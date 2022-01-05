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Посольство України закликало українців утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку з введенням надзвичайного стану

Посольство України закликало українців утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку з введенням надзвичайного стану

Громадян України в період з 5 по 19 січня 2022 року просять утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку з упровадженням надзвичайного стану.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в Казахстані у фейсбуці.

"У зв'язку з введенням з 05 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в м. Алмати, Алматинській та Мангістауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які перебувають на території Казахстану, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні", - зазначається в повідомленні.

У разі необхідності громадяни можуть звернутися до посольства України в Казахстані за номером гарячої лінії +7(705)7556610.

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Як повідомлялося, мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.

Посольство України закликало українців утриматися від поїздок до Казахстану у звязку з введенням надзвичайного стану 01
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Топ коментарі
+3
Ні,будемо сподіватися що повсталий народ запросить до себе потужних реформаторів Арсєнія і Гройсмана. Не тільки ж нам було мучитися.
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05.01.2022 12:47
+2
Что пересрали что опыта наберутся и вернутся доделывать начатое? Пускай украинцы посмотрят как народ выходит весь на протесты, а не 5%, а остальные 95% дома сидят ждут чья возьмет. В 15-ти миллионном Казахстане на протесты вышло в 10 раз больше чем в 40-ка миллионной Украине
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05.01.2022 12:44
+2
Назарбаевскому клану хана
Приготовится "Зе команде" прислуг олигархов
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05.01.2022 12:56
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Наоборот ,надо послать туда Парубия ,Юрку Луценко ,Турчинова ,Пашинского пусть помогут братскому народу Казахстана скинуть иго .
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05.01.2022 12:41 Відповісти
Ну так сам и поезжай. Или сдесь будешь сраться разом
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05.01.2022 12:44 Відповісти
Ні,будемо сподіватися що повсталий народ запросить до себе потужних реформаторів Арсєнія і Гройсмана. Не тільки ж нам було мучитися.
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05.01.2022 12:47 Відповісти
Ну ты отмучался... Уже второй год процветаешь!
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05.01.2022 12:54 Відповісти
Був би президентом Кошулинський, можливо і процвітав.
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05.01.2022 13:05 Відповісти
Наступного разу голосуй папріколу за нього, МОЖЛИВО вийде краще.
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05.01.2022 13:12 Відповісти
А я за нього й голосував у першому турі. А під час другого фентезі читав. Про мудрого правителя.
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05.01.2022 13:33 Відповісти
Та мне ни к чему ,я не хочу быть министром или спикером или депутатом та и воровать я не приучен ..
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05.01.2022 12:54 Відповісти
Что пересрали что опыта наберутся и вернутся доделывать начатое? Пускай украинцы посмотрят как народ выходит весь на протесты, а не 5%, а остальные 95% дома сидят ждут чья возьмет. В 15-ти миллионном Казахстане на протесты вышло в 10 раз больше чем в 40-ка миллионной Украине
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05.01.2022 12:44 Відповісти
дякую, тримаемося..... - самі себе за ноги держимо...
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05.01.2022 12:45 Відповісти
Специальный эфир НВ: массовые протесты в Казахстане - https://www.youtube.com/watch?v=CRX-gMy7yes&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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05.01.2022 12:45 Відповісти
Интересно как там наш , Зе чмо? Усрався
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05.01.2022 12:47 Відповісти
Послал шифровку в центр. Ждет инструкций....
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05.01.2022 12:57 Відповісти
Назарбаевскому клану хана
Приготовится "Зе команде" прислуг олигархов
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05.01.2022 12:56 Відповісти
в смысле "воздержаться" ? )))

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05.01.2022 13:30 Відповісти
ти за себе думай, паскуда.
як би вас скоро не виносили.
і бажано в перед ногами
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05.01.2022 14:01 Відповісти
 
 