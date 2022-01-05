Державне регулювання цін на газ призведе до падіння видобутку і збитків у 20 млрд грн, - експерт
Рішення Кабінету Міністрів про державне регулювання цін на природний газ для виробників хлібу, олії і молока обернеться падінням видобутку і втратам держави 20 млрд грн на імпорт додаткових обсягів газу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявив генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" Андрій Закревський.
"У перспективі це призведе до зниження видобутку газу в країні. Далі, за принципом доміно, падіння видобутку необхідно буде компенсувати додатковим імпортом газу, який сьогодні дефіцитний у всьому світі. Це додаткові витрати для бюджету, які на фоні зниження податкових і рентних надходжень від видобутку через його падіння, м’яко кажучи, не бажані: додатковий компенсаційний імпорт може обійтися у понад 20 млрд грн", – заявив експерт на своїй сторінці у фейсбуці.
Він прогнозує, що через таке рішення уряду, приватний сектор може скоротити інвестиції в видобуток на 6 млрд грн.
"Логічно спрогнозувати, що він скоротить свої інвестиції у буріння і заморозить високоризикові проекти, як, наприклад, розробка нових ділянок. Це втрата більше 6 млрд грн інвестицій на рік", – наголосив експерт.
Загалом, рішення Кабміну регулювати ціни на газ суперечить європейській практиці і зобов’язанням України перед західними партнерами, наголосив Закревський.
Нагадаємо, раніше Кабмін визначив деякі підприємства харчової промисловості, яким зобов’язав продавати газ за пільговою ціною. А асоціації газодобувних компаній рішення уряду назвали корупційним і таким, що суперечить Меморандуму з МВФ та призведе до падіння видобутку газу в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Ось декілька днів тому Піскун задав питання Кучеренко - "а може нафтогза у літку закупив газ по 285 на 2 мільярда, а зараз перепродає по 1200?" На що Кучеренко відповів, що вполне можливо, так як аудита Нафтогазу не проводили з 2014-го року і там настільки все непрозоро, що мільярди кубів, та мільярди доларів можно не помітити.
А ще я вважаю, що деяким своїм підприємствам, вони взагалі можуть поставляти газ безоплатно!
Рычаги должны быть экономическими!
Например, отмените НДС на газ и коммуналку. Как в Европе.
Потихоньку вдавбливают ---- по капле
Конечно 300__400% ----- прибыли это большой убыток
Только налог платят с цены 2000--- 3000гвн
@buch10_04
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Первый пошёл. Крупнейший в Украине Яготинский молокозавод прекращает свою работу в связи с повышением цены на газ в 10 раз.
Президент Польщі Анджей Дуда підписав низку змін до законів, які спрощують працевлаштування іноземних громадян, зокрема, українців.Згідно зі змінами, громадяни України та ще п'яти країн зможуть працювати у Польщі не 6 місяців, як це було раніше, а 2 роки без дозволу на роботу, а на підставі декларації про доручення роботи.Нові правила почнуть діяти за 14 днів після їхньої публікації в урядовому віснику, орієнтовно у другій половині січня.
А наши, доморощенные, "бизнесмены" имущество и труд украли (тем или иным способом) у граждан Украины, скрывают доходы от налогообложения, выводят деньги в офшоры - и реализуют товар по спекулятивной цене, не имеющей ничего общего "с рынком", кроме названия.
Ауфвидерзеен.
Каким образом? Национализированные скважины заглушат, и будут весь газ закупать на стороне в тридорого?