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Новини Коронавірус і карантин
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Світовий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 2 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Світовий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 2 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 січня у світі зареєстрували 2 153 722 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 195 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 295 602 263 випадки інфікування, з них 2 153 722 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 474 218 осіб, з них 7 195 за минулу добу.

Світовий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 2 млн осіб 01

Побороли хворобу та вилікувалися 256,1 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 273 особи, зафіксовано 4 571 новий випадок, 8 439 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Світовий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 2 млн осіб 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 65-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 29-ту, за летальними випадками за добу Україна - 13-та у світі та 7-ма в Європі.

статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Ваша логика дает такой результат: Приехали пожарные, а огонь усилился и мы их прогнали, так как решили, что огонь усилился из-за пприбытия пожарных!
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05.01.2022 10:47
+3
уколизация

НОВЕ СЛОВО в науці

з методички
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05.01.2022 11:11
+2
Неправда. В Німеччині 29 грудня 2020 померло 1249 людей, а Хоч в один день грудня 2021 року така добова смертність є? Максимальна - 14 грудня 2021 - 575 за добу.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
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05.01.2022 10:43
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Ваша логика дает такой результат: Приехали пожарные, а огонь усилился и мы их прогнали, так как решили, что огонь усилился из-за пприбытия пожарных!
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05.01.2022 10:47 Відповісти
Ну, тогда при вызове пожарных, требуйте, чтобы они сначала поехали в лабораторию и провели тщательный анализ смеси.
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05.01.2022 11:24 Відповісти
http://npt-a.com.ua/stati/protivopozharnaya-obrabotka-derevyannyh-konstrukciy Для зданий и сооружений, сделанных из древесины, огнезащитная обработка конструкций является обязательным условием. Осуществление данного действия регламентируется законом и проверяется представителями службы МЧС. Проверке подвергаются как деревянные конструкции частных домов, так и общественные, коммерческие, производственные здания.
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05.01.2022 12:30 Відповісти
уколизация

НОВЕ СЛОВО в науці

з методички
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05.01.2022 11:11 Відповісти
Болеет очень много и в США и в ЕС, но смертность небольшая.
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05.01.2022 09:33 Відповісти
Да действительно, фули там, почти полтыщщи в день в Польше которая почти вчетверо меньше кацапстана в котором 800. Спутник5 форева, не?
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05.01.2022 09:50 Відповісти
Не
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05.01.2022 10:38 Відповісти
смертность небольшая?
в Германии смертность в конце 2021 года большая чем в начале 2021 года когда еще не было вакцинации
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05.01.2022 10:09 Відповісти
Неправда. В Німеччині 29 грудня 2020 померло 1249 людей, а Хоч в один день грудня 2021 року така добова смертність є? Максимальна - 14 грудня 2021 - 575 за добу.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
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05.01.2022 10:43 Відповісти
" в начале 2021 "
февраль-март 2021 года смертность ниже чем в декабре 2021
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05.01.2022 11:35 Відповісти
А чем Вас не устраивает сравнение "декабрь 2020-декабрь2021"? При таком сравнении влияние сезонного фактора минимально, чего не скажешь про сравнение "март 2020-декабрь2021". Тем более, что в марте 2021 в Германии было уже около 10% вакцинированных.
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05.01.2022 11:42 Відповісти
эпидемии не выпуск смартфонов и автомобилей где считают месяц к месяце
ну если считать декабрь 2020 к декабрю 2021 то получается 16945 к 10198,
ну и где вакцинация предотвращает смертность?
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05.01.2022 13:15 Відповісти
Ну раз так посчитай и сравни январь 2020 т июль 2020.
Снижение смертности почти в 2 раза это для тебя ничто? И это при том, что максимум активных случаев в декабре 2020 было 400 тыс, а в декабре 2021 - более миллиона.
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05.01.2022 21:48 Відповісти
Это ничего, что по сути это уже другой, куда более заразный, вирус и люди заново начинают болеть другим штаммом, что вакцинированные, что переболевшие? Вакцинироваться в начале 2021-го года имело смысл, вакцинироваться сейчас, в виду наступления "омикрона", уже особо нет.
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05.01.2022 10:47 Відповісти
заразный но менее летальный
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05.01.2022 11:38 Відповісти
А почему ты считаешь, что один фактор должен компенсировать другой? В школе надо было лучше учить математику, коэффиценты в экспоненте влияют на результат совсем не так, как в линейном уравнении. А заразность - это экспонента, в отличие от летальности, которая в идеале как раз должна быть линейной.
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06.01.2022 22:04 Відповісти
Падение заражения и смертности ,и сразу включают цифры мира. Пугать уже нечем??? Уже даже упоротые заукольщики ох...ют от того бреда которым кормят толпу.
Ну а вообще, пытаються неснижать градус, ибо с 20х чисел нужно гнать новую волну.
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05.01.2022 12:18 Відповісти
Ковид бессмертен! Как и человеческая глупость! Может, даже жадность!
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05.01.2022 16:44 Відповісти
 
 