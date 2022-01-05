"Ймовірність цього сценарію близька до нуля", - посол України у ФРН Мельник упевнений, що Меркель після відставки не працюватиме на Росію
Посол України в Німеччині Андрій Мельник виключив можливість того, що колишня канцлерка Ангела Меркель може піти працювати на російські державні структури чи російський бізнес.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".
"Це виключено! Ангелу Меркель можна оцінювати по-різному, але це - ні", - сказав Мельник, коментуючи побоювання, що Меркель піде дорогою Шрьодера і очолить "Північний потік-2" чи "Роснєфть".
"Протягом останніх семи років я був учасником десятків зустрічей українських політиків із Меркель, і маю сказати, що вона - людина, яка має моральний хребет і внутрішні ціннісні орієнтири", - додав посол.
Він виключив можливість повернення Меркель в економічну сферу, а тим більше у сферу впливу російського бізнесу.
"Ймовірність цього сценарію близька до нуля. І я схильний довіряти людям з її оточення, які кажуть, що у політику ексканцлерка також навряд повернеться", - зазначив дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
.
всю жизнь работала на москалей а тут...
устала Алла..
Ще й матеріали в нього свої.
Хто за таку пропозицію?
от оленятки матеріла майстеру настрочать - як змерзне можна починать...
От этого все равно ничего не изменится
И что это изменит? Считать Меркель из за этого наследия врагом украинского народа? Таких врогов пол краины и без Меркель
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Висла»
не стоит хвастаться Вашей не любовью к Бандере
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%C2%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/Операція_«Вісла»
Причем тут операция Висла к деятельности Бандеры?
Красная русская армия - прочь из Украины!
Открытка ОУН.
Актуально и сегодня.
воно цього не розуміе , бо совок і в Німеччини - совок .
а там того совка , живущого за рахунок німців , НЕМЕРЯНО
А ваш дед сапогами кровавыми украинскую землю топтал
знаю назву - "Я була повинна..."
AmericanGerman crisis"? 5 mil deal!
**** ЕЕ ОБЕСПЕЧИЛ безбедной старостью .
При зебилах послы тоже стали идиотами?
А зачем ей туда идти работать, если она на них и у них уже давно всё отработала?
Теперь она "отработанный материал", и там на нах не нужна.
А то будет только "другу валоде" досаждать своими "озабоченностями" и "обепокоенностями". ))