Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня: Це частина масштабних зусиль зі стримування агресії РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 10 січня, візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав на своїй сторінці у твітері.
"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - написав він.
Нагадаємо, раніше у Північноатлантичному альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія - НАТО (РРН) 12 січня і закликали РФ "зважати на занепокоєння альянсу".
Топ коментарі
+1 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар05.01.2022 12:52
+1 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар05.01.2022 12:53
+1 Ганибек Кожахметов
показати весь коментар05.01.2022 13:09
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Или надеешься что Джон с Гансом защитят?
В части того что нужно рашистам наступить на глотку с тобой согласен.
Вот только с хероями типа нелоха ЗЕ это невозможно.
Могли Украину и не пригласить на заседание Украина-НАТО ?