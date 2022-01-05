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контррозвідка (468) СБУ (12497) суд (11492) юстиція (732)

Воювали проти України: за матеріалами контррозвідки СБУ двох терористів "Л/ДНР" засуджено до 10 років позбавлення волі

Воювали проти України: за матеріалами контррозвідки СБУ двох терористів

За матеріалами контррозвідки СБУ двох бойовиків незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" заочно засуджено до 10 років позбавлення волі. Бойовики протягом чотирьох років воювали проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі спецслужби встановили, що у 2014 році двоє громадян України приєдналися до лав терористичних організацій. Вони чинили збройний супротив силам АТО/ООС та обстрілювали позиції українських військових. Також задокументовано, що бойовики брали участь у боях в районі Донецької та Луганської областей.

Суд визнав обох бойовиків винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили. Зловмисників оголошено у розшук.

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Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

СБУ продовжує викривати учасників незаконних збройних формувань для їх затримання і притягнення до відповідальності за злочини проти державної безпеки України.
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Топ коментарі
+12
странно в Чехии за это дают 20 лет
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05.01.2022 11:03
+6
Чому в Чехії двом своїм громадянам за те що воювали проти України дали одному 20 років а другому 21?
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05.01.2022 11:10
+4
Это ещё нормально,могли и три года условно. А я считаю их должны судить военные трибуналы,как военных преступников и предателей.
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05.01.2022 11:07
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странно в Чехии за это дают 20 лет
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05.01.2022 11:03 Відповісти
Это ещё нормально,могли и три года условно. А я считаю их должны судить военные трибуналы,как военных преступников и предателей.
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05.01.2022 11:07 Відповісти
і фото публікують..а в нас яких то ноунеймів засудили..
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05.01.2022 11:18 Відповісти
Чому в Чехії двом своїм громадянам за те що воювали проти України дали одному 20 років а другому 21?
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05.01.2022 11:10 Відповісти
- Хай живе український суд - самий пох*уїстський суд у світі!!! (с)
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05.01.2022 11:22 Відповісти
Нашілюді?
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05.01.2022 11:26 Відповісти
На Донеччині день народження Степана Бандери відзначили смолоскипною ходою
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05.01.2022 11:28 Відповісти
Та то наші вояки з ЗСУ ходили… іньши по домівкам..
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05.01.2022 12:17 Відповісти
спасибо наде, скоро выйдут
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05.01.2022 11:28 Відповісти
Так а шо ж фото не залили, может я их завтра в киевском метро встречу или в Одессе на Привозе… стесняетесь что ли??? К чему тогда вообще об этом писать? не имён не фамилий - не обицянок не пробачень- фигня какая то!!!
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05.01.2022 12:15 Відповісти
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05.01.2022 12:27 Відповісти
О хочь реальні строки почали давати сепарам.
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05.01.2022 13:25 Відповісти
Дивно . В Чехії посібникам російських фашистів дають 20 років . А тут ..... сучі закони , що ж ми за наволоч понаобирали за ці 30 років до парламенту.
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05.01.2022 13:52 Відповісти
Чому 10 років? Ці потвори заслужили на смерть або довічне як мінімум
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05.01.2022 16:12 Відповісти
 
 