УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6288 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 082 22
МЗС (4020) НАТО (6205) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня: Це частина масштабних зусиль зі стримування агресії РФ

Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня: Це частина масштабних зусиль зі стримування агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 10 січня, візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав на своїй сторінці у твітері.

"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО збирає позачергове засідання через нарощування військ РФ в Україні та на її кордонах

Нагадаємо, раніше у Північноатлантичному альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія - НАТО (РРН) 12 січня і закликали РФ "зважати на занепокоєння альянсу".

Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня: Це частина масштабних зусиль зі стримування агресії РФ 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Какой-то дебильный хоровод в натуре ,сдержать раиссию можно только наступив ей на глотку а это значит ,принять Украину в НАТО и чем скорей тем лучше ,не понимать этого могут лишь кретины.
показати весь коментар
05.01.2022 12:52
+1
А що ? Посидять, позвіздять, поганяють з пустого в порожнє. Потім відзвітують про рух до Нато.
показати весь коментар
05.01.2022 12:53
+1
Краще вони на цьому засіданні обговорили зняти всі перешкоди на постачання всієї української продукції до країн НАТО без квот та інших перешкод, а то як завжди на прикінці січня з'явиться інформація, що річні квоти на мед до ЄС вже вичерпані.
показати весь коментар
05.01.2022 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой-то дебильный хоровод в натуре ,сдержать раиссию можно только наступив ей на глотку а это значит ,принять Украину в НАТО и чем скорей тем лучше ,не понимать этого могут лишь кретины.
показати весь коментар
05.01.2022 12:52 Відповісти
А що ? Посидять, позвіздять, поганяють з пустого в порожнє. Потім відзвітують про рух до Нато.
показати весь коментар
05.01.2022 12:53 Відповісти
заезженная пластинка...лет 8 уже поскрипывает. Когда же? потом, но двери открыты, но не раньше чем лет через 15-20......А так обеспокоены!
показати весь коментар
05.01.2022 13:16 Відповісти
Краще вони на цьому засіданні обговорили зняти всі перешкоди на постачання всієї української продукції до країн НАТО без квот та інших перешкод, а то як завжди на прикінці січня з'явиться інформація, що річні квоти на мед до ЄС вже вичерпані.
показати весь коментар
05.01.2022 13:09 Відповісти
Сам то хоть рогатку в руках держал?
Или надеешься что Джон с Гансом защитят?
показати весь коментар
05.01.2022 13:12 Відповісти
Ну я не знаю,что там держал в руках ты а я в 18 с половиной годков в 1987 году приземлился в аэропорту Кабула ,через два дня был уже в Пули-Хумри ...ну а дальше ты если не дурак то поймёшь всё сам ...кстати ни Джона ,ни Ганса там не встречал ...
показати весь коментар
05.01.2022 13:36 Відповісти
А что в Кабуле забыл в 1987? Это риторический вопрос.
В части того что нужно рашистам наступить на глотку с тобой согласен.
Вот только с хероями типа нелоха ЗЕ это невозможно.
показати весь коментар
05.01.2022 13:55 Відповісти
Пути Господни неисповедимы и нет ничего невозможного в нашем Мире подлунном .
показати весь коментар
05.01.2022 14:03 Відповісти
Никто не примет Украину в НАТО пока на Донбассе война, потому что это будет автоматическая глобальная война с шансами на применение ЯО. Зачем им это надо.
показати весь коментар
05.01.2022 13:17 Відповісти
Какая там война ,как только Украина будет в НАТО ,***** забьётся под плинтус и будет там тихонечко сидеть ,оно то самое ***** не воин ,оно зав клуба в ГДР и воевать оно будет только в койке со своей кривоногой гимнасткой ..
показати весь коментар
05.01.2022 13:30 Відповісти
Ну если Кулёма то тогда все спокойны!
показати весь коментар
05.01.2022 13:15 Відповісти
Сдерживать парашу надо постоянными угрозами термоядерных ударов по ней. Их репетиции должны проходить ежедневно по всему периметру параши и так, чтобы }{уйло из памперсов не вылезало.
показати весь коментар
05.01.2022 13:18 Відповісти
Лишь бы опять чего нибудь не ляпнул с дуру.
показати весь коментар
05.01.2022 13:21 Відповісти
РАБссия настоко агрессивная,что Чечены ей в дупло заезжали аж 2 раза.... и при Ельцине и при Путлере... дедываевалы блин сраные...
показати весь коментар
05.01.2022 13:37 Відповісти
Кулеба отлично ведет внешнюю политику , єто не безинициативньій Климкин , которьій смотрел в рот Порошенко. Имхо
показати весь коментар
05.01.2022 13:38 Відповісти
Рююсишэ швайны нападите на брата Гитлера...образца 1941 года....стадо БАРАНОВ...
показати весь коментар
05.01.2022 13:39 Відповісти
Сейчас политику Украины держит на международной Арене Порошенко ..бараны Голобородьки ы ниКТО
показати весь коментар
05.01.2022 13:41 Відповісти
Идиоты Зелемойские...
показати весь коментар
05.01.2022 13:42 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2022 13:44 Відповісти
Быдло 73 %...
показати весь коментар
05.01.2022 13:45 Відповісти
Рюсский Мир,хрюкните Крым наш,Трамп наш...а Порошенко нас обосрал с рюсским Миром..
показати весь коментар
05.01.2022 13:49 Відповісти
В чем новость?
Могли Украину и не пригласить на заседание Украина-НАТО ?
показати весь коментар
05.01.2022 14:35 Відповісти
 
 