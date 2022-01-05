В Україні за добу від COVID-19 померли 273 особи, зафіксовано 4 571 новий випадок, 8 439 осіб одужали
В Україні зафіксовано 4 571 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 5 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За добу 04 січня 2022 року в Україні зафіксовано 4571 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 210, медпрацівників – 112).
Також зазначається, що 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 366 осіб, зафіксовано 273 летальні випадки, одужало 8 439 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 682 659 осіб, одужало 3 491 793, зафіксовано 96 709 летальних випадків, проведено 16 865 938 ПЛР-тестувань.
Крім того зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. Загалом проведено 28 596 332 щеплення.
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Вы прочли правильно, в Скорой Помощи некому работать, ибо работники, протестировавшись положительно, сидят 2 недели в самоизоляции, и таковых работников Скорой Виктории 500 человек.
Лохторат начнет дохнуть из-за неполучения неотложной медицинской помощи.
Вот как жара снова ударит (перегрев,инсульт, инфаркт), или гроза случится (астмы) - так и начнет лохторат дохнть массово.
Является ли это печальным фактом?
Ниотнюдь, это же не гибель от ковидлы.
Но это еще цветочки.
Поскольку положительный быстрый тест больше не требуется подтверждать ПЦР-тестом, то есть любой, кто быстро протестировался положительно на ковид, уходит в самоизоляцию, то в штате Виктория сейчас встанет вообще все, потому что каждый 5-й быстрый тест - положительный.
В штат Виктория везут 44 миллиона (34 миллиона и еще 10 миллионов) быстрых тестов, то есть положительных случаев будет 25% от 34 миллионов получаем 8 с половиной миллионов случаев ковидлы.
Пскольку население штата Виктория на 2021 год согласно Гуглу составляет 6,7 миллионов человек, то почти 2 миллиона человек на ковидлу положительно протестируются дважды.
Поскольку 6,7 включает грудных младенцев, то разумно предположить, все население штата один раз на ковидлу протестируется положительно, а 3 миллиона человек на ковидлу положительно протестируются трижды.
Уход такого количества населения на самоизоляцию - это не шуточка, это полная остановка всех сервисов, включая Скорую Помощь (смотри выше), полицию, службы подачи энергии, воды, и так далее.
Будет ветер, сорвет провода - электричества не будет, все работники электрической компании на самоизоляции.
Будет гроза, лохторат подохнет от астмы из-за неполучения мед помощи - все работники Скорой Помощи на самоизоляции.
Будет нарушение подачи воды - и дерьмо в унитазе не смоешь ибп все работники водяной компании на самоизоляции.
В супермаркетах будут пустые полки - все водители большегрузов, доставляющих продукты питания, на самоизоляции.
Не будет работать почта (это уже), и даже не будет телевидения из-за отсуствия электричества, а этот факт можно только приветствовать.
И в это время всеобщего коллапса Китаю будет очень сподручно освобождать австралийский правящий класс от их ассетов.
Ежкин кот, да ведь аннексия Австралии Китаем более чем реальна.
Ну, да будет так, кто я такая, раз австралийский правящий класс сам решил совершить харакири?
"Ambulance Victoria says non-urgent COVID care requests, isolating staff prompted 'code red'
Ms Murphy said the situation had been exacerbated by the number of paramedics in isolation, with 500 Ambulance Victoria staff not working while awaiting test results."" - The Age
Австрія,Китай,Австралія,Ізраїль...
Але це ЇХ ВИБІР тактики і стратегії боротьби..
тести лазером...
Україна колядує
Колядує вся Масква )))))) бо вся Земля колядує в грудні