Світовий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 2 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 січня у світі зареєстрували 2 153 722 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 195 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 295 602 263 випадки інфікування, з них 2 153 722 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 474 218 осіб, з них 7 195 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 256,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 65-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 29-ту, за летальними випадками за добу Україна - 13-та у світі та 7-ма в Європі.