего цеха и уголовные дела на мастеров за нарушения ТБ. Особенно сейчас дисциплина прямо драконовскат- за незастегнутую пугвицу .
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05.01.2022 12:50 Відповісти
Нет тела, нет дела. Вероятно эту "народную мудрость" имел в виду вольво.
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05.01.2022 15:08 Відповісти
мафиоззо крутто разборка модно біля доменна пічь
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05.01.2022 08:16 Відповісти
Парли итальяно?
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05.01.2022 08:18 Відповісти
мордо торпедо
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05.01.2022 08:57 Відповісти
Возможно доменный газ. Он не имеет запаха. Удивляет другое, твой тупой комментарий лайкнули два человека, наверное таких же ущербных, как и ты. Люди погибли, а ты высер свой накрапало, совершенно никчемный.
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05.01.2022 09:08 Відповісти
ну думаю, вы правы. Просто указано, что то не работники завода.
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05.01.2022 10:08 Відповісти
Возможно , доменный газ.
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05.01.2022 08:16 Відповісти
И о чем это? Кто так подает информацию? Скопипастили? Обычно же пишут, "внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", или наоборот, обнаружены признаки насильственной смерти. А здесь о чем, "безхатьченки" умерли от переохлаждения, или убийство?
Конечно, для тех кто умер, это уже не имеет значения, но общественный резонанс от причин смерти будет отличаться, если убили, то убийцы и дальше могут убивать (нужно устанавливать кто они и ловить), в другом случае смерти спишут на несовершенство социальной системы общества, а может еще и на погоду.
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05.01.2022 08:16 Відповісти
Яка новина? Така,й реакція..
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05.01.2022 08:21 Відповісти
Причина смерті встановлюється правоохоронними органами , що не ясно ?

Терпіння , шановний 😠
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05.01.2022 08:23 Відповісти
Возможно бомжи грелись. Отравились или спиртным или доменным газом.
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05.01.2022 08:21 Відповісти
Или сначала одним, а потом вторым
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05.01.2022 08:28 Відповісти
Вполне возможно.
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05.01.2022 08:29 Відповісти
не бомжи - молодые люди, одному 16. возможно шли добывать металл.
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05.01.2022 09:12 Відповісти
Я тебе поясню, бомж - не возрастная категория. Бомжами могут быть и дети.
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05.01.2022 09:24 Відповісти
Цыганы и пацан, который с ними дружит за металлом полезли. Вот и весь рассказ.
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05.01.2022 16:54 Відповісти
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05.01.2022 09:03 Відповісти
У донецких слегка другая ментальность. Мариуполь тоже недалеко убежал.
Задолго до войны подолгу бывал на разных заводах. На Енакиевском МЗ, например.
Человеческая жизнь не стоит ничего. Вообще.
Они и сами ее не ценят.
Завод - они живут на том заводе. Никто их там не считает. Какие нормы безопасности?
На прокатном стане - упал на лист, и сгорел как масло на сковородке, ни следа не осталось за полминуты.
Единственное - забухают вечером, споют под гармошку "чооорный воооорон". Утром с бодуна на работу. Все.
*****
А, ну да.. А там бандеровцы хахлы...
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05.01.2022 09:16 Відповісти
Я не знаю, где ты бывал, но уверен - будет расследование и результаты. А скотское отношение к работникам, по твоему только на Донбассе? У тебя в городе по другому?
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05.01.2022 09:44 Відповісти
На Енакиевском заводе нет листового стана...поздравляю вас сбрехавши
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05.01.2022 10:16 Відповісти
Нормы безопасности сейчас на заводе особенно строгие. За пьянство на рабочем месте в 24 часа могут уволить. Без каски- нельзя, без спецодежды - нельзя, без рабочей обуви - нельзя.
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05.01.2022 12:59 Відповісти
що вы дурню молотите?!!!
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05.01.2022 14:10 Відповісти
Ничего не понятно. Нашли 3 тела и... В Киеве, за сутки может быть собрано и 70 и больше...
Ничего непонятно из сообщения. Неочем писать?
А то, что в Украине делают самолёты и вертолёты. Кто знает? Только налоговая...
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05.01.2022 09:30 Відповісти
В українській мові не може вживатись слово «неексплуатуємому». Хто ці тексти пише?
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05.01.2022 09:50 Відповісти
Так, немає в українській мові такого суфіксального обороту. Думаю тут новини пишуть малолітні телепні, комусь же треба писати, і вкрай сумнівно, що вони закінчували журфак. Та може й не пишуть, тиражувати клавішами ноутбука повідомлення значно легше, ніж витрачати час, щоб їх набирати.
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05.01.2022 10:18 Відповісти
В 90-е с ломом таких часто завозили. Тогда в донецкой области люди часто пропадали.
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05.01.2022 10:35 Відповісти
Это́ местные. Но как они на завод пробрались- непонятно. Охранникам явно достанется на орехи. Это из ряда вон происшествие.
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05.01.2022 13:04 Відповісти
А визитку Яроша у них нашли?
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05.01.2022 13:36 Відповісти
это работа ахметовской банды
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05.01.2022 13:53 Відповісти
духмана кокса обнюхались?
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05.01.2022 14:06 Відповісти
когда то пели песню : там на шахте угольной член нашли отрубленный и топор зазубренный чем рубили член.
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05.01.2022 15:29 Відповісти
 
 