В Україні за добу від COVID-19 померли 273 особи, зафіксовано 4 571 новий випадок, 8 439 осіб одужали

В Україні зафіксовано 4 571 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 5 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За добу 04 січня 2022 року в Україні зафіксовано 4571 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 210, медпрацівників – 112).

Також зазначається, що 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 366 осіб, зафіксовано 273 летальні випадки, одужало 8 439 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 682 659 осіб, одужало 3 491 793, зафіксовано 96 709 летальних випадків, проведено 16 865 938 ПЛР-тестувань.

Крім того зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. Загалом проведено 28 596 332 щеплення.

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