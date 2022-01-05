З воїном 95-ї ОДШБ Ігорем Тичиною, який 27 грудня зазнав важкого поранення від кулі російського снайпера і помер 1 січня, попрощаються завтра у Коростені. ФОТО
Завтра, 6 січня, у місті Коростень об 11.00 на центральній площі міста розпочнеться церемонія прощання з українським воїном Ігорем Тичиною, який 27 грудня минулого року зазнав важкого кульового поранення біля Нью-Йорку Донецької області та помер 1 січня не виходячи із коми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Завтра, 6 січня, у місті Коростень Житомирської області, об 11.00 на центральній площі міста розпочнеться церемонія прощання з Ігорем Олеговичем Тичиною, 2001 року народження, військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, який 27 грудня минулого року в районі селища міського типу Нью-Йорк Торецької міськради Бахмутського району Донецької області зазнав важкого кульового поранення від російського снайпера.
Воїн знаходився у комі та помер 1 січня увечері у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону (Харків).
Читайте на Цензор.НЕТ: Воїн Ігор Тичина, якого поранив російський снайпер 27 грудня на Донбасі, помер на 21 році життя. ФОТО
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Царство Небесне ГЕРОЮ,,,
Але вічні вороги українців мокшани вбили його.
каломойша із зебілом кажуть, що українці мусять примиритись із кацапами-вбивцями, жерти разом з ними холодець та пити горілку.
Вони би помирились із вбивцями своїх дітей?
А тим часом головнокомандуючий катається на лижах на Буковелі 😡
Все що зараз відбувається в нашій краіні , жахливо !!
Буковель--його робота