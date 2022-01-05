Тіла трьох людей виявили біля доменної печі на території меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі, - ДСНС
На території металургійного комбінату ПрАТ "МК Азовсталь" в неексплуатуємому підсобному приміщенні поблизу доменної печі виявлено тіла 3 загиблих осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"4 січня о 12:45 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Маріуполь на території металургійного комбінату ПрАТ "МК Азовсталь" в неексплуатуємому підсобному приміщенні поблизу доменної печі виявлено тіла 3 загиблих осіб (не є працівниками об’єкту)", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що причина смерті встановлюється правоохоронними органами.
Підрозділи ДСНС не залучалися.
Топ коментарі
+10 VOLVO XC 70
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+10 San Fenikss
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Конечно, для тех кто умер, это уже не имеет значения, но общественный резонанс от причин смерти будет отличаться, если убили, то убийцы и дальше могут убивать (нужно устанавливать кто они и ловить), в другом случае смерти спишут на несовершенство социальной системы общества, а может еще и на погоду.
Терпіння , шановний 😠
Задолго до войны подолгу бывал на разных заводах. На Енакиевском МЗ, например.
Человеческая жизнь не стоит ничего. Вообще.
Они и сами ее не ценят.
Завод - они живут на том заводе. Никто их там не считает. Какие нормы безопасности?
На прокатном стане - упал на лист, и сгорел как масло на сковородке, ни следа не осталось за полминуты.
Единственное - забухают вечером, споют под гармошку "чооорный воооорон". Утром с бодуна на работу. Все.
*****
А, ну да.. А там бандеровцы хахлы...
Ничего непонятно из сообщения. Неочем писать?
А то, что в Украине делают самолёты и вертолёты. Кто знает? Только налоговая...