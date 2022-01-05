За добу від COVID-19 в Києві померли 17 осіб, виявлено 1 344 нові випадки захворювання, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 1344 хворих на коронавірус. 17 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1344 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 17 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8250 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 335 429", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 771 жінка віком від 18 до 96 років та 520 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 26 дівчаток від 1 до 17 років і 27 хлопчиків від 3 до 17 років.

Серед тих, хто померли: 7 жінок від 55 до 87 років і 10 чоловіків від 51 до 84 років.

До лікарень столиці госпіталізували 86 хворих на коронавірус та 86 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 1034 людини. Загалом коронавірус подолали 316 024 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 345, в Оболонському — 241 та в Дарницькому районі — 139 випадків", – зазначив Віталій Кличко.