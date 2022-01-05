Воювали проти України: за матеріалами контррозвідки СБУ двох терористів "Л/ДНР" засуджено до 10 років позбавлення волі
За матеріалами контррозвідки СБУ двох бойовиків незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" заочно засуджено до 10 років позбавлення волі. Бойовики протягом чотирьох років воювали проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідчі спецслужби встановили, що у 2014 році двоє громадян України приєдналися до лав терористичних організацій. Вони чинили збройний супротив силам АТО/ООС та обстрілювали позиції українських військових. Також задокументовано, що бойовики брали участь у боях в районі Донецької та Луганської областей.
Суд визнав обох бойовиків винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Вирок набув законної сили. Зловмисників оголошено у розшук.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.
СБУ продовжує викривати учасників незаконних збройних формувань для їх затримання і притягнення до відповідальності за злочини проти державної безпеки України.
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