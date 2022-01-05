"Стрельнули в солдата. Кров йде у нього! #об твою мать! Акімат горить!", - казахські протестувальники захоплюють адмінбудівлі. ВIДЕО

У будівлі міського акімату Алмати виникла пожежа після того, як до неї увірвалися протестувальники, вона оповита димом. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на "Интерфакс-Казахстан".

Із вікон другого поверху виривається полум'я, видно густий чорний дим, уся будівля в диму.

Наразі штурм будівлі міської адміністрації триває в Алмати.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Казахстан", чути автоматні черги.

Із будівлі продовжує йти чорний дим, пожежників не видно. Біля входу стовпилося понад тисячу осіб. Чути крики "Алга, Казахстан!" (Уперед, Казахстане!).

Як повідомляє Meduza, крім будівлі адміністрації міста Алмати горить прокуратура.

Також повідомляється, що біля будівлі адміністрації натовп б'є співробітників національної гвардії. Побито близько двох десятків нацгвардійців, з них 4-5 постраждали дуже серйозно.

Крім того, як повідомляють очевидці, учасники протестних мітингів в Актобі (адміністративний центр Актюбинської області на заході Казахстану) ввірвалися в будівлю акімату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрі Алмати відновилися сутички мітингувальників із поліцейськими: силовики застосовують проти людей спецзасоби, чутно вибухи. ВIДЕО

На поширюваних у соціальних мережах відео видно, як натовп бере штурмом будівлю.

Водночас десятки людей зібралися і біля будівлі обласного акімату в Костанаї (адміністративний центр Костанайської області). Як видно на кадрах, поширюваних очевидцями в соціальних мережах, поблизу акімату поліцейські виставили огорожі, проте демонстрантам вдалося прорватися до будівлі.

Схожа ситуація зараз спостерігається і біля будівлі акімату в Петропавловську (адміністративний центр Північноказахстанської області), до якого вийшли близько 50 осіб. Через деякий час поліцейським вдалося розігнати демонстрантів.

Мітинги тривають і в Павлодарі (адмінцентр Павлодарської області Казахстану). Десятки людей також зібралися біля адміністративної будівлі. Поліцейським поки що вдається тримати оборону перед акіматом. Відео поширюють очевидці в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.