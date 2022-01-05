"Стрельнули в солдата. Кров йде у нього! #об твою мать! Акімат горить!", - казахські протестувальники захоплюють адмінбудівлі. ВIДЕО
У будівлі міського акімату Алмати виникла пожежа після того, як до неї увірвалися протестувальники, вона оповита димом. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на "Интерфакс-Казахстан".
Із вікон другого поверху виривається полум'я, видно густий чорний дим, уся будівля в диму.
Наразі штурм будівлі міської адміністрації триває в Алмати.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Казахстан", чути автоматні черги.
Із будівлі продовжує йти чорний дим, пожежників не видно. Біля входу стовпилося понад тисячу осіб. Чути крики "Алга, Казахстан!" (Уперед, Казахстане!).
Як повідомляє Meduza, крім будівлі адміністрації міста Алмати горить прокуратура.
Також повідомляється, що біля будівлі адміністрації натовп б'є співробітників національної гвардії. Побито близько двох десятків нацгвардійців, з них 4-5 постраждали дуже серйозно.
Крім того, як повідомляють очевидці, учасники протестних мітингів в Актобі (адміністративний центр Актюбинської області на заході Казахстану) ввірвалися в будівлю акімату.
На поширюваних у соціальних мережах відео видно, як натовп бере штурмом будівлю.
Водночас десятки людей зібралися і біля будівлі обласного акімату в Костанаї (адміністративний центр Костанайської області). Як видно на кадрах, поширюваних очевидцями в соціальних мережах, поблизу акімату поліцейські виставили огорожі, проте демонстрантам вдалося прорватися до будівлі.
Схожа ситуація зараз спостерігається і біля будівлі акімату в Петропавловську (адміністративний центр Північноказахстанської області), до якого вийшли близько 50 осіб. Через деякий час поліцейським вдалося розігнати демонстрантів.
Мітинги тривають і в Павлодарі (адмінцентр Павлодарської області Казахстану). Десятки людей також зібралися біля адміністративної будівлі. Поліцейським поки що вдається тримати оборону перед акіматом. Відео поширюють очевидці в соціальних мережах.
Раніше повідомлялося, що мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.
Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.
Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.
Будь ласка, зачекайте...
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А ведь всего повысили цену в
Газовой стране
на автомобильный газ ! 90 % казахов ездят на авто с газом .
И уже такой шум. А если повысят цену на коммуналку. Аэропорт Алма - Ата работает на полную загрузку. Горит здание прокуратуры.
Тогда будет песня -
горила шина !
Зате у нас все гаразд - люди дуже довольні стабільним керуванням Зе клоуна
Снесли нафиг шайку китайских агентов Назарбаевых, которые настолько опупели от власти, что, как сообщалось на форумах, запрещали невакцинированным даже за продуктами из дома выходить.
По сообщениям российским СМИ, елбасы сейчас пребывает в Китае.
Мое мнение, что елбасы уже давненько отправился к праотцам (когда стал памятником), а на его месте заседала фотография, но семейке его в Китае самое место, потому что из Дуная из арабы выставили.
Удивительные они люди, китайские агенты: призывают население учить китайский, а не арабский, а квартирки в Дубае прикупают, а не в Ухани.
Этот почетный российский академик имеет отличный нюх на ассеты, и я хорошо помню, как он явился в Беларусь инспектировать на предмет отжалия беларуские предприятия.
А сейчас его не слышно и не видно.
Видать, опасается ссорится с братьями по вере и ввязываться в этот конфликт.