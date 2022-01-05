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газ (10259) Кабмін (13940) ціни (3756) Андрій Закревський (3)

Державне регулювання цін на газ призведе до падіння видобутку і збитків у 20 млрд грн, - експерт

Державне регулювання цін на газ призведе до падіння видобутку і збитків у 20 млрд грн, - експерт

Рішення Кабінету Міністрів про державне регулювання цін на природний газ для виробників хлібу, олії і молока обернеться падінням видобутку і втратам держави 20 млрд грн на імпорт додаткових обсягів газу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявив генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" Андрій Закревський.

"У перспективі це призведе до зниження видобутку газу в країні. Далі, за принципом доміно, падіння видобутку необхідно буде компенсувати додатковим імпортом газу, який сьогодні дефіцитний у всьому світі. Це додаткові витрати для бюджету, які на фоні зниження податкових і рентних надходжень від видобутку через його падіння, м’яко кажучи, не бажані: додатковий компенсаційний імпорт може обійтися у понад 20 млрд грн", – заявив експерт на своїй сторінці у фейсбуці.

Він прогнозує, що через таке рішення уряду, приватний сектор може скоротити інвестиції в видобуток на 6 млрд грн.

"Логічно спрогнозувати, що він скоротить свої інвестиції у буріння і заморозить високоризикові проекти, як, наприклад, розробка нових ділянок. Це втрата більше 6 млрд грн інвестицій на рік", – наголосив експерт.

Загалом, рішення Кабміну регулювати ціни на газ суперечить європейській практиці і зобов’язанням України перед західними партнерами, наголосив Закревський.

Нагадаємо, раніше Кабмін визначив деякі підприємства харчової промисловості, яким зобов’язав продавати газ за пільговою ціною. А асоціації газодобувних компаній рішення уряду назвали корупційним і таким, що суперечить Меморандуму з МВФ та призведе до падіння видобутку газу в Україні.
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Топ коментарі
+17
это не эксперт, это просто чертила на зарплате у барыг. В казахстане таких "экспертов" уже несколько дней народ гоняет
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05.01.2022 12:26
+15
Експерд, смотри чтобы не было как в Казахстане. Ато будет тебе и газ будут тебе и *зельоные тарифы*
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05.01.2022 12:25
+14
В тому то й справа, що подорожчало. Так званий "експерт", який сидить на зарплатні у Бені або Ахметова. Газовидобування монополізовано декількома бенефіціарами - от і результат.
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05.01.2022 12:29
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Треба було писати "експерт". Молоко вже подорожчало на 30%.
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05.01.2022 12:19 Відповісти
Не подорожчало?
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05.01.2022 12:21 Відповісти
В тому то й справа, що подорожчало. Так званий "експерт", який сидить на зарплатні у Бені або Ахметова. Газовидобування монополізовано декількома бенефіціарами - от і результат.
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05.01.2022 12:29 Відповісти
Так точно. Как вылазит голова такого «эксперда», так и знай, что не в ту сторону ветер дует - то ли в Коломойского, то ли в Фирташа. Им всегда мало - покуда не выздыхают.
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05.01.2022 12:36 Відповісти
Єксьперда права. Звісно краще їм продавати газ по 60 гривень за куб при собівартості у три гривні за куб.
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05.01.2022 12:50 Відповісти
1 грн за куб собівартість
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05.01.2022 18:08 Відповісти
Антон Гура заявляє про млрдні розкрадання газу в Україні. Начебто неофіційно добувається біля 100млрд кубів газу на рік, а нам заявляють про нещасні 14 млрд.
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05.01.2022 18:18 Відповісти
Беня с Ринатиком жалобно поют.
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05.01.2022 12:19 Відповісти
помню Яценюк орал в Раде просто чудесную лапшу поднятие цен на газ в рамзере от 340 до 680% даст добуток газа увеличение в Украине на 5 мрлрд кубиков по факту 2021 год падение добычи газа Украины на 3 млрд кубиков ну и где та повышение добычи?????? главное ***** сорвать гешефт а остальное до фени бени... и как то вообще стихли разговоры ПРО ГАЗ ДОБЫЧИ В УКРАИНЕ А НАМ ШМАРКЛЯ В КМУ СЧЕТОВОД НАПЕРСТКА ТРЕНДИТ ПРО ЦЕНЫ СПОТОВЫЕ В ЕВРОПЕ КАКИМ МЫ БОКОМ к тем ценам --не ясно... при добычи 17 млрд газа сегодня хватает на все на год и отопление и бюджету и госпредприятиям коммуналке и так далее не хватает примерно 4-6 млрд для заводиков Бени и Пинчука -который получает газ по ценам скумбрия по 8 грн и Пинчук который получает тюлька по 1-20 грн за кило тот же газ..а недостаток закупают в Эвропе на хабе спотовые цены- а потом 30-% недостачи того газа смешивают со 100% газом Украина и впаривают мол в Эуропе по 1200 баксов да хоть миллион...и ГДЕ ТВАРИ ГАЗ ИЗ НЕДР УКРАИНЫ????и где цена его по 4-50 грн за 1 кубик??!!!
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05.01.2022 12:37 Відповісти
Є завдання зробити життя в Україні нестерпним, вот вони це і роблять.
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05.01.2022 13:12 Відповісти
Нам 30 лет впаривают частника, и 30 лет экономика падает, продукты дорожают, украинцы нищают. Может пора назвать вещи своими именами, признать, что большевики не так уж и неправы были, репрессировать буржуазию ради ее же блага, потому, что следующим шагом станет расстрел за ближайшми углом без суда и следствия. И всё вернётся на круги своя в полном соотвктствии с диалектикой исторического процесса.
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05.01.2022 13:13 Відповісти
Правда где то посередине. Буржуи ето по сути наши олигархи которые ворую ради собственной наживы. Большевики ето дегенераты которые точно так же раком ставят народ ради своих амбиций. Что одни что другие вывозили все за бугор, а народ кормили гнилым картофелем. Ни большевики ни буржуи не желают народу добра а кидают только кости лишь бы народ не сдох и продолжал горбатиться на них. Стратегические обьекты должны принадлежать государству (под государством конечно доджно подразумеваться народ а не групка бандитов захвативших Банковую) и работать на народ а не на партию и не на олигархов.
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05.01.2022 17:26 Відповісти
Суть рабства не меняется от того, добровольное оно или принудительное.
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05.01.2022 17:40 Відповісти
Скажем спасибо Шмеркель,за энергетический кризис,а так же Зе и его команде,что за 2 года не увеличили добычу украинского газа.
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05.01.2022 12:22 Відповісти
Зе живе у СРСР, там його "Родіна" і звідти він так і не виїхав. А яке СРСР без держрегулювання цін та повної дупи?
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05.01.2022 12:58 Відповісти
Государственное регулирование цен на продукты питания премтовары даже автомашины есть в Европах и США не прямые.... а косвенные через контроль монопольных правил конкуренции налоги прозрачность бизнеса и прямые адресные дотации и субвенции.. и субсидии есть пакетное законо регулирование детям инвалидам пенсионерам работнкиам определенных профессий полция пожарники армия госслужба оплата пакетом медстраховки соцстраха пенсионных накоплений медищина также частично от 10 % до 100% оплачивается бюджетом даже санитарная скорая авиация из страны иной в страну пострадавшего илши отправка больного гражданина на лечение в иную срану.. обучение также есть бесплатное как и выделение жилья дом /квартира ...и причем тут СССР и самое меррзотное что в бедных странах (тому и бедные вот такие подонки во власти несут ахинею про рынок капитализм и мол за все надо платить только почитайте Марка КАПИТАЛ и найдите понятие и процесс образования обществено полезного труда и добавочной стоимостиу нас сие назвали НДС.... и поймете человек родился а уже зарабатывает своим фактом гроши бюджету страны человеческий ресурс он также имеет материальную оценку.. до лампочки все машины техника если нет человека... и покупателоя и потребителя товаров услуг кому тогда нужно будет как явление государство власть никому....
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05.01.2022 14:44 Відповісти
Це совок до мозку кісток буде використовувати американську модель держрегуюлювання цін? Я Вас умоляю... Тільки совкова модель, тільки треш.
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05.01.2022 16:59 Відповісти
Немає різниці скільки видобуток газу, ціна все одно як на хабі. Та цікаво, чому ціна на землю в Україні не така як на ринку в ЄС?
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05.01.2022 13:14 Відповісти
А не факт, що не збільшили.
Ось декілька днів тому Піскун задав питання Кучеренко - "а може нафтогза у літку закупив газ по 285 на 2 мільярда, а зараз перепродає по 1200?" На що Кучеренко відповів, що вполне можливо, так як аудита Нафтогазу не проводили з 2014-го року і там настільки все непрозоро, що мільярди кубів, та мільярди доларів можно не помітити.

А ще я вважаю, що деяким своїм підприємствам, вони взагалі можуть поставляти газ безоплатно!
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05.01.2022 13:43 Відповісти
Експерд, смотри чтобы не было как в Казахстане. Ато будет тебе и газ будут тебе и *зельоные тарифы*
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05.01.2022 12:25 Відповісти
это не эксперт, это просто чертила на зарплате у барыг. В казахстане таких "экспертов" уже несколько дней народ гоняет
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05.01.2022 12:26 Відповісти
в Казахстане тоже решили цену на газ урегулировать
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05.01.2022 12:27 Відповісти
Державне НЕрегулювання цін на газ призведе до...смотри рядом.
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05.01.2022 12:30 Відповісти
Такие карманные Эксперды на финансировании Нефтегаза и выгодополучателей "словацкого" газа.
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05.01.2022 12:31 Відповісти
Никакого регулирования! Пускай закрываются хлебзаводы, птицефабрики и все остальное. Главное чтобы бабло от рыночных цен шло в карманы феодалов! Кому не нравится - границы открыты. Езжайте туда где лучше!
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05.01.2022 12:36 Відповісти
Державні надра належать народу. І народу глибоко пох, що бариги не отримають свій гешефт
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05.01.2022 12:36 Відповісти
Та то не эксперт ,то дебил ,в такой нищей стране как Украина регулировать цены НЕОБХОДИМО ,при чём на очень многое а то могут прийти БОЛЬШЕВИКИ и так всё отрегулируют ,что мало ни покажется никому .
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05.01.2022 12:37 Відповісти
Именно государственное регулирование адекватной власти,именно адекватной сможет кастрировать делков украинского газового рынка которые шантажируют народ Украины повышением цены на добытый из недр Украины газ пытаясь поднять цену до транзитного мокшанского и привязать цены на газ до покупных на международных биржах.
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05.01.2022 12:37 Відповісти
надо ахметову, коломойскому, фирташам и прочим ворюгам ввести уголовную ответственность..
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05.01.2022 12:38 Відповісти
Державне регулювання цін на газ призведе до падіння видобутку і збитків - нерегулювання призведе до Казахстану
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05.01.2022 12:38 Відповісти
Как задрал этот совок!!
Рычаги должны быть экономическими!
Например, отмените НДС на газ и коммуналку. Как в Европе.
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05.01.2022 12:38 Відповісти
В Норвегии такой совок, что вся добыча газа осуществляется госпредприятиями. Саудитам тоже расскажи про частную добычу нефти.
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05.01.2022 12:44 Відповісти
Ти не норвежець, курва. І це ще мягко сказано. Ти курва зовсім від водкі опух зрівняти таких як ти із скандинавами? ))))
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05.01.2022 12:55 Відповісти
Запропонуй свої послуги курви на платні норвежськоі влади))))
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05.01.2022 12:56 Відповісти
Ти хоча б знаєш які в Норвегії ціни!?))) *****, понабирають тупорилу паянь! Там дітям цекерку купують раз на тиждень. Одну! В барах баночки із не допитим алкоголем помічені іменами стоять)))
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05.01.2022 12:57 Відповісти
І це при тому, що практично відсутня корупція! Іди геть, тупориле чмо-ти обісрався, «скандинав»!
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05.01.2022 13:00 Відповісти
Повертайся бідолага в Україну і не мучайся. Купуй вдосталь дітлахам цукерки.
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05.01.2022 13:15 Відповісти
дебил ты ослюкович, а все потому. что кацап
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05.01.2022 13:37 Відповісти
И в чем проблема? Пусть государство забирает себе добычу и установит соотношение зарплата/цена газа как в Норвегии или у саудитов.
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05.01.2022 14:33 Відповісти
Щоб бідні меценати-газовидобувники так не страждали, треба повернути всю енергетику у держвласність. Бо ринкова економіка і вибір доречні при покупці одягу- в бутіку бренд чи ноунейм вдесятеро дешевше, а не замерзнути без газу чи сидіти без світла або плати "ринкову" ціну.
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05.01.2022 12:39 Відповісти
Эксперт, лучше расскажи о себестоимости украинского газа. Если частники будут выёживаться, то пусть газ добывают в Луне.
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05.01.2022 12:39 Відповісти
А себестоимость Украинского сала? Почему дороже чем в Европе?
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05.01.2022 12:46 Відповісти
А олія ! Україна в числі найбільших виробників і експортерів- всередині країни- купити літро олії для пенсіонера вже дорівнює покупці делікатеса якогось! Докерувалися!
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05.01.2022 15:43 Відповісти
Яркий пример - казахи.Газово-топливной мафии Украины нужно сидеть и не отсвечивать..
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05.01.2022 12:40 Відповісти
караул, хулиганы сверхприбыли лишают!
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05.01.2022 12:44 Відповісти
Если бы вы летом позаботились об газе и угле для ТЭЦ, то сейчас не приходилось бы цены регулировать.
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05.01.2022 12:45 Відповісти
"призведе до падіння видобутку"- так я и поверил, ага...

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05.01.2022 12:46 Відповісти
Потому что - Энергетика Украины в руках русских проституток - олигархов.
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05.01.2022 12:47 Відповісти
Эксперт напевно з Казахстану)
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05.01.2022 12:50 Відповісти
Фамилию "эксперта" не называют, чтоб люди не смеялись?
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05.01.2022 12:50 Відповісти
Таке враження, що експерт має споживачів за приматів. Що значить, впаде видобування??? Навпаки, збільшуйте видобування і тоді більше заробите собі і людям...
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05.01.2022 12:54 Відповісти
Это называется зомбирование
Потихоньку вдавбливают ---- по капле
Конечно 300__400% ----- прибыли это большой убыток
Только налог платят с цены 2000--- 3000гвн
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05.01.2022 12:57 Відповісти
ну не знаю, при зеке был газ 72 коп за куб, захотели европу, получили геев и жопу
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05.01.2022 12:57 Відповісти
Go away Russian pig. Як не кацап-так про геїв і жопи. Бхе!
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05.01.2022 13:01 Відповісти
fuck you gay jewish
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05.01.2022 13:09 Відповісти
чмакай, свинособака с достоинством, деды ж воевали
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05.01.2022 13:38 Відповісти
Ну, згадала бабка, як дівкою була.
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05.01.2022 14:31 Відповісти
идея украсть дважды одно и тоже, в мире неусуществима в принципе, но только не у нас. Якорные пайщики зеленой гопоты воплотили это в жизнь - безплатное потребление електроэнергии и маржа за продажу той же електрики всем лохам, не только 73. Так же и с газом, ренту и налоги пусть платят лохи, а мы буем жить по формуле карла маркса - 300 процентов прибыли. да здравствует и крепнет мир во всем мире. А как же с балансом, и как будет когда лохи станут уличными ревизорами.
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05.01.2022 13:03 Відповісти
После ваших слов физическое полное уничтожение буржуазии видится в высшей степени справедливым. Так оно и есть.
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05.01.2022 13:21 Відповісти
Убытки в данном случае - это недополученные сверхприбыли.
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05.01.2022 13:04 Відповісти
за Конституцію України надра належать народу України. Чому якась падла видобуває мій газ і продає його мені за гейропейською ціною? Податки скажете? Так вони їх не платять, а ті копійки що платять блазень розкрадає на крадівництві.
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05.01.2022 13:05 Відповісти
начал не блазень, это все приготовили яйценюк и сывоносый
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05.01.2022 13:13 Відповісти
свинособака, скажи: Гав!
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05.01.2022 13:39 Відповісти
Експерт...ПРофурсетка олігархічна
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05.01.2022 13:07 Відповісти
Якщо хто не в курсі,то держава Україна займає друге місце в Европі після Норвегії за запасами природного газу. Це близько 1,1 трильйона кубометрів. А ми все купуємо,і купуємо,замість того,щоб всю Европу ним завалити...
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05.01.2022 13:15 Відповісти
Надо было весной 2021 г. на отсужденные у грязьпрома 2 млрд.$ купить 10 млрд.м3 газа и закачать в хранилища. А теперь киздеть про цены на газ все горазды...
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05.01.2022 13:23 Відповісти
10 апреля


@buch10_04

·
https://twitter.com/buch10_04/status/1478688410256687106 3 мин



Первый пошёл. Крупнейший в Украине Яготинский молокозавод прекращает свою работу в связи с повышением цены на газ в 10 раз.
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05.01.2022 13:26 Відповісти
Відібрати ліцензії й віддати тому хто вміє рахувати собівартість видобутку правильно!
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05.01.2022 13:31 Відповісти
Население не выдержит цен от 25 гр. за куб. И "Нафтогаз" также не выдержит. Страна начнет переходить на электроэнергию и тут угадайте кто появится? Правильно , Ахметка. Все финансы ведут к нему. Украину он имеет просто раком... А дальше,все прекрасно понимают,что электроэнергия подоражает . И опять Ахметов на коне! Ну просто "мальчик с пальчик"...
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05.01.2022 13:37 Відповісти
это все потому, что янелох таки лох, ну и пи...р конечно
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05.01.2022 13:40 Відповісти
А різке здорощення газу для населення зараз і в нас другий Казахстан забеспечено.
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05.01.2022 13:51 Відповісти
Поки держава не візьме на себе контроль за видобутком та використанням корисних копалень, таки ексберди будуть вішати локшину на вуха народу!
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05.01.2022 13:51 Відповісти
А хто у нас державу представляє : то відвертих гопників поставимо керувати, то зелених невігласів на зарплаті Коломойського та ін.
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05.01.2022 14:42 Відповісти
Головне слово "поставимо", але між гопником і зе був ще і барига.
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06.01.2022 10:43 Відповісти
Да конечно,заставлять малый бизнес делать наценку на батоны не 20, а 10 процентов можно,а газовщиков попросить наценивать 400 процентов вместо 700 или даже 3000 нельзя.
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05.01.2022 14:12 Відповісти
шкоко экспэрду бабосиков отсыпали ?
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05.01.2022 14:22 Відповісти
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05.01.2022 14:42 Відповісти
В штатах газ по 130$ на бирже. И экономика у них вроде бы рыночная и добыча почему то не падает. Наверное себе в убыток работают, да экспёрд?
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05.01.2022 15:24 Відповісти
ринкова економіка так і працює у них є конкуренція та біржа ,а у нас пул олігархів та монополія.
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05.01.2022 16:22 Відповісти
сделайте этому "эксперту" тур ро Казахстану!!!!!!!!
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05.01.2022 15:29 Відповісти
Все лякають проплачені екперди про падіння видобутку! Йух з ним з тим падінням-на хєра мені ваш видобуток якщо люди не в змозі оплатити космічні ціни і тарифи! Хай закривають газовидобувні підприємства на хрен! Вперед до кам'яного віку і неандертальців! Головне шоб йух не падав якнайдовше! Ми лякані-перелякані всякою наволоччю!
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05.01.2022 15:51 Відповісти
В Україні економічна криза через недолуге урядування ,а у сусідів зростання та дефіцит робоих рук.
Президент Польщі Анджей Дуда підписав низку змін до законів, які спрощують працевлаштування іноземних громадян, зокрема, українців.Згідно зі змінами, громадяни України та ще п'яти країн зможуть працювати у Польщі не 6 місяців, як це було раніше, а 2 роки без дозволу на роботу, а на підставі декларації про доручення роботи.Нові правила почнуть діяти за 14 днів після їхньої публікації в урядовому віснику, орієнтовно у другій половині січня.
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05.01.2022 16:14 Відповісти
в таком случае нужно национализировать газоскважины. В целях национальной энергетической безопасности
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05.01.2022 16:21 Відповісти
чому це не допомогло Венесуелі ?
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05.01.2022 16:24 Відповісти
тому, що то было американским имуществом.
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05.01.2022 16:26 Відповісти
а нашими надрами користуються виключно українці?
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05.01.2022 16:28 Відповісти
в подавляющем большинстве. И практически большинство скважин - "проклятое наследие совка"
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05.01.2022 16:38 Відповісти
Є іншій вихід, так як на Заході роблять ,що б підтримати попит та витрати людей підвищують платоспроможність, іноді просто по тисячі доларів дають ,це тимчасова міра але і ціни на ен.носії не будуть весь час триматися на максимумі.
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05.01.2022 16:44 Відповісти
на западе инвесторы сами разведывают месторождения, вкладывают свои деньги в разработку, и платят государству приличные налоги.
А наши, доморощенные, "бизнесмены" имущество и труд украли (тем или иным способом) у граждан Украины, скрывают доходы от налогообложения, выводят деньги в офшоры - и реализуют товар по спекулятивной цене, не имеющей ничего общего "с рынком", кроме названия.
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05.01.2022 16:51 Відповісти
Я запропонував те ,що сприймуть наші партнери на Заході .А та "лівизна" яким страждає велика кількість населення може попасти в сприятливий грунт лівих популістів ,що призведе тільки до протилежного ,до ще більшого збіднення..
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05.01.2022 17:02 Відповісти
та ладно! "Победителей не судят". Вот Госдеп отбирает (выкупает по принуждению) акции космической фирмы украинца - вы же не возмущаетесь, и власть не будет делать в отношении этого вопиющего инцидента никаких телодвижений!
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05.01.2022 17:06 Відповісти
Там цінують нацбезпеку,тому інтереси всієї країни переважають йому запропонували продати за ринкової ціни,це не націоналізація.Україна не США у нас тіньова економіка половина ВВП.Неплатять податки у нас не тільки олігархи.Тому той варіант що я кажу їдиний можливий ,якщо почнеться хаос відразу з'являться "падальщики" які будуть дерти неньку на шматки.
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05.01.2022 17:14 Відповісти
ну так и у нас должны научиться ценить свою безопасность - можно выкупить по той цене, по которой они купили краденное.

Ауфвидерзеен.
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05.01.2022 17:20 Відповісти
призведе тільки до протилежного ,до ще більшого збіднення..

Каким образом? Национализированные скважины заглушат, и будут весь газ закупать на стороне в тридорого?
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05.01.2022 17:09 Відповісти
досить вже вчитися на своїх помилках, діалог закриваю.
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05.01.2022 17:16 Відповісти
этого ыхспэрда подвесить бы вниз головой за яйца... оно знает что такое добыча газа?
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05.01.2022 16:30 Відповісти
цей єкперт помилився,- як що весь видобуваний газ в Україні ,задвинути в західу європу по ціні 1 000 долл за 1000 кубів, то збитки приватних і державних газвих бариг ,сягнули би 10 млрд долярів ,а не гривень
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05.01.2022 16:30 Відповісти
Антон Гура опублікував в ютуб про млрдні розкрадання газу в Україні. В Україні начебто неофіційно добувається біля 100млрд кубів газу на рік, а на папері пишуть нещасні 14 млрд.
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05.01.2022 18:17 Відповісти
 
 