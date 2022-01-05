Державне регулювання цін на газ призведе до падіння видобутку і збитків у 20 млрд грн, - експерт

Рішення Кабінету Міністрів про державне регулювання цін на природний газ для виробників хлібу, олії і молока обернеться падінням видобутку і втратам держави 20 млрд грн на імпорт додаткових обсягів газу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявив генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" Андрій Закревський.

"У перспективі це призведе до зниження видобутку газу в країні. Далі, за принципом доміно, падіння видобутку необхідно буде компенсувати додатковим імпортом газу, який сьогодні дефіцитний у всьому світі. Це додаткові витрати для бюджету, які на фоні зниження податкових і рентних надходжень від видобутку через його падіння, м’яко кажучи, не бажані: додатковий компенсаційний імпорт може обійтися у понад 20 млрд грн", – заявив експерт на своїй сторінці у фейсбуці.

Він прогнозує, що через таке рішення уряду, приватний сектор може скоротити інвестиції в видобуток на 6 млрд грн.

"Логічно спрогнозувати, що він скоротить свої інвестиції у буріння і заморозить високоризикові проекти, як, наприклад, розробка нових ділянок. Це втрата більше 6 млрд грн інвестицій на рік", – наголосив експерт.

Загалом, рішення Кабміну регулювати ціни на газ суперечить європейській практиці і зобов’язанням України перед західними партнерами, наголосив Закревський.

Нагадаємо, раніше Кабмін визначив деякі підприємства харчової промисловості, яким зобов’язав продавати газ за пільговою ціною. А асоціації газодобувних компаній рішення уряду назвали корупційним і таким, що суперечить Меморандуму з МВФ та призведе до падіння видобутку газу в Україні.