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Німеччина (7088) Меркель (1138) посол (1079) росія (63552) Мельник Андрій (232)

"Ймовірність цього сценарію близька до нуля", - посол України у ФРН Мельник упевнений, що Меркель після відставки не працюватиме на Росію

Посол України в Німеччині Андрій Мельник виключив можливість того, що колишня канцлерка Ангела Меркель може піти працювати на російські державні структури чи російський бізнес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

"Це виключено! Ангелу Меркель можна оцінювати по-різному, але це - ні", - сказав Мельник, коментуючи побоювання, що Меркель піде дорогою Шрьодера і очолить "Північний потік-2" чи "Роснєфть".

"Протягом останніх семи років я був учасником десятків зустрічей українських політиків із Меркель, і маю сказати, що вона - людина, яка має моральний хребет і внутрішні ціннісні орієнтири", - додав посол.

Він виключив можливість повернення Меркель в економічну сферу, а тим більше у сферу впливу російського бізнесу.

"Ймовірність цього сценарію близька до нуля. І я схильний довіряти людям з її оточення, які кажуть, що у політику ексканцлерка також навряд повернеться", - зазначив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина більше готова підтримати членство України в ЄС, ніж у НАТО, – посол Мельник
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Топ коментарі
+17
Вона и до відставки уже працювала на Рашшу
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05.01.2022 13:01
+16
странно..
всю жизнь работала на москалей а тут...
устала Алла..
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05.01.2022 13:03
+8
вона вже працювала на лапатню...
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05.01.2022 13:05
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Шрьодер їй дороговказ на кого працювать!
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05.01.2022 13:00 Відповісти
Буде старая шалава з Берліну консультації Пуйлу надавати.
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05.01.2022 13:10 Відповісти
Им Паулюса и Шрёдера достаточно - век не отмыться..
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05.01.2022 13:00 Відповісти
А Паулюс чим провинився ?
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05.01.2022 13:03 Відповісти
Сдался москалям под Сталинградом
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05.01.2022 13:10 Відповісти
Ну тоді ой.
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05.01.2022 13:31 Відповісти
позывной сатрап - перешел на сторону ссср и стал ватником
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05.01.2022 14:03 Відповісти
Вона и до відставки уже працювала на Рашшу
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05.01.2022 13:01 Відповісти
і то так, що вже може й відпочити. Заробила собі кремлівську пенсію.

.
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05.01.2022 13:10 Відповісти
странно..
всю жизнь работала на москалей а тут...
устала Алла..
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05.01.2022 13:03 Відповісти
Да нет, она работала лишь на интересы Германии, а они не всегда совпадают с интересами США или Украины. Кроме того перевоспитание немцев в ФРГ после второй мировой превратило подавляющее большинство населения в пацифистов, а Россию они боятся, как дети боятся темноту - необъяснимый животный страх. Да и какое имеет право Украина предъявлять претензии к руководству Германии, когда собственное украинское руководство еще хуже отстаивает интересы Украины, а его, напомню, выбрало 73%. Как говорится, вынь сначала бревно из своего глаза...
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05.01.2022 15:07 Відповісти
Интересы Германии и рейха после прихода Меркель к власти всегда совпадали практически по всем позицуиям. Их обединяла ненависть к Америке. Немцев за то, что Америка дважды побеждала Германию в 1918 и 1945. А фюрера злоба против Америки за проигранную холодную войну. А когда эта сладкая парочка рассталась (ничто в этом мире не вечно) и друг Трамп накозлятничал, один тополь на Плющихе предьявил миру - я, руский народ, один имею право на гегемонию. Но на пост у Путина таки не пойдет. У нее детей и внуков нет.
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05.01.2022 15:42 Відповісти
Глупости, никто из НАТО выходить не собирается, даже строптивый Эрдоган, т.к. понимают, что против непредсказуемых русских, да еще с ядерной дубинкой, нет другой управы. Так же и немцы, они могут о чем-то спорить с США, но все равно будут на их стороне, когда запахнет жареным. А вот пока мир и "Business as usual", то лоббируют все что приносит деньги, Германия страна-экспортер. И вот тут бизнес с русскими оказывается очень интересным - они дают германии дефицитные ресурсы, а взамен берут "стеклянные бусы".
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05.01.2022 19:15 Відповісти
Относительно истории с Украиной шмеркельша проявила тотальную импотенцию. А относительно построения NS2 в период оккупации орками 3 регионов, это уже собственное признание такой импотенции и даже наплевательство на международные правила в пользу экономической выгоды Германии. О чём, собственно, США её постоянно москали фэйсом в свою каку.
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10.03.2022 08:21 Відповісти
Поживемо-побачимо...
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05.01.2022 13:03 Відповісти
вона вже працювала на лапатню...
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05.01.2022 13:05 Відповісти
Шмаркель работала на расию все 16 лет, курва, пока зубами бешено за кресло цеплялась.
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05.01.2022 13:06 Відповісти
а давайте їй памятник збудуемо!
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05.01.2022 13:06 Відповісти
Трампу ставь
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05.01.2022 13:15 Відповісти
після того як ти ***** зробиш - зразу піду раствор місити.
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05.01.2022 13:18 Відповісти
Я чув, що в якутії є геніальний скульптор...
Ще й матеріали в нього свої.
Хто за таку пропозицію?
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05.01.2022 16:29 Відповісти
тільки за....
от оленятки матеріла майстеру настрочать - як змерзне можна починать...
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05.01.2022 16:34 Відповісти
А що, курва, якщо так? Що зміниться? Українці вкотре дізнаються, що німці - підступні кидали? Що нового?
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05.01.2022 13:07 Відповісти
Да, она работала на Россию, и будет дальше работать. Как Шредер. Положит ей Пуйло пару лимонов в месяц эвриков - и будет она счастлива лоббировать его интересы в правящей партии Германии.
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05.01.2022 13:07 Відповісти
Так она своё на раиссию уже отработала ,пора и отдохнуть ...
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05.01.2022 13:07 Відповісти
Звички незмнюють,старі шльондри
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05.01.2022 13:08 Відповісти
Официально может и не будет, а вот неофициально - возможны варианты: советник, консультант.....
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05.01.2022 13:14 Відповісти
Да нах ей работать с пенсией 17 000 в месяц.
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05.01.2022 13:15 Відповісти
Не стоит разубеждать зебилов и порохоботов. Пусть считают она работает на москалей.
От этого все равно ничего не изменится
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05.01.2022 13:16 Відповісти
Она работала против УКРАИНЦЕВ. Ее дед ( поляк) воевал против украинцев (упа) , потому она ненавидит Бандеру и националистов и вела политику в Германии против Украины.
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05.01.2022 13:20 Відповісти
Против упа полно украинцев воевало. И мой дед. Я тоже Бандеру не считаю героем.
И что это изменит? Считать Меркель из за этого наследия врагом украинского народа? Таких врогов пол краины и без Меркель
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05.01.2022 13:25 Відповісти
Вы никогда не интресовались историей Украины ?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Висла»
не стоит хвастаться Вашей не любовью к Бандере
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%C2%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/Операція_«Вісла»
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05.01.2022 13:32 Відповісти
Я ничем не хвастаюсь, я говорю по факту как есть.В нашей семье никто никогда не воспринимал Бандеру как какого то героя.
Причем тут операция Висла к деятельности Бандеры?
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05.01.2022 13:41 Відповісти
Бандера не Бог, но герой. Даже своей ненавистью к вяликой недорассе. Не то что янык, опж и тем более сафковые украинские камуняки.
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10.03.2022 08:26 Відповісти
Що Бандера зробив твоєму діду,що він на нього такий злий був?
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05.01.2022 14:03 Відповісти
Спалив йому хату,чи заморив голодом всю його родину?
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05.01.2022 14:05 Відповісти
ЙОГО ДІД БУВ В ЧЕРВОНІЙ АРМІЇ
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05.01.2022 14:20 Відповісти
Свобода всем народам, порабощенным Россией и коммунизмом!
Красная русская армия - прочь из Украины!
Открытка ОУН.
Актуально и сегодня.
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05.01.2022 14:20 Відповісти
Та мої,якщо чесно теж там були.Один попав в полон разом із медчастиною,яку кинули регулярні війська.Двічі тікав із таборів,поки не попав у Заксенхаузен і після звільнення у 45 році був зразу зісланий у сибір на лісоповал.Звідкіля,якимось дивом був витягнутий і врятований родичами.Другий воював у штрафбаті,у який попав,за те,що втік у самоволку на одну ніч,щоб викопати землянку для своєї сім'ї замість спаленої німцями хати в селі.Дійшов до Берліну,мав нагороди.Але обидва діда були не в "захопленні" ні від війни, ні від радянської влади,яка влаштувала їм 3 голодомори,репресії,війну і "щасливе" післявоєнне життя.
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05.01.2022 14:40 Відповісти


воно цього не розуміе , бо совок і в Німеччини - совок .
а там того совка , живущого за рахунок німців , НЕМЕРЯНО
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05.01.2022 14:11 Відповісти
Я ни одного дня не сидел на шее у немцев как и 90% эмигрантов из Союза. За 28 лет заработал столько, сколько на родине понадобилось бы три сотни лет.
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05.01.2022 14:25 Відповісти
Еой, вот только не надо Ляляля - все под германскими флагами одну и туже песню поют 😀😀
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05.01.2022 14:28 Відповісти
Он не по своей воле служил. И что я теперь должен всё перечеркнуть и восхищаться новыми идеалами, потому что это модно. Я живу сегодняшними идиалами и не трогаю историю. Взамен прошу не навязывать мне своё мнение.
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05.01.2022 14:20 Відповісти
Вы присели на налоги немцев и от скуки на украинском сайте свою дурь показываете 😀😀😀
А ваш дед сапогами кровавыми украинскую землю топтал

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05.01.2022 14:24 Відповісти
а вам никто ничего не навязывает - хотите ходить с дидами на палках - ходите, но в германии, а не в Украине
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05.01.2022 14:31 Відповісти
Соглашусь. По чьей ещё воле наши предки могли освобождать нашу землю от фашистов!!! Других возможностей не было - только в савецкой армии. 30 млн погибло с нашей стороны.
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10.03.2022 08:30 Відповісти
Служити в ркка-то є крайня особливість кацапізму.Пишайся гідний нащадок вбивць українців! Для тебе Бандера звісно ворог.А для мене-ти!
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05.01.2022 14:11 Відповісти
Ой да ладна! «Напише»книгу за яку заплатять авансом міліонів п'ять і все.
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05.01.2022 13:15 Відповісти
мемуари?
знаю назву - "Я була повинна..."
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05.01.2022 13:25 Відповісти
How about "American German crisis"? 5 mil deal!
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05.01.2022 13:44 Відповісти
теж годно...
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05.01.2022 13:46 Відповісти
"Leadership lessons"! "How to properly grab a women". Or " how to kill thousands of senior without any consequences!"
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05.01.2022 13:48 Відповісти
Разве что на подпукивании за столом наперегонки с вовой пу.
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05.01.2022 13:15 Відповісти
Так она пенсионерка .
**** ЕЕ ОБЕСПЕЧИЛ безбедной старостью .
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05.01.2022 13:15 Відповісти
Она сама себе заработала см. выше.
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05.01.2022 13:16 Відповісти
Ой ей ей.
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05.01.2022 13:17 Відповісти
Уже не будет на Россию, ну правильно не Расею так на Московию
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05.01.2022 13:17 Відповісти
не пойдёт в газпром, пойдёт в типо раша тудэй. как кнайсль. вариантов выбора у неё достаточно. станет во главе северного потока, например.
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05.01.2022 13:18 Відповісти
Меркель работала на парашу до своей отставки, а потом вдруг резко перестанет.
При зебилах послы тоже стали идиотами?
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05.01.2022 13:20 Відповісти
Не работала, а вела взаимовыгодные отношения.
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05.01.2022 13:36 Відповісти
кацап,завали уже свой свинячий пятак
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05.01.2022 20:19 Відповісти
ой кинет хйло фрау либентроп кинет как пить дать
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05.01.2022 13:20 Відповісти
Что нельзя купить за деньги - то можно купить за большие деньги.
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05.01.2022 13:23 Відповісти
так хватит... поработала и так ! )))
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05.01.2022 13:27 Відповісти
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05.01.2022 13:35 Відповісти
Со временем об этой бабушке мы узнаем много нового . Та еще су.а
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05.01.2022 13:46 Відповісти
Уже сейчас проскакивает ее предательские для Украины решения!
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05.01.2022 14:17 Відповісти
вона й так на мацкву 16 років працювала...
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05.01.2022 13:51 Відповісти
можеш пиндеть что хочеш!!но если бы не ,,ОНА"кацапский сапог уже не восемь а как говориш все шестнадцать лет топтал украинскую землю. (ваше нытьё в инете уже тошнит!!хочеш изменить,калаш вокзал передовая)
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05.01.2022 14:10 Відповісти
Ну и гнида же ты. Когда в 14-м году была горячая фаза войны, то сколько добровольцев полегло защищая Украину!! А гевропа выражала только озабоченности! Меркель заблокировала такую мелочь, как снайперские винтовки нужные нашим бойцам. Это проститутка путлеровская!!!
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05.01.2022 14:15 Відповісти
Яка б тобі не здавалась меркель душкою, але безвилазно 16 років керувати - це занадто... слід німцям подумати, за обмеження канцелярізму двома термінами, бо не лише Україну вона підставляла під путєна своєю "бізнес-прагматичною" політикою, а й почала розвалювати ЄС...
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05.01.2022 14:35 Відповісти
"Посол Украины в Германии Андрей Мельник исключил возможность того, что бывший канцлер Ангела Меркель может пойти работать на российские государственные структуры или российский бизнес".

А зачем ей туда идти работать, если она на них и у них уже давно всё отработала?
Теперь она "отработанный материал", и там на нах не нужна.
А то будет только "другу валоде" досаждать своими "озабоченностями" и "обепокоенностями". ))
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05.01.2022 14:13 Відповісти
гнида ты! и тебе подобные!!голосуете ,,по приколу"сватов и зрелищ вам подавай!!а все вокруг виноваты но никак не вы сами!!отвянь!!и лишний раз не тошни!!
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05.01.2022 14:35 Відповісти
мне похрен на меркель!!(и тем более какая она душка)но факт остаётся фактом!она не решала и не может решить ваши проблемы вместо вас самих!!эт вы устраиваете пляски со ,,сватами" ,,коломоями"и ,,ЗЕприколистами" вот ешьте глазки что понавыбирали!
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05.01.2022 14:39 Відповісти
Меркель после отставки не будет работать на Россию больше, чем она работала на рашку ДО отставки.
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05.01.2022 15:16 Відповісти
Тут таки да Адольфовна хороший бонус от х#йла получила а на счет хребта так это была шутка...
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05.01.2022 15:20 Відповісти
Фрау вже відпрацювала на Московію як могла. Саме завдяки їй Україна досі не в НАТО, але й політична хвойда ЮВТ приклала руку. А на Меркель у Москві є особиста справа колишньої комсомолки (FDJ) і агента Штазі. Маю думку, що і на її татуся є папочка, бо з якої радості лютеранський пастор раптом переїхав з вільної Німеччини у комуністичну, де відразу отримав прихід. А доця потрапила у престижну школу і почала успішно вивчати російську мову?
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05.01.2022 16:05 Відповісти
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17.02.2022 14:19 Відповісти
 
 