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З воїном 95-ї ОДШБ Ігорем Тичиною, який 27 грудня зазнав важкого поранення від кулі російського снайпера і помер 1 січня, попрощаються завтра у Коростені. ФОТО

Завтра, 6 січня, у місті Коростень об 11.00 на центральній площі міста розпочнеться церемонія прощання з українським воїном Ігорем Тичиною, який 27 грудня минулого року зазнав важкого кульового поранення біля Нью-Йорку Донецької області та помер 1 січня не виходячи із коми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 6 січня, у місті Коростень Житомирської області, об 11.00 на центральній площі міста розпочнеться церемонія прощання з Ігорем Олеговичем Тичиною, 2001 року народження, військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, який 27 грудня минулого року в районі селища міського типу Нью-Йорк Торецької міськради Бахмутського району Донецької області зазнав важкого кульового поранення від  російського снайпера.

З воїном 95-ї ОДШБ Ігорем Тичиною, який 27 грудня зазнав важкого поранення від кулі російського снайпера і помер 1 січня, попрощаються завтра у Коростені 01

Воїн знаходився у комі та помер 1 січня увечері у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону (Харків).

Читайте на Цензор.НЕТ: Воїн Ігор Тичина, якого поранив російський снайпер 27 грудня на Донбасі, помер на 21 році життя. ФОТО

З воїном 95-ї ОДШБ Ігорем Тичиною, який 27 грудня зазнав важкого поранення від кулі російського снайпера і помер 1 січня, попрощаються завтра у Коростені 02
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Топ коментарі
+36
Чтоб вы все кацапы выздыхали твари!!
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05.01.2022 10:11
+29
А верховний знае,чи йому похер,головне на саночках покататься!Царство Небесне хлопцю...
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05.01.2022 10:21
+29


Царство Небесне ГЕРОЮ,,,
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05.01.2022 10:29
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Чтоб вы все кацапы выздыхали твари!!
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05.01.2022 10:11 Відповісти
А верховний знае,чи йому похер,головне на саночках покататься!Царство Небесне хлопцю...
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05.01.2022 10:21 Відповісти
ГОВНОкомандующий , способен только говном всех вокруг обмазывать ,и больше его не хрена не волнует.
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05.01.2022 10:24 Відповісти
Йому похер,як і наріду,який обрав це недоразуменіє(
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05.01.2022 10:25 Відповісти
А ЗЕублюдок с Порошенко воюет,у этого гавнаеда квартального, своя война.
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05.01.2022 10:27 Відповісти
Опять двадцатилетний пацан . У нас в десантных бригадах по штату рота снайперов есть , при чем у них на вооружении бареты и прочие вкусняшки , по тому надеюсь , что житомирские пацаны рассчитаются за своего побратима.
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05.01.2022 10:23 Відповісти
Не розрахуються. Зеленський заборонив.
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05.01.2022 12:22 Відповісти
Так то будут не они , и их вообще там нет . Ну а если без сарказма , то сей час если комбриг или комбат запрещает открыть огонь в таких случаях , то его подчиненные считают куском говна , а не боевым офицером , а на войне это не пустые звуки.
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05.01.2022 13:47 Відповісти


Царство Небесне ГЕРОЮ,,,
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05.01.2022 10:29 Відповісти
Йому би народити та виховувати дітей, таких самих красивих та світлих, як він сам.
Але вічні вороги українців мокшани вбили його.
каломойша із зебілом кажуть, що українці мусять примиритись із кацапами-вбивцями, жерти разом з ними холодець та пити горілку.
Вони би помирились із вбивцями своїх дітей?
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05.01.2022 10:39 Відповісти
Земля йому пухом, батькам пошана.
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05.01.2022 10:40 Відповісти
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05.01.2022 11:09 Відповісти
Вічна пам'ять Герою.
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05.01.2022 11:59 Відповісти
С.У.М.
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05.01.2022 12:33 Відповісти
І знову не один з місцевих попів не прийде відспівати героя
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05.01.2022 13:39 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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05.01.2022 13:55 Відповісти
зеля - говнокомандувач-йуда живе, с.ка, землю коптить, а Герої України гинуть через нього-ніякого...
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05.01.2022 14:56 Відповісти
Царство небесное пареньку - герою, соболезнование родным и близким.
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05.01.2022 17:27 Відповісти
Вічна шана Герою!
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05.01.2022 18:16 Відповісти
Світла пам'ять світлому та дуже красивому бійцю , який віддав найдорожче за вільну Украіну - своє життя😪😪😪
А тим часом головнокомандуючий катається на лижах на Буковелі 😡
Все що зараз відбувається в нашій краіні , жахливо !!
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05.01.2022 21:02 Відповісти
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05.01.2022 21:57 Відповісти
обрали! недоумки, голову в якій війни нема. Є є бухло, нюхло і жрачка ......
Буковель--його робота
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06.01.2022 02:58 Відповісти
 
 