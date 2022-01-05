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Казахстан (854) протест (2376)

Протести у Казахстані: у МВС країни повідомляють про затримання понад 200 осіб і 95 постраждалих співробітників ОВС

Протести у Казахстані: у МВС країни повідомляють про затримання понад 200 осіб і 95 постраждалих співробітників ОВС

У Казахстані за порушення громадського порядку затримано понад 200 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомила пресслужба МВС республіки.

"За порушення громадського порядку затримано понад 200 осіб", - йдеться у повідомленні міністерства.

"За 13 фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів розпочато досудові розслідування", - повідомили у відомстві.

За даними МВС, під час заворушень постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомобілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Алмати введено комендантську годину, на вулицях з'явились бронетранспортери

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати.

Нагадаємо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються протести. Масові акції невдоволення розпочалися у Жанаозені Мангістауської області. Приводом стало подвійне підвищення з нового року цін на скраплений газ, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики застосували газ та шумові гранати проти мітингарів у Казахстані. ВIДЕО
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Топ коментарі
+20
Не палитесь так явно , промосковские бойцьі невидимого фронта ! Для вас и Майдан - "бардак" , а Янукович - лигитивньій 😂
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05.01.2022 08:46
+18
Казахи - не беларусы, своих задержанных отобьют.
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05.01.2022 08:32
+16
зебил, не манипулируй!)) комуналка выросла в 2014 - потому что твой любимый януковощ ограбил Украину и сдрыснул в Ростов, а хозяин твоего зеЛоха офшорного обвалил курс гривны, украв более 5.5. млрд.долл.
Более того, при Порошенко субсидимя ПОЛНОСТЬЮ перекрывала рост цен на комуналку, и получить ее было ЛЕГКО.
При зеЛохе - субсидию ОТМЕНИЛИ или сделали недоступной.. при том что комуналка ВЫРОСЛА в 1.5-2 раза - вот потому ты и орешь что "коммуналка больше пенсии"
жри, не обляпайся - это расплата за твой идиотизм))
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05.01.2022 09:27
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Казахи - не беларусы, своих задержанных отобьют.
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05.01.2022 08:32 Відповісти
Козахи своїх не кидають.
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05.01.2022 08:44 Відповісти
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05.01.2022 08:46 Відповісти
Красота

https://t.me/nexta_live/15358
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05.01.2022 09:53 Відповісти
так они все казахи
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05.01.2022 10:59 Відповісти
Шо, опять?

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05.01.2022 08:33 Відповісти
Забавные ты тут вещи пишешь.
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05.01.2022 09:42 Відповісти
Бубочці пофігу. Воно заморилось відосік знімати на Новий рік для зетіпілів.
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05.01.2022 08:34 Відповісти
Вано працює зіркою бордел
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05.01.2022 08:39 Відповісти
ОДКБ трещит по всем швам . Собьітия в Казахстане очень некстати для Москвьі перед началом переговоров с США и НАТО. И на руку Украине ...
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05.01.2022 08:36 Відповісти
Не нюхай больше эту дурь!
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05.01.2022 08:39 Відповісти
Скажіть чесно - вам зараз "на руку" будь-який бардак. Що в Україні, що за її межами. Бо треба ж з чогось постійно нити.
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05.01.2022 08:43 Відповісти
Не палитесь так явно , промосковские бойцьі невидимого фронта ! Для вас и Майдан - "бардак" , а Янукович - лигитивньій 😂
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05.01.2022 08:46 Відповісти
Це ти написав, палюн.
Вам чим гірше - тим краще.
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05.01.2022 08:48 Відповісти
Иди лечись, тяморошное!
Любое ослабление соседних государств на руку *****.
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05.01.2022 09:13 Відповісти
Юрасик если полыхнет в Казахстане и протесты будут носить протикацапский характер, то это отвлечет силы путлера от Украины. А два фронта кацапы не потянут.,
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05.01.2022 09:30 Відповісти
То москалів вже ріжуть чи поки ні? хто в курсі?
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05.01.2022 09:50 Відповісти
Невідомо. Але пляшки та швабри вже наготові
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05.01.2022 10:43 Відповісти
Дураки вообще ничему не учатся.
Пример Беларуси им пофигу.
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05.01.2022 10:51 Відповісти
Зараз кацапи почнуть перетворювати затриманих на обрубки вимагаючи показнь проти України
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05.01.2022 08:38 Відповісти
Главное что пострадали мусора
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05.01.2022 08:38 Відповісти
Які порушення? Це суто мирний протест.

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05.01.2022 08:41 Відповісти
Таке жде Осла Оманського якщо само не вийде і не скаже - Я обісрався і я ухожу...
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05.01.2022 08:43 Відповісти
Коли? Ви все обіцяєте-обіцяєте... Чого вам не вистачає зробити це зараз?
Доречі в них ціна на газ нижча ніж у нас.
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05.01.2022 08:46 Відповісти
тачки мусорские горят, значит мирный
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05.01.2022 08:43 Відповісти
Дети степей, дикие люди. А где цветочки для ОМОНа, шарики воздушные. стаканчики пластиковые наконец? Брали бы с белорусов пример, те еще лет 10 на форумах с лукашкой воевать будут.
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05.01.2022 08:48 Відповісти
Казахи люди суровые, азиатский деспотизм никуда не делся. Цветочков точно не будет. В армии у меня был друг-казах Ахмеджаков Нурбек Айткозинович, так тот чувак не чувствовал боли и имел железный характер, под давлением дедов не прогибался.
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05.01.2022 09:38 Відповісти
В Алматы часть протестующие захватили спецтехнику. Они идут к администрации города. Здание администрации охраняют военные и БТРы.
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05.01.2022 08:49 Відповісти
Есть ссылка на мож. какие стримы?
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05.01.2022 08:51 Відповісти
https://t.me/nexta_live/15342?single
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05.01.2022 08:53 Відповісти
нехта.... Шо-то знакомое...
Вспомнил - тихановская, протасевич....
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05.01.2022 08:57 Відповісти
Полиция крупного города Актобе прямо перед пол. участком выстроилась и заявила об единстве с народом.
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05.01.2022 08:50 Відповісти
А рабсияне в своих пабликах послзили с бутылок и обсуждают как "омерика" устроила цветную революцию чтоб захватить Байконур и НАТО подвести к росиюшке
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05.01.2022 08:52 Відповісти
https://t.me/newsnurkz/6147
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05.01.2022 08:57 Відповісти
Ждём выхода на сцену Тиханбаевой.

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05.01.2022 09:02 Відповісти
Нурсултана повесят в Нурсултане на площади Нурсултана
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05.01.2022 09:14 Відповісти
Назарбаєв на пенсії.
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05.01.2022 09:16 Відповісти
не совсем. страной руководит его марионетка. фактическим властедержателем является Назарбаев
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05.01.2022 09:23 Відповісти
ага, как твое ***** в 2008
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05.01.2022 09:30 Відповісти
якій нах... пенсіі? голова ради безпеки кріїни твій Нурсултан.... лошка інтелігентного поставив для проформи а сімейка як рулила так і рулить країною!
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05.01.2022 09:54 Відповісти
Як у нас ветеринар Данілов.
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05.01.2022 09:57 Відповісти
у тебе хейло рулить вже давно
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05.01.2022 10:36 Відповісти
Покинув пост президента Республики Казахстан, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан»
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05.01.2022 10:52 Відповісти
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05.01.2022 09:15 Відповісти
Казахи выступили потому что газ подняли до 7.50 гривны. В Украине газ по 15 гривен и коммуналка больше пенсии и никто не выступает. Как то странно всё это
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05.01.2022 09:08 Відповісти
так а чем ты недовольно, зебил?))
это же все благодаря твоему кловану - который вместо покупок газа по 150..200 - ВСЕ деньги из Нафтогаза забрал на велике крадивныцтво..
а про покупки газа на зиму вспомнил ближе к осени, когда цены до 1500+ поднялись..
жри-те!
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05.01.2022 09:15 Відповісти
Не манипулируй. Коммуналка и газ для населения подняли в 10 раз в 2015 -17 годах. Тогда цена газа в Европе не была по 2000 долларов. Напомни кто тогда был президентом? Или вы думаете что люди не помнят когда подняли тарифы на коммуналку ?
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05.01.2022 09:23 Відповісти
зебил, не манипулируй!)) комуналка выросла в 2014 - потому что твой любимый януковощ ограбил Украину и сдрыснул в Ростов, а хозяин твоего зеЛоха офшорного обвалил курс гривны, украв более 5.5. млрд.долл.
Более того, при Порошенко субсидимя ПОЛНОСТЬЮ перекрывала рост цен на комуналку, и получить ее было ЛЕГКО.
При зеЛохе - субсидию ОТМЕНИЛИ или сделали недоступной.. при том что комуналка ВЫРОСЛА в 1.5-2 раза - вот потому ты и орешь что "коммуналка больше пенсии"
жри, не обляпайся - это расплата за твой идиотизм))
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05.01.2022 09:27 Відповісти
Оно никогда не согласится. Тупые совки имеют только два режима тумблера "вкл.- выкл.".
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05.01.2022 11:56 Відповісти
и - ниже пост, почему газ при твоем зеЛохе такой дорогой.. когда Украина могла его получить по НУЛЕВОЙ цене - если бы зеЛох офшорный не ограбил Нафтогаз..
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05.01.2022 09:29 Відповісти
"деолигирхизация для зебилов" это:
Вартість активів українського олігарха Ріната Ахметова в 2021 році зросла на $4,14 млрд до $11,7 млрд, або на 55%. Джерело: https://biz.censor.net/n3308278
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05.01.2022 09:32 Відповісти
при Коболеве Нафтогаз был суперприбыльным, и цены на газ - адекватными мировым..
Но как только зеЛох офшорный прибрал к рукам Нафтогаз (выгнав Коболева, который отказывался отдавать 3 млрд.долл - отложенные на покупку газа по 150..200) и поставил витренко - эти 3 млрд.долл ушли на Великий Деребан.. а газ стали покупать ближе к осени, по 1500..
Простейшая математика: если бы Коболева не выгнали - газ купили бы по средней цене около 200. В объемах до 15 млрд.кубов.

Продав всего лишь 3 млрд.куб из них по 1200..1500 долл - Украина бы имела газ на зиму по НУЛЕВОЙ цене.. и НЕ закрывались бы сейчас сотни молокозаводов, тысячи хлебопекарен и т.д.

п.с. протягом минулого опалювального сезону Україна використала свої ПСГ у режимі відбору понад пів року - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021 року. За цей час запаси в них знизились з 28,44 млрд кубометрів до 15,29 млрд кубометрів. Джерело: https://biz.censor.net/n3308150
т.е. с апреля по сеньтябрь купили всего-то 3 млрд.кубов.. В то время как раньше - за это время покупали 12-15 млрд.кубов.
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05.01.2022 09:23 Відповісти
У кого надо было газ покупать ? у партнёра? Или в Европе у которой нет таких объемов? Опять манипулируешь. Я ещё раз тебе напомню что коммуналку начали поднимать в 2015- ом году
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05.01.2022 09:28 Відповісти
ты идиот, зебил)) Откуда сейчас газ покупает Украина и покупала его с 2014 года, напомнить?)
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05.01.2022 09:29 Відповісти
Понятно что газ российский Украина покупала в Европе,но тогда в Европе были излишки,а сейчас нет лишнего газа поэтому и спотовая цена так поднялась. И даже при таких раскладах сейчас цену для населения сдерживают. А в 2015-ом не было оснований так поднимать цену для населения . Мы всё помним про партнёров и Медведчуков . Кстати скоро средина января,пора возвращаться кое кому в Украину из тёплых краёв и рассказать про партнёров
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05.01.2022 09:44 Відповісти
вот ты дурне)) Украина покупала в ЕС - ЕВОРОПЕЙСКИЙ газ, и никакого "недостатка" его с апреля по август НЕ было..
А вот в августе рашка начала игру на дефицит и исскуственно его создала к ноябрю..

Но где тебе понять простые вещи - что с апреля по июль газа было в ИЗБЫТКЕ.
Именно в это время Украина его ВСЕГДА покупала.. до того момента как зеЛох захватил Нафтогаз.
ФАКТЫ: в 2019.. 2020 годах Украина закупала в период с апреля по август 12-15 млрд.куб
в 2021 году за тот же период купили всего 3 млрд.куб (причем основной объем в июле-августе)..

п.с. да, мы все помним про пленки деркача (агента кремля - согласно Госдепу США), и про то что медведчук резко разбагател при зеЛохе офшорном.
Более того, на канале медведчука прославляют твоего зеленского и ругают Порошенко.. совпадение?
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05.01.2022 09:54 Відповісти
и вообще, зедлО, чем ты недовольно?))
скумбрия по 8грн, говядина по 20, сало по 50 - ЖРИ-те!))
Субсидии уменьшили в ТРИ раза, цены выросли в ДВА раза, комункалка выросла в 1.5-2 раза - а всё потому что "эпоха бедности закончилась" и нефиг тебе обижираться!
Слишком БОЛЬШАЯ у тебя пенсия - нужно делиться с офшорами зеленского..

Так что, БРЕШИШЬ ты, порохоботина, что "коммуналка больше пенсии" - разве твой "найвеличнийший" такое бы позволил?) комуналка вообще НОЛЬ, а пенсионеры жрут черную икру ведрами.. проблема что икры не хватает на всех
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05.01.2022 09:58 Відповісти
Ты просто умственно отсталый.
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05.01.2022 09:29 Відповісти
зебил, вот только не нужно тут копипастить свой анамнез))
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05.01.2022 09:30 Відповісти
Как раз человек все умно и толково разжевал зебилам, понял бы уже даже ребенок. А до зебилов не дошло.Зелюки даже умственно отсталые из вас уже все поняли,а вы -подоляцкие тролли ,.
Разогнать вашу контору было бы Зе выгоднее,ведь после вашего тупизма и откровенной лжи, люди еще больше ненавидят Клоуна и его шобло. Вы не поднимаете рейтинг Зе ,вы уже втаптываете в землю то ,что валяется.
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05.01.2022 10:32 Відповісти
Вы это бросьте! Как вы смеете сомневацца в правильности курса величайшего лидора Мудрого нарида?
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05.01.2022 09:18 Відповісти
Ща до Казахстана доедут ФСБшные консультанты и мы услышим про "украинский след".
Ждем "визиток Яроша"
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05.01.2022 09:11 Відповісти
В Казахстане подняли цены на газ вдвое - казахи протестуют. В Украине подняли в десять - украинцы уехали на заработки - оплатить счета. А Коболев постит в фб как ему хорошо.
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05.01.2022 09:12 Відповісти
ну а разве не этого зебилы хотели?))
вот и привалило счастье - жри-те!

п.с. а Коболеву чего переживать? При нем Нафтогаз был суперприбыльным, и цены на газ - адекватными мировым..
Но как только зеЛох офшорный прибрал к рукам Нафтогаз (выгнав Коболева, который отказывался отдавать 3 млрд.долл - отложенные на покупку газа по 150..200) и поставил витренко - эти 3 млрд.долл ушли на Великий Деребан.. а газ стали покупать ближе к осени, по 1500..
Простейшая математика: если бы Коболева не выгнали - газ купили бы по среденй цене около 200. 15 млрд.кубов.

Продав всего лишь 3 млрд.куб из них по 1200..1500 долл - Украина бы имела газ на зиму по НУЛЕВОЙ цене.. и НЕ закрывались бы сейчас сотни молокозаводов, тысячи хлебопекарен и т.д.

п.с. протягом минулого опалювального сезону Україна використала свої ПСГ у режимі відбору понад пів року - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021 року. За цей час запаси в них знизились з 28,44 млрд кубометрів до 15,29 млрд кубометрів. Джерело: https://biz.censor.net/n3308150
т.е. с апреля по сеньтябрь купили всего-то 3 млрд.кубов.. В то время как раньше - за это время покупали 12-15 млрд.кубов.
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05.01.2022 09:22 Відповісти
ще раз доказуе, коли вже через край льеться? - іскра і спалахне....
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05.01.2022 09:46 Відповісти
Если в Казахстане сменится власть, уйдёт Назарбаев, то править будут националисты. Все к этому идет. И самое главное население их поддерживает. Для кремля это очень плохая новость. Вторая Украина на границе это будет конец империалистическим планам *****.

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05.01.2022 09:47 Відповісти
Поки в них суто економічні вимоги. Про прихід до влади націоналістів у Казахстані - маячня.
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05.01.2022 09:56 Відповісти
В казахськоі поліції що, собак немає? У Амстердамі людей травлять собаками й ніхто з "демократів" не обурюється.
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05.01.2022 09:54 Відповісти
Почему тролли берут всегда имена, которые противоположны их поведению. Отчего ты Петр Воля, а не Петр Раб или Петр Холоп?
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05.01.2022 10:12 Відповісти
То, шо ти - "иван", до того ще й "петров", в мене сумнівів нема.
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05.01.2022 10:22 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0.html Украинцам насчитают доплату за газ за несколько лет: решение суда
5 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0.html#comments Комментарии: 2
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0.html

Украинцам, которым с января 2022 года повысили тарифы за распределение газа, похоже, придется доплатить за «голубое» топлива в том случае, если они получали от облгазов платежки с начисленными «температурными коэффициентами».
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0.html#more-149538 Читать далее
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05.01.2022 10:18 Відповісти
пий веселись -сьогодні кловун при власті
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05.01.2022 10:19 Відповісти
Перед повышением казахские баи наверное кричали своим плебеям " смотрите какие у нас дешёвые цены на газ,обещаем не повышать,целуйте наши задницы",а потом оказалось,что в бюджете не хватает средств на крузаки депутатам и премии наглядовым радам убыточных предприятий и сверху пришел приказ поднять цену,теперь плебеи вынуждены опускать своих баев на землю или В землю.
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05.01.2022 10:28 Відповісти
Мне пока что ситуация в Казахстане напоминает какой-то из фильмов про Оуэшена где герой организовал стачку на заводе, но рад буду ошибиться. Главное не пойти по пути Беларуси и не поверить местным заправилам. Все эти уступки сейчас это пыль в глаза. Лукашенко тоже сначала делал вид, что разговаривает с народом.
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05.01.2022 10:30 Відповісти
Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір) - військово-політична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжнародна організація , до якої входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Киргизстан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Таджикистан .
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05.01.2022 10:29 Відповісти
В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.
Местные СМИ сообщают, что Казахстан на частном самолете покинул Патох Шодиев - совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group. Ранее из страны спешно улетел бизнесмен Кенес Ракишев.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Кроме того многие силовики перешли на сторону протестующих и оружие отдают прямо на улице, думаю развязка будет скоро.
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05.01.2022 10:43 Відповісти
 
 